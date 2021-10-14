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Внеочередное "евроинтеграционное" заседание Рады может состояться 21 октября, - Стефанчук

Внеочередное

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады с целью рассмотрения законопроектов, важных для европейской интеграции Украины, может планироваться на 21 октября, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Внеочередное заседание, насколько я знаю, будет запланировано в четверг во второй половине дня", - сказал Стефанчук журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам спикера, на рассмотрение планируют вынести более десяти вопросов, связанных с интеграцией Украины в Европейский Союз.

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"Это ответ парламента саммиту Украина-ЕС, который прошел очень успешно: мы получили соглашение "открытое небо", которое не могли получить 30 лет государственности Украины. Было очень много заверений вне кулуарных встреч, и даже те коллеги из ЕС, которые всегда умалчивали о европейской перспективе Украины, они об этом уже откровенно заговорили", - добавил он.

Автор: 

ВР (29261) евроинтеграция (2124) внеочередное заседание (262) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+1
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14.10.2021 11:12
+1
Нужно быстро разрешить вывозить лес-кругляк
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14.10.2021 11:18
+1
А "відкрите небо" - це справді важливіше, ніж без віз? Бо тоді не зрозуміло, чому безвіщ отримали, а "відкрите небо" до Зєлєн кого отримати не могли. Як і президентський університет, як і офшори для кожного рядового громадянина, як і можливість кожного бомжа бути президентом. 😊 Зараз, у час пандемії, фінансової скрути (не зелених) громадян, колапсу значеюнох частини економіки "відкрите небо" гріє замість не запасного вугілля і не закачаного у сховища газу. Слава Зєлєнскому? 😏
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14.10.2021 11:26
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14.10.2021 11:12 Ответить
Дозволять експорт необробленого лісу -кругляка в ЄС?
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14.10.2021 11:21 Ответить
Да ладно! Самый главный Декрет- вся власть олигархам уже приняли. Можно отдыхать и ждать как транши будут поспевать.
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14.10.2021 11:13 Ответить
.
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14.10.2021 11:13 Ответить
.
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14.10.2021 11:13 Ответить
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14.10.2021 11:16 Ответить
Нужно быстро разрешить вывозить лес-кругляк
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14.10.2021 11:18 Ответить
Вроде праздник, но это выглядит, как то убого.
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14.10.2021 11:22 Ответить
А "відкрите небо" - це справді важливіше, ніж без віз? Бо тоді не зрозуміло, чому безвіщ отримали, а "відкрите небо" до Зєлєн кого отримати не могли. Як і президентський університет, як і офшори для кожного рядового громадянина, як і можливість кожного бомжа бути президентом. 😊 Зараз, у час пандемії, фінансової скрути (не зелених) громадян, колапсу значеюнох частини економіки "відкрите небо" гріє замість не запасного вугілля і не закачаного у сховища газу. Слава Зєлєнскому? 😏
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14.10.2021 11:26 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!)))
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14.10.2021 11:30 Ответить
 
 