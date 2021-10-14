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Новини
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Позачергове "євроінтеграційне" засідання Ради може відбутися 21 жовтня, - Стефанчук

Позачергове

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради з метою розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України, може плануватися на 21 жовтня, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Позачергове засідання, наскільки я знаю, буде заплановано в четвер у другій половині дня", - сказав Стефанчук журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами спікера, на розгляд планують винести понад десять питань, пов'язаних з інтеграцією України до Європейського Союзу.

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"Це відповідь парламенту саміту Україна-ЄС, який минув дуже успішно: ми отримали угоду "відкрите небо", яку не могли отримати 30 років державності України. Було дуже багато запевнень поза кулуарних зустрічей, і навіть ті колеги з ЄС, які завжди замовчували про європейську перспективу України, вони про це вже відверто заговорили", - додав він.

Автор: 

ВР (14999) євроінтеграція (503) позачергове засідання (223) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+1
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14.10.2021 11:12
+1
Нужно быстро разрешить вывозить лес-кругляк
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14.10.2021 11:18
+1
А "відкрите небо" - це справді важливіше, ніж без віз? Бо тоді не зрозуміло, чому безвіщ отримали, а "відкрите небо" до Зєлєн кого отримати не могли. Як і президентський університет, як і офшори для кожного рядового громадянина, як і можливість кожного бомжа бути президентом. 😊 Зараз, у час пандемії, фінансової скрути (не зелених) громадян, колапсу значеюнох частини економіки "відкрите небо" гріє замість не запасного вугілля і не закачаного у сховища газу. Слава Зєлєнскому? 😏
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14.10.2021 11:26
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14.10.2021 11:12 Відповісти
Дозволять експорт необробленого лісу -кругляка в ЄС?
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14.10.2021 11:21 Відповісти
Да ладно! Самый главный Декрет- вся власть олигархам уже приняли. Можно отдыхать и ждать как транши будут поспевать.
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14.10.2021 11:13 Відповісти
.
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14.10.2021 11:13 Відповісти
.
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14.10.2021 11:13 Відповісти
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14.10.2021 11:16 Відповісти
Нужно быстро разрешить вывозить лес-кругляк
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14.10.2021 11:18 Відповісти
Вроде праздник, но это выглядит, как то убого.
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14.10.2021 11:22 Відповісти
А "відкрите небо" - це справді важливіше, ніж без віз? Бо тоді не зрозуміло, чому безвіщ отримали, а "відкрите небо" до Зєлєн кого отримати не могли. Як і президентський університет, як і офшори для кожного рядового громадянина, як і можливість кожного бомжа бути президентом. 😊 Зараз, у час пандемії, фінансової скрути (не зелених) громадян, колапсу значеюнох частини економіки "відкрите небо" гріє замість не запасного вугілля і не закачаного у сховища газу. Слава Зєлєнскому? 😏
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14.10.2021 11:26 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!)))
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14.10.2021 11:30 Відповісти
 
 