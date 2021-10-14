Позачергове "євроінтеграційне" засідання Ради може відбутися 21 жовтня, - Стефанчук

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради з метою розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України, може плануватися на 21 жовтня, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Позачергове засідання, наскільки я знаю, буде заплановано в четвер у другій половині дня", - сказав Стефанчук журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами спікера, на розгляд планують винести понад десять питань, пов'язаних з інтеграцією України до Європейського Союзу.

Також читайте: Надання Україні європейської перспективи буде логічним і очікуваним кроком, - Зеленський

"Це відповідь парламенту саміту Україна-ЄС, який минув дуже успішно: ми отримали угоду "відкрите небо", яку не могли отримати 30 років державності України. Було дуже багато запевнень поза кулуарних зустрічей, і навіть ті колеги з ЄС, які завжди замовчували про європейську перспективу України, вони про це вже відверто заговорили", - додав він.