УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4388 відвідувачів онлайн
Новини
1 026 20

Надання Україні європейської перспективи буде логічним і очікуваним кроком, - Зеленський

Надання Україні європейської перспективи буде логічним і очікуваним кроком, - Зеленський

Надання європейської перспективи України, яка розділяє спільні цінності з Європейським Союзом, буде логічним і очікуваним кроком, і заради досягнення цієї мети наша країна буде наполегливо працювати з усіма державами ЄС.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками 23-го Саміту Україна - Європейський Союз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави підкреслив, що, незважаючи на виклики пандемії COVID-19, Україна і Євросоюз віддають перевагу живому діалогу, який з кожним роком стає все більш інтенсивним і змістовним.

"23-й Саміт (Україна – ЄС. – Ред.) окреслив наші спільні здобутки й спільні позиції щодо політичної асоціації та інтеграції України у внутрішній ринок ЄС. Ми детально обговорили прогрес у імплементації Угоди про асоціацію. Вона стала рушійною силою євроінтеграційних реформ і вивела на новий рівень наше двостороннє співробітництво. Його кінцева мета – повна інтеграція до Європейського Союзу", – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна очікує від керівництва Євросоюзу та держав-членів сміливості й далекоглядності.

"Це чіткий сигнал та їхнє бачення України як невід’ємної складової європейського простору", – наголосив Глава держави.

Читайте також: В Україні за підтримки ЄС впроваджуватиметься велика програма з енергозбереження, - Зеленський

Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що Україна та Євросоюз досягли вагомого прогресу з часу попереднього Саміту. Зокрема, сьогодні підписано Угоду про Спільний авіаційний простір, робота над якою тривала вісім років. Також підписана низка інших угод.

А Спільна заява, яку ухвалено за результатами сьогоднішнього Саміту, відображає амбітність порядку денного Україна – ЄС, зазначив Глава держави.

"Цей документ містить потужні сигнали на підтримку територіальної цілісності та незалежності України, а також інтеграції України в політичний та економічний простір Євросоюзу", – додав Президент.

Також, за його словами, тривають переговори про оновлення митних тарифів і перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

"Упевненим є рух до угоди про "промисловий безвіз". Уже на наступному Саміті Україна – ЄС ми прагнемо її підписати", – сказав Володимир Зеленський.

Також читайте: Україна і ЄС домовилися повною мірою використовувати потенціал Угоди про асоціацію, - спільна заява

Глава держави також повідомив, що почався діалог щодо Європейського зеленого курсу, і Україна готова рухатися до кліматичної нейтральності спільно з ЄС.

Крім того, учасники Саміту обговорили боротьбу з корупцією та завершення судової реформи в Україні.

"Це наш безумовний пріоритет. Запущено процес деолігархізації. Позитивну оцінку від ЄС щодо ухваленого законодавства ми зафіксували у Спільній заяві", – наголосив Володимир Зеленський.

Також Президент подякував Європейській комісії за виділення другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро у вересні цього року.

"Це доказ високої оцінки прогресу України в політичних та економічних реформах і важлива підтримка макроекономічної стабільності", – зазначив Глава Української держави.

Президент Європейської ради Шарль Мішель зауважив, що інтеграція України та Євросоюзу має втілюватися у конкретних кроках. За його словами, цьому сприятимуть угоди, підписані за результатами Саміту.

Він наголосив, що Євросоюз засуджує незаконну анексію Криму та підтримує територіальну цілісність України.

"Наша Спільна заява встановлює конкретні операційні межі, у яких ми можемо спільно працювати наступні роки та місяці, дає змогу прискорити зближення і зв’язок між Європейським Союзом та Україною", – сказав Президент Європейської ради.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС підтримує Україну на шляху реформ.

"Ми й надалі будемо підтримувати зусилля України у проведенні реформ. Це стосується реформування судової влади, Конституційного Суду, боротьби з корупцією та зменшення впливу олігархів", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Автор: 

євроінтеграція (503) Зеленський Володимир (23954) Євросоюз (13443) фон дер Ляєн Урсула (773) Шарль Мішель (333)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
После импичмента это будет вполне ожидаемый шаг.
показати весь коментар
12.10.2021 16:18
+8
Где обещанные многомиллиардные инвестиции? Вышли в громкий пук?
показати весь коментар
12.10.2021 16:21
+5
А реально результаты не о чем. Договорились договариваться дальше договариваться.
показати весь коментар
12.10.2021 16:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
После импичмента это будет вполне ожидаемый шаг.
показати весь коментар
12.10.2021 16:18 Відповісти
со всеми?буба к орбану сватается...
показати весь коментар
12.10.2021 16:21 Відповісти
Где обещанные многомиллиардные инвестиции? Вышли в громкий пук?
показати весь коментар
12.10.2021 16:21 Відповісти
А реально результаты не о чем. Договорились договариваться дальше договариваться.
показати весь коментар
12.10.2021 16:22 Відповісти
зеленский отказался платить пенсии в ордло
показати весь коментар
12.10.2021 16:22 Відповісти
И слава богу. А ты расстроен?
показати весь коментар
12.10.2021 16:28 Відповісти
А в Израиль ?
показати весь коментар
12.10.2021 20:39 Відповісти
А в ЕС возьмут вместе с беней, или отдельно?
показати весь коментар
12.10.2021 16:24 Відповісти
Короче очередное ниочем.
показати весь коментар
12.10.2021 16:26 Відповісти
кто с дегенератами будет о чем? подождут еще пару лет....
показати весь коментар
12.10.2021 16:28 Відповісти
Бла...бла...бла...и так уже сколько лет.
показати весь коментар
12.10.2021 16:27 Відповісти
Как бы всю Европу, за исключением Польши, Великобритании и Литвы, заменить на еще одну Канаду?
показати весь коментар
12.10.2021 16:29 Відповісти
Зелена жаба всралась.
показати весь коментар
12.10.2021 16:43 Відповісти
клован брехло
показати весь коментар
12.10.2021 17:07 Відповісти
Логично было бы уйти в отставку за офшоры ( и все остальное, начиная с "проста перестать стрелять" и заканчивая слитой операцией по вагнеровцам).... И не логично - это клоун на троне короля...
показати весь коментар
12.10.2021 17:09 Відповісти
Людям, грабящим свою страну, предоставляют камеру.

А перспектива Украины - это не перспектива ЗЕ. Это уже после.
показати весь коментар
12.10.2021 17:17 Відповісти
Треба спробувати з Великою Британією створити спільний ринок на зразок ЄС. А так, як Британія перебуває в тісних відносенеах з США, то це може принести користі більше, ніж просто слухати європейських бюрократів.
показати весь коментар
12.10.2021 17:25 Відповісти
Порох в Європейський політиці робив конкретні кроки і завоювував цим прихильність і допомогу від європейських політиків, хоча і не мав більшості у верховній раді, а ця зелена пліснява, маючи монобільшість, тільки і робить, що розпускає слину і шантажує європейців своїм дебілізмом і пустопорожніми деклараціями.
показати весь коментар
12.10.2021 19:13 Відповісти
Очередной бред Офшорного барыги -зеленского!!
показати весь коментар
12.10.2021 19:14 Відповісти
Самміт ні про що,так як і політика терерішня і попередня.Бідні люди вимирають!Населення скорочується.
показати весь коментар
12.10.2021 19:48 Відповісти
 
 