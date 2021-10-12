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Новини
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В Україні за підтримки ЄС впроваджуватиметься велика програма з енергозбереження, - Зеленський

В Україні за підтримки ЄС впроваджуватиметься велика програма з енергозбереження, - Зеленський

Україна за підтримки Європейського Союзу запроваджуватиме велику програму з енергомодернізації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави зауважив, що на переговорах питанню енергобезпеки було приділено багато часу.

"У нас є велика програма щодо енергозбереження. Це стосується не тільки утеплення кожної домівки. На цю програму Україні сьогодні потрібно близько 300 мільярдів гривень – щодо енергозбереження, заміни мереж по всій нашій державі. Ми бачимо, що цю програму можемо запровадити. Ми точно її запровадимо. За підтримки фахівців та фінансової допомоги з боку країн ЄС це буде швидше. Але в будь-якому разі ми це вже будемо починати робити наступного року – ми не можемо чекати, коли нам погрожує сусід відключенням чи зменшенням об’єму газу. Ми повинні бути справді енергонезалежними", – сказав Зеленський.

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За його словами, цю програму буде детально обговорено з партнерами з ЄС. Президент також зауважив, що в Україні розвиватиметься атомна енергетика, особливо після підписання меморандуму між американською компанією Westinghouse і НАЕК "Енергоатом".

"Енергетична незалежність держави дуже важлива. Але в будь-якому разі для нас важливо зберегти транзит газу по нашій території", – наголосив Зеленський.

Зі свого боку президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що українські та європейські експерти розглядають різні сценарії. За її словами, є декілька напрямів роботи: транзит газу через територію України та дохід від нього, безпека поставок газу та стратегічні можливості газових сховищ.

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"Ми опрацьовуємо всі ці сценарії. Головне – це енергонезалежність, яка важлива для України так само, як і для ЄС. Це розумна інвестиція – інвестувати у відновлювану енергетику, невикопні енергоносії й мати можливість кращої інвестиційної стратегії у енергоефективність, бо коли ви досягаєте енергоефективності, ви не витрачаєте марно енергію, ви оптимізуєте енергоспоживання та енергопостачання", – підсумувала фон дер Ляєн.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) енергетика (2601) енергозбереження (115) енергоефективність (493) фон дер Ляєн Урсула (773)


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Топ коментарі
+12
тошнит уже от этого большого бла-бла-бла
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12.10.2021 16:42
+7
Пока что энергосбережения за счет отопительного сезона.
Зробили себе разом!
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12.10.2021 16:42
+7
Ми вже зрозуміли суть цієї програми...Поставити непомірну ціну за електрику і газ - і буде небувале енергозбереження...
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12.10.2021 16:45
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Пока что энергосбережения за счет отопительного сезона.
Зробили себе разом!
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12.10.2021 16:42 Відповісти
тошнит уже от этого большого бла-бла-бла
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12.10.2021 16:42 Відповісти
А больше рассказать не о чем. Вовика вежливо ткнули носом в папу Беню.
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12.10.2021 16:47 Відповісти
А может быть и нет. Ну народ всегда готов подправить курс шмаркли.
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12.10.2021 16:43 Відповісти
зеля, у тебя ума не хватит все это провернуть, будет там и где 3 миллиарда деревьев на луне
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12.10.2021 16:45 Відповісти
Ми вже зрозуміли суть цієї програми...Поставити непомірну ціну за електрику і газ - і буде небувале енергозбереження...
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12.10.2021 16:45 Відповісти
"У нас есть большая программа
При Вові у нас всі прграми БОЛЬШИЕ
Велике ... і далі підставляєм потрібне
комплекс?
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12.10.2021 16:45 Відповісти
п*ть не мешки ворочать
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12.10.2021 16:46 Відповісти
Т.е денег папе Бене и Ахметке не дали?
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12.10.2021 16:46 Відповісти
Йой ,так ось чому у Івано-Франківську люди опинилися у надзвичайному становищі!То є велика пльограма зебіла по энергосбереженю.Геніально,приєднуйтеся панове депутани .
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12.10.2021 16:47 Відповісти
эх, блин. потускнел как-то владимир, ни тебе покатушек на тесле, ни сверкания бицухой на уколе, ни даже перлов в духе "цикаве ришення". так потихоньку из полноценного клоуна и в коверные перейдет.
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12.10.2021 16:48 Відповісти
По инсайдерской информации, в Лондоне Ахметов продает дома и яхту, а Бубочка с Бакановым свои квартиры на Бейкер-стрит. Хотят оплатить разницу в тарифах. Так держать, Бубочка!!
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12.10.2021 16:49 Відповісти
Да. И еще одно. Денег реально на всю эту затею у Бубочки уже нет. 2 млрд Ахметова и 100 млн квартальных не хвати на все. Хотят выпросить у ЕС или США. В следующем году. Если дадут. А быстрее не дадут. Потому шо Осел у руля.
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12.10.2021 16:54 Відповісти
Холодные батареи могут быть полезными. "Отсутствие отопления в помещении, и, как следствие, холодный воздух уменьшает риски осложнений вследствие ОРВИ", - об этом заявил известный украинский доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".
"Оказалось, что холод в квартирах многократно уменьшает риск осложнений после респираторных вирусных инфекций. Все эти бронхиты, пневмонии - возникают тогда, когда в легких засыхает слизь. А если холодно и сыро - дети в фуфайках сидят по домам и в больницы попадают реже" )
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12.10.2021 17:02 Відповісти
Так...це зрозуміло. На морозі всі інфекції гинуть. Так і Ковід поборемо!
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12.10.2021 18:42 Відповісти
Психолог ДалайЛамы@DarkSoulsFan1

https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1447860895602860034 8 ч



Про вкусный борщ без мяса мы тебе, дорогой телевизороголовый зритель, уже рассказывали.
Сегодня ты услышишь, почему просранная подготовка к отопительному сезону и пустые газохранилища - это полезно.
Не переключайся и помни: Порошенко барыга!
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12.10.2021 20:46 Відповісти
ПЫСЫ: в принципе - это обыкновенный фашизм. Реальный, фактический, настоящий. Комаровский - хоть и бледная, но все же тень от доктора Менгеле, который тоже любил эксперименты. Звали доктора Смерть, зебобики? Он пришел.
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12.10.2021 20:46 Відповісти
значить будуть віялові відключення
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12.10.2021 17:03 Відповісти
клован вешает лапшу лохам на уши
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12.10.2021 17:06 Відповісти
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12.10.2021 17:10 Відповісти
БОЛЬШАЯ!!! И никак иначе.
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12.10.2021 17:15 Відповісти
Когда два персиковых пшика вместе собираются их заявления формирует именно тот альянс, который пшиком зовется.
Надо внимательнее обрабатывать информационный поток. Ибо боженька человеку разум дал, не для того, чтобы заявления использовать как "пусто-пусто" , денег на счетах, обещанных с прошлого раза не дождалис.
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12.10.2021 17:35 Відповісти
народ уже не может больше экономить!
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12.10.2021 17:57 Відповісти
Велика маленька Зеля - психічно травмована, хвора..
зебіли, навіщо ви обрали нездорову істоту на нашу голову?.. за що ви ненавидіте своїх дітей, обираючи це гальмо?
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12.10.2021 18:14 Відповісти
Комитет по встрече саммита Украина-ЕС. Проводили до самого Марринского дворца, где была встреча с ЗЕ.
Это шоб иллюзий не было.
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12.10.2021 18:30 Відповісти
Опять пустая болтология Зеленского!!
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12.10.2021 19:11 Відповісти
Ліс вже насадив?
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12.10.2021 21:35 Відповісти
Ідея абсолютно правильна, нарешті, тільки припізнилася років на 30. Хоча деякі розумні люди в нас її виношували, але їх до влади не пускають.
Проте 300 млрд. грн. навіть якщо не красти , не вистачить і на одне утеплення житлового фонду, напевно. Сюди потрібні півтрильйона мінімум. А на заміну старих котелень і теплових мереж може і пара трильйонів знадобитися. Тільки таких грошей очікувати можна виключно під залізні гарантії 100% цільового та ефективного використання. І оце проблеміща!
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12.10.2021 23:10 Відповісти
 
 