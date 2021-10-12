В Україні за підтримки ЄС впроваджуватиметься велика програма з енергозбереження, - Зеленський
Україна за підтримки Європейського Союзу запроваджуватиме велику програму з енергомодернізації.
Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави зауважив, що на переговорах питанню енергобезпеки було приділено багато часу.
"У нас є велика програма щодо енергозбереження. Це стосується не тільки утеплення кожної домівки. На цю програму Україні сьогодні потрібно близько 300 мільярдів гривень – щодо енергозбереження, заміни мереж по всій нашій державі. Ми бачимо, що цю програму можемо запровадити. Ми точно її запровадимо. За підтримки фахівців та фінансової допомоги з боку країн ЄС це буде швидше. Але в будь-якому разі ми це вже будемо починати робити наступного року – ми не можемо чекати, коли нам погрожує сусід відключенням чи зменшенням об’єму газу. Ми повинні бути справді енергонезалежними", – сказав Зеленський.
За його словами, цю програму буде детально обговорено з партнерами з ЄС. Президент також зауважив, що в Україні розвиватиметься атомна енергетика, особливо після підписання меморандуму між американською компанією Westinghouse і НАЕК "Енергоатом".
"Енергетична незалежність держави дуже важлива. Але в будь-якому разі для нас важливо зберегти транзит газу по нашій території", – наголосив Зеленський.
Зі свого боку президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що українські та європейські експерти розглядають різні сценарії. За її словами, є декілька напрямів роботи: транзит газу через територію України та дохід від нього, безпека поставок газу та стратегічні можливості газових сховищ.
"Ми опрацьовуємо всі ці сценарії. Головне – це енергонезалежність, яка важлива для України так само, як і для ЄС. Це розумна інвестиція – інвестувати у відновлювану енергетику, невикопні енергоносії й мати можливість кращої інвестиційної стратегії у енергоефективність, бо коли ви досягаєте енергоефективності, ви не витрачаєте марно енергію, ви оптимізуєте енергоспоживання та енергопостачання", – підсумувала фон дер Ляєн.
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Зробили себе разом!
При Вові у нас всі прграми БОЛЬШИЕ
Велике ... і далі підставляєм потрібне
комплекс?
"Оказалось, что холод в квартирах многократно уменьшает риск осложнений после респираторных вирусных инфекций. Все эти бронхиты, пневмонии - возникают тогда, когда в легких засыхает слизь. А если холодно и сыро - дети в фуфайках сидят по домам и в больницы попадают реже" )
https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1447860895602860034 8 ч
Про вкусный борщ без мяса мы тебе, дорогой телевизороголовый зритель, уже рассказывали.
Сегодня ты услышишь, почему просранная подготовка к отопительному сезону и пустые газохранилища - это полезно.
Не переключайся и помни: Порошенко барыга!
Надо внимательнее обрабатывать информационный поток. Ибо боженька человеку разум дал, не для того, чтобы заявления использовать как "пусто-пусто" , денег на счетах, обещанных с прошлого раза не дождалис.
зебіли, навіщо ви обрали нездорову істоту на нашу голову?.. за що ви ненавидіте своїх дітей, обираючи це гальмо?
Это шоб иллюзий не было.
Проте 300 млрд. грн. навіть якщо не красти , не вистачить і на одне утеплення житлового фонду, напевно. Сюди потрібні півтрильйона мінімум. А на заміну старих котелень і теплових мереж може і пара трильйонів знадобитися. Тільки таких грошей очікувати можна виключно під залізні гарантії 100% цільового та ефективного використання. І оце проблеміща!