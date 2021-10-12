В Україні за підтримки ЄС впроваджуватиметься велика програма з енергозбереження, - Зеленський

Україна за підтримки Європейського Союзу запроваджуватиме велику програму з енергомодернізації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави зауважив, що на переговорах питанню енергобезпеки було приділено багато часу.

"У нас є велика програма щодо енергозбереження. Це стосується не тільки утеплення кожної домівки. На цю програму Україні сьогодні потрібно близько 300 мільярдів гривень – щодо енергозбереження, заміни мереж по всій нашій державі. Ми бачимо, що цю програму можемо запровадити. Ми точно її запровадимо. За підтримки фахівців та фінансової допомоги з боку країн ЄС це буде швидше. Але в будь-якому разі ми це вже будемо починати робити наступного року – ми не можемо чекати, коли нам погрожує сусід відключенням чи зменшенням об’єму газу. Ми повинні бути справді енергонезалежними", – сказав Зеленський.

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За його словами, цю програму буде детально обговорено з партнерами з ЄС. Президент також зауважив, що в Україні розвиватиметься атомна енергетика, особливо після підписання меморандуму між американською компанією Westinghouse і НАЕК "Енергоатом".

"Енергетична незалежність держави дуже важлива. Але в будь-якому разі для нас важливо зберегти транзит газу по нашій території", – наголосив Зеленський.

Зі свого боку президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що українські та європейські експерти розглядають різні сценарії. За її словами, є декілька напрямів роботи: транзит газу через територію України та дохід від нього, безпека поставок газу та стратегічні можливості газових сховищ.

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"Ми опрацьовуємо всі ці сценарії. Головне – це енергонезалежність, яка важлива для України так само, як і для ЄС. Це розумна інвестиція – інвестувати у відновлювану енергетику, невикопні енергоносії й мати можливість кращої інвестиційної стратегії у енергоефективність, бо коли ви досягаєте енергоефективності, ви не витрачаєте марно енергію, ви оптимізуєте енергоспоживання та енергопостачання", – підсумувала фон дер Ляєн.