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Новости
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Предоставление Украине европейской перспективы будет логичным и ожидаемым шагом, – Зеленский

Предоставление Украине европейской перспективы будет логичным и ожидаемым шагом, – Зеленский

Предоставление европейской перспективы Украине, которая разделяет общие ценности с Европейским Союзом, будет логичным и ожидаемым шагом, и ради достижения этой цели наша страна будет настойчиво работать со всеми государствами ЕС.

 Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по итогам 23-го Саммита Украина – Европейский Союз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на вызовы пандемии COVID-19, Украина и Евросоюз отдают предпочтение живому диалогу, который с каждым годом становится все более интенсивным и содержательным.

"23-й Саммит (Украина – ЕС. – Ред.) очертил наши общие достижения и общие позиции относительно политической ассоциации и интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Мы подробно обсудили прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации. Оно стало движущей силой евроинтеграционных реформ и вывело на новый уровень наше двустороннее сотрудничество. Его конечная цель – полная интеграция в Европейский Союз", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина ожидает от руководства Евросоюза и государств-членов смелости и дальновидности.

"Это четкий сигнал и их видение Украины как неотъемлемой составляющей европейского пространства", – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина и Евросоюз достигли весомого прогресса с момента предыдущего Саммита. В частности, сегодня подписано Соглашение об Общем авиационном пространстве, работа над которым длилась восемь лет. Также подписан ряд других соглашений.

Читайте также: Общее авиапространство, Россия - сторона конфликта на Донбассе, - итоги саммита Украина-ЕС

А Совместное заявление, принятое по результатам сегодняшнего Саммита, отражает амбициозность повестки дня Украина – ЕС, отметил глава государства.

"Этот документ содержит мощные сигналы в поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также интеграции Украины в политическое и экономическое пространство Евросоюза", – сказал президент.

Также, по его словам, ведутся переговоры об обновлении таможенных тарифов и пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

"Уверенным является движение к соглашению о "промышленном безвизе". Уже на следующем Саммите Украина – ЕС мы стремимся его подписать", – сказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что начался диалог в отношении Европейского зеленого курса, и Украина готова двигаться к климатической нейтральности совместно с ЕС.

Кроме того, участники Саммита обсудили борьбу с коррупцией и завершение судебной реформы в Украине.

"Это наш безусловный приоритет. Запущен процесс деолигархизации. Положительную оценку от ЕС относительно принятого законодательства мы зафиксировали в Совместном заявлении", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент поблагодарил Европейскую комиссию за выделение второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в сентябре текущего года.

"Это доказательство высокой оценки прогресса Украины в политических и экономических реформах и важная поддержка макроэкономической стабильности", – отметил глава Украинского государства.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заметил, что интеграция Украины и Евросоюза должна воплощаться в конкретных шагах. По его словам, этому будут способствовать соглашения, подписанные по результатам Саммита.

Он отметил, что Евросоюз осуждает незаконную аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.

"Наше Совместное заявление устанавливает конкретные операционные рамки, в которых мы можем совместно работать в последующие годы и месяцы, позволяет ускорить сближение и связь между Европейским Союзом и Украиной", – сказал президент Европейского совета.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС поддерживает Украину на пути реформ.

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"Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия Украины в проведении реформ. Это касается реформирования судебной власти, Конституционного Суда, борьбы с коррупцией и уменьшения влияния олигархов", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Автор: 

евроинтеграция (2124) Зеленский Владимир (20482) Евросоюз (17145) Урсула фон дер Ляйен (520) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+13
После импичмента это будет вполне ожидаемый шаг.
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12.10.2021 16:18
+8
Где обещанные многомиллиардные инвестиции? Вышли в громкий пук?
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12.10.2021 16:21
+5
А реально результаты не о чем. Договорились договариваться дальше договариваться.
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12.10.2021 16:22
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После импичмента это будет вполне ожидаемый шаг.
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12.10.2021 16:18 Ответить
со всеми?буба к орбану сватается...
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12.10.2021 16:21 Ответить
Где обещанные многомиллиардные инвестиции? Вышли в громкий пук?
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12.10.2021 16:21 Ответить
А реально результаты не о чем. Договорились договариваться дальше договариваться.
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12.10.2021 16:22 Ответить
зеленский отказался платить пенсии в ордло
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12.10.2021 16:22 Ответить
И слава богу. А ты расстроен?
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12.10.2021 16:28 Ответить
А в Израиль ?
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12.10.2021 20:39 Ответить
А в ЕС возьмут вместе с беней, или отдельно?
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12.10.2021 16:24 Ответить
Короче очередное ниочем.
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12.10.2021 16:26 Ответить
кто с дегенератами будет о чем? подождут еще пару лет....
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12.10.2021 16:28 Ответить
Бла...бла...бла...и так уже сколько лет.
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12.10.2021 16:27 Ответить
Как бы всю Европу, за исключением Польши, Великобритании и Литвы, заменить на еще одну Канаду?
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12.10.2021 16:29 Ответить
Зелена жаба всралась.
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12.10.2021 16:43 Ответить
клован брехло
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12.10.2021 17:07 Ответить
Логично было бы уйти в отставку за офшоры ( и все остальное, начиная с "проста перестать стрелять" и заканчивая слитой операцией по вагнеровцам).... И не логично - это клоун на троне короля...
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12.10.2021 17:09 Ответить
Людям, грабящим свою страну, предоставляют камеру.

А перспектива Украины - это не перспектива ЗЕ. Это уже после.
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12.10.2021 17:17 Ответить
Треба спробувати з Великою Британією створити спільний ринок на зразок ЄС. А так, як Британія перебуває в тісних відносенеах з США, то це може принести користі більше, ніж просто слухати європейських бюрократів.
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12.10.2021 17:25 Ответить
Порох в Європейський політиці робив конкретні кроки і завоювував цим прихильність і допомогу від європейських політиків, хоча і не мав більшості у верховній раді, а ця зелена пліснява, маючи монобільшість, тільки і робить, що розпускає слину і шантажує європейців своїм дебілізмом і пустопорожніми деклараціями.
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12.10.2021 19:13 Ответить
Очередной бред Офшорного барыги -зеленского!!
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12.10.2021 19:14 Ответить
Самміт ні про що,так як і політика терерішня і попередня.Бідні люди вимирають!Населення скорочується.
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12.10.2021 19:48 Ответить
 
 