Предоставление Украине европейской перспективы будет логичным и ожидаемым шагом, – Зеленский

Предоставление европейской перспективы Украине, которая разделяет общие ценности с Европейским Союзом, будет логичным и ожидаемым шагом, и ради достижения этой цели наша страна будет настойчиво работать со всеми государствами ЕС.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по итогам 23-го Саммита Украина – Европейский Союз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на вызовы пандемии COVID-19, Украина и Евросоюз отдают предпочтение живому диалогу, который с каждым годом становится все более интенсивным и содержательным.

"23-й Саммит (Украина – ЕС. – Ред.) очертил наши общие достижения и общие позиции относительно политической ассоциации и интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Мы подробно обсудили прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации. Оно стало движущей силой евроинтеграционных реформ и вывело на новый уровень наше двустороннее сотрудничество. Его конечная цель – полная интеграция в Европейский Союз", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина ожидает от руководства Евросоюза и государств-членов смелости и дальновидности.

"Это четкий сигнал и их видение Украины как неотъемлемой составляющей европейского пространства", – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина и Евросоюз достигли весомого прогресса с момента предыдущего Саммита. В частности, сегодня подписано Соглашение об Общем авиационном пространстве, работа над которым длилась восемь лет. Также подписан ряд других соглашений.

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А Совместное заявление, принятое по результатам сегодняшнего Саммита, отражает амбициозность повестки дня Украина – ЕС, отметил глава государства.

"Этот документ содержит мощные сигналы в поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также интеграции Украины в политическое и экономическое пространство Евросоюза", – сказал президент.

Также, по его словам, ведутся переговоры об обновлении таможенных тарифов и пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

"Уверенным является движение к соглашению о "промышленном безвизе". Уже на следующем Саммите Украина – ЕС мы стремимся его подписать", – сказал Зеленский.

Глава государства также сообщил, что начался диалог в отношении Европейского зеленого курса, и Украина готова двигаться к климатической нейтральности совместно с ЕС.

Кроме того, участники Саммита обсудили борьбу с коррупцией и завершение судебной реформы в Украине.

"Это наш безусловный приоритет. Запущен процесс деолигархизации. Положительную оценку от ЕС относительно принятого законодательства мы зафиксировали в Совместном заявлении", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент поблагодарил Европейскую комиссию за выделение второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в сентябре текущего года.

"Это доказательство высокой оценки прогресса Украины в политических и экономических реформах и важная поддержка макроэкономической стабильности", – отметил глава Украинского государства.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заметил, что интеграция Украины и Евросоюза должна воплощаться в конкретных шагах. По его словам, этому будут способствовать соглашения, подписанные по результатам Саммита.

Он отметил, что Евросоюз осуждает незаконную аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.

"Наше Совместное заявление устанавливает конкретные операционные рамки, в которых мы можем совместно работать в последующие годы и месяцы, позволяет ускорить сближение и связь между Европейским Союзом и Украиной", – сказал президент Европейского совета.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС поддерживает Украину на пути реформ.

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"Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия Украины в проведении реформ. Это касается реформирования судебной власти, Конституционного Суда, борьбы с коррупцией и уменьшения влияния олигархов", – отметила Урсула фон дер Ляйен.