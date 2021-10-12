Общее авиапространство, Россия - сторона конфликта на Донбассе, - итоги саммита Украина-ЕС

Сегодня, 12 октября, в Киеве состоялся двадцать третий саммит Украина – Европейский Союз с участием президента Владимира Зеленского и руководства ЕС. В ходе мероприятия был подписан ряд документов, а также одобрено совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и чрезвычайный и полномочный посол Словении в Украине Томаж Менцин подписали Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами об общем авиационном пространстве.

"Документ предусматривает создание совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС, что будет способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок с равными условиями конкуренции и уважением к одинаковым правилам. Речь идет о безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения, гармонизации социальной сферы и защите окружающей среды", - отметили в ОПУ.

Также было заключено Соглашение между Украиной, Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии об участии Украины в Рамочной программе по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа". Документ подписали министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет и вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Кроме этого, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подписали Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе "Креативная Европа"(2021-2027).

Данная программа направлена на поддержку и усиление конкурентоспособности европейского культурного, креативного и аудиовизуального сектора, а также развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранение европейского культурного наследия.

Программа предусматривает бюджет в 2,4 млрд евро и реализуется по трем направлениям: культура, медиа и межсекторальное взаимодействие.

Также по итогам саммита было одобрено совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам 23-го саммита Украина-ЕС, которое обнародовано на официальном сайте Офиса Президента.

Проанализировав данный документ, Цензор.НЕТ выделил ряд главных тезисов, закрепленных в заявлении:

"Мы подтвердили нашу решительную приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, в частности путем продолжения тесного сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижения реформ и содействия устойчивому экономическому росту, поддержки "зеленой" и цифровой трансформации и повышения устойчивости", - сказано в заявлении.

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"Мы признали европейские устремления Украины и приветствовали ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации и в контексте вступления в силу в сентябре 2017 года после решения глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года… Мы договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации и подчеркнули взаимные обязательства для достижения этой цели", - говорится в документе.

Кроме этого подчеркивается, что эффективная имплементация Соглашения об ассоциации и предусмотренной им углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая связана с более широким процессом регуляторного сближения и соответствующими необходимыми реформами, будет способствовать созданию условий для углубления экономических и торговых отношений с ЕС.

Это, в свою очередь, приведет к "дальнейшей постепенной экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации".

"Мы признали текущие достижения и важность дальнейшего укрепления "Восточного партнерства" на основе общих ценностей и принципов дифференциации, инклюзивности и совместной собственности, а также в связи с этим вспомнили декларацию саммита "Восточного партнерства" 2017 года. Мы положительно отметить инициативу трех ассоциированных партнеров, направленную на усиление координации между ними и углубление сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами и ЕС", - следует далее.

"Мы подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать над обеспечением доступа к вакцинам против COVID-19 в рамках платформы COVAX, в том числе через Механизм передачи вакцин ЕС и предоставления Украине вакцин через него государствами-членами ЕС", - говорится в документе.

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Подчеркивается, что подписанты заявления также приветствовали принятие Евросоюзом решения о совместимости Европейского цифрового COVID-сертификата и украинского цифрового сертификата для взаимного облегчения передвижения людей во время ограничений COVID-19, и признали достижения Украины в этой связи.

"Пакет помощи объемом EUR190 млн и программа макрофинансовой помощи в размере EUR 1,2 млрд, которые ЕС мобилизовал для Украины с целью преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий, значительно превышают объемы помощи от ЕС любому другому партнеру", - сказано в тексте документа.

Также подчеркнута необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами.

"Мы подчеркнули важность реформы сектора безопасности, в частности принятие закона о Службе безопасности Украины, который обеспечивает прочную основу для преобразования Службы безопасности Украины в современный орган с четко определенными функциями и тщательным демократическим контролем в соответствии с международными принципами и лучшими практиками", - говорится в заявлении.

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"Мы признали важность дальнейшего укрепления сотрудничества для противодействия гибридным угрозам и борьбы с дезинформацией. ЕС и в дальнейшем будет поддерживать устойчивость Украины, в частности путем укрепления независимых СМИ и соответствующей нормативно-правовой базы, а также обмена лучшими практиками по свободе СМИ и медиа-грамотности, стратегическим коммуникациям и поддержке украинских инициатив в борьбе с дезинформацией", - говорится далее.

"Мы приветствовали успешное применение безвизового режима для граждан Украины. Мы подчеркнули важность дальнейшего соблюдения критериев либерализации визового режима и ускорения связанных с этим реформ", - следует из заявления.

"...принятие изменений в законы "О Высшем совете правосудия" и "О судоустройстве и статусе судей" имеет решающее значение для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Мы подчеркнули необходимость скорейшего внедрения этих реформ и реформы Конституционного суда", – отмечается в заявлении.

В нем также подчеркнута необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами.

"ЕС подтвердил свою постоянную поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией. Украина подтвердила свою приверженность ратификации Римского статута, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации", – указывается в заявлении.

Украина и Европейский Союз призвали РФ признать ответственность за конфликт на Донбассе, а также способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений.

"Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы, а также ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию в Украине. Мы подчеркнули важность полного внедрения мероприятий, договоренность о которых была достигнута во время Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая ответственность России как стороны конфликта. Мы приветствовали конструктивный подход Украины в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе и призвали Россию тоже действовать конструктивно и принимать добросовестное участие в переговорах в рамках данных форматов для разрешения конфликта", - сказано в заявлении.

"Мы осуждаем нарушения прекращения огня вооруженными формированиями, которые поддерживаются Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольные правительству Украины участки вдоль российско-украинской государственной границы, в соответствии с ее мандатом", - следует из документа.

Украина и руководство ЕС также выражает сожаление по поводу решения России не соглашаться на продолжение наблюдательной Миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах российско-украинской границы (Гуково и Донецк), что противоречит духу Минских договоренностей.

"Мы повторили наш призыв к России немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, которые она поддерживает, а также вывести российские войска и технику от восточной границы Украины и Крымского полуострова. Мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и личного состава на неподконтрольных правительству Украины территориях и в незаконно аннексированных украинских Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

В документе также содержится призыв к РФ выполнить свои обязательства в соответствии с Венским Документом.

"Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него, в соответствии с международным правом. Мы осуждаем решение России закрыть части Черного моря для нероссийских военных кораблей и государственных судов и призываем Россию воздержаться от нарушения законного осуществления прав и свобод навигации", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, Украина и ЕС осудили усиление милитаризации Крыма, серьезное ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы въезда граждан Украины на Крымский полуостров и выезда из него.

"Мы осудили проведение выборов в Государственную думу Российской Федерации, которые проводились на незаконно аннексированном Крымском полуострове 17-19 сентября 2021 года вопреки духу и целям Минских договоренностей, к участию в которых также были привлечены жители неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей", - отмечается в заявлении.

Украина и ЕС призвали РФ предоставить международным организациям и правозащитникам беспрепятственный доступ к районам, которые пока не находятся под контролем Украины, включая Крымский полуостров, и уважать международное гуманитарное право.

Украина и ЕС призвали к немедленному освобождению всех незаконно удерживаемых и заключенных на Крымском полуострове и в России, включая крымскотатарских активистов.