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Общее авиапространство, Россия - сторона конфликта на Донбассе, - итоги саммита Украина-ЕС

Общее авиапространство, Россия - сторона конфликта на Донбассе, - итоги саммита Украина-ЕС

Сегодня, 12 октября, в Киеве состоялся двадцать третий саммит Украина – Европейский Союз с участием президента Владимира Зеленского и руководства ЕС. В ходе мероприятия был подписан ряд документов, а также одобрено совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и чрезвычайный и полномочный посол Словении в Украине Томаж Менцин подписали Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами об общем авиационном пространстве.

"Документ предусматривает создание совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС, что будет способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок с равными условиями конкуренции и уважением к одинаковым правилам. Речь идет о безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения, гармонизации социальной сферы и защите окружающей среды", - отметили в ОПУ.

Также было заключено Соглашение между Украиной, Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии об участии Украины в Рамочной программе по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа". Документ подписали министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет и вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Кроме этого, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подписали Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе "Креативная Европа"(2021-2027).

Данная программа направлена на поддержку и усиление конкурентоспособности европейского культурного, креативного и аудиовизуального сектора, а также развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранение европейского культурного наследия.

Программа предусматривает бюджет в 2,4 млрд евро и реализуется по трем направлениям: культура, медиа и межсекторальное взаимодействие.

Также по итогам саммита было одобрено совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам 23-го саммита Украина-ЕС, которое обнародовано на официальном сайте Офиса Президента.

Проанализировав данный документ, Цензор.НЕТ выделил ряд главных тезисов, закрепленных в заявлении: 

"Мы подтвердили нашу решительную приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, в частности путем продолжения тесного сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижения реформ и содействия устойчивому экономическому росту, поддержки "зеленой" и цифровой трансформации и повышения устойчивости", - сказано в заявлении.

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"Мы признали европейские устремления Украины и приветствовали ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации и в контексте вступления в силу в сентябре 2017 года после решения глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года… Мы договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации и подчеркнули взаимные обязательства для достижения этой цели", - говорится в документе.

Кроме этого подчеркивается, что эффективная имплементация Соглашения об ассоциации и предусмотренной им углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая связана с более широким процессом регуляторного сближения и соответствующими необходимыми реформами, будет способствовать созданию условий для углубления экономических и торговых отношений с ЕС.

Это, в свою очередь, приведет к "дальнейшей постепенной экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации".

"Мы признали текущие достижения и важность дальнейшего укрепления "Восточного партнерства" на основе общих ценностей и принципов дифференциации, инклюзивности и совместной собственности, а также в связи с этим вспомнили декларацию саммита "Восточного партнерства" 2017 года. Мы положительно отметить инициативу трех ассоциированных партнеров, направленную на усиление координации между ними и углубление сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами и ЕС", - следует далее. 

"Мы подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать над обеспечением доступа к вакцинам против COVID-19 в рамках платформы COVAX, в том числе через Механизм передачи вакцин ЕС и предоставления Украине вакцин через него государствами-членами ЕС", - говорится в документе.

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Подчеркивается, что подписанты заявления также приветствовали принятие Евросоюзом решения о совместимости Европейского цифрового COVID-сертификата и украинского цифрового сертификата для взаимного облегчения передвижения людей во время ограничений COVID-19, и признали достижения Украины в этой связи.

"Пакет помощи объемом EUR190 млн и программа макрофинансовой помощи в размере EUR 1,2 млрд, которые ЕС мобилизовал для Украины с целью преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий, значительно превышают объемы помощи от ЕС любому другому партнеру", - сказано в тексте документа.

Также подчеркнута необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами.

"Мы подчеркнули важность реформы сектора безопасности, в частности принятие закона о Службе безопасности Украины, который обеспечивает прочную основу для преобразования Службы безопасности Украины в современный орган с четко определенными функциями и тщательным демократическим контролем в соответствии с международными принципами и лучшими практиками", - говорится в заявлении.

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"Мы признали важность дальнейшего укрепления сотрудничества для противодействия гибридным угрозам и борьбы с дезинформацией. ЕС и в дальнейшем будет поддерживать устойчивость Украины, в частности путем укрепления независимых СМИ и соответствующей нормативно-правовой базы, а также обмена лучшими практиками по свободе СМИ и медиа-грамотности, стратегическим коммуникациям и поддержке украинских инициатив в борьбе с дезинформацией", - говорится далее.

"Мы приветствовали успешное применение безвизового режима для граждан Украины. Мы подчеркнули важность дальнейшего соблюдения критериев либерализации визового режима и ускорения связанных с этим реформ", - следует из заявления.

"...принятие изменений в законы "О Высшем совете правосудия" и "О судоустройстве и статусе судей" имеет решающее значение для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Мы подчеркнули необходимость скорейшего внедрения этих реформ и реформы Конституционного суда", – отмечается в заявлении.

В нем также подчеркнута необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами.

"ЕС подтвердил свою постоянную поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией. Украина подтвердила свою приверженность ратификации Римского статута, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации", – указывается в заявлении.

Украина и Европейский Союз призвали РФ признать ответственность за конфликт на Донбассе, а также способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений.

"Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы, а также ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию в Украине. Мы подчеркнули важность полного внедрения мероприятий, договоренность о которых была достигнута во время Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая ответственность России как стороны конфликта. Мы приветствовали конструктивный подход Украины в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе и призвали Россию тоже действовать конструктивно и принимать добросовестное участие в переговорах в рамках данных форматов для разрешения конфликта", - сказано в заявлении.

"Мы осуждаем нарушения прекращения огня вооруженными формированиями, которые поддерживаются Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольные правительству Украины участки вдоль российско-украинской государственной границы, в соответствии с ее мандатом", - следует из документа.

Украина и руководство ЕС также выражает сожаление по поводу решения России не соглашаться на продолжение наблюдательной Миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах российско-украинской границы (Гуково и Донецк), что противоречит духу Минских договоренностей.

"Мы повторили наш призыв к России немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, которые она поддерживает, а также вывести российские войска и технику от восточной границы Украины и Крымского полуострова. Мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и личного состава на неподконтрольных правительству Украины территориях и в незаконно аннексированных украинских Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

В документе также содержится призыв к РФ выполнить свои обязательства в соответствии с Венским Документом.

"Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него, в соответствии с международным правом. Мы осуждаем решение России закрыть части Черного моря для нероссийских военных кораблей и государственных судов и призываем Россию воздержаться от нарушения законного осуществления прав и свобод навигации", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, Украина и ЕС осудили усиление милитаризации Крыма, серьезное ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы въезда граждан Украины на Крымский полуостров и выезда из него.

"Мы осудили проведение выборов в Государственную думу Российской Федерации, которые проводились на незаконно аннексированном Крымском полуострове 17-19 сентября 2021 года вопреки духу и целям Минских договоренностей, к участию в которых также были привлечены жители неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей", - отмечается в заявлении.

Украина и ЕС призвали РФ предоставить международным организациям и правозащитникам беспрепятственный доступ к районам, которые пока не находятся под контролем Украины, включая Крымский полуостров, и уважать международное гуманитарное право.

Украина и ЕС призвали к немедленному освобождению всех незаконно удерживаемых и заключенных на Крымском полуострове и в России, включая крымскотатарских активистов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) саммит (1171) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+7
Вот как раз зеленый представитель "той стороны" вместе с Меркель и Макроном и подписал это заявление.
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12.10.2021 14:58
+6
За год который еще не закончился на
РАБссии упало 30 масальотов...последний в Татарстане....до Нового года еще 60 с гаком дней....
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12.10.2021 14:59
+5
А куда подевалась -"та сторона"
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12.10.2021 14:55
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А куда подевалась -"та сторона"
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12.10.2021 14:55 Ответить
Вот как раз зеленый представитель "той стороны" вместе с Меркель и Макроном и подписал это заявление.
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12.10.2021 14:58 Ответить
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12.10.2021 14:59 Ответить
За год который еще не закончился на
РАБссии упало 30 масальотов...последний в Татарстане....до Нового года еще 60 с гаком дней....
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12.10.2021 14:59 Ответить
путлер еще не каапут
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12.10.2021 15:01 Ответить
а вы думали шо на конфискованные шекели у квартала европа начнёт поставлять центрифуги для обогащения урана?
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12.10.2021 15:01 Ответить
Да. Мы думали, что центрифуги.
А вы как думали?
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12.10.2021 15:04 Ответить
та не смеши...вы в офисе думали?про шекели?
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12.10.2021 15:06 Ответить
Малазийский Боинг еще много РАБссияких самолетов вертолетов позовет на кладбище...БУМАРАНГ называецца...
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12.10.2021 15:03 Ответить
Открытое пространство с ЕС,на самом деле означает любой военный самолет стран НАТО свободно войдет в воздушное пространство Украины...ЛЮБОЙ.... радуйтесь мавзолейцные
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12.10.2021 15:06 Ответить
..более дурного вброса ещё надо поискать!)))) Договор **ЕВП** касается ТОЛЬКО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ!!! А вот когда Украина дай БОГ вступит в НАТО...тогда этот вопрос будет обоснован реальностью. А пока никакой военный самолёт НАТО в Украину к сожалению свободно войти не сможет. Начинайте думать.... Хоть изредка!!!)))
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12.10.2021 22:03 Ответить
..и чтобы Вас обрадовать.... то МАУ Коломойского с подписанием этого договора ждёт нерадужное будущее...)))
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12.10.2021 22:05 Ответить
Не переживай за беню!
Полшестого уже сказал, что сделает государственную авиакомпанию и уже ведет переговоры...угадай с кем?
Беня получит бабло за свою тухлую кампашку и еще оно повесит на бюджет бенины долги по МАУ.
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12.10.2021 22:38 Ответить
.а я и не переживаю. Беня з зелёным ушлёпком поступят с МАУ точно так же..как с АэроСвитом.... МАУ грандиознейший должник как перед Украэрорухом...так и перед Евроконтролем. Я уже молчу о диких долгах во ВСЕХ аэропортах... куда МАУ летало и летает. А это далеко уже и не миллионы долларов... И на все 100 процентов эти долги выкачают из налогов и тупенько помогут Бене. Так что нового Вы ничего не сказали..!!)))
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12.10.2021 23:22 Ответить
Что собственно, нового? Подтверждение того, что было сделано "дозебилоидную" эру. Только открытое небо, но это вопрос для большинства настолько далек, что и говорить о нем бессмысленно. Да и не факт, что от отечественных авиакомпаний что-либо останется. А заодно и долги можно списать под невозможность конкуренции. Но то таке, это уже неважно. Вопрос в другом: оно того стоило оставаться без тепла и с безумными тарифами, списывать десятки миллиардов олигархам, чтобы скоморох мог подтвердить и приветствовать все то, что было сделано другими?
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12.10.2021 15:08 Ответить
Що означає "без тепла і з безумними тарифами"? При Овочу тарифи були в рази менші, ніж після його вигнання. На що натякаєш?
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12.10.2021 15:37 Ответить
Без тепла это значит что нет тепла. Отопление всегда включалось при низких температурах, сейчас его нет даже несмотря на то, что средняя температура уже давно меньше 8 градусов. А вот тарифы на отопление и горячую воду сегодня повысили на 50%. Никаких намеков, все прозрачно.
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12.10.2021 15:42 Ответить
Я не про те. Я про те, що при Овочу були і з теплом, і з дешевим газом. То що, повертатись назад, в епоху Овоча?
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12.10.2021 17:07 Ответить
Меня еще со времен СССР удивляло, что приходилось выбирать между колбасой и свободой. Почему нельзя и то и другое одновременно? Здесь принцип тот же: почему нельзя не поднимать тарифы, даже если нет Януковича? А ответ такой: при власти выродки, на самом деле куда как худшие, чем янукович. Мы не только УЖЕ вернулись во времена януковича, мы эти времена превзошли по уровню цинизма и подлости властей.
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12.10.2021 17:13 Ответить
Ну то ти зробив правильний вибір: замість ковбаси тепер маєш небезпечний для здоров"я сурогат з консервантів, барвників і ароматизаторів, замість свободи - намордник, обов"язкову ширку невідомо чим, невідомо від чого з невідомо якими наслідками, спец-аусвайс про те, що ти ширнувся тим шмурдяком, без якого тебе через тиждень не пустять навіть в автобус, а ще величезну купу всіляких заборон і обмежень, які в страшному тоталітарному совку навіть не снились, цинічно замаскованих під "демократію" і "турботу про здоров"я нації"...
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12.10.2021 17:47 Ответить
Зеленский - отвратительный выбор, и я его не делал.
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12.10.2021 18:12 Ответить
Арестовав 20 крымских татар РАБссия поставила крест над своим сраным Северным потопом...,дальнейших переговоров больше не будет...Газо-Шантажисты...вы депилы и это навечно...
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12.10.2021 15:13 Ответить
Харьковский аэропорт НАТО уже близко https://youtu.be/4NLMEa4W1nU https://youtu.be/4NLMEa4W1nU

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12.10.2021 16:24 Ответить
Секретные грузы от НАТО и США прибывают во Львов,остальные айропорты Украины принимают грузы не секретного военного оборудования....
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12.10.2021 16:40 Ответить
.. за крайние два года ..когда к власти в Украине благодаря мудрому нарИду пришло откровенное ничтожество... в Украину прибыл только ОДИН!!! В-747 с грузом для ВСУ. Остальные все самолёты прибывали с целью проведения совместных учений. А если сравнить 2014..15...16... то только украинские самолёты выполнили более 50 рейсов... не говоря уж о авиации США..Канады... Литвы. Так что Ваши мечты пока только мечты....К сожалению...(((
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12.10.2021 22:12 Ответить
Ой! Підписали без їрмак! а. І що так можна?. Слава Тобі Господи, може біль
ше бачитиму тої хитрої пики
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12.10.2021 17:23 Ответить
МОЛОДЦІ . Тепер літати буде ще дешевше . Кому не нравиться - рюкзак , попутка , Мінськ . Або Московія , за Урал в Алєнєгорск.
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12.10.2021 21:06 Ответить
Результаты саммита кратко)
Украинским авиакомпаниям конец (европейские перевозчики после подписания соглашения получают право летать на внутренних украинских авиарейсах),
об остальном поболтали: "Украина и ЕС начнут стратегический диалог ..." "Украина и ЕС удвоят усилия для освобождения 450 пленных ..." 0х2 (3 4 5 6 ...) = 0
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12.10.2021 22:42 Ответить
ПИД,,,раша сторона конфликта, рассадник терроризма и био.мусора по всему миру, угроза мирового порядка и т.д поэтому эту Фекальную Помойку нужно отключить от свифта, закрыть Босфор и согнать все козломордое, мокшанское Стадо в мордер, забор в 5 метров и минные поля и пусть варятся в своей клоаке!!!!
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13.10.2021 08:09 Ответить
 
 