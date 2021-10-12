Общее авиапространство, Россия - сторона конфликта на Донбассе, - итоги саммита Украина-ЕС
Сегодня, 12 октября, в Киеве состоялся двадцать третий саммит Украина – Европейский Союз с участием президента Владимира Зеленского и руководства ЕС. В ходе мероприятия был подписан ряд документов, а также одобрено совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и чрезвычайный и полномочный посол Словении в Украине Томаж Менцин подписали Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами об общем авиационном пространстве.
"Документ предусматривает создание совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС, что будет способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок с равными условиями конкуренции и уважением к одинаковым правилам. Речь идет о безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения, гармонизации социальной сферы и защите окружающей среды", - отметили в ОПУ.
Также было заключено Соглашение между Украиной, Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии об участии Украины в Рамочной программе по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа". Документ подписали министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет и вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Кроме этого, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подписали Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе "Креативная Европа"(2021-2027).
Данная программа направлена на поддержку и усиление конкурентоспособности европейского культурного, креативного и аудиовизуального сектора, а также развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранение европейского культурного наследия.
Программа предусматривает бюджет в 2,4 млрд евро и реализуется по трем направлениям: культура, медиа и межсекторальное взаимодействие.
Также по итогам саммита было одобрено совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам 23-го саммита Украина-ЕС, которое обнародовано на официальном сайте Офиса Президента.
Проанализировав данный документ, Цензор.НЕТ выделил ряд главных тезисов, закрепленных в заявлении:
"Мы подтвердили нашу решительную приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, в частности путем продолжения тесного сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижения реформ и содействия устойчивому экономическому росту, поддержки "зеленой" и цифровой трансформации и повышения устойчивости", - сказано в заявлении.
"Мы признали европейские устремления Украины и приветствовали ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации и в контексте вступления в силу в сентябре 2017 года после решения глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года… Мы договорились в полной мере использовать потенциал Соглашения об ассоциации и подчеркнули взаимные обязательства для достижения этой цели", - говорится в документе.
Кроме этого подчеркивается, что эффективная имплементация Соглашения об ассоциации и предусмотренной им углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая связана с более широким процессом регуляторного сближения и соответствующими необходимыми реформами, будет способствовать созданию условий для углубления экономических и торговых отношений с ЕС.
Это, в свою очередь, приведет к "дальнейшей постепенной экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации".
"Мы признали текущие достижения и важность дальнейшего укрепления "Восточного партнерства" на основе общих ценностей и принципов дифференциации, инклюзивности и совместной собственности, а также в связи с этим вспомнили декларацию саммита "Восточного партнерства" 2017 года. Мы положительно отметить инициативу трех ассоциированных партнеров, направленную на усиление координации между ними и углубление сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами и ЕС", - следует далее.
"Мы подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать над обеспечением доступа к вакцинам против COVID-19 в рамках платформы COVAX, в том числе через Механизм передачи вакцин ЕС и предоставления Украине вакцин через него государствами-членами ЕС", - говорится в документе.
Подчеркивается, что подписанты заявления также приветствовали принятие Евросоюзом решения о совместимости Европейского цифрового COVID-сертификата и украинского цифрового сертификата для взаимного облегчения передвижения людей во время ограничений COVID-19, и признали достижения Украины в этой связи.
"Пакет помощи объемом EUR190 млн и программа макрофинансовой помощи в размере EUR 1,2 млрд, которые ЕС мобилизовал для Украины с целью преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий, значительно превышают объемы помощи от ЕС любому другому партнеру", - сказано в тексте документа.
Также подчеркнута необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами.
"Мы подчеркнули важность реформы сектора безопасности, в частности принятие закона о Службе безопасности Украины, который обеспечивает прочную основу для преобразования Службы безопасности Украины в современный орган с четко определенными функциями и тщательным демократическим контролем в соответствии с международными принципами и лучшими практиками", - говорится в заявлении.
"Мы признали важность дальнейшего укрепления сотрудничества для противодействия гибридным угрозам и борьбы с дезинформацией. ЕС и в дальнейшем будет поддерживать устойчивость Украины, в частности путем укрепления независимых СМИ и соответствующей нормативно-правовой базы, а также обмена лучшими практиками по свободе СМИ и медиа-грамотности, стратегическим коммуникациям и поддержке украинских инициатив в борьбе с дезинформацией", - говорится далее.
"Мы приветствовали успешное применение безвизового режима для граждан Украины. Мы подчеркнули важность дальнейшего соблюдения критериев либерализации визового режима и ускорения связанных с этим реформ", - следует из заявления.
"...принятие изменений в законы "О Высшем совете правосудия" и "О судоустройстве и статусе судей" имеет решающее значение для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Мы подчеркнули необходимость скорейшего внедрения этих реформ и реформы Конституционного суда", – отмечается в заявлении.
В нем также подчеркнута необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами.
"ЕС подтвердил свою постоянную поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией. Украина подтвердила свою приверженность ратификации Римского статута, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации", – указывается в заявлении.
Украина и Европейский Союз призвали РФ признать ответственность за конфликт на Донбассе, а также способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений.
"Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы, а также ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию в Украине. Мы подчеркнули важность полного внедрения мероприятий, договоренность о которых была достигнута во время Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая ответственность России как стороны конфликта. Мы приветствовали конструктивный подход Украины в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе и призвали Россию тоже действовать конструктивно и принимать добросовестное участие в переговорах в рамках данных форматов для разрешения конфликта", - сказано в заявлении.
"Мы осуждаем нарушения прекращения огня вооруженными формированиями, которые поддерживаются Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольные правительству Украины участки вдоль российско-украинской государственной границы, в соответствии с ее мандатом", - следует из документа.
Украина и руководство ЕС также выражает сожаление по поводу решения России не соглашаться на продолжение наблюдательной Миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах российско-украинской границы (Гуково и Донецк), что противоречит духу Минских договоренностей.
"Мы повторили наш призыв к России немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, которые она поддерживает, а также вывести российские войска и технику от восточной границы Украины и Крымского полуострова. Мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и личного состава на неподконтрольных правительству Украины территориях и в незаконно аннексированных украинских Автономной Республике Крым и г. Севастополе.
В документе также содержится призыв к РФ выполнить свои обязательства в соответствии с Венским Документом.
"Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него, в соответствии с международным правом. Мы осуждаем решение России закрыть части Черного моря для нероссийских военных кораблей и государственных судов и призываем Россию воздержаться от нарушения законного осуществления прав и свобод навигации", - говорится в совместном заявлении.
Кроме того, Украина и ЕС осудили усиление милитаризации Крыма, серьезное ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы въезда граждан Украины на Крымский полуостров и выезда из него.
"Мы осудили проведение выборов в Государственную думу Российской Федерации, которые проводились на незаконно аннексированном Крымском полуострове 17-19 сентября 2021 года вопреки духу и целям Минских договоренностей, к участию в которых также были привлечены жители неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей", - отмечается в заявлении.
Украина и ЕС призвали РФ предоставить международным организациям и правозащитникам беспрепятственный доступ к районам, которые пока не находятся под контролем Украины, включая Крымский полуостров, и уважать международное гуманитарное право.
Украина и ЕС призвали к немедленному освобождению всех незаконно удерживаемых и заключенных на Крымском полуострове и в России, включая крымскотатарских активистов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
РАБссии упало 30 масальотов...последний в Татарстане....до Нового года еще 60 с гаком дней....
А вы как думали?
Полшестого уже сказал, что сделает государственную авиакомпанию и уже ведет переговоры...угадай с кем?
Беня получит бабло за свою тухлую кампашку и еще оно повесит на бюджет бенины долги по МАУ.
ше бачитиму тої хитрої пики
Украинским авиакомпаниям конец (европейские перевозчики после подписания соглашения получают право летать на внутренних украинских авиарейсах),
об остальном поболтали: "Украина и ЕС начнут стратегический диалог ..." "Украина и ЕС удвоят усилия для освобождения 450 пленных ..." 0х2 (3 4 5 6 ...) = 0