Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве

Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом, страны ЕС смогут назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину.

Европейские перевозчики после подписания соглашения получают право летать на внутренних украинских авиарейсах.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом позволит снизить цены на авиаперелеты, в том числе внутри страны

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евросоюз остается самым близким другом Украины", - президент Евросовета Мишель