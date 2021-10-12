Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве
Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом, страны ЕС смогут назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину.
Европейские перевозчики после подписания соглашения получают право летать на внутренних украинских авиарейсах.
Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом позволит снизить цены на авиаперелеты, в том числе внутри страны
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+4 Александр Ивашин #418386
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что делать? продать в 1991м году
это означает, что ихние масалёты могут перевозить внутри нашей страны, а наши - внутри ЕС. фсё.
каким боком тут безвизовое перемещение граждан?
"Варто зазначити, що цього разу телеканал "Прямий" знову залишився без акредитації від Офісу президента. Нас попросту не пустили на цей захід без обгрунтування причини. До прикладу, телеканал "1+1" потрапив аж трьома групами, телеканал "Дом" двома групами", - розповіла кореспондентка Ганна Дзьоба.
Вона розповіла. що на цей захід прийшло понад 80 засобів масової інформації. Однак раніше у пункті про акредитацію йшлося про те, що допускається не більше 50 медіа.
"Таким "демократичним" чином у нас розподіляється, хто може потрапити на заходи Офісу президента, а хто, на жаль, не може", - резюмувала кореспондентка.
Варто зазначити, що це вже не перший раз, коли телеканал "Прямий" не пускають на заходи, які організовує безпосередньо президент України Володимир Зеленський і які проходять за його участі. Наприклад, минулого тижня, коли Володимир Зеленський зустрічався з керівництвом Ізраїлю, "Прямий" знову не пустили. А вперше журналістів "Прямого" не акредитували на захід у 2019 році, коли президент Володимир Зеленський проводив великий пресмарафон.
"Не дуже приємно чути незручні питання, тим паче коли це стосується не тільки тебе, а й міжнародних партнерів", - зазначила Ганна Дзьоба.
не будет ни одного