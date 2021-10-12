"Евросоюз остается самым близким другом Украины", - президент Евросовета Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС остается самым близким другом Украины.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС остается самым близким другом Украины. Сегодняшний саммит Украина-ЕС в Киеве с президентом Зеленским и президентом фон дер Ляйен углубляет наше партнерство. Свыше 50 млн безвизовых визитов с 2017 года в ЕС, сегодняшнее новое Соглашение о совместном авиационном пространстве открывает рынок недорогих авиакомпаний и предлагает много новых возможностей для обмена и посещений", - говорится в сообщении.
Отметим, сегодня в Киеве начался саммит Украина - ЕС.
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+8 Владимир Иванец
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+8 Andre2014
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+6 а ес #372967
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Ну я же бачу!
А вони що, не бачать?
Бачу Зелька сидить голяка, бачу на ньому колпак скомороха, бачу його професійний інструмент, рояль, бачу картину у дорогоцінному багеті.
Невже цього не видно?
Я ось навіть фото зробив. Наявний же доказ того, що бачу я!
То в чому справа?
А?
А, извините, таки не поставленные.