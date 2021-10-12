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"Евросоюз остается самым близким другом Украины", - президент Евросовета Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС остается самым близким другом Украины.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС остается самым близким другом Украины. Сегодняшний саммит Украина-ЕС в Киеве с президентом Зеленским и президентом фон дер Ляйен углубляет наше партнерство. Свыше 50 млн безвизовых визитов с 2017 года в ЕС, сегодняшнее новое Соглашение о совместном авиационном пространстве открывает рынок недорогих авиакомпаний и предлагает много новых возможностей для обмена и посещений", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня в Киеве начался саммит Украина - ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о саммите Украина-ЕС: Диалог поспособствует нашей интеграции в европейское сообщество. ФОТО

Автор: 

Евросоюз (17145) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+8
Самыми близкими друзьями Украины являются Польша, Литва, Канада, США и Великобритания. Все остальные - лажа брехливая и лицемерная.
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12.10.2021 11:57
+8
ааа так это по дружбе построили северные потоки, а так это по дружбе тянут с вступлением в ЕС, а так это по дружбе германия блокируеи поставки оружия.? я так и понял исключительно все делается по дружбе! Страшно представить что бы делалось если бы не по дружбе))))
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12.10.2021 12:01
+6
таких друзей за ... и в музей. На словах одно на деле - другое.
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12.10.2021 11:57
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Ответ: пока зеленые утырки у власти.
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12.10.2021 11:56 Ответить
Самыми близкими друзьями Украины являются Польша, Литва, Канада, США и Великобритания. Все остальные - лажа брехливая и лицемерная.
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12.10.2021 11:57 Ответить
таких друзей за ... и в музей. На словах одно на деле - другое.
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12.10.2021 11:57 Ответить
Я одного не можу зрозуміти, коли оці всі політичні діячі з різних країн зустрічаються з цим ЗЕленим рагулем та балаганним паяцем Зеленським, то вони що, не бачать, з ким сидять?
Ну я же бачу!
А вони що, не бачать?
Бачу Зелька сидить голяка, бачу на ньому колпак скомороха, бачу його професійний інструмент, рояль, бачу картину у дорогоцінному багеті.
Невже цього не видно?
Я ось навіть фото зробив. Наявний же доказ того, що бачу я!
То в чому справа?
А?

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12.10.2021 11:59 Ответить
ааа так это по дружбе построили северные потоки, а так это по дружбе тянут с вступлением в ЕС, а так это по дружбе германия блокируеи поставки оружия.? я так и понял исключительно все делается по дружбе! Страшно представить что бы делалось если бы не по дружбе))))
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12.10.2021 12:01 Ответить
Пока мы не поймем что в геополитике нет друзей от слова совсем, так и будем в непонятках жить! В этом мире , геополитике, государство государству волк! Тому доказательство сев потоки!
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12.10.2021 12:03 Ответить
урра, нас погладили по голове и щаз косточку дадут! и вааще -#ПОРОХОБОТУХУЙВРОТЗАРОБОТУ#
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12.10.2021 12:10 Ответить
СПОЧАТКУ ВИПЛЮНЬ ТИ, А ПОТІМ ВЖЕ, ЯКЩО НЕ ПОЖАЛКУЄШ, ПРОПОНУЙ ТЄ ПОРОХОБОТАМ.
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12.10.2021 12:19 Ответить
ТАКИХ ДРУЗЕЙ ЗА ПУТИНА И В МУЗЕЙ !!!!!!!!!!
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12.10.2021 12:12 Ответить
Таких друзей ,за бубенчики и в музей ..
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12.10.2021 12:15 Ответить
И поставленные Леопарды 2А6 - этому лучшее доказательство, не словами а делами.
А, извините, таки не поставленные.
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12.10.2021 13:23 Ответить
ну да, охметовт зеленкай, прочие оьбросы неплохо пристроили ворованное в есоюзе ....
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12.10.2021 15:04 Ответить
"Евросоюз остается самым беЗликим другом Украины" именно так случайно прочитал заголовок)
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12.10.2021 16:31 Ответить
 
 