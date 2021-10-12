"Евросоюз остается самым близким другом Украины", - президент Евросовета Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС остается самым близким другом Украины.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС остается самым близким другом Украины. Сегодняшний саммит Украина-ЕС в Киеве с президентом Зеленским и президентом фон дер Ляйен углубляет наше партнерство. Свыше 50 млн безвизовых визитов с 2017 года в ЕС, сегодняшнее новое Соглашение о совместном авиационном пространстве открывает рынок недорогих авиакомпаний и предлагает много новых возможностей для обмена и посещений", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня в Киеве начался саммит Украина - ЕС.

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