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"Євросоюз залишається найкращим другом України", - президент Євроради Мішель

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС залишається найкращим другом України.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС залишається кращим другом України. Сьогоднішній саміт Україна-ЄС у Києві з президентом Зеленським і президентом фон дер Ляєн поглиблює наше партнерство. Понад 50 млн безвізових візитів з 2017 року в ЄС, сьогоднішня нова Угода про спільний авіаційний простір відкриває ринок недорогих авіакомпаній і пропонує багато нових можливостей для обміну та відвідувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні в Києві розпочався саміт Україна - ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС і Україну поєднують тісні й особливі зв'язки. Наші відносини мають залишатися амбітними, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Автор: 

Євросоюз (13441) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+8
Самыми близкими друзьями Украины являются Польша, Литва, Канада, США и Великобритания. Все остальные - лажа брехливая и лицемерная.
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12.10.2021 11:57
+8
ааа так это по дружбе построили северные потоки, а так это по дружбе тянут с вступлением в ЕС, а так это по дружбе германия блокируеи поставки оружия.? я так и понял исключительно все делается по дружбе! Страшно представить что бы делалось если бы не по дружбе))))
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12.10.2021 12:01
+6
таких друзей за ... и в музей. На словах одно на деле - другое.
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12.10.2021 11:57
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Ответ: пока зеленые утырки у власти.
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12.10.2021 11:56 Відповісти
Самыми близкими друзьями Украины являются Польша, Литва, Канада, США и Великобритания. Все остальные - лажа брехливая и лицемерная.
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12.10.2021 11:57 Відповісти
таких друзей за ... и в музей. На словах одно на деле - другое.
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12.10.2021 11:57 Відповісти
Я одного не можу зрозуміти, коли оці всі політичні діячі з різних країн зустрічаються з цим ЗЕленим рагулем та балаганним паяцем Зеленським, то вони що, не бачать, з ким сидять?
Ну я же бачу!
А вони що, не бачать?
Бачу Зелька сидить голяка, бачу на ньому колпак скомороха, бачу його професійний інструмент, рояль, бачу картину у дорогоцінному багеті.
Невже цього не видно?
Я ось навіть фото зробив. Наявний же доказ того, що бачу я!
То в чому справа?
А?

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12.10.2021 11:59 Відповісти
ааа так это по дружбе построили северные потоки, а так это по дружбе тянут с вступлением в ЕС, а так это по дружбе германия блокируеи поставки оружия.? я так и понял исключительно все делается по дружбе! Страшно представить что бы делалось если бы не по дружбе))))
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12.10.2021 12:01 Відповісти
Пока мы не поймем что в геополитике нет друзей от слова совсем, так и будем в непонятках жить! В этом мире , геополитике, государство государству волк! Тому доказательство сев потоки!
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12.10.2021 12:03 Відповісти
урра, нас погладили по голове и щаз косточку дадут! и вааще -#ПОРОХОБОТУХУЙВРОТЗАРОБОТУ#
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12.10.2021 12:10 Відповісти
СПОЧАТКУ ВИПЛЮНЬ ТИ, А ПОТІМ ВЖЕ, ЯКЩО НЕ ПОЖАЛКУЄШ, ПРОПОНУЙ ТЄ ПОРОХОБОТАМ.
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12.10.2021 12:19 Відповісти
ТАКИХ ДРУЗЕЙ ЗА ПУТИНА И В МУЗЕЙ !!!!!!!!!!
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12.10.2021 12:12 Відповісти
Таких друзей ,за бубенчики и в музей ..
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12.10.2021 12:15 Відповісти
И поставленные Леопарды 2А6 - этому лучшее доказательство, не словами а делами.
А, извините, таки не поставленные.
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12.10.2021 13:23 Відповісти
ну да, охметовт зеленкай, прочие оьбросы неплохо пристроили ворованное в есоюзе ....
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12.10.2021 15:04 Відповісти
"Евросоюз остается самым беЗликим другом Украины" именно так случайно прочитал заголовок)
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12.10.2021 16:31 Відповісти
 
 