"Євросоюз залишається найкращим другом України", - президент Євроради Мішель

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС залишається найкращим другом України.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС залишається кращим другом України. Сьогоднішній саміт Україна-ЄС у Києві з президентом Зеленським і президентом фон дер Ляєн поглиблює наше партнерство. Понад 50 млн безвізових візитів з 2017 року в ЄС, сьогоднішня нова Угода про спільний авіаційний простір відкриває ринок недорогих авіакомпаній і пропонує багато нових можливостей для обміну та відвідувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні в Києві розпочався саміт Україна - ЄС.

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