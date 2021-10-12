"Євросоюз залишається найкращим другом України", - президент Євроради Мішель
Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС залишається найкращим другом України.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС залишається кращим другом України. Сьогоднішній саміт Україна-ЄС у Києві з президентом Зеленським і президентом фон дер Ляєн поглиблює наше партнерство. Понад 50 млн безвізових візитів з 2017 року в ЄС, сьогоднішня нова Угода про спільний авіаційний простір відкриває ринок недорогих авіакомпаній і пропонує багато нових можливостей для обміну та відвідувань", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, сьогодні в Києві розпочався саміт Україна - ЄС.
Топ коментарі
+8 Владимир Иванец
показати весь коментар12.10.2021 11:57
+8 Andre2014
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+6 а ес #372967
показати весь коментар12.10.2021 11:57
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Ну я же бачу!
А вони що, не бачать?
Бачу Зелька сидить голяка, бачу на ньому колпак скомороха, бачу його професійний інструмент, рояль, бачу картину у дорогоцінному багеті.
Невже цього не видно?
Я ось навіть фото зробив. Наявний же доказ того, що бачу я!
То в чому справа?
А?
А, извините, таки не поставленные.