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Новини
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Україна і Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір

Україна і Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір

Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином, країни ЄС зможуть призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну.

Європейські перевізники після підписання угоди отримують право літати на внутрішніх українських авіарейсах.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що угода про "відкрите небо" з Євросоюзом дозволить знизити ціни на авіаперельоти, зокрема всередині країни

Також читайте: Україна і Європейський Союз підпишуть угоду про відкрите небо 12 жовтня, - Боррель

Автор: 

авіасполучення (3073) Євросоюз (13441)


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Топ коментарі
+4
Большая победа Украиньі , по значению сравнима с безвизом . Респект !
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12.10.2021 12:46
+2
Это смотря кому. Школам, например, сегодня подняли тарифы на тепло более чем в три раза. А так да, конкурентность - залог здоровья.
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12.10.2021 12:27
+1
Больше конкуренция-ниже цены.
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12.10.2021 12:24
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Больше конкуренция-ниже цены.
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12.10.2021 12:24 Відповісти
Это смотря кому. Школам, например, сегодня подняли тарифы на тепло более чем в три раза. А так да, конкурентность - залог здоровья.
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12.10.2021 12:27 Відповісти
Цю казку нам втирали ще в 91-му. Тільки на практиці виявилось інакше. Чому? Тому що тобі, Славку, на заняттях з політекономії треба було не спати, а конспектувати Маркса...
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12.10.2021 12:29 Відповісти
А где у нас конкуренция? Везде монополии. МАУ и Мотор Сичь? Обл газы?
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12.10.2021 12:35 Відповісти
Питання до тих, хто вішав лапшу, на яку всі повелись.
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12.10.2021 13:06 Відповісти
так если вы 30 лет выбираете камуняк, которые не шмогли подписать эту бумажку, кто же вам доктор?
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12.10.2021 16:18 Відповісти
Яку бумажку? До чого висер? Як вона вплине на економіку?
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12.10.2021 16:26 Відповісти
Абсолютно вірно сказано.Саме тому наступний крок буде викуп авіакомпанії МАУ бабусі Бені.Бо вона не здатна конкурувати із іншими коли втрачає монополію а слідом і банкрутство.Саме тому його мавпочка і викупить авіакомпанію з боргами а потім збанкрутують Все за ваші гроші любі зелебоби.
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12.10.2021 14:06 Відповісти
мяу мне торчит 400 баксов за прошлогодние билеты
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12.10.2021 16:41 Відповісти
білети стануть дешевше
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12.10.2021 12:27 Відповісти
Пагадите, а как же Игорь Валерич?
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12.10.2021 12:37 Відповісти
Путін гальмував "відкрите небо" з 2013 року. І це добре, що підписали. Але ж не можна зупинятись: національний авіаперевізник з літаками "Антонов". До реформ: судова реформа, відкриті партийні списки в Раду, реформа вторинної і третинної ланки мед.допомоги.
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12.10.2021 12:43 Відповісти
никаких гос компаний. этой прорвы и так достаточно. не хочет скайап или бис летать дешево на внутренних рейсах, будут летать другие
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12.10.2021 16:19 Відповісти
Что с Антоновым делать? Никто не покупает их самолеты.
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12.10.2021 21:25 Відповісти
не надоело еще своими налогами субсидировать убыточные производства?
что делать? продать в 1991м году
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13.10.2021 00:10 Відповісти
Гугл купило виробництво смартфонів щоби довести, що їх система працює. Так само необхідна демонстрація Анів. Самі по собі літаки окупляться.
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13.10.2021 11:32 Відповісти
Большая победа Украиньі , по значению сравнима с безвизом . Респект !
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12.10.2021 12:46 Відповісти
и де вас таких (с тремя классами образования) делают?
это означает, что ихние масалёты могут перевозить внутри нашей страны, а наши - внутри ЕС. фсё.
каким боком тут безвизовое перемещение граждан?
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12.10.2021 12:56 Відповісти
, не тупіть. Це дійно така ж по значенню перемога як і безвіз. бо другий чинник в подорожі це дорога. І фактично на ринку міжнародних перевезень домінував лише МАУ. І він диктував кому з іноземних операторів можна літати в Україну. І в основному маршрут був Київ. І літати МАУ Ви могли виключно через Бориспіль в іншу столицю. Тобто і дорого і довго.
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12.10.2021 13:14 Відповісти
так он видел самолет только по телевизору
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12.10.2021 16:19 Відповісти
В списку країн-переможців по безвізу з ЄС - Венесуела і Гондурас. Так що безвіз - дійсно потужна перемога. Ще б пак, нарешті досягли рівня тих двох багатих розвинутих країн...
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12.10.2021 16:29 Відповісти
Так. 100% це дуже круто.
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12.10.2021 20:42 Відповісти
https://prm.ua/bez-poiasnennia-prychyny-zhurnalistam-priamoho-vkotre-vidmovyly-v-akredytatsii-na-zakhid-ofisu-prezydent/ Без пояснення причини: журналістам "Прямого" вкотре відмовили в акредитації на захід Офісу президент . У вівторок, 12 жовтня, у Києві почався саміт "Україна - ЄС" Однак журналістів "Прямого" не допустили на цей захід.

"Варто зазначити, що цього разу телеканал "Прямий" знову залишився без акредитації від Офісу президента. Нас попросту не пустили на цей захід без обгрунтування причини. До прикладу, телеканал "1+1" потрапив аж трьома групами, телеканал "Дом" двома групами", - розповіла кореспондентка Ганна Дзьоба.
Вона розповіла. що на цей захід прийшло понад 80 засобів масової інформації. Однак раніше у пункті про акредитацію йшлося про те, що допускається не більше 50 медіа.
"Таким "демократичним" чином у нас розподіляється, хто може потрапити на заходи Офісу президента, а хто, на жаль, не може", - резюмувала кореспондентка.
Варто зазначити, що це вже не перший раз, коли телеканал "Прямий" не пускають на заходи, які організовує безпосередньо президент України Володимир Зеленський і які проходять за його участі. Наприклад, минулого тижня, коли Володимир Зеленський зустрічався з керівництвом Ізраїлю, "Прямий" знову не пустили. А вперше журналістів "Прямого" не акредитували на захід у 2019 році, коли президент Володимир Зеленський проводив великий пресмарафон.
"Не дуже приємно чути незручні питання, тим паче коли це стосується не тільки тебе, а й міжнародних партнерів", - зазначила Ганна Дзьоба.
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12.10.2021 13:07 Відповісти
А ще 8 ракетних корбалів збудують за допомоги шотландців.
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12.10.2021 14:47 Відповісти
слуга урода. 4й сезон 4я серия
не будет ни одного
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13.10.2021 00:10 Відповісти
 
 