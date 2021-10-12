Україна і Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір

Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином, країни ЄС зможуть призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну.

Європейські перевізники після підписання угоди отримують право літати на внутрішніх українських авіарейсах.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що угода про "відкрите небо" з Євросоюзом дозволить знизити ціни на авіаперельоти, зокрема всередині країни

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