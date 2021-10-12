Спільний авіапростір, Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - підсумки саміту Україна-ЄС

Сьогодні, 12 жовтня, в Києві відбувся 23-й саміт Україна - Європейський Союз за участю президента Володимира Зеленського та керівництва ЄС. В ході заходу було підписано низку документів, а також схвалено спільну заяву президента України Володимира Зеленського, президента Європейської Ради Шарля Мішеля і президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, віцепрезидент Європейської комісії, Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і надзвичайний і повноважний посол Словенії в Україні Томаж Менцін підписали Угоду між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір.

"Документ передбачає створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС, що сприятиме взаємному доступу до ринків авіаперевезень з рівними умовами конкуренції та повагою до однакових правил. Йдеться, зокрема, про безпеку польотів, авіаційну безпеку, організацію повітряного руху, гармонізацію соціальної сфери та захисту довкілля", - зазначили в ОПУ.

Також було укладено Угоду між Україною, Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій "Горизонт Європа". Документ скріпили підписами міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет і віце-президент Європейської комісії, Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

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Крім того, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина й віце-президент Європейської комісії, Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель підписали Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі "Креативна Європа" (2021-2027).

Ця програма спрямована на підтримку і посилення конкурентоспроможності європейського культурного, креативного і аудіовізуального сектору, а також розвиток і просування культурного та мовного розмаїття та збереження європейської культурної спадщини.

Програма передбачає бюджет в 2,4 млрд євро і реалізується за трьома напрямами: культура, медіа і міжсекторальна взаємодія.

Також за підсумками саміту було затверджено спільну заяву президента України Володимира Зеленського, президента Європейської Ради Шарля Мішеля і президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС, яку оприлюднено на офіційному сайті Офісу Президента.

Проаналізувавши цей документ, Цензор.НЕТ виділив ряд головних тез, закріплених у заяві:

"Ми підтвердили нашу рішучу відданість подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом, зокрема шляхом продовження тісної співпраці для зміцнення верховенства права, просування реформ та сприяння сталому економічному зростанню, підтримки "зеленої" і цифрової трансформацій та підвищення стійкості", - сказано в заяві.

"Ми визнали європейські прагнення України та привітали її європейський вибір, як це закріплено в Угоді про асоціацію та у контексті набрання нею чинності у вересні 2017 року після рішення глав держав та урядів ЄС у грудні 2016 року... Ми домовилися в повній мірі використовувати потенціал Угоди про асоціацію та підкреслили взаємні зобов'язання для досягнення цієї мети", - йдеться в документі.

Крім цього підкреслюється, що ефективна імплементація Угоди про асоціацію та передбаченої нею Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка пов’язана з ширшим процесом регуляторного зближення та відповідними необхідними реформами, сприятиме створенню умов для поглиблення економічних та торговельних відносин з ЄС,

Це, в свою чергу, призведе до "подальшої поступової економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено Угодою про асоціацію".

"Ми визнали поточні досягнення та важливість подальшого зміцнення Східного партнерства на основі спільних цінностей та принципів диференціації, інклюзивності та спільної власності, а також у цьому зв’язку пригадали декларацію Саміту Східного партнерства 2017 року. Ми позитивно відзначили ініціативу трьох асоційованих партнерів, спрямовану на посилення координації між ними та поглиблення співпраці між трьома асоційованими партнерами і ЄС", - зазначається далі.

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"Ми підтвердили нашу готовність тісно співпрацювати над забезпеченням доступу до вакцин проти COVID-19 в рамках платформи COVAX, в тому числі через механізм передачі вакцин ЄС і надання Україні вакцин через нього державами-членами ЄС", - йдеться в документі.

Підкреслюється, що підписанти заяви також привітали ухвалення Євросоюзом рішення про сумісність Європейського цифрового COVID-сертифіката та українського цифрового сертифіката для взаємного полегшення пересування людей під час обмежень COVID-19, і визнали досягнення України в зв'язку з цим.

"Пакет допомоги обсягом 190 мільйонів євро та програма макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро, які ЄС мобілізував для України з метою подолання пандемії COVID-19 та її соціально-економічних наслідків, значно перевищують обсяги допомоги від ЄС будь-якому іншому партнерові", - сказано в тексті документа.

Також наголошено на необхідності подальших зусиль України для забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів, в тому числі шляхом деполітизованого процесу відбору на керівні посади відповідно до заслуг.

"Ми підкреслили важливість реформи сектору безпеки, зокрема прийняття закону про Службу безпеки України, який забезпечує міцну основу для перетворення Служби безпеки України на сучасний орган з чітко визначеними функціями та ретельним демократичним наглядом відповідно до міжнародних принципів та найкращих практик", - йдеться в заяві.

"Ми визнали важливість подальшого зміцнення співробітництва для протидії гібридним загрозам та боротьби з дезінформацією. ЄС і надалі підтримуватиме стійкість України, зокрема шляхом зміцнення незалежних ЗМІ та відповідної нормативно-правової бази, а також обміну найкращими практиками щодо свободи ЗМІ та медіа-грамотності, стратегічних комунікацій та підтримки українських ініціатив у боротьбі з дезінформацією", - йдеться далі.

"Ми привітали успішне застосування безвізового режиму для громадян України. Ми підкреслили важливість подальшого дотримання критеріїв лібералізації візового режиму та прискорення пов’язаних з цим реформ", - випливає з заяви.

"... прийняття змін до законів "Про Вищу раду правосуддя" і "Про судоустрій і статус суддів" має вирішальне значення для відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Ми підкреслили необхідність якнайшвидшого впровадження цих реформ і реформи Конституційного суду", - зазначається в заяві.

У ньому також наголошено на необхідності подальших зусиль України для забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів, в тому числі шляхом деполітизованого процесу відбору на керівні посади відповідно до заслуг.

"ЄС підтвердив свою постійну підтримку зусиль України, спрямованих на масштабні реформи, особливо в судовій системі і боротьбі з корупцією. Україна підтвердила свою прихильність ратифікації Римського статуту, як це передбачено Угодою про асоціацію", - вказується в заяві.

Україна і Європейський Союз закликали РФ визнати відповідальність за конфлікт на Донбасі, а також сприяти припиненню вогню і виконання Мінських угод.

"Ми підтвердили нашу повну підтримку зусиль Нормандського формату, Тристоронньої контактної групи, а також ОБСЄ, включаючи її Спеціальну моніторингову місію в Україні. Ми підкреслили важливість повного впровадження заходів, про які було домовлено під час Нормандського Саміту в Парижі в грудні 2019 року, а також повного виконання Мінських домовленостей, підкреслюючи відповідальність Росії як сторони конфлікту. Ми привітали конструктивний підхід України у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі і закликали Росію теж діяти конструктивно та брати сумлінну участь у переговорах в рамках цих форматів для вирішення конфлікту", - сказано в заяві.

"Ми засуджуємо порушення припинення вогню збройними формуваннями, що підтримуються Росією, а також закликаємо Росію повністю визнати свою відповідальність в цьому контексті та використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, відновити всеосяжне припинення вогню, виконати Мінські домовленості в повному обсязі, надати вільний та безперешкодний доступ Спеціальній Моніторинговій Місії ОБСЄ до непідконтрольних Уряду України ділянок уздовж українсько-російського державного кордону, у відповідності до її мандату", - випливає з документа.

Україна і керівництво ЄС також висловлює жаль з приводу рішення Росії не погоджуватися на продовження наглядової місії ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах українсько-російського кордону (Гуково і Донецьк), що суперечить духу Мінських домовленостей.

" Ми повторили наш заклик до Росії невідкладно припинити підбурення конфлікту наданням фінансової та військової допомоги озброєним формуванням, які вона підтримує, а також вивести російські війська та техніку від східного кордону України та Кримського півострову. Ми залишаємось глибоко стурбованими присутністю російської військової техніки та особового складу на непідконтрольних Уряду України територіях та у незаконно анексованих українських Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

У документі також міститься заклик до РФ виконати свої зобов'язання відповідно до Віденського Документу.

"Ми продовжуємо закликати Росію забезпечити безперешкодний та вільний прохід в Азовське море та з нього, у відповідності до міжнародного права. Ми засуджуємо рішення Росії закрити частини Чорного моря для не-російських військових кораблів та державних суден та закликаємо Росію утриматись від порушення законного здійснення прав та свобод навігації", - йдеться в спільній заяві.

Крім того, Україна і ЄС засудили посилення мілітаризації Криму, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, а також обмеження свободи в'їзду громадян України на Кримський півострів і виїзду з нього.

"Ми засудили проведення виборів до Державної думи Російської Федерації, які проводилися на незаконно анексованому Кримському півострові 17-19 вересня 2021 року всупереч духу і цілям Мінських домовленостей, до участі в яких також були залучені жителі непідконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей", - відзначається в заяві.

Україна і ЄС закликали РФ надати міжнародним організаціям і правозахисникам безперешкодний доступ до районів, які поки не під контролем України, включаючи Кримський півострів, і поважати міжнародне гуманітарне право.

Україна і ЄС закликали РФ закликали до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних і ув’язнених на Кримському півострові і в Росії, включаючи кримськотатарських активістів.