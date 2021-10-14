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Посол Швеции поставил под сомнение украинский закон об олигархах

Посол Швеции поставил под сомнение украинский закон об олигархах

Украине стоит усилить антимонопольные органы для противодействия влиянию большого бизнеса, а не создавать специальные законы об олигархах.

Об этом заявил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что в Украине есть такие институты, которые заслуживают влиятельность, в частности - Антимонопольный комитет. Поэтому, если вы спросите меня, я думаю - проще укрепить институты, которые уже существуют, а не создавать конкретный закон об олигархах. Но, все же важно разработать равные условия как для экономики в целом так и, в частности, в медиа-индустрии", - заявил посол в эфире телеканала "Украина 24".

Посол подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы Украина завершила реформы в области верховенства права и доработала антикоррупционную систему.

Тобиас Тиберг подчеркнул, что Украине будет полезно учесть позицию Венецианской комиссии относительно этого закона.

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"Существует запрос - прислать закон в Венецианскую комиссию, насколько я понял из комментария. Думаю, было бы очень полезно учесть мнение Венецианской комиссии", - добавил посол Щвеции.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

Автор: 

Антимонопольный комитет (483) НАПК (1221) Тиберг (5) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+15
Канєшно. За цей закон голосували всі олігархічні групи. Ніби вони хочуть віддати бабло в бюджет.
Хто повірить таким дурницям.
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14.10.2021 11:22
+10
Зараз подляк його об'явить агентом фсб, як журналістів CNN.
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14.10.2021 11:29
+9
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14.10.2021 11:28
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Канєшно. За цей закон голосували всі олігархічні групи. Ніби вони хочуть віддати бабло в бюджет.
Хто повірить таким дурницям.
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14.10.2021 11:22 Ответить
Слова державного мужа, а не зєлььоної путани. Але діючи подібним чином напевно зменшаться прибутки великого бізнесу? Як може піти на таке великий бізнесмен Зєйло?
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14.10.2021 11:27 Ответить
к сожалению- чем больше будет критики и замечаний на "Бенины хотелки" протащенные дауном Вовочкой и "бандой маланских цирковых придурков" в Раде и КМУ тем больше это "дебильное кодло"- будет закручиать гайки в Украине- плевать на ветер- против ветра.... обвинять во всем Порошенко Путина Европу и США мол нас абиджают --но вы дайте нам еще 100 дней пограбить страну и "порулить во власти"....
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14.10.2021 11:49 Ответить
ну если хламидия небритая летает чартерами Фирташа то кто поверит им что они за народ а не против олигархов
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14.10.2021 11:24 Ответить
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14.10.2021 11:28 Ответить
аааааааааааа-ха-ха... тоже сразу вспомнилось ))))
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14.10.2021 11:37 Ответить
закон про олигархов ..

Разумкову еще повезло что его в канаве не нашли
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14.10.2021 11:28 Ответить
А тобі що жаль ту младоригу?
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14.10.2021 11:34 Ответить
Он должен был быть на месте Полякова. Везёт этому Разумкову !
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14.10.2021 11:35 Ответить
Зараз подляк його об'явить агентом фсб, як журналістів CNN.
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14.10.2021 11:29 Ответить
Шведы пра- пра рассеян, выгнать с эвропы. Сомневаются они, видите.
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14.10.2021 11:30 Ответить
Посол не розуміє основ української політичної стратегії. За нею потрібно звіздіти і звіздіти про алігархів. Потім за 3 місяці до віборів, зробити мікроскопічний крок проти алігархів і оголосити його потужною перемогою.
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14.10.2021 11:37 Ответить
Это тот посол, который притащил ребенка на дегенерат-парад? Больница Павлова не сомневается.
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14.10.2021 11:33 Ответить
Ну раз даже посол Швеции.... Тада конечно оно так...
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14.10.2021 11:34 Ответить
Законы не работают. Все катится к чертям...
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14.10.2021 11:38 Ответить
Так званий "Закон про олігархів" то маленький фіґовий листочок на голій дупі української корупції. Ніби і прикрита, але навіть анус видно. 😊
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14.10.2021 11:39 Ответить
Посол Швеции, как и все ни черта ни понимающие в Украине европейские бюрократы, поддерживает Порошенко. Перед выборами Порошенко приглашали в Брюссель, фотографировались с ним всем колхозом. Но украинский народ не понял толстых как их рожи намеков.
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14.10.2021 11:44 Ответить
Ну тут, яке їхало таке здибало, бувші руські з московії теж не володіють ситауцією по Україні.
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14.10.2021 12:05 Ответить
Держаться до последнего за парашют сбитого летчика недальновидно.
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14.10.2021 12:10 Ответить
Та хто такий посол Швеції, коли у нас "однин з найвеличніших лідерів світу" закон придумав

Він завтра може нову таблицю множення придумати, та що завгодно бо найвеличніший
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14.10.2021 11:49 Ответить
Та вы шо?! За этот закон спикера парламента на ноль помножили! Лично бубочка с депутанами слуги урода работу проводил! Как он может не понравиться? Гоните вы, шведы. Лично Игорь валерьевич закон вычитал и признал абсолютно антиолигархическим!
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14.10.2021 12:01 Ответить
Нарешті олігархи придумали закон про себе.
Тільки ще треба відмінити Конституцію. Але вони і так нею дупу підтирають.
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14.10.2021 12:03 Ответить
Посол Швеции наверно переживает что в их банки слабо кэш завозят ?
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14.10.2021 12:08 Ответить
То не Закон проти Олігархів прийняли, а Закон за допомогою якого на всіх каналах тепер буде тільки Квартал 95. Більше ніякого другого контенту, а з ранку до пізньої ночі всяка пурга, щоб народ забув що є дійсно щось інакше... Навіть їдла не треба тільки розваги і великий ЗЕ на екрані, а в куточку Беня сидить і сміється...
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14.10.2021 12:09 Ответить
У Украины есть не только друзья, но и враги.
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14.10.2021 12:10 Ответить
Ні, у Швеції цього не зрозуміти. Ніяк не зрозуміти того, що великого бізнесу в Україні немає, а є лише олігархічний бізнес. Також немає середнього бо він під "п"ятою" олігархів. В Україні немає повноцінної влади, бо усі гілки влада нафаршировані представниками олігархів і постійно підгодовуються з рук олігархів. Саме так "вишукано" працюють виконавча, законодавча та судова влади. І якщо виконавча та законодавча влади оновлюються через 5 років, то судова не має цього обмеження. Тому і судової влади в країні немає, а є "інституція", що задовольняє виключно потреби олігархів. А інші українські інституції проявляють свою дієздатність лише за бажанням олігархів. А ще в країні ЗМІ є власністю олігархів, саме через це таке в країне невдоволення законом про олігархів. Це іноземцю важко зрозуміти.
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14.10.2021 12:18 Ответить
Проверить работоспособность закона про олигархов очень легко, достаточно ответить на простой вопрос: сидит ли каломойше?! Если каломойше до сих пор не в камере, то значит закон - разводняк
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14.10.2021 12:48 Ответить
Швед,как всегда прав.Однако постсовок коварен неимоверно.Люди,не имеющие ни чести,ни совести обладают десятками сми.
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14.10.2021 12:49 Ответить
В Украине все есть, и даже законы, и самые справедливые суды в мире, и неподкупная прокуратура... - все есть! Но, всегда чего-то не хватает. И есть что воровать... пока! Потом начнется перераспределение... "в Украине есть такие институты, которые заслуживают влиятельность, в частности - Антимонопольный комитет. Поэтому, если вы спросите меня, я думаю - проще укрепить институты, которые уже существуют, а не создавать конкретный закон об олигархах. Но, все же важно разработать равные условия как для экономики в целом так и, в частности, в медиа-индустрии" В Украине все есть, и даже законы, и самые справедливые суды в мире и неподкупная прокуратура... - все есть. Но, всегда чего-то не хватает.
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14.10.2021 13:24 Ответить
Явно отвалили ему хороший куш. Плевать он хотел на нищий украинский народ.
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14.10.2021 13:36 Ответить
Хай ще скаже, що нам не треба спеціальні антикорупційні суди, адже всі суди мають бути проти корупції, що нам не треба санкції снбо адже для цього є суди, що нам не треба інвестнянь, адже в правовій державі інвестиції мають бути захищені, що нам не потрібне окреме правосуддя для добровольців, адже всі громадяни рівні перед законом і так далі.

Меле якусь нісенітницю, мабудь продався кремлю!
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14.10.2021 13:37 Ответить
А давайте ми ц собі щось таке шведське поставимо під сумнів - от хоча б дипломатичний статус цього посла...
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14.10.2021 15:58 Ответить
Підтримую заяви посла Швеції,дуже слушні поради від розумної людини яка має чудову освіту магістра в області політичних наук,ступінь магістра міжнародної економіки та володіє п'ятьма мовами.
Україні потрібно відмовитися від держкомпаній з їх корупцією та створити справжню антімонопольну структуру яка б гарантувала захист економіки від зловживань окремих гравців.Якби це була національна ідея, то країна вирвалася б вперед маючи щорічний приріст ВВП 8-10%.
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14.10.2021 16:00 Ответить
почему "мнение" посла так сильно интересует этот сайт? я бы сказал больше - почему "мнения" всех кто ПРОТИВ закона "об олигархах" так тщательно и всесторонне освещается на этом сайте??
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14.10.2021 16:14 Ответить
не поставил под сомнение.
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14.10.2021 17:19 Ответить
Зеля у нас как Ленин. После захвата власти объявил Декрет о Мире и ВСУ отступили на 2 км от линии фронта и стали соблюдать односторонний мир. Потом был Декрет о Земле. Теперь любой олигарх хоть с 2-мя паспорами, хоть с 3-мя может купить 10 000 га земли. Последний закон -Вся Власть олигархам. Всех кроме олигархов имеющих СМИ будут притеснять, пока они не откажутся от СМИ в пользу (нужных бубочке) олигархов.
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14.10.2021 18:23 Ответить
 
 