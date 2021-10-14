Посол Швеції поставив від сумнів український закон про олігархів

Україні варто посилити антимонопольні органи для протидії впливу великого бізнесу, а не створювати спеціальні закони про олігархів.

Про це заявив посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що в Україні є такі інституції, які заслуговують на впливовість, зокрема - антимонопольний комітет. Тож, якщо ви запитаєте мене, я думаю - простіше зміцнити інституції, які вже існують, а не створювати конкретний закон про олігархів. Але все ж важливо напрацювати рівні умови як для економіки в цілому, та, зокрема, у медіа-індустрії", - заявив посол в ефірі телеканалу "Україна 24".

Посол наголосив, що надзвичайно важливо, щоб Україна завершила реформи в галузі верховенства права і доопрацювала антикорупційну систему.

Тобіас Тиберг наголосив, що Україні буде корисно врахувати позицію Венеціанської комісії щодо цього закону.

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"Існує запит - надіслати закон до Венеціанської комісії, наскільки я зрозумів з коментаря. Думаю, було б дуже корисно врахувати думку Венеціанської комісії", - додав посол Щвеції.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеціанської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема, комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.