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Посол Швеції поставив від сумнів український закон про олігархів

Посол Швеції поставив від сумнів український закон про олігархів

Україні варто посилити антимонопольні органи для протидії впливу великого бізнесу, а не створювати спеціальні закони про олігархів.

Про це заявив посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що в Україні є такі інституції, які заслуговують на впливовість, зокрема - антимонопольний комітет. Тож, якщо ви запитаєте мене, я думаю - простіше зміцнити інституції, які вже існують, а не створювати конкретний закон про олігархів. Але все ж важливо напрацювати рівні умови як для економіки в цілому, та, зокрема, у медіа-індустрії", - заявив посол в ефірі телеканалу "Україна 24".

Посол наголосив, що надзвичайно важливо, щоб Україна завершила реформи в галузі верховенства права і доопрацювала антикорупційну систему.

Тобіас Тиберг наголосив, що Україні буде корисно врахувати позицію Венеціанської комісії щодо цього закону.

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"Існує запит - надіслати закон до Венеціанської комісії, наскільки я зрозумів з коментаря. Думаю, було б дуже корисно врахувати думку Венеціанської комісії", - додав посол Щвеції.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеціанської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема, комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

Автор: 

Антимонопольний комітет (1770) НАЗК (1686) Тіберг (6) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+15
Канєшно. За цей закон голосували всі олігархічні групи. Ніби вони хочуть віддати бабло в бюджет.
Хто повірить таким дурницям.
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14.10.2021 11:22
+10
Зараз подляк його об'явить агентом фсб, як журналістів CNN.
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14.10.2021 11:29
+9
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14.10.2021 11:28
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Канєшно. За цей закон голосували всі олігархічні групи. Ніби вони хочуть віддати бабло в бюджет.
Хто повірить таким дурницям.
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14.10.2021 11:22 Відповісти
Слова державного мужа, а не зєлььоної путани. Але діючи подібним чином напевно зменшаться прибутки великого бізнесу? Як може піти на таке великий бізнесмен Зєйло?
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14.10.2021 11:27 Відповісти
к сожалению- чем больше будет критики и замечаний на "Бенины хотелки" протащенные дауном Вовочкой и "бандой маланских цирковых придурков" в Раде и КМУ тем больше это "дебильное кодло"- будет закручиать гайки в Украине- плевать на ветер- против ветра.... обвинять во всем Порошенко Путина Европу и США мол нас абиджают --но вы дайте нам еще 100 дней пограбить страну и "порулить во власти"....
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14.10.2021 11:49 Відповісти
ну если хламидия небритая летает чартерами Фирташа то кто поверит им что они за народ а не против олигархов
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14.10.2021 11:24 Відповісти
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14.10.2021 11:28 Відповісти
аааааааааааа-ха-ха... тоже сразу вспомнилось ))))
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14.10.2021 11:37 Відповісти
закон про олигархов ..

Разумкову еще повезло что его в канаве не нашли
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14.10.2021 11:28 Відповісти
А тобі що жаль ту младоригу?
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14.10.2021 11:34 Відповісти
Он должен был быть на месте Полякова. Везёт этому Разумкову !
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14.10.2021 11:35 Відповісти
Зараз подляк його об'явить агентом фсб, як журналістів CNN.
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14.10.2021 11:29 Відповісти
Шведы пра- пра рассеян, выгнать с эвропы. Сомневаются они, видите.
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14.10.2021 11:30 Відповісти
Посол не розуміє основ української політичної стратегії. За нею потрібно звіздіти і звіздіти про алігархів. Потім за 3 місяці до віборів, зробити мікроскопічний крок проти алігархів і оголосити його потужною перемогою.
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14.10.2021 11:37 Відповісти
Это тот посол, который притащил ребенка на дегенерат-парад? Больница Павлова не сомневается.
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14.10.2021 11:33 Відповісти
Ну раз даже посол Швеции.... Тада конечно оно так...
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14.10.2021 11:34 Відповісти
Законы не работают. Все катится к чертям...
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14.10.2021 11:38 Відповісти
Так званий "Закон про олігархів" то маленький фіґовий листочок на голій дупі української корупції. Ніби і прикрита, але навіть анус видно. 😊
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14.10.2021 11:39 Відповісти
Посол Швеции, как и все ни черта ни понимающие в Украине европейские бюрократы, поддерживает Порошенко. Перед выборами Порошенко приглашали в Брюссель, фотографировались с ним всем колхозом. Но украинский народ не понял толстых как их рожи намеков.
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14.10.2021 11:44 Відповісти
Ну тут, яке їхало таке здибало, бувші руські з московії теж не володіють ситауцією по Україні.
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14.10.2021 12:05 Відповісти
Держаться до последнего за парашют сбитого летчика недальновидно.
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14.10.2021 12:10 Відповісти
Та хто такий посол Швеції, коли у нас "однин з найвеличніших лідерів світу" закон придумав

Він завтра може нову таблицю множення придумати, та що завгодно бо найвеличніший
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14.10.2021 11:49 Відповісти
Та вы шо?! За этот закон спикера парламента на ноль помножили! Лично бубочка с депутанами слуги урода работу проводил! Как он может не понравиться? Гоните вы, шведы. Лично Игорь валерьевич закон вычитал и признал абсолютно антиолигархическим!
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14.10.2021 12:01 Відповісти
Нарешті олігархи придумали закон про себе.
Тільки ще треба відмінити Конституцію. Але вони і так нею дупу підтирають.
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14.10.2021 12:03 Відповісти
Посол Швеции наверно переживает что в их банки слабо кэш завозят ?
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14.10.2021 12:08 Відповісти
То не Закон проти Олігархів прийняли, а Закон за допомогою якого на всіх каналах тепер буде тільки Квартал 95. Більше ніякого другого контенту, а з ранку до пізньої ночі всяка пурга, щоб народ забув що є дійсно щось інакше... Навіть їдла не треба тільки розваги і великий ЗЕ на екрані, а в куточку Беня сидить і сміється...
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14.10.2021 12:09 Відповісти
У Украины есть не только друзья, но и враги.
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14.10.2021 12:10 Відповісти
Ні, у Швеції цього не зрозуміти. Ніяк не зрозуміти того, що великого бізнесу в Україні немає, а є лише олігархічний бізнес. Також немає середнього бо він під "п"ятою" олігархів. В Україні немає повноцінної влади, бо усі гілки влада нафаршировані представниками олігархів і постійно підгодовуються з рук олігархів. Саме так "вишукано" працюють виконавча, законодавча та судова влади. І якщо виконавча та законодавча влади оновлюються через 5 років, то судова не має цього обмеження. Тому і судової влади в країні немає, а є "інституція", що задовольняє виключно потреби олігархів. А інші українські інституції проявляють свою дієздатність лише за бажанням олігархів. А ще в країні ЗМІ є власністю олігархів, саме через це таке в країне невдоволення законом про олігархів. Це іноземцю важко зрозуміти.
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14.10.2021 12:18 Відповісти
Проверить работоспособность закона про олигархов очень легко, достаточно ответить на простой вопрос: сидит ли каломойше?! Если каломойше до сих пор не в камере, то значит закон - разводняк
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14.10.2021 12:48 Відповісти
Швед,как всегда прав.Однако постсовок коварен неимоверно.Люди,не имеющие ни чести,ни совести обладают десятками сми.
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14.10.2021 12:49 Відповісти
В Украине все есть, и даже законы, и самые справедливые суды в мире, и неподкупная прокуратура... - все есть! Но, всегда чего-то не хватает. И есть что воровать... пока! Потом начнется перераспределение... "в Украине есть такие институты, которые заслуживают влиятельность, в частности - Антимонопольный комитет. Поэтому, если вы спросите меня, я думаю - проще укрепить институты, которые уже существуют, а не создавать конкретный закон об олигархах. Но, все же важно разработать равные условия как для экономики в целом так и, в частности, в медиа-индустрии" В Украине все есть, и даже законы, и самые справедливые суды в мире и неподкупная прокуратура... - все есть. Но, всегда чего-то не хватает.
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14.10.2021 13:24 Відповісти
Явно отвалили ему хороший куш. Плевать он хотел на нищий украинский народ.
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14.10.2021 13:36 Відповісти
Хай ще скаже, що нам не треба спеціальні антикорупційні суди, адже всі суди мають бути проти корупції, що нам не треба санкції снбо адже для цього є суди, що нам не треба інвестнянь, адже в правовій державі інвестиції мають бути захищені, що нам не потрібне окреме правосуддя для добровольців, адже всі громадяни рівні перед законом і так далі.

Меле якусь нісенітницю, мабудь продався кремлю!
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14.10.2021 13:37 Відповісти
А давайте ми ц собі щось таке шведське поставимо під сумнів - от хоча б дипломатичний статус цього посла...
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14.10.2021 15:58 Відповісти
Підтримую заяви посла Швеції,дуже слушні поради від розумної людини яка має чудову освіту магістра в області політичних наук,ступінь магістра міжнародної економіки та володіє п'ятьма мовами.
Україні потрібно відмовитися від держкомпаній з їх корупцією та створити справжню антімонопольну структуру яка б гарантувала захист економіки від зловживань окремих гравців.Якби це була національна ідея, то країна вирвалася б вперед маючи щорічний приріст ВВП 8-10%.
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14.10.2021 16:00 Відповісти
почему "мнение" посла так сильно интересует этот сайт? я бы сказал больше - почему "мнения" всех кто ПРОТИВ закона "об олигархах" так тщательно и всесторонне освещается на этом сайте??
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14.10.2021 16:14 Відповісти
не поставил под сомнение.
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14.10.2021 17:19 Відповісти
Зеля у нас как Ленин. После захвата власти объявил Декрет о Мире и ВСУ отступили на 2 км от линии фронта и стали соблюдать односторонний мир. Потом был Декрет о Земле. Теперь любой олигарх хоть с 2-мя паспорами, хоть с 3-мя может купить 10 000 га земли. Последний закон -Вся Власть олигархам. Всех кроме олигархов имеющих СМИ будут притеснять, пока они не откажутся от СМИ в пользу (нужных бубочке) олигархов.
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14.10.2021 18:23 Відповісти
 
 