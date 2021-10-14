Зеленский собирает завтра заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 15 октября.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 в г.Киев заседание СНБО Украины (Офис президента Украины", - сообщается в твиттер-аккаунте СНБО, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
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Газу нема. Вугілля нема.
Догосподарювались зелені наркомани.
дура...кицюнь налякала...чуть не поубивались ))))))))))))))
Киці треновані, одразу рятуються втечею.
і дивно що всі в одну сторону))) ой не можу ))))))))))))
маю надію що той, який с спинку стільця не впмсався - не дуже забився - хай стілець буде м"який (недарма ж його в чохол заховали)))))
А той, що у стілець врубився, він під диван сховався. Самий розумний у родині.
Мене більше не котики турбують, а йожиха. Через таку осану і шию зламати можна. Одразу ж видно, що непідготовлена до такої стійки на голові, це важко зробити навіть дуже худенькій жіночці, а у цієї бегемотіхи80 кіло точно є.
пишу і сміюся з тої паніки ))))
Если последнее....то это ....нук...начало блокады. Можно было бы активно начать притивоминные маневры, с подрывом боевых боеприпасов.( расчистка международной трассы судов)...ничего, если заденет ************** подлодку.
и потом... не надо приписывать кловану такой воинственный настрой... вот посмотрите, что обсуждать будут что-то мирное и материально привлекательное )))))
***
- ну шо вам сказать Изя,...у меня было очень бедное детство....
и если бы я не родился мальчиком, то мне ваще не с чем было бы играть…
тік-так, тік-так...
Єрмака не забути взяти з собою.
"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації" - с таким сенсационным заявлением выступила 05.11.2020 пресс-служба Минэкономики, по результатам аудита "Держрезерву"
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d0838d5d-6d86-4aa0-82e0-58f369836994&title=AuditderzhrezervuPidtverdivTotalneRozkradanniaZapasivIMilionniZbitki
То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Все это началось с нашего сообщения Хроники от 23.11.2019 г.
"В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре."
Само по себе это действие уникально. Вскрытие резерва после реактивации (перезакладки запасов), укладки под консервацию и мероприятий изолирования - это ЧП и никакими техническими обстоятельствами это объяснить нельзя. Именно потому это и привлекло наше внимание.
Кроме того, данное действие - это сложный административный процесс, фиксируемый в документах и спецсообщениях с конечным решением которое принимает исключительно Президент (при его отсутствии, лицо выполняющее функции Президента). Без такого решения, доставляемого по специальное процедуре никто никого и близко не подпустит к Государственному резерву. У нас нет возможности доступа к Госрезерву, потому вопрос был поставлен на контроль.
Аналитический контроль и анализ косвенных данных показал аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников, о чем мы уведомили в сообщении Хроники от 25.03.2020 г. "Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве. "
Первой жертвой такого развития событий пал министр финансов Уманский, который в своем анализе деятельности таможенных служб упомянул о информация о периодических сбросах и изменении данных касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству и был уволен 30 марта 2020 года без объяснения причин, пробыв на должности 26 дней.
Но информация уже пошла ...
И 1 апреля 2020 г. у Зеленского собралось вовсе не первоапрельское собрание
Сообщение Хроники "02.04.2020 г. Вчера у Зеленского собралась странная компания. он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины".
Из этого можно сделать вывод, что президент и его окружение прекрасно знало о ситуации, но вот что в Госрезерве делал Устенко стало понятно через неделю.
Сообщение Хроники "08.04.2020 г. С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны. "
Произошло то что, г-н Чернявский, по роду своей деятельности и занимаемой должности увидел то же что и мы - "аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников". Будучи профессионалом в своей сфере, он естественно точно определил "источник" аномального роста и соответственно начал задавать вопросы. Власть посчитала его источником нашей информации и решила его уволить, отсекая от опасной для нее информации.
Власть ошиблась и в определении источника и в оценке своих возможностей контролировать выток информации. Общие объемы вывоза зерна из Госрезерва были нами оглашены.
Собощение Хроники "07.05.2020 г. За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. "
Далее было еще более интересно. Задолго до всяких "проверок Госаудитслужбы по распоряжению Кабинета министров" управление "К" СБУ провело обследования единиц хранения "Державного агентства резерву України", результаты которого мы огласили в Хронике 30.06.2020 г.
"... обнаружена недостача материальных ценностей на общую сумму свыше 10 млрд. гривен. в том числе
зерна продовольственной группы - 9,311 млрд. гривен (на 4,890 млрд есть договора перевложения)
топливо - 890,73 млн.гривен (на 611.2 млн. гривен есть договора перевложения)
предметы медицинского назначения 3,41 млн. гривен (есть акты списания на сумму 890.6 тысяч гривен)
металлоконструкции 9.12 млн. гривен (по остаточной стоимости)
соль пищевая - 2,01 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
строительные материалы - 1.91 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
спирт этиловый технический 4.98 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)"
Уже тогда стало ясно что масштаб хищений колоссален.
Зеленский решил действовать по привычному методу - молчать и все все забудут. Вполне логично. Без смены власти расследования такого масштаба и уровня, которые затрагивают высшие этажи власти практически невозможны.
Он не рассчитал одного - его власть не вечна и публикация информации Минэкономики кроме всего прочего, ясно говорит и об этом.
P.S. Для тех , кому "да какая разница ?". Разницу вы увидите в цене на хлеб в феврале.
Виявлено випадки, коли за документами послуга підприємствам Держрезерву надана, а за фактом роботи не виконувалися. Це стосувалося як технічних робіт, так і послуг зі зберігання.
Наприклад, на ремонт даху Комбінату «Дніпро», за період 2015-2019(***ЧАС БАРИГИ) рік витратили з бюджету близько 4,5 млн грн. Але роботи проводяться в основному власними силами за допомогою старого руберойду. Решту грошей осідають в кишенях керівників підприємств...
На хлібних базах, тому ж Чортківському КХП, відбувалася закладка «повітря» замість зерна. Саме тому в Держрезерві на період проведення аудитів практично не було повноцінних директорів, всі посадові особи - тимчасові, в статусі в.о.»
https://agropolit.com/cards/3-analiz-potochnogo-stanu-ta-problem-derjerezervu-********
http://nashigroshi.org/2018/08/15/derzhrezerv-za-115-miljoniv-kupyv-dyzel-u-kubla-yake-pidozryuyut-u-bodyazhnytstvi-na-terytoriji-derzhrezervu/ У середині 2018 року Держрезерв за 115 млн грн купив дизель у організації, яку підозрюють у бодяжництві на території підприємства Держрезерву.
Переможець тендеру подав документи на дизель ДП-Арк-Євро5-В0 від ПАТ «Укртатнафта» Ігоря Коломойського та ДТ-З-К5 класу 2 від ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) та лист-підтвердження від ПП «Торговий дім «Фонтекс-Арго» без конкретного адресата про те, що воно є постачальником нафтопродуктів.
Знайшлася цікава цистерна з нафтопродуктами. Якщо по ній стукнути, то гуде, як порожня, якщо взяти щупом пробу рівня нафтопродуктів, то цистерна повна. Зрештою з'ясувалося, що під віконечком для щупа було приварено трубу, і лише вона була заповнена нафтопродуктами, а решта цистерни стояла порожньою.
Охрана Зеленского работает в режиме "красного уровня" - это существование непосредственной угрозы жизни. При реальном "красном уровне" в изоляцию уходят все члены семьи объекта. В одиночестве такое состояние есть имитация. Г-н Зеленский, когда вы пишете сценарий своих шоу, не забывайте, что жизнь сложнее любых ее телевизионных версий, а вокруг вас не нашлось ни одного, кто бы вам это рассказал.
Мы зафиксировали и досконально описали эту аферу начиная с ноября 2019 года. То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Кучка ворья, захватившая власть, просто так не уйдет.
Ей просто некуда уходить.
2020-11-05 Грабеж Госрезерва https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
«https://korupcioner.in.ua/ua/blog/rozkradannya-derzhrezervu-vid-lelyuka-do-pogorilogo/ Восени 2012 року Держрезерв цілком офіційно придбав тушонку зі свиней, яких напередодні винищили в кількох запорізьких сілах через африканську чуму.
Так ось, закупівлю провели відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України за підписом прем'єр-міністра Миколи Азарова та міністра Петра Порошенка, і підпорядкований його відомству Держрезерв Олексія Лелюка сумлінно купив усе, що вимагалося»
https://agropolit.com/cards/3-analiz-potochnogo-stanu-ta-problem-derjerezervu-********
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1448570108541087745 9 ч
На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая. Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу. Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6146829308724429?__cft__[0]=AZXWpme-CW2Rhnm2WSJSZwFCGqkr3MUWmQi86T9Z_1Ow9C74zLEJogRVomerddVuGXuJfQH-fQS4FQa6e4h8ffwyy52ZXbP-9Wcvl6VQr0U7No7WgDODFLfo_e88NOiJt6Y&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
В пятницу намечено очередное шапито под видом «заседания СНБО».
Чем в этот раз будет отвлекать украинцев, сидящих в холодных квартирах и в холодных школах/садиках?
Какое низкопробное шоу приготовили для нашего народа, который любит, чтобы с ним пожёстче?