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Зеленский собирает завтра заседание СНБО

Зеленский собирает завтра заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 15 октября.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 в г.Киев заседание СНБО Украины (Офис президента Украины", - сообщается в твиттер-аккаунте СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский у Стены памяти в Киеве почтил погибших за Украину. ФОТОрепортаж

Зеленский собирает завтра заседание СНБО 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+36
ну всё.. пипец вам олигархи!.. разбегайтесь!
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14.10.2021 14:13
+31
Цирк триває...
Газу нема. Вугілля нема.
Догосподарювались зелені наркомани.
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14.10.2021 14:11
+22
Рівно рік тому. Покажіть хоч одного зазе, який це пам'ятає?
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14.10.2021 14:11
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Правила форума Совет форумчан
Цирк триває...
Газу нема. Вугілля нема.
Догосподарювались зелені наркомани.
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14.10.2021 14:11 Ответить
Ну так на РНБО приймуть рішення щоб газ був і вугілля було. І 4000$ вчителям.))
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14.10.2021 14:14 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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14.10.2021 14:25 Ответить
Зелень нас поставить перед фактом що нічого нема і залишається тільки закуповувати за паребріком. Та ***** так просто не продасть. Виставить умову воду на Крим, або щось подібне.
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14.10.2021 14:40 Ответить
А перевод часовне повод?
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14.10.2021 14:40 Ответить
питань про санкції щодо Коломойського і Фірташа в порядку денному немає. навпаки, Зеленський пропонує пробачити облгазам Фірташа ще 60 мільярдів грн. боргів © сет
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14.10.2021 15:31 Ответить
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14.10.2021 16:36 Ответить
Рівно рік тому. Покажіть хоч одного зазе, який це пам'ятає?
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14.10.2021 14:11 Ответить
Теж, рівно рік тому:

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14.10.2021 16:48 Ответить
Зеленский собирает завтра покакать, - СНБО Источник:
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14.10.2021 14:12 Ответить
десятый сезон (сватов) будет презентовать
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14.10.2021 14:13 Ответить
ну всё.. пипец вам олигархи!.. разбегайтесь!
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14.10.2021 14:13 Ответить
аааааааааааа-ха...
дура...кицюнь налякала...чуть не поубивались ))))))))))))))
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14.10.2021 14:16 Ответить
Хто не заховався ,то Бубочка не винен !!)())
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14.10.2021 14:23 Ответить
Ой ***** ліл! (с) До сліз! 😂

Киці треновані, одразу рятуються втечею.
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14.10.2021 14:47 Ответить
і я передивляюсь і сміюсь )))) намагаюсь за кожною вслідити - де там!!! ))))
і дивно що всі в одну сторону))) ой не можу ))))))))))))
маю надію що той, який с спинку стільця не впмсався - не дуже забився - хай стілець буде м"який (недарма ж його в чохол заховали)))))
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14.10.2021 15:24 Ответить
Так, гіфка - бімба!!! Я теж знову до сліз посміялась.

А той, що у стілець врубився, він під диван сховався. Самий розумний у родині.

Мене більше не котики турбують, а йожиха. Через таку осану і шию зламати можна. Одразу ж видно, що непідготовлена до такої стійки на голові, це важко зробити навіть дуже худенькій жіночці, а у цієї бегемотіхи80 кіло точно є.
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14.10.2021 16:50 Ответить
я теж про це подумав - так впасти хребтом і кістьми - можна ж зламати все нафіг! недарма ж три хвостатих чкурнули абикуди (хоч в стілець))) - бо гепнуло так )))) що поперелякувалися всі троє ))))
пишу і сміюся з тої паніки ))))
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14.10.2021 17:17 Ответить
Так, щира подяка колезі Шреку. Підняв настрій.
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14.10.2021 17:54 Ответить
Земля затряслася і ворог закляк, як впав на колону вогненний літак. Котики потребують реабілітаціі.
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14.10.2021 15:57 Ответить
а шо ж там такое страпылось? .... отходняк-ломка??? на поквакать пробило??? ))
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14.10.2021 14:15 Ответить
Хих .....новости смотрите. На мине!!!???....судно размагничивания подорвалось....возле острова Змеиный. Или умышленно подорвали....или......попали торпедой.

Если последнее....то это ....нук...начало блокады. Можно было бы активно начать притивоминные маневры, с подрывом боевых боеприпасов.( расчистка международной трассы судов)...ничего, если заденет ************** подлодку.
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14.10.2021 14:21 Ответить
откуда у Вас такие известия?
и потом... не надо приписывать кловану такой воинственный настрой... вот посмотрите, что обсуждать будут что-то мирное и материально привлекательное )))))
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14.10.2021 14:40 Ответить
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14.10.2021 15:15 Ответить
Чем бы дитя не тешилось-лишь бы не плакало.
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14.10.2021 14:16 Ответить
чем бы дитя не тешилось - лишь бы не вешалось )))
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14.10.2021 14:40 Ответить
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не руками.
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14.10.2021 14:48 Ответить
ой...анекдот сразу выскочил))))
***
- ну шо вам сказать Изя,..меня было очень бедное детство....
и если бы я не родился мальчиком, то мне ваще не с чем было бы играть…
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14.10.2021 14:56 Ответить
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14.10.2021 15:25 Ответить
Будут олигархов побеждать.
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14.10.2021 14:20 Ответить
СНБО Украины завтра введёт санкции против Подлой Коррупции и её соратника Злобого Корминалитета. Негодяи трепещат, народ ликует, занавес закрывается.
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14.10.2021 15:22 Ответить
Журавель знову в строю. Ліцеїстка Ярослава Журавель присягає на вірність Україні.
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14.10.2021 14:20 Ответить
ох яка ж в неї непроста юність! важка ноша - не підвести пам"ять тата... не осоромити прізвище, яке знає вся Україна... не забути за що загинув і хто винен...
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14.10.2021 14:46 Ответить
с ранку завтра зеленый зевс со своего олимпорояля будет метать во врагов нации зеленые молнии-шмаркли и страшно стучать елжой по клавишам
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14.10.2021 14:21 Ответить
по твоїй голові вже добряче настукали.
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14.10.2021 15:37 Ответить
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14.10.2021 14:23 Ответить
Кулуари ВР, на задньому плані зліва - місце видачі конвертів.
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14.10.2021 16:00 Ответить
наркоман працює, вєтєрінар організує. пздць вже близько.
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14.10.2021 14:24 Ответить
так годинничок тікає, а список злочинів тільки зростає...
тік-так, тік-так...
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14.10.2021 14:24 Ответить
Вагнергейт і опшори запустили таймер зворотнього відліку і час спливає.
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14.10.2021 14:34 Ответить
Дитина знов за улюблену іграшку. Нехай бавиться, аби не срало де попало.
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14.10.2021 14:27 Ответить
Та біда в тому, що воно як не серне, то не дихне, ну ще сцикануть може при цьому.
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14.10.2021 16:07 Ответить
Дерьмак опять будет инфу сливать? Или все-таки сам зеледент?
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14.10.2021 14:27 Ответить
От молодець! Треба ж покарати тих злочинців, які вивели 40млн.дол з Прмватбанку через офшори від Бені.
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14.10.2021 14:28 Ответить
Нє-є-є, не тих злочинців, що вивели 40 лямів, а отих "злочинців", що отих злочинців викрили.
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14.10.2021 15:32 Ответить
Будут вводить санкции против фигурантов "Оффшора 95"!
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14.10.2021 14:32 Ответить
Яку операцію чи що він зараз здасть московії?
Єрмака не забути взяти з собою.
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14.10.2021 14:33 Ответить
СНБО должно было собратся без "зе" ,как только вышло уличение "пандоровых бумаг" "зе" в офшорном бабломойском отмывании монет с карманов украинского народа.Если же СНБО собирается по велению "зе" тогда оно слуга "зе" ,но не украинского народа
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14.10.2021 14:33 Ответить
будет делиться откатами с кредита днр ?
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14.10.2021 14:46 Ответить
Боротися з Порошенком?
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14.10.2021 14:47 Ответить
мабудь є якась спецоперація а моня не в курсі всіх подробиць, щоб знову злити.
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14.10.2021 14:50 Ответить
" ... вам и не снилось" (с)

"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації" - с таким сенсационным заявлением выступила 05.11.2020 пресс-служба Минэкономики, по результатам аудита "Держрезерву"

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d0838d5d-6d86-4aa0-82e0-58f369836994&title=AuditderzhrezervuPidtverdivTotalneRozkradanniaZapasivIMilionniZbitki

То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.

Все это началось с нашего сообщения Хроники от 23.11.2019 г.

"В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре."

Само по себе это действие уникально. Вскрытие резерва после реактивации (перезакладки запасов), укладки под консервацию и мероприятий изолирования - это ЧП и никакими техническими обстоятельствами это объяснить нельзя. Именно потому это и привлекло наше внимание.

Кроме того, данное действие - это сложный административный процесс, фиксируемый в документах и спецсообщениях с конечным решением которое принимает исключительно Президент (при его отсутствии, лицо выполняющее функции Президента). Без такого решения, доставляемого по специальное процедуре никто никого и близко не подпустит к Государственному резерву. У нас нет возможности доступа к Госрезерву, потому вопрос был поставлен на контроль.

Аналитический контроль и анализ косвенных данных показал аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников, о чем мы уведомили в сообщении Хроники от 25.03.2020 г. "Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве. "

Первой жертвой такого развития событий пал министр финансов Уманский, который в своем анализе деятельности таможенных служб упомянул о информация о периодических сбросах и изменении данных касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству и был уволен 30 марта 2020 года без объяснения причин, пробыв на должности 26 дней.

Но информация уже пошла ...

И 1 апреля 2020 г. у Зеленского собралось вовсе не первоапрельское собрание

Сообщение Хроники "02.04.2020 г. Вчера у Зеленского собралась странная компания. он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины".

Из этого можно сделать вывод, что президент и его окружение прекрасно знало о ситуации, но вот что в Госрезерве делал Устенко стало понятно через неделю.

Сообщение Хроники "08.04.2020 г. С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны. "

Произошло то что, г-н Чернявский, по роду своей деятельности и занимаемой должности увидел то же что и мы - "аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников". Будучи профессионалом в своей сфере, он естественно точно определил "источник" аномального роста и соответственно начал задавать вопросы. Власть посчитала его источником нашей информации и решила его уволить, отсекая от опасной для нее информации.

Власть ошиблась и в определении источника и в оценке своих возможностей контролировать выток информации. Общие объемы вывоза зерна из Госрезерва были нами оглашены.

Собощение Хроники "07.05.2020 г. За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. "

Далее было еще более интересно. Задолго до всяких "проверок Госаудитслужбы по распоряжению Кабинета министров" управление "К" СБУ провело обследования единиц хранения "Державного агентства резерву України", результаты которого мы огласили в Хронике 30.06.2020 г.

"... обнаружена недостача материальных ценностей на общую сумму свыше 10 млрд. гривен. в том числе

зерна продовольственной группы - 9,311 млрд. гривен (на 4,890 млрд есть договора перевложения)

топливо - 890,73 млн.гривен (на 611.2 млн. гривен есть договора перевложения)

предметы медицинского назначения 3,41 млн. гривен (есть акты списания на сумму 890.6 тысяч гривен)

металлоконструкции 9.12 млн. гривен (по остаточной стоимости)

соль пищевая - 2,01 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)

строительные материалы - 1.91 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)

спирт этиловый технический 4.98 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)"

Уже тогда стало ясно что масштаб хищений колоссален.

Зеленский решил действовать по привычному методу - молчать и все все забудут. Вполне логично. Без смены власти расследования такого масштаба и уровня, которые затрагивают высшие этажи власти практически невозможны.

Он не рассчитал одного - его власть не вечна и публикация информации Минэкономики кроме всего прочего, ясно говорит и об этом.

P.S. Для тех , кому "да какая разница ?". Разницу вы увидите в цене на хлеб в феврале.
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14.10.2021 14:51 Ответить
Фіктивні послуги

Виявлено випадки, коли за документами послуга підприємствам Держрезерву надана, а за фактом роботи не виконувалися. Це стосувалося як технічних робіт, так і послуг зі зберігання.

Наприклад, на ремонт даху Комбінату «Дніпро», за період 2015-2019(***ЧАС БАРИГИ) рік витратили з бюджету близько 4,5 млн грн. Але роботи проводяться в основному власними силами за допомогою старого руберойду. Решту грошей осідають в кишенях керівників підприємств...

На хлібних базах, тому ж Чортківському КХП, відбувалася закладка «повітря» замість зерна. Саме тому в Держрезерві на період проведення аудитів практично не було повноцінних директорів, всі посадові особи - тимчасові, в статусі в.о.»

https://agropolit.com/cards/3-analiz-potochnogo-stanu-ta-problem-derjerezervu-********
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14.10.2021 15:37 Ответить
Розкрадання палива та виготовлення контрафактних паливно-мастильних матеріалів

http://nashigroshi.org/2018/08/15/derzhrezerv-za-115-miljoniv-kupyv-dyzel-u-kubla-yake-pidozryuyut-u-bodyazhnytstvi-na-terytoriji-derzhrezervu/ У середині 2018 року Держрезерв за 115 млн грн купив дизель у організації, яку підозрюють у бодяжництві на території підприємства Держрезерву.
Переможець тендеру подав документи на дизель ДП-Арк-Євро5-В0 від ПАТ «Укртатнафта» Ігоря Коломойського та ДТ-З-К5 класу 2 від ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) та лист-підтвердження від ПП «Торговий дім «Фонтекс-Арго» без конкретного адресата про те, що воно є постачальником нафтопродуктів.

Знайшлася цікава цистерна з нафтопродуктами. Якщо по ній стукнути, то гуде, як порожня, якщо взяти щупом пробу рівня нафтопродуктів, то цистерна повна. Зрештою з'ясувалося, що під віконечком для щупа було приварено трубу, і лише вона була заповнена нафтопродуктами, а решта цистерни стояла порожньою.
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14.10.2021 15:39 Ответить
І що це якось виправдовує пограбування Держрезерву зеленським ?
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14.10.2021 15:51 Ответить
Клоун решил стать царем (ненастоящим).
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14.10.2021 14:54 Ответить
а вот танцуют под него все (или его танцуют ?)
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14.10.2021 15:04 Ответить
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14.10.2021 15:02 Ответить
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14.10.2021 15:03 Ответить
Ця х..ня тобі не допоможе ... (С) Лесь Подеревлянський.
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14.10.2021 15:09 Ответить
‎14.‎10.‎2021

Охрана Зеленского работает в режиме "красного уровня" - это существование непосредственной угрозы жизни. При реальном "красном уровне" в изоляцию уходят все члены семьи объекта. В одиночестве такое состояние есть имитация. Г-н Зеленский, когда вы пишете сценарий своих шоу, не забывайте, что жизнь сложнее любых ее телевизионных версий, а вокруг вас не нашлось ни одного, кто бы вам это рассказал.
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14.10.2021 15:23 Ответить
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14.10.2021 15:17 Ответить
Верняк!
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14.10.2021 15:24 Ответить
На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая. Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу. Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.
Мы зафиксировали и досконально описали эту аферу начиная с ноября 2019 года. То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Кучка ворья, захватившая власть, просто так не уйдет.
Ей просто некуда уходить.
2020-11-05 Грабеж Госрезерва https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
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14.10.2021 15:21 Ответить
Надеюсь, что следующая власть в Украине (проукраинская) будет жесткой, можно даже сказать жестокой, к тем проходимцам, которые сейчас всем заправляют в стране, чтобы они никуда не убежали и понсли уже давно заслуженное наказание.
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14.10.2021 15:28 Ответить
До Держрезерву постачали м'ясо тварин, забитих через спалах африканської чуми

«https://korupcioner.in.ua/ua/blog/rozkradannya-derzhrezervu-vid-lelyuka-do-pogorilogo/ Восени 2012 року Держрезерв цілком офіційно придбав тушонку зі свиней, яких напередодні винищили в кількох запорізьких сілах через африканську чуму.

Так ось, закупівлю провели відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України за підписом прем'єр-міністра Миколи Азарова та міністра Петра Порошенка, і підпорядкований його відомству Держрезерв Олексія Лелюка сумлінно купив усе, що вимагалося»

https://agropolit.com/cards/3-analiz-potochnogo-stanu-ta-problem-derjerezervu-********
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14.10.2021 15:42 Ответить
надежды юношей питают...
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14.10.2021 15:47 Ответить
А нафіга в ОПі Президента збиратись. Краще відразу на Бесарабському базарі. Так скоріше від ***** за їхні тайни дізнаємось.
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14.10.2021 15:29 Ответить
правильно.
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14.10.2021 17:03 Ответить
Воно щось скликає... ВОНО скликає!.!.!
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14.10.2021 17:20 Ответить
Так основна тема буде це певно забота про дорогих українців обов'язково розглянуть ціни на вітчизняні харчі які стрімко здорожчали,ось наприклад ціна на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.Це ж ганебно правда ж ?Бо з/п та пенсії уряд Зеленського не підвищує на 90% та навіть індексації немає.
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14.10.2021 20:51 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1448570108541087745 9 ч



На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая. Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу. Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.
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14.10.2021 20:59 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXWpme-CW2Rhnm2WSJSZwFCGqkr3MUWmQi86T9Z_1Ow9C74zLEJogRVomerddVuGXuJfQH-fQS4FQa6e4h8ffwyy52ZXbP-9Wcvl6VQr0U7No7WgDODFLfo_e88NOiJt6Y&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXWpme-CW2Rhnm2WSJSZwFCGqkr3MUWmQi86T9Z_1Ow9C74zLEJogRVomerddVuGXuJfQH-fQS4FQa6e4h8ffwyy52ZXbP-9Wcvl6VQr0U7No7WgDODFLfo_e88NOiJt6Y&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6146829308724429?__cft__[0]=AZXWpme-CW2Rhnm2WSJSZwFCGqkr3MUWmQi86T9Z_1Ow9C74zLEJogRVomerddVuGXuJfQH-fQS4FQa6e4h8ffwyy52ZXbP-9Wcvl6VQr0U7No7WgDODFLfo_e88NOiJt6Y&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



В пятницу намечено очередное шапито под видом «заседания СНБО».

Чем в этот раз будет отвлекать украинцев, сидящих в холодных квартирах и в холодных школах/садиках?

Какое низкопробное шоу приготовили для нашего народа, который любит, чтобы с ним пожёстче?
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14.10.2021 21:59 Ответить
Зе ПТН
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15.10.2021 08:21 Ответить
 
 