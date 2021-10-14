Зеленский собирает завтра заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 15 октября.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 в г.Киев заседание СНБО Украины (Офис президента Украины", - сообщается в твиттер-аккаунте СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

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