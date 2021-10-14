Зеленський збирає завтра засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський доручив провести засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в п'ятницю, 15 жовтня.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16:00 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України)", - повідомляється у твітер-акаунті РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

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