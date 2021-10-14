Каникулы в школах могут продлить до 3-4 недель, - Кузин
Министерство здравоохранения и Министерство образования могут продлить осенние каникулы в украинских школах до 3-4 недель из-за пандемии коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио.
"Скорее всего, они (каникулы. – Ред.) будут немножко продолжены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3-4 недели", - отметил он.
По его словам, на стационарном лечении из-за коронавируса находится 607 детей – это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.
"Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным и он закрывается на "условный" карантин", - отметил санитарный врач.
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Тепер хвора вся родина з 5 чоловік...
Какая пандемия? смертность как и в прошлые года, просто медиков заставляют любую смерть приписывать гриппу ( ковиду)
Доходы от продажи вакцины наверно превышают доходы от наркотрафика- и все на законном основании!
Лопнет эта афера как мыльный пузырь!
Ибо вакцинация,согласно новым заветам,должна повторяться с периодичностью 6-9 месяцев..
Дальше просто читаем классиков...
а лечение ковида симптоматичное,т.е. лечится не он сам,а симптомы,которые он вызывает - это два..
https://tvoemisto.tv/exclusive/karantyn_abo_groshi_skilky_koshtuie_likuvannya_koronavirusu_u_likarni_118946.html
https://www.radiosvoboda.org/a/odesa-covid-money-patients/31301186.html
Лохотрату скільки підросте...просто мрія для аферистів.
Чому ? провакцинуте 70 відсотків населення як Швеції чи НОрвегії -і спокійно знімайте карантинні обмеження !!
В Україні поки що 18 ((