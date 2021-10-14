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Новости Коронавирус и карантин
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Каникулы в школах могут продлить до 3-4 недель, - Кузин

Каникулы в школах могут продлить до 3-4 недель, - Кузин

Министерство здравоохранения и Министерство образования могут продлить осенние каникулы в украинских школах до 3-4 недель из-за пандемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио.

"Скорее всего, они (каникулы. – Ред.) будут немножко продолжены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3-4 недели", - отметил он.

По его словам, на стационарном лечении из-за коронавируса находится 607 детей – это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.

"Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным и он закрывается на "условный" карантин", - отметил санитарный врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: в "красную" зону карантина могут перейти еще пять областей, - Кузин

Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Щоб школи не опалювати.
Лохотрату скільки підросте...просто мрія для аферистів.
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14.10.2021 18:28
+12
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14.10.2021 18:33
+9
Пандемия пандемией, но есть сомнения, тепла в школах то НЭМА.
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14.10.2021 18:24
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И вот спрашивается какого чйорта я не школьник и мне в понедельник нужно идти на работу?
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14.10.2021 18:22 Ответить
Треба не тільки подовшити канікули, але і перевести учнів на дистанційне навчання. Зараз майже 20000 хворих на добу. Учні легко хворіють, але масово заражаються в переповнених душних класах. Маски діти не носять ані в класах, ані в транспорті. Потім несуть ковід додому, до рідних бабусів та дідусів. Тому і спалахи припадають на час, коли учні та студенти повертаються до навчання - восени!
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14.10.2021 18:49 Ответить
Своїх дітей спочатку замай, а потім роби з ними, шо завгодно.
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14.10.2021 19:16 Ответить
Вже онуків маю
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14.10.2021 21:36 Ответить
Та знаю-знаю, всі ви пенси з онуками.
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14.10.2021 23:34 Ответить
і лише Меркава тут зараз на роботі....
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15.10.2021 08:31 Ответить
а що ви робите зі своїми онуками ?
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15.10.2021 08:35 Ответить
Онук приніс зі школи. Ходили на заняття в класі лише двоє.
Тепер хвора вся родина з 5 чоловік...
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15.10.2021 12:54 Ответить
Пандемия пандемией, но есть сомнения, тепла в школах то НЭМА.
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14.10.2021 18:24 Ответить
осенние каникулы в украинских школах до 3-4 недель из-за пандемии коронавируса. Источник:

Какая пандемия? смертность как и в прошлые года, просто медиков заставляют любую смерть приписывать гриппу ( ковиду)

Доходы от продажи вакцины наверно превышают доходы от наркотрафика- и все на законном основании!
Лопнет эта афера как мыльный пузырь!
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14.10.2021 18:32 Ответить
так вакцина бeзкоштовна. откуда ти такe прибацанe вилiзло?
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14.10.2021 19:06 Ответить
тут вот ведь какая шнягунг выходит - в Рейхе намедни отменили халявное тестирование,и очень похоже,что с вакцинами произойдёт то же самое ("Денги,денги давай !"(с) )
Ибо вакцинация,согласно новым заветам,должна повторяться с периодичностью 6-9 месяцев..
Дальше просто читаем классиков...
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14.10.2021 21:07 Ответить
а при чому тут штазiляндiя? зa Украiну мова. а в нiй тeсти нiколи нe були бeзкoштовними.
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14.10.2021 21:58 Ответить
я упомянул Рейх по той причине,что даже с их мощнейшей социалкой,позволяющей содержать миллионы бездельников со всего мира - даже они начинают приучать своих далеко не бедных граждан к оплате всех ковидных приколов..
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14.10.2021 22:49 Ответить
нiфiга. цiль лишe нe пeрeвантажувати лiкарнi. якщо авралу в лiкарнi нe будe то нiкого нe будуть заставлять кoлотись. вибiр стоятимe i стоiть за пацiєнтом здохнуть чи жити.
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14.10.2021 23:43 Ответить
грип давно косить нe гiршe ковiду в Украiнi. алe нiхто нe бiг вакцинуватися вiд грипу хоча грип косить вжe давно i вакцина є вжe дaвно. ковiд лишe пeрeвантажив лiкарiв.
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14.10.2021 23:46 Ответить
пи...дим,таварищ ?
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15.10.2021 08:34 Ответить
в Украiнi eфeктивнiш ввeсти платнe лiкування ковiду нeвакцинованим
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14.10.2021 22:00 Ответить
так оно и так платное,это раз..
а лечение ковида симптоматичное,т.е. лечится не он сам,а симптомы,которые он вызывает - это два..
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14.10.2021 22:44 Ответить
До безоплатного пакета послуг лікування пацієнтів із коронавірусом включено тестування на Covid-19, лабораторне та інструментальне дослідження, медичну допомогу, відповідно до галузевих стандартів, кисневу підтримку, інтенсивну терапію за необхідності, медикаментозну терапію та знеболення за потреби тощо. Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування Covid-19, включені до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медичних закладів.
https://tvoemisto.tv/exclusive/karantyn_abo_groshi_skilky_koshtuie_likuvannya_koronavirusu_u_likarni_118946.html
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14.10.2021 23:38 Ответить
В одеській лікарні пацієнтам довелось платити за ліки проти «ковіду» - тільки до скарги в НСЗУ

https://www.radiosvoboda.org/a/odesa-covid-money-patients/31301186.html
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14.10.2021 23:59 Ответить
ти ж бачиш.шо воно ВЯЛИКЕ
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14.10.2021 23:13 Ответить
це на кацапії мізків нема
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15.10.2021 19:06 Ответить
Щоб школи не опалювати.
Лохотрату скільки підросте...просто мрія для аферистів.
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14.10.2021 18:28 Ответить
Холодно, мля…
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14.10.2021 18:31 Ответить
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14.10.2021 18:33 Ответить
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14.10.2021 21:20 Ответить
Коли це восени були канікули два тижні, де воно вчилось?
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14.10.2021 18:42 Ответить
Приплели 2 вихідних до тижневих канікул і в них 2 тижні вийшло. Як воно вчилося?
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14.10.2021 19:04 Ответить
Так це ж ЗЕбіли -іммбіцили рахують. Для них це нормально.
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14.10.2021 19:11 Ответить
А удаленку до апреля... ( Вот возникает вопрос. Ну вот такая вот беда пришла на планету, и она уже длится почти два года. Конца и края нет. Коллективного иммунитета как все уже понимают не будет и в помине. и сколько это продлится тоже не ясно. Но все же стала проясняться ситуация с сезонностью. с октября по апрель болеют больше. При этом все образование уходит либо на дополнительные каникулы, либо " на удаленку" ( что по сути одно и тоже.), по причине отсутствия отопления, по карантинным мероприятиям по гриппу, теперь еще по ковиду.. Ну и почему не принять не сложное и логическое решение. Летом - две недели каникул и учеба, а остальные 2,5 месяца каникул разбросать на период обострения эпидемий. Ну а так перспектива одна ( в смысле школьного "образования") задача перед педагогами будет одна - научить писать, читать и простейшим азам арифметики . При этом колледжи и выши нужно закрывать за ненадобностью.)
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14.10.2021 19:19 Ответить
Если к "писать,читать и простейшим азам арифметики" добавить "водку и табак в неограниченных количествах",то всё выходит по заветам Алоизыча,только уже применительно ко всем..
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14.10.2021 21:10 Ответить
батькы и так уже воют.,они не привыкли шоб дети сидели дома
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14.10.2021 23:16 Ответить
Коллективного иммунитета как все уже понимают не будет и в помине...

Чому ? провакцинуте 70 відсотків населення як Швеції чи НОрвегії -і спокійно знімайте карантинні обмеження !!

В Україні поки що 18 ((
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15.10.2021 08:37 Ответить
Я понимаю под словами коллективный иммунитет, это когда люди переболевшие или вакцинированные не подвержены новому заражению .. И даже больше этот срок ну хотя бы 3 года. А получается что все заражаются и переболевшие, и вакцинированные, и не болевшие и не вакцинированные. Как говорят разница только в тяжести перенесения болезни. Все они также являются разносчиками болезни. Ну и какой это коллективный иммунитет. Смешно. По сути как то изменить ситуацию в лучшую строну, и то это под вопросом из за мутации вируса, могла бы ( ну судя по тому что происходит сейчас) массовая вакцинация ну если не 100% то как минимум 95%, при чем нужно это сделать за короткий срок, не на за год-два, а за 2-3 месяца ( что само по себе не реально). Ну и кроме того как выясняется прививаться нужно как на сейчас уже тремя дозами, вероятно будет и четвертая. И все это по сути в течении одного года. Что до скандинавских стран которые приводите как пример, то если вы забыли я напомню, Швеция вообще выступала против вакцинации и долго вообще эту компанию не проводила, говоря что это делается для того что бы в короткий период большая часть населения страны переболела и выработала опять таки пресловутый" коллективный иммунитет". но как оказалось это тоже не тот путь. Слушая же ученых специалистов приходишь к мнению что о ковиде еще знают не более 20-25% той информации которая нужна для борьбы с этой заразой.
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15.10.2021 11:19 Ответить
а в Днепре на следующей неделе опять +19)) можете пока не топить)
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14.10.2021 19:50 Ответить
повністю з Вами згодна, працюю в школі, в селищі, за 2 роки ніхто з учнів не захворів на ковід, вчителі заразились після парламентських виборів, які проводять в школах, хворіли весь листопад і грудень ,один за одним! лише троє лежали в лікарні, ніхто не помер, В цей момент ніяка **** не закрила школу!! ми всі працювали!!! Тепер ,коли вже ніхто у нас не хворіє, бо всі перехворіли і набули антитіл, нас змусили примусово, попираючи Конституцію і ВСІ закони ,ширнутися!! Але це ,як виявляється, не допоможе, бо бездіяльна зелена влада, нічого іншого не в змозі придумати,як закривати школи ,то на канікули, то на дистанц-ку, За 2 роки "епідемії" в селі померло від ковіду лише 12 людей, це немає навіть 1 % жителів!! то де ж епідемія??? йде розпил бабла, все можна списати на корону, до речі , дерджава навіть не виділяє кошти на антисептичні речовини , якими діти мають перед кожним уроком бризкати руки, батьки купують це за свої гроші, про те,який пласт знань втрачено учнями за час дистанційки, я вже мовчу, то окрема розмова
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15.10.2021 11:49 Ответить
Нііііііі(((( Тільки не це((( Шкільникам місце в школах
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15.10.2021 13:00 Ответить
Повністю підтримую рішення міністерства - здоров'я найбільша цінність!
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15.10.2021 16:14 Ответить
 
 