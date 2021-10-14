Канікули в школах можуть продовжити до 3-4 тижнів, - Кузін
Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти можуть продовжити осінні канікули в українських школах до 3-4 тижнів через пандемію коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузин в ефірі Українського радіо.
"Швидше за все, їх (канікули. - Ред.) буде трошки продовжено. Але ми не вважаємо, що вони будуть тривалими. Зазвичай вони тривають упродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні", - зазначив він.
За його словами, на стаціонарному лікуванні через коронавірус перебуває 607 дітей - це 21% від кількості ліжок для хворих COVID-19, які були виділені на педіатричному напрямку.
"Діти активніше залучаються до епідемічного процесу, велика кількість класів закривається через випадок коронавірусу у дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним і він закривається на "умовний" карантин", - зазначив санітарний лікар.
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Тепер хвора вся родина з 5 чоловік...
Какая пандемия? смертность как и в прошлые года, просто медиков заставляют любую смерть приписывать гриппу ( ковиду)
Доходы от продажи вакцины наверно превышают доходы от наркотрафика- и все на законном основании!
Лопнет эта афера как мыльный пузырь!
Ибо вакцинация,согласно новым заветам,должна повторяться с периодичностью 6-9 месяцев..
Дальше просто читаем классиков...
а лечение ковида симптоматичное,т.е. лечится не он сам,а симптомы,которые он вызывает - это два..
https://tvoemisto.tv/exclusive/karantyn_abo_groshi_skilky_koshtuie_likuvannya_koronavirusu_u_likarni_118946.html
https://www.radiosvoboda.org/a/odesa-covid-money-patients/31301186.html
Лохотрату скільки підросте...просто мрія для аферистів.
Чому ? провакцинуте 70 відсотків населення як Швеції чи НОрвегії -і спокійно знімайте карантинні обмеження !!
В Україні поки що 18 ((