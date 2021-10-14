С 18 октября на Львовщине ужесточают карантинные меры, - ОГА

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин на территории Львовской области с 18 октября, в связи с ростом количества больных COVID-19 и госпитализаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

С 18 октября учреждения общепита, торгово-развлекательные центры, клубы, музеи, филармонии, театры, кинотеатры, промтоварные рынки и спортзалы смогут работать только при наличии у персонала "желтого" или "зеленого" сертификатов о вакцинации, негативного теста на ковид, проведенного не позднее 72 часов, экспресс-теста на определение антигена коронавируса или справки о наличии противопоказаний к вакцинации.

С 25 октября аналогичные требования будут предъявлять и к посетителям этих учреждений.

Ограничения не касаются посетителей продовольственных рынков, а также торговых точек, проводящих реализацию продуктов питания, предметов гигиены и первой необходимости, а также аптек, размещенных в торговых центрах.

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