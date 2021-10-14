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Новости Коронавирус и карантин
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С 18 октября на Львовщине ужесточают карантинные меры, - ОГА

С 18 октября на Львовщине ужесточают карантинные меры, - ОГА

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин на территории Львовской области с 18 октября, в связи с ростом количества больных COVID-19 и госпитализаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

С 18 октября учреждения общепита, торгово-развлекательные центры, клубы, музеи, филармонии, театры, кинотеатры, промтоварные рынки и спортзалы смогут работать только при наличии у персонала "желтого" или "зеленого" сертификатов о вакцинации, негативного теста на ковид, проведенного не позднее 72 часов, экспресс-теста на определение антигена коронавируса или справки о наличии противопоказаний к вакцинации.

С 25 октября аналогичные требования будут предъявлять и к посетителям этих учреждений.

Ограничения не касаются посетителей продовольственных рынков, а также торговых точек, проводящих реализацию продуктов питания, предметов гигиены и первой необходимости, а также аптек, размещенных в торговых центрах.

Также читайте: Каникулы в школах могут продлить до 3-4 недель, - Кузин

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+3
Поки всюди не закриють школи, колапс тіки посилюватиметься. Так, вчителі може й вакциновані, але діти - НЕ вакциновані, заразу між собою передають і приносять додому батькам. Ось вам і хвиля - поки були літні канікули, все було більш менш ок.
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14.10.2021 21:02
+1
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14.10.2021 21:01
+1
Два дні вже в голові ця пісня крутиться, тепер і на рінгтоні
https://www.youtube.com/watch?v=xSSbneF6JsU

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14.10.2021 21:22
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Виходь москалю...,приїхали...,далі конечная станція ...
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14.10.2021 20:59 Ответить
Два дні вже в голові ця пісня крутиться, тепер і на рінгтоні
https://www.youtube.com/watch?v=xSSbneF6JsU

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14.10.2021 21:22 Ответить
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14.10.2021 21:01 Ответить
Поки всюди не закриють школи, колапс тіки посилюватиметься. Так, вчителі може й вакциновані, але діти - НЕ вакциновані, заразу між собою передають і приносять додому батькам. Ось вам і хвиля - поки були літні канікули, все було більш менш ок.
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14.10.2021 21:02 Ответить
В США нашли детский ковид...,старики не болеют....,а это значит лабораторная разработка этого говна....
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14.10.2021 21:23 Ответить
Жах, ПРОЧИТАЙТЕ!!! В кинотеатрі глядач сів на крісло та відчув біль від уколу. Коли пригледівся побачив ледь помітний шприц у кріслі, який виглядав десь на 3-4 міліметри, а також записку: "Вас щойно вакцинували від ковід-19" Будьте обережні! Максимальний репост!!!
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14.10.2021 21:25 Ответить
кінотеатри ще "квіточки"...

ось коли колоти почнуть сидіння у маршрутках....
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15.10.2021 08:29 Ответить
гмм.. звідки ця інфа?
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14.10.2021 22:43 Ответить
ця інфа з чергового фейкодрому,котрі так ******** "лахта"...))))
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15.10.2021 08:30 Ответить
Садовий відчув себе божком? Відколи рішення місцевих комісій стали підміняти конституцію?
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15.10.2021 09:59 Ответить
Дадада, а давайте штонить закроем. Ну так, чтоб морду не били, а имитация бурной деятельности была максимальной.
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15.10.2021 10:18 Ответить
 
 