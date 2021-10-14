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Новини Коронавірус і карантин
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З 18 жовтня на Львівщині посилюють карантинні заходи, - ОДА

З 18 жовтня на Львівщині посилюють карантинні заходи, - ОДА

Обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантин на території Львівської області з 18 жовтня, у зв'язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19 і госпіталізацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

З 18 жовтня установи громадського харчування, торгово-розважальні центри, клуби, музеї, філармонії, театри, кінотеатри, промтоварні ринки і спортзали зможуть працювати тільки за наявності у персоналу "жовтого" або "зеленого" сертифікатів про вакцинацію, негативного тесту на ковід, зробленого не більше 72 годин, експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу або довідки про наявність протипоказань до вакцинації.

З 25 жовтня аналогічні вимоги висуватимуть і до відвідувачів цих закладів.

Обмеження не стосуються відвідувачів продовольчих ринків, а також торговельних точок, які проводять реалізацію продуктів харчування, предметів гігієни та першої необхідності, а також аптек, розміщених у торгових центрах.

Також читайте: Львівщина впевнено рухається до "червоного" рівня епіднебезпеки: карантин можуть посилити найближчими днями, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2441)


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Топ коментарі
+3
Поки всюди не закриють школи, колапс тіки посилюватиметься. Так, вчителі може й вакциновані, але діти - НЕ вакциновані, заразу між собою передають і приносять додому батькам. Ось вам і хвиля - поки були літні канікули, все було більш менш ок.
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14.10.2021 21:02
+1
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14.10.2021 21:01
+1
Два дні вже в голові ця пісня крутиться, тепер і на рінгтоні
https://www.youtube.com/watch?v=xSSbneF6JsU

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14.10.2021 21:22
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Виходь москалю...,приїхали...,далі конечная станція ...
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14.10.2021 20:59 Відповісти
Два дні вже в голові ця пісня крутиться, тепер і на рінгтоні
https://www.youtube.com/watch?v=xSSbneF6JsU

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14.10.2021 21:22 Відповісти
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14.10.2021 21:01 Відповісти
Поки всюди не закриють школи, колапс тіки посилюватиметься. Так, вчителі може й вакциновані, але діти - НЕ вакциновані, заразу між собою передають і приносять додому батькам. Ось вам і хвиля - поки були літні канікули, все було більш менш ок.
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14.10.2021 21:02 Відповісти
В США нашли детский ковид...,старики не болеют....,а это значит лабораторная разработка этого говна....
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14.10.2021 21:23 Відповісти
Жах, ПРОЧИТАЙТЕ!!! В кинотеатрі глядач сів на крісло та відчув біль від уколу. Коли пригледівся побачив ледь помітний шприц у кріслі, який виглядав десь на 3-4 міліметри, а також записку: "Вас щойно вакцинували від ковід-19" Будьте обережні! Максимальний репост!!!
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14.10.2021 21:25 Відповісти
кінотеатри ще "квіточки"...

ось коли колоти почнуть сидіння у маршрутках....
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15.10.2021 08:29 Відповісти
гмм.. звідки ця інфа?
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14.10.2021 22:43 Відповісти
ця інфа з чергового фейкодрому,котрі так ******** "лахта"...))))
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15.10.2021 08:30 Відповісти
Садовий відчув себе божком? Відколи рішення місцевих комісій стали підміняти конституцію?
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15.10.2021 09:59 Відповісти
Дадада, а давайте штонить закроем. Ну так, чтоб морду не били, а имитация бурной деятельности была максимальной.
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15.10.2021 10:18 Відповісти
 
 