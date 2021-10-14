З 18 жовтня на Львівщині посилюють карантинні заходи, - ОДА

Обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантин на території Львівської області з 18 жовтня, у зв'язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19 і госпіталізацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

З 18 жовтня установи громадського харчування, торгово-розважальні центри, клуби, музеї, філармонії, театри, кінотеатри, промтоварні ринки і спортзали зможуть працювати тільки за наявності у персоналу "жовтого" або "зеленого" сертифікатів про вакцинацію, негативного тесту на ковід, зробленого не більше 72 годин, експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу або довідки про наявність протипоказань до вакцинації.

З 25 жовтня аналогічні вимоги висуватимуть і до відвідувачів цих закладів.

Обмеження не стосуються відвідувачів продовольчих ринків, а також торговельних точок, які проводять реалізацію продуктів харчування, предметів гігієни та першої необхідності, а також аптек, розміщених у торгових центрах.

Також читайте: Львівщина впевнено рухається до "червоного" рівня епіднебезпеки: карантин можуть посилити найближчими днями, - ОДА