З 18 жовтня на Львівщині посилюють карантинні заходи, - ОДА
Обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантин на території Львівської області з 18 жовтня, у зв'язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19 і госпіталізацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
З 18 жовтня установи громадського харчування, торгово-розважальні центри, клуби, музеї, філармонії, театри, кінотеатри, промтоварні ринки і спортзали зможуть працювати тільки за наявності у персоналу "жовтого" або "зеленого" сертифікатів про вакцинацію, негативного тесту на ковід, зробленого не більше 72 годин, експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу або довідки про наявність протипоказань до вакцинації.
З 25 жовтня аналогічні вимоги висуватимуть і до відвідувачів цих закладів.
Обмеження не стосуються відвідувачів продовольчих ринків, а також торговельних точок, які проводять реалізацію продуктів харчування, предметів гігієни та першої необхідності, а також аптек, розміщених у торгових центрах.
Будь ласка, зачекайте...
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