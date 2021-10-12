Львівщина впевнено рухається до "червоного" рівня епіднебезпеки: карантин можуть посилити найближчими днями, - ОДА

Львівська область рухається до "червоної" зони карантину. Обмеження можуть посилити в найближчі дні.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 032.ua.

"На жаль, вкотре констатуємо, що епідситуація на території щоденно погіршується. Ми моніторимо ключові проказники і спостерігаємо те, що при великій кількості надходження біоматеріалу на дослідження фактично кожна друга особа має позитивний ПЛР-тест", - зазначив він.

Окрім цього, що у області різко зріс рівень госпіталізації пацієнтів.

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"Ми вже третій день поспіль як перетнули позначку 60, мова йде про кількість госпіталізованих осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, на жаль, область вже впевнено рухається до "червоного" рівня епіднебезпеки", - наголосив посадовець.