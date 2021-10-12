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Новини Коронавірус і карантин
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Львівщина впевнено рухається до "червоного" рівня епіднебезпеки: карантин можуть посилити найближчими днями, - ОДА

Львівщина впевнено рухається до

Львівська область рухається до "червоної" зони карантину. Обмеження можуть посилити в найближчі дні.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 032.ua.

"На жаль, вкотре констатуємо, що епідситуація на території щоденно погіршується. Ми моніторимо ключові проказники і спостерігаємо те, що при великій кількості надходження біоматеріалу на дослідження фактично кожна друга особа має позитивний ПЛР-тест", - зазначив він.

Окрім цього, що у області різко зріс рівень госпіталізації пацієнтів.

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"Ми вже третій день поспіль як перетнули позначку 60, мова йде про кількість госпіталізованих осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, на жаль, область вже впевнено рухається до "червоного" рівня епіднебезпеки", - наголосив посадовець.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1629) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2434)


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а я думав то доля лише Сходу і Півдня уражених московською пропагандою...але мабуть до Львова вона теж достає
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12.10.2021 15:56 Відповісти
знаємо ще місяць назад, що з 14 червона
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12.10.2021 16:06 Відповісти
Оно и понятно.
Садовые и прочее дерьмо что-то сделали для предотвращения?
Ну, типо, полили улицы, розместили автоматы продаже масок, увеличили количество коммунального транспорта?
Дык, о чем я.
Ворюги об этом думать не способны, по определению.
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12.10.2021 16:16 Відповісти
После сегодняшнего матча сборной Украины, на который проданы все билеты, Львовщина точно окажется в красной зоне!
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12.10.2021 17:45 Відповісти
 
 