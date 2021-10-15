Мы осуждаем проведение переписи населения в оккупированном Крыму, - Евросоюз

Европейский Союз осудил проведение Россией переписи населения в оккупированных Крыму и Севастополе.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел от 15 октября, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на незаконно аннексированной украинской территории Крым и Севастополь с 15 октября по 14 ноября и начало очередной призывной кампании с 1 октября", - говорится в сообщении пресс-секретаря ЕСЗС Петера Стано.

В органе считают, что "эти действия являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".

Также в ЕСВД призвали Россию прекратить все нарушения международного права и международного гуманитарного права в оккупированном Крыму: "Европейский Союз продолжит работать над мирным прекращением незаконной аннексии Россией полуострова, о чем было повторено на первом саммите международной "Крымской платформы" 23 августа. Европейский Союз будет продолжать и внедрять свою политику непризнания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД осудил проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму