Мы осуждаем проведение переписи населения в оккупированном Крыму, - Евросоюз
Европейский Союз осудил проведение Россией переписи населения в оккупированных Крыму и Севастополе.
Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел от 15 октября, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на незаконно аннексированной украинской территории Крым и Севастополь с 15 октября по 14 ноября и начало очередной призывной кампании с 1 октября", - говорится в сообщении пресс-секретаря ЕСЗС Петера Стано.
В органе считают, что "эти действия являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".
Также в ЕСВД призвали Россию прекратить все нарушения международного права и международного гуманитарного права в оккупированном Крыму: "Европейский Союз продолжит работать над мирным прекращением незаконной аннексии Россией полуострова, о чем было повторено на первом саммите международной "Крымской платформы" 23 августа. Европейский Союз будет продолжать и внедрять свою политику непризнания".
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Да просто с открытием моста например жителям Кубани и Ростовской области стало вполне реально поехать туда на выходные на личном авто. Некоторые знакомые за лето туда по 2 - 3 раза так ездили. Их даже вода особо не беспокоит. Уж на полтора дня отдыха можно и с собою привезти с материка (тем более что в этом году вода там доставляла проблемы скорее своим избытком).
Самое забавное, что доехать в Крым стало проще чем до побережья Чёрного моря на материке. Туда надо ехать через перевалы с адскими пробками. А в Крым ведёт новенькая дорога почти по равнине.
well no questions....
Лист школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.
Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через якого в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували. Не відреагувала на скандал і Україна, зокрема МЗС Єрмака (чи Кулеби?)
Наразі фото листа королеви в Instagram вже недоступне.
Зима, знаете ли...