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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мы осуждаем проведение переписи населения в оккупированном Крыму, - Евросоюз

Мы осуждаем проведение переписи населения в оккупированном Крыму, - Евросоюз

Европейский Союз осудил проведение Россией переписи населения в оккупированных Крыму и Севастополе.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел от 15 октября, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на незаконно аннексированной украинской территории Крым и Севастополь с 15 октября по 14 ноября и начало очередной призывной кампании с 1 октября", - говорится в сообщении пресс-секретаря ЕСЗС Петера Стано.

В органе считают, что "эти действия являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".

Также в ЕСВД призвали Россию прекратить все нарушения международного права и международного гуманитарного права в оккупированном Крыму: "Европейский Союз продолжит работать над мирным прекращением незаконной аннексии Россией полуострова, о чем было повторено на первом саммите международной "Крымской платформы" 23 августа. Европейский Союз будет продолжать и внедрять свою политику непризнания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД осудил проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму

перепись населения (132) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+3
Гаагский Трибунал также уже переписывает скотомордых репоедов - чтобы места хватило на скамье подсудимых.
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15.10.2021 13:31
+2
Кацапы разыграли свою излюбленную карту. - Населили Крым военными пенсами и казаками. Сейчас они на крутых тачках на рыбалки разъезжают по побережью.- Отработали свою замедленную мину.- Куда смотрело сбу при всех наших гавнопрезиках ??? Остальным простым пенсам и населению жить стало намного хуже. Это заметно по стареньким проржавевшим жигулям и иномаркам десятилетней давности. Татарам так вообще неповезло. Но говорить боятся. Все запуганы. Только если хорошо доверяют,начинают жаловаться тем.
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15.10.2021 13:40
+1
Людей в Крыму - валом было летом. - Хорошего в этом ничего, для Украины нет. Просто нужно знать. Чтобы быть вооруженным.Видимо кацапы уже не тянут ни Египет.Ни Турцию.Раз ломанулись на Крым.Дороги вокруг моста отличного качества.Правильно выдержаны кривые,развязки. - По всей видимости - немцы делали.Рукожопые так не смогли бы. - И как всегда - принцип очковтирательства -все второстепенные дороги на поселки от основной магистрали уже в совковом стиле. Не убитые,но сляпаны как зря. В горах по побережью ваще убиты в хлам.- При Украине там старались ее поддерживать.
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15.10.2021 13:51
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Гаагский Трибунал также уже переписывает скотомордых репоедов - чтобы места хватило на скамье подсудимых.
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15.10.2021 13:31 Ответить


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15.10.2021 13:35 Ответить
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15.10.2021 13:36 Ответить
Кацапы разыграли свою излюбленную карту. - Населили Крым военными пенсами и казаками. Сейчас они на крутых тачках на рыбалки разъезжают по побережью.- Отработали свою замедленную мину.- Куда смотрело сбу при всех наших гавнопрезиках ??? Остальным простым пенсам и населению жить стало намного хуже. Это заметно по стареньким проржавевшим жигулям и иномаркам десятилетней давности. Татарам так вообще неповезло. Но говорить боятся. Все запуганы. Только если хорошо доверяют,начинают жаловаться тем.
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15.10.2021 13:40 Ответить
В районе пос. Ленино канал наполнен водой. _ Это мне мой товарищ сообщил,когда ездил осенью отдыхать в Щелкино.
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15.10.2021 13:44 Ответить
Людей в Крыму - валом было летом. - Хорошего в этом ничего, для Украины нет. Просто нужно знать. Чтобы быть вооруженным.Видимо кацапы уже не тянут ни Египет.Ни Турцию.Раз ломанулись на Крым.Дороги вокруг моста отличного качества.Правильно выдержаны кривые,развязки. - По всей видимости - немцы делали.Рукожопые так не смогли бы. - И как всегда - принцип очковтирательства -все второстепенные дороги на поселки от основной магистрали уже в совковом стиле. Не убитые,но сляпаны как зря. В горах по побережью ваще убиты в хлам.- При Украине там старались ее поддерживать.
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15.10.2021 13:51 Ответить
По краям дорог горы арбузов и дынь. Они просто громадные по размерам. На вкус - полное дерьмо с прожилками по всей сфере. Это результат чрезмерного химического удобрения и сильных дождей летом. Их мало кто берет. Может из-за денег.Может за дерьмовый вкус. Хотя цена сползла до 5 руб.В сравнении с летней по 15 р. Все пропадет. Сбыта нет.
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15.10.2021 13:58 Ответить
Не тянут Египет и Турцию.

Да просто с открытием моста например жителям Кубани и Ростовской области стало вполне реально поехать туда на выходные на личном авто. Некоторые знакомые за лето туда по 2 - 3 раза так ездили. Их даже вода особо не беспокоит. Уж на полтора дня отдыха можно и с собою привезти с материка (тем более что в этом году вода там доставляла проблемы скорее своим избытком).

Самое забавное, что доехать в Крым стало проще чем до побережья Чёрного моря на материке. Туда надо ехать через перевалы с адскими пробками. А в Крым ведёт новенькая дорога почти по равнине.
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15.10.2021 14:13 Ответить
ну маладцы же, иногда вроде и просыпаются....
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15.10.2021 13:42 Ответить
если для вас 7 утра ночь?
well no questions....
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15.10.2021 13:49 Ответить
развести и забыть - от она зеленая формула успеха!
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15.10.2021 13:48 Ответить
Типичная афёра.Например такая же, когда аферист по поддельным документам продаёт квартиру новым собственникам.Прописывает их в этой квартире.А когда возвращается старый хозяин,то новых собственников,ждёт суд и выселение.Единственно верная перепись,это последняя перепись проводимая Украиной.Вот на неё и треба ориентироваться.Сколько в той переписи было на момент аннексии и оккупации,столько и должно остаться.Лишние и понаехавшие,не подпадающие под последнюю проведённую перепись Украиной,собирают чемоданы и тю тю на Воркутю.А есть ещё реституция...Вообщем нехай москалей переписывают.Украине потом проще будет по этой переписи,отсеивать понаехов
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15.10.2021 16:27 Ответить
https://www.5.ua/svit/yelyzaveta-ii-potrapyla-u-skandal-brytanskyi-korolivskyi-dvir-nazvav-krym-rosiiskym-257736.html Королева Великої Британії Єлизавета ІІ потрапила в міжнародний скандал: вона написала лист школярам з анексованого Криму і вказала на конверті адресу "Севастополь, Росія" . Фотографію листа опублікували в соцмережі Instagram на сторінці Малої академії наук в Криму.
Лист школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.
Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через якого в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували. Не відреагувала на скандал і Україна, зокрема МЗС Єрмака (чи Кулеби?)

Наразі фото листа королеви в Instagram вже недоступне.
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16.10.2021 12:29 Ответить
Европейские чиновники так гневно осудили проводимую Россией перепись населения в Крыму, что резко повскакивали с мест, нервенно ходили и злобно негодовали. А потом выразили озабоченность и дружно ломонулись покупать российский газ больше чем по одному евро за один кубический метр.
Зима, знаете ли...
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16.10.2021 15:11 Ответить
 
 