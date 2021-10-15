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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД осудил проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму

МИД осудил проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают проведение Россией переписи населения на территории оккупированного Крыма и заявляют о своем праве применения реторсий (правомерных принудительных действий государства в ответ на недружественный акт другого государства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г.Севастополь. Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В МИД отметили, что такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии аннексированного Крыма, распространения на его территорию действие российского законодательства.

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"Подчеркиваем, что в соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262, так называемый "референдум" в АР Крым и г. Севастополь, проведенный российской оккупационной администрацией 16 марта 2014 года, не имеет юридической силы и не может стать основанием для каких-либо изменения статуса Крымского полуострова, в том числе служить основанием для отражения результатов переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийского переписи", - подчеркнули в дипведомстве.

Также отмечается, что участники международной Крымской платформы в Совместной декларации раз подтвердили непризнание любого изменения статуса АР Крым и Севастополя и готовы решительно противодействовать любым односторонним попыткам изменить международный порядок, основанный на верховенстве права.

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Вместе с тем, в МИД Украины отметили, что основой для оценки ситуации в Крыму может быть только беспристрастный и объективный мониторинг со стороны международных организаций, а также правозащитных неправительственных организаций.

"Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать его результаты", - резюмировали в пресс-службе министерства.

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МИД (6968) перепись населения (132)


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я теж висловлюю глибоке занепокоєння
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15.10.2021 12:37 Ответить
Интересно, есть графа "национальность"? Кацапская скотобаза всех рюзъге делает. По переписи населения начала ХХ ст. в Таврической губернии проживало чуть ли не в два раза украинцев больше, чем тех, кто считался вяликоросом (понятия "русский" до Сралина не существовало).
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15.10.2021 12:39 Ответить
українці завжди дуже легко перетворювались на "русскіх"...як гадаєте, куди подівалися майже 30% українців Криму? Правильно - стали русскімі по документах...
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15.10.2021 13:05 Ответить
********* хоче знати скільки ще кримнашів висилати в расєйські іпєня.
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15.10.2021 12:40 Ответить
МИД маладец - МИД отстрелялся.
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15.10.2021 12:43 Ответить
Терпилы в очередной раз осуждают.
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15.10.2021 12:49 Ответить
Я в принципе не против переписи - от их количества будем думать каких мощностей понадобятся газовые камеры!!!!
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15.10.2021 12:54 Ответить
руССкие варвари так делают постоянно, сначала анексируют, потом лишают коренные народы идентичности и всех записывают в рузьке! Зелёный и Серый Клин, Кубань как пример 🤬
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15.10.2021 12:58 Ответить
напевно у Росії є ще якісь аргументи крім зброї, якщо вони змогли поневолити десятки народів від Балтики до Манчжурії...і реальний опір чинили лише народи Кавказу
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15.10.2021 13:07 Ответить
 
 