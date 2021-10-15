УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10917 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
1 244 9

МЗС засудило проведення Росією перепису населення в окупованому Криму

МЗС засудило проведення Росією перепису населення в окупованому Криму

У Міністерстві закордонних справ України засуджують проведення Росією перепису населення на території окупованого Криму і заявляють про своє право застосування реторсій (правомірних примусових дій держави у відповідь на недружній акт іншої держави).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій", - підкреслили в дипломатичному відомстві.

У МЗС зазначили, що такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і є продовженням спроб легітимізувати спробу анексії анексованого Криму, поширення на його територію дії російського законодавства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ООН: Росія продовжує мілітаризувати Крим, її дії суперечать Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

"Наголошуємо, що, відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий "референдум" в АР Крим та м. Севастополь, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Кримського півострова, у тому числі слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису", - зауважили в дипвідомстві.

Також зазначається, що учасники міжнародної Кримської платформи у Спільній декларації вкотре підтвердили невизнання будь-якої зміни статусу АР Крим та Севастополя і готові рішуче протидіяти будь-яким одностороннім спробам змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права.

Водночас у МЗС України зазначили, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути тільки неупереджений і об'єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, а також правозахисних неурядових організацій.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати", - резюмували в пресслужбі міністерства.

Також читайте: Україна повинна мати сценарій звільнення окупованих територій військовим шляхом, - Аваков

Автор: 

МЗС (4141) перепис населення (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я теж висловлюю глибоке занепокоєння
показати весь коментар
15.10.2021 12:37 Відповісти
Интересно, есть графа "национальность"? Кацапская скотобаза всех рюзъге делает. По переписи населения начала ХХ ст. в Таврической губернии проживало чуть ли не в два раза украинцев больше, чем тех, кто считался вяликоросом (понятия "русский" до Сралина не существовало).
показати весь коментар
15.10.2021 12:39 Відповісти
українці завжди дуже легко перетворювались на "русскіх"...як гадаєте, куди подівалися майже 30% українців Криму? Правильно - стали русскімі по документах...
показати весь коментар
15.10.2021 13:05 Відповісти
********* хоче знати скільки ще кримнашів висилати в расєйські іпєня.
показати весь коментар
15.10.2021 12:40 Відповісти
МИД маладец - МИД отстрелялся.
показати весь коментар
15.10.2021 12:43 Відповісти
Терпилы в очередной раз осуждают.
показати весь коментар
15.10.2021 12:49 Відповісти
Я в принципе не против переписи - от их количества будем думать каких мощностей понадобятся газовые камеры!!!!
показати весь коментар
15.10.2021 12:54 Відповісти
руССкие варвари так делают постоянно, сначала анексируют, потом лишают коренные народы идентичности и всех записывают в рузьке! Зелёный и Серый Клин, Кубань как пример 🤬
показати весь коментар
15.10.2021 12:58 Відповісти
напевно у Росії є ще якісь аргументи крім зброї, якщо вони змогли поневолити десятки народів від Балтики до Манчжурії...і реальний опір чинили лише народи Кавказу
показати весь коментар
15.10.2021 13:07 Відповісти
 
 