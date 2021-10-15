МЗС засудило проведення Росією перепису населення в окупованому Криму

У Міністерстві закордонних справ України засуджують проведення Росією перепису населення на території окупованого Криму і заявляють про своє право застосування реторсій (правомірних примусових дій держави у відповідь на недружній акт іншої держави).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій", - підкреслили в дипломатичному відомстві.

У МЗС зазначили, що такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і є продовженням спроб легітимізувати спробу анексії анексованого Криму, поширення на його територію дії російського законодавства.

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"Наголошуємо, що, відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий "референдум" в АР Крим та м. Севастополь, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Кримського півострова, у тому числі слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису", - зауважили в дипвідомстві.

Також зазначається, що учасники міжнародної Кримської платформи у Спільній декларації вкотре підтвердили невизнання будь-якої зміни статусу АР Крим та Севастополя і готові рішуче протидіяти будь-яким одностороннім спробам змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права.

Водночас у МЗС України зазначили, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути тільки неупереджений і об'єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, а також правозахисних неурядових організацій.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати", - резюмували в пресслужбі міністерства.

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