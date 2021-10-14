Україна повинна мати сценарій звільнення окупованих територій військовим шляхом, - Аваков
Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає розробити сценарій звільнення окупованих територій Криму та ОРДЛО з використанням усіх сучасних форм озброєння і стратегій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ексголова МВС написав у колонці на "УП".
"Не можна розраховувати на успіх, добровільно прирікаючи себе на поразку... Відтак дивно чути від деяких армійських генералів, що Генштаб не розглядає військовий сценарій повернення окупованих територій Криму та Донбасу.
Тезу про "повернення винятково дипломатичним шляхом", панове генерали, слід залишити дипломатам. Армія зобов’язана робити свою роботу. Зокрема, і мати напрацьований сценарій звільнення захоплених агресором територій з використанням усіх сучасних форм озброєння та стратегій", - говориться в повідомленні.
За словами Авакова, вкрай потрібно закріпити на державному рівні Стратегію деокупації та реінтеграції не лише Криму, а й Донецької та Луганської областей. Таку стратегію прийняли ще у 2018 році на рівні МВС.
Крім того, на думку екс-міністра внутрішніх справ, Україна повинна приєднатися до формування нової стратегії безпеки ЄС.
Аваков нагадав, що минулого тижня у Словенії відбулася нарада 27 лідерів Євросоюзу: "Під час зустрічі за зачиненими дверима і в умовах повної конфіденційності лідери ЄС, нарешті, досягли прогресу щодо необхідності переформатування оборонної стратегії. Напрацювання нового документа планують завершити і представити до наступного Саміту НАТО восени 2022 року в Мадриді".
Ексголова МВС зазначив, що Україна повинна приєднатися до колективної безпеки ЄС, "поки нехай і в позаблоковому статусі".
"Адже побудова оборонної моделі Європи без участі нашої держави – буде щонайменше неповною. В гіршому сценарії – може виявитися стратегічно помилковою", - підсумував Аваков.
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"Чтоб вступить в Правый сектор нужно повесить 10 москалей и кота" Это понятно, а кота чего?
Развейте тему что там с коня было?
Задіяння регулярних частин російської армії, це головна перепона і вони будуть задіяні, тому що окупаційні корпуси і регулярна армія, це одна і таж структура, тому не можна вважати, що нанесши поразку одній частині російської армії ми не будемо мати справу із іншою. Але якщо вдасться змусити росію не наважитись задіяти основні сили, то їх проксі-сили падуть за місяць-два боїв без будь яких шансів.
Найбільш вірогідний сценарій, за яким росія побоїться задіяти регулярну армію, це долучити до операції по звільненню авіаційну підтримку наших союзників і тоді, російська армія залишиться у стороні, аби не вступати у пряму конфронтацію із сильнішими за себе.
Хотя я сам не понимаю откуда у нас берется столько поклонников ,,полицейского государства,, если доверие к самой полиции -ниже некуда ....!?