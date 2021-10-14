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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Україна повинна мати сценарій звільнення окупованих територій військовим шляхом, - Аваков

Україна повинна мати сценарій звільнення окупованих територій військовим шляхом, - Аваков

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає розробити сценарій звільнення окупованих територій Криму та ОРДЛО з використанням усіх сучасних форм озброєння і стратегій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ексголова МВС написав у колонці на "УП".

"Не можна розраховувати на успіх, добровільно прирікаючи себе на поразку... Відтак дивно чути від деяких армійських генералів, що Генштаб не розглядає військовий сценарій повернення окупованих територій Криму та Донбасу.

Тезу про "повернення винятково дипломатичним шляхом", панове генерали, слід залишити дипломатам. Армія зобов’язана робити свою роботу. Зокрема, і мати напрацьований сценарій звільнення захоплених агресором територій з використанням усіх сучасних форм озброєння та стратегій", - говориться в повідомленні.

За словами Авакова, вкрай потрібно закріпити на державному рівні Стратегію деокупації та реінтеграції не лише Криму, а й Донецької та Луганської областей. Таку стратегію прийняли ще у 2018 році на рівні МВС.

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Крім того, на думку екс-міністра внутрішніх справ, Україна повинна приєднатися до формування нової стратегії безпеки ЄС.

Аваков нагадав, що минулого тижня у Словенії відбулася нарада 27 лідерів Євросоюзу: "Під час зустрічі за зачиненими дверима і в умовах повної конфіденційності лідери ЄС, нарешті, досягли прогресу щодо необхідності переформатування оборонної стратегії. Напрацювання нового документа планують завершити і представити до наступного Саміту НАТО восени 2022 року в Мадриді".

Ексголова МВС зазначив, що Україна повинна приєднатися до колективної безпеки ЄС, "поки нехай і в позаблоковому статусі".

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"Адже побудова оборонної моделі Європи без участі нашої держави – буде щонайменше неповною. В гіршому сценарії – може виявитися стратегічно помилковою", - підсумував Аваков.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Крим (14176) Донбас (22356) деокупація (950)


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Топ коментарі
+25
Лживая, лицемерная, беспринципная тварь.
Только отодвинули от корыта и уже заговорил.
И конечно "правильно".
Но никто не забыл кто ты такой!
Ты мерзавец, травил патриотов, бросая их в тюрьмы по лживым обвинениям, восстанавливал на службе в полиции бандитов, которые убивали людей на Майдане и ты содержишь целую ораву бандитов для всевозможных провокаций и рейдерских захватов.
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14.10.2021 21:37
+23
Не при Зеленському.
Воно мріє здатися фуйлуші.
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14.10.2021 21:28
+20
А чортяка діло говорить, але сцикло в нас ***** серливе
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14.10.2021 21:31
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Да так возродилось, что даже кровью красных коней Вислу окрасили.
"Чтоб вступить в Правый сектор нужно повесить 10 москалей и кота" Это понятно, а кота чего?
Развейте тему что там с коня было?
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15.10.2021 09:21 Відповісти
А Корея? А Кипр? А Япония?
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14.10.2021 23:10 Відповісти
Ни в одном из трёх конфликтов я не вижу преимуществ военного решения.
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14.10.2021 23:57 Відповісти
Мде? А решение этого конфликта, вы там увидели?
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15.10.2021 00:31 Відповісти
Сценарий быть должен, но Украина не будет освобождать ОРДЛО военным путём по двум причинам. Во первых, будет слишком много жертв среди мирного населения.Во вторых, ***** тут же побежит спасать русских, ему только дай повод. И тогда начнётся полномасштабная война с крыссией, в которой нам, откровенно говоря мало что светит. Остаётся только ждать, это сейчас единственный правильный вариант
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14.10.2021 23:04 Відповісти
Откуда вам знать сколько будет жертв? Кто хочет что то сделать, тот делает, а кто хочет лежать под одеялом и бздеть, тот лежит и бздит. Вот и вся разница. Был когда то такой Гетьман, Жовковецкий кажись, 6010 год был, так он с 7000 кавалерии и двумя пушками, разбил объединённое войско московитов, и шведских и французских наемников, в количестве 45000. А потом взял иМоскву. Вот люди были, а теперь какое то говно…
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14.10.2021 23:25 Відповісти
Меньше бухай, а то в 99999 году окажешься😁
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15.10.2021 06:42 Відповісти
Кацапе, нах с пляжа, здесь водки нет. А Жовковецкий похоронен в Жовкве, 40 км. Севернее Львова, в фамильном соборе.
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15.10.2021 18:29 Відповісти
Жолкевский правильно. Потери кавалерии составили 500 чел, а кацапов накрошили более 10000 . Шуйского взяли в плен, и с петлей на шее привели на поклон королю
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15.10.2021 18:35 Відповісти
На втрати мирного населення зважати не варто, адже більшість його отруєно русифікацією і чим більше буде вбито під час війни, тим менше робіти по дерусифікації потрібно буде проводити після звільнення.

Задіяння регулярних частин російської армії, це головна перепона і вони будуть задіяні, тому що окупаційні корпуси і регулярна армія, це одна і таж структура, тому не можна вважати, що нанесши поразку одній частині російської армії ми не будемо мати справу із іншою. Але якщо вдасться змусити росію не наважитись задіяти основні сили, то їх проксі-сили падуть за місяць-два боїв без будь яких шансів.

Найбільш вірогідний сценарій, за яким росія побоїться задіяти регулярну армію, це долучити до операції по звільненню авіаційну підтримку наших союзників і тоді, російська армія залишиться у стороні, аби не вступати у пряму конфронтацію із сильнішими за себе.
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15.10.2021 18:46 Відповісти
О! А с чего это Аваков решил вылезти?
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14.10.2021 23:04 Відповісти
Еще один кандидат на должность бессрочного ,,гетьмена,, ......Запрос на авторитарное управление и сильную руку в обществе только усиливается .Иначе бы помалкивал в сторонке .
Хотя я сам не понимаю откуда у нас берется столько поклонников ,,полицейского государства,, если доверие к самой полиции -ниже некуда ....!?
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14.10.2021 23:14 Відповісти
Вообще-то такой сценарий должен быть секретным.
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14.10.2021 23:33 Відповісти
Аваков?? А это ещё кто такой?
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15.10.2021 04:37 Відповісти
Судя по фамилии - сын Авака.
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15.10.2021 12:18 Відповісти
...что имел ввиду армянин? Когда сателлит Азербайжана Туреччина захочет пожить в Кариму, украинцы должны выгнать османов в морэ? Крым нет смысла отвоёвывать, потому-что Крым это Украина, а экс палиться / Авакян чей Крым?/
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15.10.2021 05:03 Відповісти
На седьмом годике. Ы-ы-ы.
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15.10.2021 05:12 Відповісти
Как только придумают сценарий освобождения, так через час он уже будет лежать на столе у кремлефюрера. Ермак и Бубочка постараются.
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15.10.2021 08:04 Відповісти
Аваков пока был министром акие идеи не подавал. Только патриотов как Сашко Музычко способен убивать.
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15.10.2021 08:11 Відповісти
Че ж ты с Питромликсеичем ее за 5 лет не придумал?
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15.10.2021 09:03 Відповісти
Освобождать ОРДЛО военным путем не надо и все знают почему. Но сценарий освобождения должен быть. И не один, а достаточное количество вариантов.
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15.10.2021 10:51 Відповісти
ни один из них нежизнеспособен. Население лугандона даже до 14 года было в сильной оппозиции украинской идентичнойти, а сейчас пропасть уже непреодолима. Если лугандон вдруг вернется под влияние Украины тем или иным путем, то он станет финальным гвоздем в крышку гроба и так разваливающего государства.
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15.10.2021 12:53 Відповісти
Финальным гвоздем в крышку гроба ОРДЛО стало бы полнейшая его изоляция с пятиметровым забором по всей линии соприкосновения..
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15.10.2021 13:43 Відповісти
Там буде проведена жорстка дерусифікація і плюс не менше половини населення втече разом із російською армією у страху кривавої різанини )
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15.10.2021 18:33 Відповісти
Такі плани є, у всякому разі вони були за Порошенко. Армія мала чіткі плани по військовому поверненню Донбасу. За зеленського все кинули у піч та спалили.
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15.10.2021 18:34 Відповісти
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