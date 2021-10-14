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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина должна иметь сценарий освобождения оккупированных территорий военным путем, - Аваков

Украина должна иметь сценарий освобождения оккупированных территорий военным путем, - Аваков

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призывает разработать сценарий освобождения оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-глава МВД написал в колонке на "УП".

"Нельзя рассчитывать на успех, добровольно обрекая себя на поражение... Поэтому странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", - говорится в сообщении.

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По словам Авакова, необходимо закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей. Такая ​​стратегия была принята еще в 2018 году на уровне МВД.

Кроме того, по мнению экс-министра внутренних дел, Украина должна присоединиться к формированию новой стратегии безопасности ЕС.

Аваков напомнил, что на прошлой неделе в Словении состоялось совещание 27 лидеров Евросоюза: "Во время встречи за закрытыми дверями и в условиях полной конфиденциальности лидеры ЕС, наконец, достигли прогресса по необходимости переформатирования оборонной стратегии. Наработку нового документа планируют завершить и представить к следующему Саммиту НАТО осенью 2022 года в Мадриде".

Экс-глава МВД отметил, что Украина должна присоединиться к коллективной безопасности ЕС, "пока пусть и в внеблоковом статусе".

"Ведь построение оборонной модели Европы без участия нашего государства - будет по меньшей мере неполным. В худшем сценарии - может оказаться стратегически ошибочным", - подытожил Аваков.

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Автор: 

Аваков Арсен (3444) Крым (26412) Донбасс (26956) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+25
Лживая, лицемерная, беспринципная тварь.
Только отодвинули от корыта и уже заговорил.
И конечно "правильно".
Но никто не забыл кто ты такой!
Ты мерзавец, травил патриотов, бросая их в тюрьмы по лживым обвинениям, восстанавливал на службе в полиции бандитов, которые убивали людей на Майдане и ты содержишь целую ораву бандитов для всевозможных провокаций и рейдерских захватов.
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14.10.2021 21:37
+23
Не при Зеленському.
Воно мріє здатися фуйлуші.
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14.10.2021 21:28
+20
А чортяка діло говорить, але сцикло в нас ***** серливе
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14.10.2021 21:31
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Да так возродилось, что даже кровью красных коней Вислу окрасили.
"Чтоб вступить в Правый сектор нужно повесить 10 москалей и кота" Это понятно, а кота чего?
Развейте тему что там с коня было?
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15.10.2021 09:21 Ответить
А Корея? А Кипр? А Япония?
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14.10.2021 23:10 Ответить
Ни в одном из трёх конфликтов я не вижу преимуществ военного решения.
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14.10.2021 23:57 Ответить
Мде? А решение этого конфликта, вы там увидели?
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15.10.2021 00:31 Ответить
Сценарий быть должен, но Украина не будет освобождать ОРДЛО военным путём по двум причинам. Во первых, будет слишком много жертв среди мирного населения.Во вторых, ***** тут же побежит спасать русских, ему только дай повод. И тогда начнётся полномасштабная война с крыссией, в которой нам, откровенно говоря мало что светит. Остаётся только ждать, это сейчас единственный правильный вариант
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14.10.2021 23:04 Ответить
Откуда вам знать сколько будет жертв? Кто хочет что то сделать, тот делает, а кто хочет лежать под одеялом и бздеть, тот лежит и бздит. Вот и вся разница. Был когда то такой Гетьман, Жовковецкий кажись, 6010 год был, так он с 7000 кавалерии и двумя пушками, разбил объединённое войско московитов, и шведских и французских наемников, в количестве 45000. А потом взял иМоскву. Вот люди были, а теперь какое то говно…
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14.10.2021 23:25 Ответить
Меньше бухай, а то в 99999 году окажешься😁
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15.10.2021 06:42 Ответить
Кацапе, нах с пляжа, здесь водки нет. А Жовковецкий похоронен в Жовкве, 40 км. Севернее Львова, в фамильном соборе.
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15.10.2021 18:29 Ответить
Жолкевский правильно. Потери кавалерии составили 500 чел, а кацапов накрошили более 10000 . Шуйского взяли в плен, и с петлей на шее привели на поклон королю
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15.10.2021 18:35 Ответить
На втрати мирного населення зважати не варто, адже більшість його отруєно русифікацією і чим більше буде вбито під час війни, тим менше робіти по дерусифікації потрібно буде проводити після звільнення.

Задіяння регулярних частин російської армії, це головна перепона і вони будуть задіяні, тому що окупаційні корпуси і регулярна армія, це одна і таж структура, тому не можна вважати, що нанесши поразку одній частині російської армії ми не будемо мати справу із іншою. Але якщо вдасться змусити росію не наважитись задіяти основні сили, то їх проксі-сили падуть за місяць-два боїв без будь яких шансів.

Найбільш вірогідний сценарій, за яким росія побоїться задіяти регулярну армію, це долучити до операції по звільненню авіаційну підтримку наших союзників і тоді, російська армія залишиться у стороні, аби не вступати у пряму конфронтацію із сильнішими за себе.
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15.10.2021 18:46 Ответить
О! А с чего это Аваков решил вылезти?
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14.10.2021 23:04 Ответить
Еще один кандидат на должность бессрочного ,,гетьмена,, ......Запрос на авторитарное управление и сильную руку в обществе только усиливается .Иначе бы помалкивал в сторонке .
Хотя я сам не понимаю откуда у нас берется столько поклонников ,,полицейского государства,, если доверие к самой полиции -ниже некуда ....!?
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14.10.2021 23:14 Ответить
Вообще-то такой сценарий должен быть секретным.
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14.10.2021 23:33 Ответить
Аваков?? А это ещё кто такой?
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15.10.2021 04:37 Ответить
Судя по фамилии - сын Авака.
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15.10.2021 12:18 Ответить
...что имел ввиду армянин? Когда сателлит Азербайжана Туреччина захочет пожить в Кариму, украинцы должны выгнать османов в морэ? Крым нет смысла отвоёвывать, потому-что Крым это Украина, а экс палиться / Авакян чей Крым?/
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15.10.2021 05:03 Ответить
На седьмом годике. Ы-ы-ы.
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15.10.2021 05:12 Ответить
Как только придумают сценарий освобождения, так через час он уже будет лежать на столе у кремлефюрера. Ермак и Бубочка постараются.
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15.10.2021 08:04 Ответить
Аваков пока был министром акие идеи не подавал. Только патриотов как Сашко Музычко способен убивать.
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15.10.2021 08:11 Ответить
Че ж ты с Питромликсеичем ее за 5 лет не придумал?
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15.10.2021 09:03 Ответить
Освобождать ОРДЛО военным путем не надо и все знают почему. Но сценарий освобождения должен быть. И не один, а достаточное количество вариантов.
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15.10.2021 10:51 Ответить
ни один из них нежизнеспособен. Население лугандона даже до 14 года было в сильной оппозиции украинской идентичнойти, а сейчас пропасть уже непреодолима. Если лугандон вдруг вернется под влияние Украины тем или иным путем, то он станет финальным гвоздем в крышку гроба и так разваливающего государства.
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15.10.2021 12:53 Ответить
Финальным гвоздем в крышку гроба ОРДЛО стало бы полнейшая его изоляция с пятиметровым забором по всей линии соприкосновения..
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15.10.2021 13:43 Ответить
Там буде проведена жорстка дерусифікація і плюс не менше половини населення втече разом із російською армією у страху кривавої різанини )
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15.10.2021 18:33 Ответить
Такі плани є, у всякому разі вони були за Порошенко. Армія мала чіткі плани по військовому поверненню Донбасу. За зеленського все кинули у піч та спалили.
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15.10.2021 18:34 Ответить
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