Украина должна иметь сценарий освобождения оккупированных территорий военным путем, - Аваков
Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призывает разработать сценарий освобождения оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-глава МВД написал в колонке на "УП".
"Нельзя рассчитывать на успех, добровольно обрекая себя на поражение... Поэтому странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", - говорится в сообщении.
По словам Авакова, необходимо закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей. Такая стратегия была принята еще в 2018 году на уровне МВД.
Кроме того, по мнению экс-министра внутренних дел, Украина должна присоединиться к формированию новой стратегии безопасности ЕС.
Аваков напомнил, что на прошлой неделе в Словении состоялось совещание 27 лидеров Евросоюза: "Во время встречи за закрытыми дверями и в условиях полной конфиденциальности лидеры ЕС, наконец, достигли прогресса по необходимости переформатирования оборонной стратегии. Наработку нового документа планируют завершить и представить к следующему Саммиту НАТО осенью 2022 года в Мадриде".
Экс-глава МВД отметил, что Украина должна присоединиться к коллективной безопасности ЕС, "пока пусть и в внеблоковом статусе".
"Ведь построение оборонной модели Европы без участия нашего государства - будет по меньшей мере неполным. В худшем сценарии - может оказаться стратегически ошибочным", - подытожил Аваков.
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"Чтоб вступить в Правый сектор нужно повесить 10 москалей и кота" Это понятно, а кота чего?
Развейте тему что там с коня было?
Задіяння регулярних частин російської армії, це головна перепона і вони будуть задіяні, тому що окупаційні корпуси і регулярна армія, це одна і таж структура, тому не можна вважати, що нанесши поразку одній частині російської армії ми не будемо мати справу із іншою. Але якщо вдасться змусити росію не наважитись задіяти основні сили, то їх проксі-сили падуть за місяць-два боїв без будь яких шансів.
Найбільш вірогідний сценарій, за яким росія побоїться задіяти регулярну армію, це долучити до операції по звільненню авіаційну підтримку наших союзників і тоді, російська армія залишиться у стороні, аби не вступати у пряму конфронтацію із сильнішими за себе.
Хотя я сам не понимаю откуда у нас берется столько поклонников ,,полицейского государства,, если доверие к самой полиции -ниже некуда ....!?