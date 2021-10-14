Украина должна иметь сценарий освобождения оккупированных территорий военным путем, - Аваков

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призывает разработать сценарий освобождения оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-глава МВД написал в колонке на "УП".

"Нельзя рассчитывать на успех, добровольно обрекая себя на поражение... Поэтому странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", - говорится в сообщении.

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По словам Авакова, необходимо закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей. Такая ​​стратегия была принята еще в 2018 году на уровне МВД.

Кроме того, по мнению экс-министра внутренних дел, Украина должна присоединиться к формированию новой стратегии безопасности ЕС.

Аваков напомнил, что на прошлой неделе в Словении состоялось совещание 27 лидеров Евросоюза: "Во время встречи за закрытыми дверями и в условиях полной конфиденциальности лидеры ЕС, наконец, достигли прогресса по необходимости переформатирования оборонной стратегии. Наработку нового документа планируют завершить и представить к следующему Саммиту НАТО осенью 2022 года в Мадриде".

Экс-глава МВД отметил, что Украина должна присоединиться к коллективной безопасности ЕС, "пока пусть и в внеблоковом статусе".

"Ведь построение оборонной модели Европы без участия нашего государства - будет по меньшей мере неполным. В худшем сценарии - может оказаться стратегически ошибочным", - подытожил Аваков.

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