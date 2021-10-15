Ми засуджуємо проведення перепису населення в окупованому Криму, - Євросоюз
Європейський Союз засудив проведення Росією перепису населення в окупованих Криму і Севастополі.
Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ від 15 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС засуджує рішення Російської Федерації провести перепис населення на незаконно анексованій українській території Крим і Севастополь із 15 жовтня по 14 листопада і початок чергової призовної кампанії з 1 жовтня", - йдеться в повідомленні прессекретаря ЄСЗС Петера Стано.
В органі вважають, що "ці дії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах".
Також в ЄСЗС закликали Росію припинити всі порушення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права в окупованому Криму: "Європейський Союз продовжить працювати над мирним припиненням незаконної анексії Росією півострова, про що було повторено на першому саміті міжнародної "Кримської платформи" 23 серпня. Європейський Союз продовжуватиме і впроваджуватиме свою політику невизнання".
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Да просто с открытием моста например жителям Кубани и Ростовской области стало вполне реально поехать туда на выходные на личном авто. Некоторые знакомые за лето туда по 2 - 3 раза так ездили. Их даже вода особо не беспокоит. Уж на полтора дня отдыха можно и с собою привезти с материка (тем более что в этом году вода там доставляла проблемы скорее своим избытком).
Самое забавное, что доехать в Крым стало проще чем до побережья Чёрного моря на материке. Туда надо ехать через перевалы с адскими пробками. А в Крым ведёт новенькая дорога почти по равнине.
well no questions....
Лист школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.
Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через якого в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували. Не відреагувала на скандал і Україна, зокрема МЗС Єрмака (чи Кулеби?)
Наразі фото листа королеви в Instagram вже недоступне.
Зима, знаете ли...