Ми засуджуємо проведення перепису населення в окупованому Криму, - Євросоюз

Європейський Союз засудив проведення Росією перепису населення в окупованих Криму і Севастополі.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ від 15 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС засуджує рішення Російської Федерації провести перепис населення на незаконно анексованій українській території Крим і Севастополь із 15 жовтня по 14 листопада і початок чергової призовної кампанії з 1 жовтня", - йдеться в повідомленні прессекретаря ЄСЗС Петера Стано.

В органі вважають, що "ці дії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах".

Також в ЄСЗС закликали Росію припинити всі порушення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права в окупованому Криму: "Європейський Союз продовжить працювати над мирним припиненням незаконної анексії Росією півострова, про що було повторено на першому саміті міжнародної "Кримської платформи" 23 серпня. Європейський Союз продовжуватиме і впроваджуватиме свою політику невизнання".

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