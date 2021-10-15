Зеленский ввел в состав СНБО Стефанчука и исключил Разумкова, - президентский указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и вывел из состава СНБО народного депутата Дмитрия Разумкова, занимавшего должность председателя украинского парламента ранее.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст соответствующего указа №542/2021 от 14 октября опубликован на сайте главы государства.

"1) вести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчук Руслана Алексеевича - Председателя Верховной Рады Украины (по согласию);

2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д.Разумкова.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте документа.

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