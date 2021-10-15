Зеленский ввел в состав СНБО Стефанчука и исключил Разумкова, - президентский указ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и вывел из состава СНБО народного депутата Дмитрия Разумкова, занимавшего должность председателя украинского парламента ранее.
Как информирует Цензор.НЕТ, текст соответствующего указа №542/2021 от 14 октября опубликован на сайте главы государства.
"1) вести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчук Руслана Алексеевича - Председателя Верховной Рады Украины (по согласию);
2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д.Разумкова.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте документа.
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лицрож начнешь поневоле верить в теорию Ломброзо. Интеллект на лице.
5Олег Поборцев и ещё 4
Комментарии: 1
только в 2020 году зеленским и его шоблой было украденно и выведенно в офшоры более 500 млрд.грн..
за первые 6 месяцев 2021 зеленским и слугами урода было украденно более 330 млрд.грн.
Молодцы! так ссать зебилам в рот не удавалось еще никому)
остальная шелупонь так.. в роли горничных у клована - "подай, принеси, нагнись..."
Тю..на РАБссии и не такое было..быдло Джугашвили служило Гитлеру аж 6 лет... с 28 сентября 1939 года...
Оно тебе надо было, Украинo?
Степан Бандера и ОУН-УПА прибыли в Москву раньше Фон Риббетропа...в 1939 году ..Степан Андрееич каже...Слыш Молотов...ты мудак сраный каммуняцкий...мавзолейный... Гитлер мой братан... Джугашвили вышел из соседней комнаты и каже...Бандеровцы сильный народ...я их не смогу победить...сдохну в 1953 году...
и об етом знали разве шо, наши мамки....
сегодня криворгатые, так и не позврослевшие алени, друг другу рога ломают и ето фан - скучно точно не будет.
Украина тут причем, мать вашу?
если все решения принимает Ермак???
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.