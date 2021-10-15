РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13157 посетителей онлайн
Новости
2 147 42

Зеленский ввел в состав СНБО Стефанчука и исключил Разумкова, - президентский указ

Зеленский ввел в состав СНБО Стефанчука и исключил Разумкова, - президентский указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и вывел из состава СНБО народного депутата Дмитрия Разумкова, занимавшего должность председателя украинского парламента ранее.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст соответствующего указа №542/2021 от 14 октября опубликован на сайте главы государства.

"1) вести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчук Руслана Алексеевича - Председателя Верховной Рады Украины (по согласию);

2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д.Разумкова.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте документа. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Стефанчука спикером парламента. ВИДЕО

СНБО (4435) Разумков Дмитрий (1521) Стефанчук Руслан (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
15.10.2021 14:10
+13
Какие утонченные и одухотворенные лица. Сиротки.
показать весь комментарий
15.10.2021 14:12
+11
показать весь комментарий
15.10.2021 14:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну наконец-то... теперь есть чем амбразуру затулять...
показать весь комментарий
15.10.2021 14:10 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 14:10 Ответить
Какие утонченные и одухотворенные лица. Сиротки.
показать весь комментарий
15.10.2021 14:12 Ответить
чем шире эти хари - тем теснее их ряды )))
показать весь комментарий
15.10.2021 14:13 Ответить
у правого уже гинекомастия во все поля.
показать весь комментарий
15.10.2021 16:53 Ответить
вєтєрінар там вже є, тепер і свиня потрапила до снбо.
показать весь комментарий
15.10.2021 14:11 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 14:11 Ответить
по-моему для таких литс пора вводить отдельную статью в держбюджете...ну или отдельный налог, желательно только с зелебобов)))) - бачили шо толкали во власть - кормите))))
показать весь комментарий
15.10.2021 14:12 Ответить
После таких вот лиц рож начнешь поневоле верить в теорию Ломброзо. Интеллект на лице.
показать весь комментарий
15.10.2021 14:26 Ответить
Тим більше, що їх там двоє.
показать весь комментарий
15.10.2021 14:31 Ответить
Не знаю, может я и не прав. Но как пол мне, то любой следующей власти и Раде нужно первым делом рассмотреть законопроект о ликвидации должности главы администрации Президента или Офиса, это роли не играет, как самой коррупционной должности в стране. Как показывает практика на ней практически всегда оказывается проходимец.Ведь реально человек не имея по Конституции никаких полномочий, обладает практически неограниченной властью, при этом не неся никакой ответственности в последующем.Это нонсенс , когда человеку, непредусмотренный никакими законами и правовыми актами, сосредотачивает в своих руках все ветви власти. В нынешнем случае это как никогда на лицо.Может я и не прав?



5Олег Поборцев и ещё 4

Комментарии: 1
показать весь комментарий
15.10.2021 14:18 Ответить
вся власть, начиная от президента до губернатора -это сброд аферистов, дилетантов и проходимцев. эта система называется-нипель. и ниче принцыпиально не меняется, начиная с кравчучки.
показать весь комментарий
15.10.2021 14:24 Ответить
За два последних года Украина семимильными шагами начала строиться и развиваться . Молодцы !
показать весь комментарий
15.10.2021 14:25 Ответить
за два последних года при зеЛохе офшорном коррупция и деребан бюджета растет семимильными шагами!
только в 2020 году зеленским и его шоблой было украденно и выведенно в офшоры более 500 млрд.грн..
за первые 6 месяцев 2021 зеленским и слугами урода было украденно более 330 млрд.грн.

Молодцы! так ссать зебилам в рот не удавалось еще никому)
показать весь комментарий
15.10.2021 14:29 Ответить
Дно
показать весь комментарий
15.10.2021 14:26 Ответить
Еще один в минус пошёл ) Кто там остался из тех с кем Зеля начинал?
показать весь комментарий
15.10.2021 14:27 Ответить
Зачистка работает , все идёт по плану , зрители довольны
показать весь комментарий
15.10.2021 14:29 Ответить
никого) зеЛох одиЫн, савсэм адЫн подрабатывает у ермака и коломойши)
остальная шелупонь так.. в роли горничных у клована - "подай, принеси, нагнись..."
показать весь комментарий
15.10.2021 14:30 Ответить
Слышали новость? Шариков стал любимой женой Швондера...

Тю..на РАБссии и не такое было..быдло Джугашвили служило Гитлеру аж 6 лет... с 28 сентября 1939 года...
показать весь комментарий
15.10.2021 14:32 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 14:34 Ответить
крысы позорные
показать весь комментарий
15.10.2021 14:36 Ответить
ну здравствуй, туча...
показать весь комментарий
15.10.2021 14:37 Ответить
Стефанчук и безопасность страны - это круто!
показать весь комментарий
15.10.2021 14:43 Ответить
чисто пацанские разборы ничего общего с Украиной не имеющие.
Оно тебе надо было, Украинo?
показать весь комментарий
15.10.2021 14:43 Ответить
Прикол и фишка в чем?..

Степан Бандера и ОУН-УПА прибыли в Москву раньше Фон Риббетропа...в 1939 году ..Степан Андрееич каже...Слыш Молотов...ты мудак сраный каммуняцкий...мавзолейный... Гитлер мой братан... Джугашвили вышел из соседней комнаты и каже...Бандеровцы сильный народ...я их не смогу победить...сдохну в 1953 году...

показать весь комментарий
15.10.2021 14:45 Ответить
я мог саньку харю начистить, как и он мне - там было как карта ляжет...
и об етом знали разве шо, наши мамки....
сегодня криворгатые, так и не позврослевшие алени, друг другу рога ломают и ето фан - скучно точно не будет.
Украина тут причем, мать вашу?
показать весь комментарий
15.10.2021 14:50 Ответить
Кучма решает всю эту матню... по Днепру...
показать весь комментарий
15.10.2021 14:51 Ответить
Кому нужен этот цирк
если все решения принимает Ермак???
показать весь комментарий
15.10.2021 15:31 Ответить
лучше бы ты этого хряка начальником в СИЗО пристроил, скоро пригодится
показать весь комментарий
15.10.2021 15:42 Ответить
Та не чуваки...вы не правы...Кучма в 2004 году никуда и не уходил от банды...,жаль многого не могу рассказать...завалят твари...поэтому и пишу сюда очень осторожно...,никого из бандюков не оскорбляя...
показать весь комментарий
15.10.2021 16:04 Ответить
Да понятно но те хоть на людей были похожи
показать весь комментарий
15.10.2021 16:32 Ответить
Аби тільки під Стефанчуком крісло не луснуло...
показать весь комментарий
15.10.2021 16:05 Ответить
Что бы ввести Стефанчука в СНБО, надо помимо Разумкова, еще минимум двоих вывести из состава...
показать весь комментарий
15.10.2021 16:07 Ответить
От перемены мест слагаемых говно не меняется Хоть Стефанчук..хоть Ролзумков или даже Фирьташ с КАЛомойским...это просто пешки на шахматной доске...
показать весь комментарий
15.10.2021 16:10 Ответить
Крутая фишка...глава ПЕНТАГОНА ЛЛОЙД ОСТИН ПРИЛЕТАЕТ В КИЕВ...на РАБссии сраной полный АБСИРОН **********...
показать весь комментарий
15.10.2021 16:17 Ответить
Петр Порошенко и глава Пентагона Ллойд Остин отказались защищать Украину,...Порошенко ваще продался Пулеру....сказал...хай 73 % баранов хай защищают самии себя
показать весь комментарий
15.10.2021 16:25 Ответить
И какая польза в РНБО будет от этого кубинского мешка с Дерьмом Стефанчука!!?
показать весь комментарий
15.10.2021 16:36 Ответить
Шило на мило...
показать весь комментарий
15.10.2021 18:48 Ответить
Зеленский - Разумкова не борьба добра со злом. Разумков почти всегда в главных вопросах голосовал так как голосовала вся фракция СН.
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:24 Ответить
 
 