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Зеленський увів до складу РНБО Стефанчука і виключив Разумкова, - президентський указ

Зеленський увів до складу РНБО Стефанчука і виключив Разумкова, - президентський указ

Президент України Володимир Зеленський увів голову Верховної Ради Руслана Стефанчука до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) і вивів зі складу РНБО народного депутата Дмитра Разумкова, який обіймав посаду голови українського парламенту раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст відповідного указу №542/2021 від 14 жовтня опубліковано на сайті глави держави.

"1) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Стефанчука Руслана Олексійовича - Голову Верховної Ради України (за згодою);

2) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Д.Разумкова.

2. Цей Указ набуває чинності з дня його опублікування", - йдеться в тексті документа.

Також дивіться: Рада призначила Стефанчука спікером парламенту. ВIДЕО

Автор: 

РНБО (2286) Разумков Дмитро (1527) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+15
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15.10.2021 14:10
+13
Какие утонченные и одухотворенные лица. Сиротки.
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15.10.2021 14:12
+11
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15.10.2021 14:11
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ну наконец-то... теперь есть чем амбразуру затулять...
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15.10.2021 14:10 Відповісти
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15.10.2021 14:10 Відповісти
Какие утонченные и одухотворенные лица. Сиротки.
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15.10.2021 14:12 Відповісти
чем шире эти хари - тем теснее их ряды )))
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15.10.2021 14:13 Відповісти
у правого уже гинекомастия во все поля.
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15.10.2021 16:53 Відповісти
вєтєрінар там вже є, тепер і свиня потрапила до снбо.
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15.10.2021 14:11 Відповісти
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15.10.2021 14:11 Відповісти
по-моему для таких литс пора вводить отдельную статью в держбюджете...ну или отдельный налог, желательно только с зелебобов)))) - бачили шо толкали во власть - кормите))))
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15.10.2021 14:12 Відповісти
После таких вот лиц рож начнешь поневоле верить в теорию Ломброзо. Интеллект на лице.
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15.10.2021 14:26 Відповісти
Тим більше, що їх там двоє.
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15.10.2021 14:31 Відповісти
Не знаю, может я и не прав. Но как пол мне, то любой следующей власти и Раде нужно первым делом рассмотреть законопроект о ликвидации должности главы администрации Президента или Офиса, это роли не играет, как самой коррупционной должности в стране. Как показывает практика на ней практически всегда оказывается проходимец.Ведь реально человек не имея по Конституции никаких полномочий, обладает практически неограниченной властью, при этом не неся никакой ответственности в последующем.Это нонсенс , когда человеку, непредусмотренный никакими законами и правовыми актами, сосредотачивает в своих руках все ветви власти. В нынешнем случае это как никогда на лицо.Может я и не прав?



5Олег Поборцев и ещё 4

Комментарии: 1
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15.10.2021 14:18 Відповісти
вся власть, начиная от президента до губернатора -это сброд аферистов, дилетантов и проходимцев. эта система называется-нипель. и ниче принцыпиально не меняется, начиная с кравчучки.
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15.10.2021 14:24 Відповісти
За два последних года Украина семимильными шагами начала строиться и развиваться . Молодцы !
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15.10.2021 14:25 Відповісти
за два последних года при зеЛохе офшорном коррупция и деребан бюджета растет семимильными шагами!
только в 2020 году зеленским и его шоблой было украденно и выведенно в офшоры более 500 млрд.грн..
за первые 6 месяцев 2021 зеленским и слугами урода было украденно более 330 млрд.грн.

Молодцы! так ссать зебилам в рот не удавалось еще никому)
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15.10.2021 14:29 Відповісти
Дно
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15.10.2021 14:26 Відповісти
Еще один в минус пошёл ) Кто там остался из тех с кем Зеля начинал?
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15.10.2021 14:27 Відповісти
Зачистка работает , все идёт по плану , зрители довольны
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15.10.2021 14:29 Відповісти
никого) зеЛох одиЫн, савсэм адЫн подрабатывает у ермака и коломойши)
остальная шелупонь так.. в роли горничных у клована - "подай, принеси, нагнись..."
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15.10.2021 14:30 Відповісти
Слышали новость? Шариков стал любимой женой Швондера...

Тю..на РАБссии и не такое было..быдло Джугашвили служило Гитлеру аж 6 лет... с 28 сентября 1939 года...
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15.10.2021 14:32 Відповісти
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15.10.2021 14:34 Відповісти
крысы позорные
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15.10.2021 14:36 Відповісти
ну здравствуй, туча...
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15.10.2021 14:37 Відповісти
Стефанчук и безопасность страны - это круто!
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15.10.2021 14:43 Відповісти
чисто пацанские разборы ничего общего с Украиной не имеющие.
Оно тебе надо было, Украинo?
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15.10.2021 14:43 Відповісти
Прикол и фишка в чем?..

Степан Бандера и ОУН-УПА прибыли в Москву раньше Фон Риббетропа...в 1939 году ..Степан Андрееич каже...Слыш Молотов...ты мудак сраный каммуняцкий...мавзолейный... Гитлер мой братан... Джугашвили вышел из соседней комнаты и каже...Бандеровцы сильный народ...я их не смогу победить...сдохну в 1953 году...

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15.10.2021 14:45 Відповісти
я мог саньку харю начистить, как и он мне - там было как карта ляжет...
и об етом знали разве шо, наши мамки....
сегодня криворгатые, так и не позврослевшие алени, друг другу рога ломают и ето фан - скучно точно не будет.
Украина тут причем, мать вашу?
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15.10.2021 14:50 Відповісти
Кучма решает всю эту матню... по Днепру...
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15.10.2021 14:51 Відповісти
Кому нужен этот цирк
если все решения принимает Ермак???
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15.10.2021 15:31 Відповісти
лучше бы ты этого хряка начальником в СИЗО пристроил, скоро пригодится
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15.10.2021 15:42 Відповісти
Та не чуваки...вы не правы...Кучма в 2004 году никуда и не уходил от банды...,жаль многого не могу рассказать...завалят твари...поэтому и пишу сюда очень осторожно...,никого из бандюков не оскорбляя...
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15.10.2021 16:04 Відповісти
Да понятно но те хоть на людей были похожи
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15.10.2021 16:32 Відповісти
Аби тільки під Стефанчуком крісло не луснуло...
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15.10.2021 16:05 Відповісти
Что бы ввести Стефанчука в СНБО, надо помимо Разумкова, еще минимум двоих вывести из состава...
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15.10.2021 16:07 Відповісти
От перемены мест слагаемых говно не меняется Хоть Стефанчук..хоть Ролзумков или даже Фирьташ с КАЛомойским...это просто пешки на шахматной доске...
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15.10.2021 16:10 Відповісти
Крутая фишка...глава ПЕНТАГОНА ЛЛОЙД ОСТИН ПРИЛЕТАЕТ В КИЕВ...на РАБссии сраной полный АБСИРОН **********...
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15.10.2021 16:17 Відповісти
Петр Порошенко и глава Пентагона Ллойд Остин отказались защищать Украину,...Порошенко ваще продался Пулеру....сказал...хай 73 % баранов хай защищают самии себя
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15.10.2021 16:25 Відповісти
И какая польза в РНБО будет от этого кубинского мешка с Дерьмом Стефанчука!!?
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15.10.2021 16:36 Відповісти
Шило на мило...
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15.10.2021 18:48 Відповісти
Зеленский - Разумкова не борьба добра со злом. Разумков почти всегда в главных вопросах голосовал так как голосовала вся фракция СН.
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
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15.10.2021 19:24 Відповісти
 
 