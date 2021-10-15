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Новости Коронавирус и карантин
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Франция отменила бесплатные тесты на коронавирус для невакцинированных

Франция отменила бесплатные тесты на коронавирус для невакцинированных

Франция отказалась от практики предоставления бесплатных тестов на COVID для невакцинированных граждан. Исключение сделают только в случае направления от врача.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что тесты остаются бесплатными для вакцинированных взрослых и детей до 18 лет. Невакцинированные взрослые должны будут заплатить 22-45 евро.

Также сообщается, что соответствующие изменения внесли в дополнение к COVID-пропускам, которые нужны по всей стране с лета. Чтобы получить его, надо показать доказательство вакцинации, отрицательный тест или подтверждение недавнего выздоровления.

COVID-пропуска нужны для посещения туристических объектов, больниц, а также при поездках поездами внутренних линий.

Напомним, ранее правительство Германии отменило бесплатные экспресс-тесты на COVID, и теперь граждане должны оплачивать их за свой счет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно"

карантин (16729) тестирование (496) Франция (3529) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Логика в том что вирус мутирует и мутирует как раз в антиваксах потому что они для вируса ресторан и инкубатор в одном флаконе.
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15.10.2021 16:30
+4
макрон - збочинець, і в політичному і в звичайному сенсі
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15.10.2021 16:13
+4
А вірити тому, що ми взагалі знаємо про віруси. Ковід не може від них чимось суттєво відрізнятися за своєю поведінкою. Бо він по єству своєму такий самий. А це значить, що двічи перехворіти одним і тим самим вірусом за короткий строк людина не може у 99,99% випадків. Бо в такому разі це зводить нанівець все, що ми до цього знали. А ось що тести хибні можуть бути це я давно знаю. І можу припустити, що багато інших збудників ГРВІ помилково відносять до ковіду. Бо спостерігається співпадіння зростання захворюванності на ковід якраз з періодами зростання захворюванності ГРВІ. То може бути що інші віруси тест також визнає як ковід. Бо іншого логічного пояснення не знахожу чому людина може двічи за короткий термін хворіти на ковід. Ось тому і кажуть, що вакцина не захищає від ковід стовідсотково. І ясно чому. Або інший штамм ковід. Або взагалі інший збудник, а тест помилково дає визначення, що це ковід.
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15.10.2021 17:54
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Правила форума Совет форумчан
22-45 евро при их зарплатах это ни о чем..
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15.10.2021 15:44 Ответить
Так я лучше в кафе пообедаю за эти деньги!
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15.10.2021 16:28 Ответить
Тести потрібно відмітити для всіх.
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15.10.2021 15:50 Ответить
Ты какое отношение к ЛЮДЯМ имеешь?
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15.10.2021 16:38 Ответить
Молодцы французы, правильно сделали.
Быстрее нас выйдут из карантина.
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15.10.2021 16:49 Ответить
Відмінити.
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15.10.2021 15:51 Ответить
Чорти
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15.10.2021 16:00 Ответить
макрон - збочинець, і в політичному і в звичайному сенсі
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15.10.2021 16:13 Ответить
Ми нікому не розповімо, що він з тебе так знущався...
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15.10.2021 21:30 Ответить
А в Україні десь роблять безплатні тести БЕЗ скерування від лікаря?
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15.10.2021 16:19 Ответить
да. Если бы ты жил в Украине, ты бы об этом знал.
Когда я заболел короной, просто позвонил на горячую линию. Мне перезвонили и сказали куда подойти на бесплатный тест (100 м от меня). Сдал, через 10 минут - результат. Когда пришел домой, меня набрал участковый и по телефону, чтобы меня не таскать по поликлиникам, назначил лечение и вел всю болезнь.
а если нет симптомов - плати. Твои проблемы.
И это мегаправильно.
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15.10.2021 16:45 Ответить
Якби ти жив в Україні, то знав би, що означає вислів "без скерування лікаря".

Всім, кого нагла поміч доставляє у приймальні відділення лікарень, також роблять безплатні "швидкі" тести. Що ж до симптоматики, то вона у модної нині "дельти" частенько така ж, як і у зввичайної застуди, чи ще якої-небуть респіраторної зарази (на кшталт дедалі популярнішого RCV, наприклад). Ну, а що з усією симптоматикою ти поперся аж за 100 метрів від хати, то це тобі просто пощастило. Точніше, пощастило пасажирам того транспорту, яким би ти добирався, якби забір аналізів робили за кілька кілометрів - про сільських жителів я вже й не згадую... І якби все в нас було таким солодким, як переможна медова реформа, то Україна не перебувала б на останньому місці в Європі за рівнем тестування населення та рівнем його вакцинації, а приватні клініки не пропонували б ПЛР-тестів по 50 -100 доларів.
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15.10.2021 18:48 Ответить
Логика в том что вирус мутирует и мутирует как раз в антиваксах потому что они для вируса ресторан и инкубатор в одном флаконе.
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15.10.2021 16:30 Ответить
+
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15.10.2021 16:34 Ответить
А чего бы это ему мутировать в антиваксах...если в организме антиваксов ему нет угрозы??
Если он и мутирует...то только в организмах уколотых товаришЧей....😀
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15.10.2021 17:56 Ответить
РНК вирусы гораздо более подвержены спонтанным мутациям при каждой репликации, чем ДНК вирусы. И вакцинация на этот процесс не влияет никак.
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15.10.2021 21:33 Ответить
твоя "логика" хромает на все конечности. вирус мутирует значительно, в разы, быстрее в привитом, чем в непривитом организме.
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15.10.2021 20:40 Ответить
Прекрасная логика, в результате кто то ассимилируется с ними, а кто то ведя паршивый образ жизни, нет.
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15.10.2021 20:41 Ответить
уже все, даже тролли ольгинские, знают, что вакцинация от этой болезни (как и болезнь) не дают 100%-й гарантии что второй раз не заболеешь. Вакцинация дает большую вероятность, что в больницу не попадешь и тем более - что вперед ногами на кладбище не увезут.
Вакцинированные также могут заражать, если переносят без симптомов.
Так что тестироваться необходимо.
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15.10.2021 16:46 Ответить
переболевшие тоже болеют. У меня сестра болела дважды. Тесты оба раза сдавала, симптомы - одинаковые.
Преподом работает - студенты заразили.
Да, это такая гадкая болезнь, что ни болезнь ни вакцинация не дают 100%-й защиты.
потому что мутирует все время, это тебе не корь или полиомиелит, когда 1 вакцина защищает на всю жизнь.
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15.10.2021 16:48 Ответить
Та нет. Скорее во второй раз это был иной возбудитель ОРВИ. И если у нее и второй раз тест корону определил значит это может говорить об одном, что тест фуфло. Или такой вариант априори не допускается. Ну а симптомы одинаковые дает большинство возбудителей ОРВИ.
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15.10.2021 17:15 Ответить
Уже не раз писалося, що тести, - це 20 на 20.
Тобто, 20% обстежених здорових людей неправомірно визнаються хворими, а 20% хворих на Ковід тести не виявляють.
Читав про випадок, коли один прискіпливий мужик пройшов тестуванння одночасно у кількох медзакладах, - державних, і приватних. У більшості визнали його здоровим, але 2 чи 3 тести показали, що він хворий на коронавірус. )))
І кому вірити?
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15.10.2021 17:29 Ответить
А вірити тому, що ми взагалі знаємо про віруси. Ковід не може від них чимось суттєво відрізнятися за своєю поведінкою. Бо він по єству своєму такий самий. А це значить, що двічи перехворіти одним і тим самим вірусом за короткий строк людина не може у 99,99% випадків. Бо в такому разі це зводить нанівець все, що ми до цього знали. А ось що тести хибні можуть бути це я давно знаю. І можу припустити, що багато інших збудників ГРВІ помилково відносять до ковіду. Бо спостерігається співпадіння зростання захворюванності на ковід якраз з періодами зростання захворюванності ГРВІ. То може бути що інші віруси тест також визнає як ковід. Бо іншого логічного пояснення не знахожу чому людина може двічи за короткий термін хворіти на ковід. Ось тому і кажуть, що вакцина не захищає від ковід стовідсотково. І ясно чому. Або інший штамм ковід. Або взагалі інший збудник, а тест помилково дає визначення, що це ковід.
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15.10.2021 17:54 Ответить
По-моему их больше волнует статистика, чем забота о людях.
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15.10.2021 17:14 Ответить
Ну впринципе так оно и есть.
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15.10.2021 17:15 Ответить
Следовательно теперь в статистике заболевших ковидом по Франции мы будем наблюдать только надежно защищенных вакциной франзузов ...да??😀
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15.10.2021 17:53 Ответить
Так им шашечки или ехать?Если им нужна борьба с пандемией,то Государство заинтересовано в бесплатных тестах.А если заработать грошей,то это идёт в противоречие с борьбой за жизнь человека и к европейским ценностям,где человеческая жизнь важнее,чем гроши.Поэтому,если тесты бесплатные,то это забота,а если платные,то уже чисто бизнес и ничего личного
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15.10.2021 18:26 Ответить
А это бизнес и есть. В ближайшем будущем вакцинация от ковидла для населения тоже будет платной
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15.10.2021 20:13 Ответить
Нафиг тогда такое государство,которое на налоги граждан этого государства,не в состоянии проводить бесплатные тесты.А даже наоборот,пытается на этом заработать,с тех кто своими налогами уже обеспечил себе бесплатный тест
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15.10.2021 18:29 Ответить
Неужели это всё пишут умные и здравомыслящие люди? Какое позорище...
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15.10.2021 19:45 Ответить
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15.10.2021 19:57 Ответить
козлорогі антивакси резвляться в темі на повну...
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15.10.2021 20:08 Ответить
На зарплате. Чем хуже в стране, тем выше зарплата...
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16.10.2021 06:51 Ответить
 
 