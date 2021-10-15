Франция отменила бесплатные тесты на коронавирус для невакцинированных
Франция отказалась от практики предоставления бесплатных тестов на COVID для невакцинированных граждан. Исключение сделают только в случае направления от врача.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Сообщается, что тесты остаются бесплатными для вакцинированных взрослых и детей до 18 лет. Невакцинированные взрослые должны будут заплатить 22-45 евро.
Также сообщается, что соответствующие изменения внесли в дополнение к COVID-пропускам, которые нужны по всей стране с лета. Чтобы получить его, надо показать доказательство вакцинации, отрицательный тест или подтверждение недавнего выздоровления.
COVID-пропуска нужны для посещения туристических объектов, больниц, а также при поездках поездами внутренних линий.
Напомним, ранее правительство Германии отменило бесплатные экспресс-тесты на COVID, и теперь граждане должны оплачивать их за свой счет.
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Быстрее нас выйдут из карантина.
Когда я заболел короной, просто позвонил на горячую линию. Мне перезвонили и сказали куда подойти на бесплатный тест (100 м от меня). Сдал, через 10 минут - результат. Когда пришел домой, меня набрал участковый и по телефону, чтобы меня не таскать по поликлиникам, назначил лечение и вел всю болезнь.
а если нет симптомов - плати. Твои проблемы.
И это мегаправильно.
Всім, кого нагла поміч доставляє у приймальні відділення лікарень, також роблять безплатні "швидкі" тести. Що ж до симптоматики, то вона у модної нині "дельти" частенько така ж, як і у зввичайної застуди, чи ще якої-небуть респіраторної зарази (на кшталт дедалі популярнішого RCV, наприклад). Ну, а що з усією симптоматикою ти поперся аж за 100 метрів від хати, то це тобі просто пощастило. Точніше, пощастило пасажирам того транспорту, яким би ти добирався, якби забір аналізів робили за кілька кілометрів - про сільських жителів я вже й не згадую... І якби все в нас було таким солодким, як переможна медова реформа, то Україна не перебувала б на останньому місці в Європі за рівнем тестування населення та рівнем його вакцинації, а приватні клініки не пропонували б ПЛР-тестів по 50 -100 доларів.
Если он и мутирует...то только в организмах уколотых товаришЧей....😀
Вакцинированные также могут заражать, если переносят без симптомов.
Так что тестироваться необходимо.
Преподом работает - студенты заразили.
Да, это такая гадкая болезнь, что ни болезнь ни вакцинация не дают 100%-й защиты.
потому что мутирует все время, это тебе не корь или полиомиелит, когда 1 вакцина защищает на всю жизнь.
Тобто, 20% обстежених здорових людей неправомірно визнаються хворими, а 20% хворих на Ковід тести не виявляють.
Читав про випадок, коли один прискіпливий мужик пройшов тестуванння одночасно у кількох медзакладах, - державних, і приватних. У більшості визнали його здоровим, але 2 чи 3 тести показали, що він хворий на коронавірус. )))
І кому вірити?