Франция отменила бесплатные тесты на коронавирус для невакцинированных

Франция отказалась от практики предоставления бесплатных тестов на COVID для невакцинированных граждан. Исключение сделают только в случае направления от врача.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что тесты остаются бесплатными для вакцинированных взрослых и детей до 18 лет. Невакцинированные взрослые должны будут заплатить 22-45 евро.

Также сообщается, что соответствующие изменения внесли в дополнение к COVID-пропускам, которые нужны по всей стране с лета. Чтобы получить его, надо показать доказательство вакцинации, отрицательный тест или подтверждение недавнего выздоровления.

COVID-пропуска нужны для посещения туристических объектов, больниц, а также при поездках поездами внутренних линий.

Напомним, ранее правительство Германии отменило бесплатные экспресс-тесты на COVID, и теперь граждане должны оплачивать их за свой счет.

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