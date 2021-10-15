Франція скасувала безкоштовні тести на коронавірус для невакцинованих

Франція відмовилася від практики надання безкоштовних тестів на COVID для невакцинованих громадян. Виняток зроблять лише в разі направлення від лікаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Повідомляється, що тести залишаються безкоштовними для вакцинованих дорослих і дітей до 18 років. Невакциновані дорослі повинні будуть заплатити 22-45 євро.

Також повідомляється, що відповідні зміни внесли на додаток до COVID-перепусток, які потрібні по всій країні з літа. Щоб отримати його, треба показати доказ вакцинації, негативний тест або підтвердження нещодавнього одужання.

COVID-перепустки потрібні для відвідування туристичних об'єктів, лікарень, а також під час поїздок поїздами внутрішніх ліній.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини скасував безкоштовні експрес-тести на COVID, і тепер громадяни мають оплачувати їх власним коштом.

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