Франція скасувала безкоштовні тести на коронавірус для невакцинованих
Франція відмовилася від практики надання безкоштовних тестів на COVID для невакцинованих громадян. Виняток зроблять лише в разі направлення від лікаря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Повідомляється, що тести залишаються безкоштовними для вакцинованих дорослих і дітей до 18 років. Невакциновані дорослі повинні будуть заплатити 22-45 євро.
Також повідомляється, що відповідні зміни внесли на додаток до COVID-перепусток, які потрібні по всій країні з літа. Щоб отримати його, треба показати доказ вакцинації, негативний тест або підтвердження нещодавнього одужання.
COVID-перепустки потрібні для відвідування туристичних об'єктів, лікарень, а також під час поїздок поїздами внутрішніх ліній.
Нагадаємо, раніше уряд Німеччини скасував безкоштовні експрес-тести на COVID, і тепер громадяни мають оплачувати їх власним коштом.
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Быстрее нас выйдут из карантина.
Когда я заболел короной, просто позвонил на горячую линию. Мне перезвонили и сказали куда подойти на бесплатный тест (100 м от меня). Сдал, через 10 минут - результат. Когда пришел домой, меня набрал участковый и по телефону, чтобы меня не таскать по поликлиникам, назначил лечение и вел всю болезнь.
а если нет симптомов - плати. Твои проблемы.
И это мегаправильно.
Всім, кого нагла поміч доставляє у приймальні відділення лікарень, також роблять безплатні "швидкі" тести. Що ж до симптоматики, то вона у модної нині "дельти" частенько така ж, як і у зввичайної застуди, чи ще якої-небуть респіраторної зарази (на кшталт дедалі популярнішого RCV, наприклад). Ну, а що з усією симптоматикою ти поперся аж за 100 метрів від хати, то це тобі просто пощастило. Точніше, пощастило пасажирам того транспорту, яким би ти добирався, якби забір аналізів робили за кілька кілометрів - про сільських жителів я вже й не згадую... І якби все в нас було таким солодким, як переможна медова реформа, то Україна не перебувала б на останньому місці в Європі за рівнем тестування населення та рівнем його вакцинації, а приватні клініки не пропонували б ПЛР-тестів по 50 -100 доларів.
Если он и мутирует...то только в организмах уколотых товаришЧей....😀
Вакцинированные также могут заражать, если переносят без симптомов.
Так что тестироваться необходимо.
Преподом работает - студенты заразили.
Да, это такая гадкая болезнь, что ни болезнь ни вакцинация не дают 100%-й защиты.
потому что мутирует все время, это тебе не корь или полиомиелит, когда 1 вакцина защищает на всю жизнь.
Тобто, 20% обстежених здорових людей неправомірно визнаються хворими, а 20% хворих на Ковід тести не виявляють.
Читав про випадок, коли один прискіпливий мужик пройшов тестуванння одночасно у кількох медзакладах, - державних, і приватних. У більшості визнали його здоровим, але 2 чи 3 тести показали, що він хворий на коронавірус. )))
І кому вірити?