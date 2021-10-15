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Новини Коронавірус і карантин
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Франція скасувала безкоштовні тести на коронавірус для невакцинованих

Франція скасувала безкоштовні тести на коронавірус для невакцинованих

Франція відмовилася від практики надання безкоштовних тестів на COVID для невакцинованих громадян. Виняток зроблять лише в разі направлення від лікаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Повідомляється, що тести залишаються безкоштовними для вакцинованих дорослих і дітей до 18 років. Невакциновані дорослі повинні будуть заплатити 22-45 євро.

Також повідомляється, що відповідні зміни внесли на додаток до COVID-перепусток, які потрібні по всій країні з літа. Щоб отримати його, треба показати доказ вакцинації, негативний тест або підтвердження нещодавнього одужання.

COVID-перепустки потрібні для відвідування туристичних об'єктів, лікарень, а також під час поїздок поїздами внутрішніх ліній.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини скасував безкоштовні експрес-тести на COVID, і тепер громадяни мають оплачувати їх власним коштом.

Також читайте: Німеччина скасовує безкоштовне тестування, щоб підвищити рівень вакцинації, - Guardian

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Франція (3084) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Логика в том что вирус мутирует и мутирует как раз в антиваксах потому что они для вируса ресторан и инкубатор в одном флаконе.
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15.10.2021 16:30
+4
макрон - збочинець, і в політичному і в звичайному сенсі
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15.10.2021 16:13
+4
А вірити тому, що ми взагалі знаємо про віруси. Ковід не може від них чимось суттєво відрізнятися за своєю поведінкою. Бо він по єству своєму такий самий. А це значить, що двічи перехворіти одним і тим самим вірусом за короткий строк людина не може у 99,99% випадків. Бо в такому разі це зводить нанівець все, що ми до цього знали. А ось що тести хибні можуть бути це я давно знаю. І можу припустити, що багато інших збудників ГРВІ помилково відносять до ковіду. Бо спостерігається співпадіння зростання захворюванності на ковід якраз з періодами зростання захворюванності ГРВІ. То може бути що інші віруси тест також визнає як ковід. Бо іншого логічного пояснення не знахожу чому людина може двічи за короткий термін хворіти на ковід. Ось тому і кажуть, що вакцина не захищає від ковід стовідсотково. І ясно чому. Або інший штамм ковід. Або взагалі інший збудник, а тест помилково дає визначення, що це ковід.
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15.10.2021 17:54
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22-45 евро при их зарплатах это ни о чем..
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15.10.2021 15:44 Відповісти
Так я лучше в кафе пообедаю за эти деньги!
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15.10.2021 16:28 Відповісти
Тести потрібно відмітити для всіх.
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15.10.2021 15:50 Відповісти
Ты какое отношение к ЛЮДЯМ имеешь?
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15.10.2021 16:38 Відповісти
Молодцы французы, правильно сделали.
Быстрее нас выйдут из карантина.
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15.10.2021 16:49 Відповісти
Відмінити.
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15.10.2021 15:51 Відповісти
Чорти
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15.10.2021 16:00 Відповісти
макрон - збочинець, і в політичному і в звичайному сенсі
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15.10.2021 16:13 Відповісти
Ми нікому не розповімо, що він з тебе так знущався...
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15.10.2021 21:30 Відповісти
А в Україні десь роблять безплатні тести БЕЗ скерування від лікаря?
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15.10.2021 16:19 Відповісти
да. Если бы ты жил в Украине, ты бы об этом знал.
Когда я заболел короной, просто позвонил на горячую линию. Мне перезвонили и сказали куда подойти на бесплатный тест (100 м от меня). Сдал, через 10 минут - результат. Когда пришел домой, меня набрал участковый и по телефону, чтобы меня не таскать по поликлиникам, назначил лечение и вел всю болезнь.
а если нет симптомов - плати. Твои проблемы.
И это мегаправильно.
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15.10.2021 16:45 Відповісти
Якби ти жив в Україні, то знав би, що означає вислів "без скерування лікаря".

Всім, кого нагла поміч доставляє у приймальні відділення лікарень, також роблять безплатні "швидкі" тести. Що ж до симптоматики, то вона у модної нині "дельти" частенько така ж, як і у зввичайної застуди, чи ще якої-небуть респіраторної зарази (на кшталт дедалі популярнішого RCV, наприклад). Ну, а що з усією симптоматикою ти поперся аж за 100 метрів від хати, то це тобі просто пощастило. Точніше, пощастило пасажирам того транспорту, яким би ти добирався, якби забір аналізів робили за кілька кілометрів - про сільських жителів я вже й не згадую... І якби все в нас було таким солодким, як переможна медова реформа, то Україна не перебувала б на останньому місці в Європі за рівнем тестування населення та рівнем його вакцинації, а приватні клініки не пропонували б ПЛР-тестів по 50 -100 доларів.
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15.10.2021 18:48 Відповісти
Логика в том что вирус мутирует и мутирует как раз в антиваксах потому что они для вируса ресторан и инкубатор в одном флаконе.
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15.10.2021 16:30 Відповісти
+
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15.10.2021 16:34 Відповісти
А чего бы это ему мутировать в антиваксах...если в организме антиваксов ему нет угрозы??
Если он и мутирует...то только в организмах уколотых товаришЧей....😀
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15.10.2021 17:56 Відповісти
РНК вирусы гораздо более подвержены спонтанным мутациям при каждой репликации, чем ДНК вирусы. И вакцинация на этот процесс не влияет никак.
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15.10.2021 21:33 Відповісти
твоя "логика" хромает на все конечности. вирус мутирует значительно, в разы, быстрее в привитом, чем в непривитом организме.
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15.10.2021 20:40 Відповісти
Прекрасная логика, в результате кто то ассимилируется с ними, а кто то ведя паршивый образ жизни, нет.
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15.10.2021 20:41 Відповісти
уже все, даже тролли ольгинские, знают, что вакцинация от этой болезни (как и болезнь) не дают 100%-й гарантии что второй раз не заболеешь. Вакцинация дает большую вероятность, что в больницу не попадешь и тем более - что вперед ногами на кладбище не увезут.
Вакцинированные также могут заражать, если переносят без симптомов.
Так что тестироваться необходимо.
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15.10.2021 16:46 Відповісти
переболевшие тоже болеют. У меня сестра болела дважды. Тесты оба раза сдавала, симптомы - одинаковые.
Преподом работает - студенты заразили.
Да, это такая гадкая болезнь, что ни болезнь ни вакцинация не дают 100%-й защиты.
потому что мутирует все время, это тебе не корь или полиомиелит, когда 1 вакцина защищает на всю жизнь.
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15.10.2021 16:48 Відповісти
Та нет. Скорее во второй раз это был иной возбудитель ОРВИ. И если у нее и второй раз тест корону определил значит это может говорить об одном, что тест фуфло. Или такой вариант априори не допускается. Ну а симптомы одинаковые дает большинство возбудителей ОРВИ.
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15.10.2021 17:15 Відповісти
Уже не раз писалося, що тести, - це 20 на 20.
Тобто, 20% обстежених здорових людей неправомірно визнаються хворими, а 20% хворих на Ковід тести не виявляють.
Читав про випадок, коли один прискіпливий мужик пройшов тестуванння одночасно у кількох медзакладах, - державних, і приватних. У більшості визнали його здоровим, але 2 чи 3 тести показали, що він хворий на коронавірус. )))
І кому вірити?
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15.10.2021 17:29 Відповісти
А вірити тому, що ми взагалі знаємо про віруси. Ковід не може від них чимось суттєво відрізнятися за своєю поведінкою. Бо він по єству своєму такий самий. А це значить, що двічи перехворіти одним і тим самим вірусом за короткий строк людина не може у 99,99% випадків. Бо в такому разі це зводить нанівець все, що ми до цього знали. А ось що тести хибні можуть бути це я давно знаю. І можу припустити, що багато інших збудників ГРВІ помилково відносять до ковіду. Бо спостерігається співпадіння зростання захворюванності на ковід якраз з періодами зростання захворюванності ГРВІ. То може бути що інші віруси тест також визнає як ковід. Бо іншого логічного пояснення не знахожу чому людина може двічи за короткий термін хворіти на ковід. Ось тому і кажуть, що вакцина не захищає від ковід стовідсотково. І ясно чому. Або інший штамм ковід. Або взагалі інший збудник, а тест помилково дає визначення, що це ковід.
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15.10.2021 17:54 Відповісти
По-моему их больше волнует статистика, чем забота о людях.
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15.10.2021 17:14 Відповісти
Ну впринципе так оно и есть.
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15.10.2021 17:15 Відповісти
Следовательно теперь в статистике заболевших ковидом по Франции мы будем наблюдать только надежно защищенных вакциной франзузов ...да??😀
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15.10.2021 17:53 Відповісти
Так им шашечки или ехать?Если им нужна борьба с пандемией,то Государство заинтересовано в бесплатных тестах.А если заработать грошей,то это идёт в противоречие с борьбой за жизнь человека и к европейским ценностям,где человеческая жизнь важнее,чем гроши.Поэтому,если тесты бесплатные,то это забота,а если платные,то уже чисто бизнес и ничего личного
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15.10.2021 18:26 Відповісти
А это бизнес и есть. В ближайшем будущем вакцинация от ковидла для населения тоже будет платной
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15.10.2021 20:13 Відповісти
Нафиг тогда такое государство,которое на налоги граждан этого государства,не в состоянии проводить бесплатные тесты.А даже наоборот,пытается на этом заработать,с тех кто своими налогами уже обеспечил себе бесплатный тест
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15.10.2021 18:29 Відповісти
Неужели это всё пишут умные и здравомыслящие люди? Какое позорище...
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15.10.2021 19:45 Відповісти
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15.10.2021 19:57 Відповісти
козлорогі антивакси резвляться в темі на повну...
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15.10.2021 20:08 Відповісти
На зарплате. Чем хуже в стране, тем выше зарплата...
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16.10.2021 06:51 Відповісти
 
 