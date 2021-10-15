На встрече с избирателями зарезали депутата парламента Великобритании Эмесса

Депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Эмесс скончался от полученных ножевых ранений, которые во время встречи с избирателями 15 октября ему нанес неизвестный мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "ЕП" со ссылкой на сообщение полиции Эссекса.

"Мы получили вызов по адресу на Eastwood Road North вскоре после 12:05 сегодня (пятница, 15 октября). Мы приехали и нашли раненого. Ему оказали медицинскую помощь, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия", - сообщили правоохранители.

Полиция задержала 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве, у него был обнаружен нож. Сейчас он находится под стражей.





Ранее сообщалось, что 69-летний британский депутат Дэвид Эмесс получил несколько ножевых раненийво время встречи со своими избирателями в церкви города Ли-он-Си в Эссексе. Его ранил человек, который зашел в храм во время собрания.

Медики оказывали ему помощь на месте происшествия, однако спасти политика не удалось.

Дэвид Эмесс был членом парламента от консерваторов на протяжении почти сорока лет — он вошел туда в 1983-м в качестве представителя от Базилдона. В 1997 году Эмесс баллотировался на выборах в округе Саутенд-Вест. Он был давним и активным евроскептиком, поддержал Brexit на референдуме в 2016 году и с тех пор поддерживал кампанию Leave Means Leave, а рамках которой в проводили агитацию за то, чтобы Великобритания в конце концов вышла из ЕС.

