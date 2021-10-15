На встрече с избирателями зарезали депутата парламента Великобритании Эмесса
Депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Эмесс скончался от полученных ножевых ранений, которые во время встречи с избирателями 15 октября ему нанес неизвестный мужчина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "ЕП" со ссылкой на сообщение полиции Эссекса.
"Мы получили вызов по адресу на Eastwood Road North вскоре после 12:05 сегодня (пятница, 15 октября). Мы приехали и нашли раненого. Ему оказали медицинскую помощь, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия", - сообщили правоохранители.
Полиция задержала 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве, у него был обнаружен нож. Сейчас он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что 69-летний британский депутат Дэвид Эмесс получил несколько ножевых раненийво время встречи со своими избирателями в церкви города Ли-он-Си в Эссексе. Его ранил человек, который зашел в храм во время собрания.
Медики оказывали ему помощь на месте происшествия, однако спасти политика не удалось.
Дэвид Эмесс был членом парламента от консерваторов на протяжении почти сорока лет — он вошел туда в 1983-м в качестве представителя от Базилдона. В 1997 году Эмесс баллотировался на выборах в округе Саутенд-Вест. Он был давним и активным евроскептиком, поддержал Brexit на референдуме в 2016 году и с тех пор поддерживал кампанию Leave Means Leave, а рамках которой в проводили агитацию за то, чтобы Великобритания в конце концов вышла из ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ледоруба, заточки, нагана и удавки...
Але сяде мінімум на 25 років це точно, а скоріше за все пожиттево, не 10 як в Україні.
ах оставлю)
кстати, был японский депутат - коммунист, так его гражданин заколол как свинью, мечом, катаной)
правда гражданин чере 5 дней загадочно погиб в СИЗО
Лучше бы Надюха на Браззерсе зависала ..
Американские солдаты взяли в плен пятьдесят террористов. Першинг приказал привязать их к столбам, затем привести свинью, убить ее, разрезать, обмокать пули в свиную кровь и в свиной жир, зарядить этими пулями ружья и расстрелять сорок девять человек. Потом завернуть их в свиные шкуры, бросить их в могилы и сверху еще посыпать свиные кишки на них.
Сэр Дэвид Эмесс, отец пятерых детей, на протяжении почти 40 лет был рядовым, но при этом весьма заметным членом Консервативной партии. Он стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс еще в 1983 году.
Он получил особую известность среди однопартийцев, когда смог удержать за собой парламентское кресло в 1992 году, после сокрушительного поражения консерваторов на выборах.
Воспитанный в традициях католической церкви, сэр Дэвид скорее относился к социал-консерваторам: он вел активную кампанию против абортов и в защиту прав животных.
Одной из поставленных им целей в последнее время было поднятие статуса города Саутенд-он-Си (с 1997 года Эмесс избирался от округа Саутенд-Уэст) до "сити" в графстве Эссекс.
Это не первый случай нападения на депутатов. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс https://www.bbc.com/russian/features/2016/06/160617_cox_mp_murder_q_and_a была убита возле своей приёмной в местечке Бёрсталл недалеко от Лидса.
"В это сложное время мы всей душой болеем за него и за семью", - сказали в благотворительном фонде имени Джо Кокс, созданном сразу после ее гибели.
Два бывших премьер-министра Великобритании уже отозвались на трагическую новость в "Твиттере".
"Это самая опустошительная, ужасная и трагическая новость, - написал Дэвид Кэмерон. - Дэвид Эмесс был добрейшим, в высшей степени порядочным человеком. И он был самы преданным делу человекорм из всех, кого мне доводилось встречать. Нет слов, чтобы описать весь ужас случившегося сегодня. Я всем сердцем с семьей Дэвида."
"Новость о смерти сэра Дэвида разбила мне сердце, - признается в свою очередь Тереза Мэй. - Такой достойный человек, уважаемый депутат, убит в своем же округе при исполнении своих общественных обязанностей. Это настоящая трагедия для демократии. В помыслах и молитвах я сейчас с семьей Дэвида".
"Новость о гибели сэра Дэвида просто ужасна, - написала в "Твиттере" супруга британского премьера Кэрри Джонсон. - Он был добрейшим человеком, безумно любил животных, был настоящим джентльменом. Так несправедливо! Все наши мысли - о его супруге и детях".
https://www.bbc.com/russian/news-58926764
А ведь могли бы и дурачка какого-то, но не с нашим счастьем....
https://www.bbc.com/news/uk-58930593
A government source told the BBC the man arrested is a British national who, according to initial inquiries, is of Somali heritage.