РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
22 142 67

На встрече с избирателями зарезали депутата парламента Великобритании Эмесса

На встрече с избирателями зарезали депутата парламента Великобритании Эмесса

Депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Эмесс скончался от полученных ножевых ранений, которые во время встречи с избирателями 15 октября ему нанес неизвестный мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "ЕП" со ссылкой на сообщение полиции Эссекса.

"Мы получили вызов по адресу на Eastwood Road North вскоре после 12:05 сегодня (пятница, 15 октября). Мы приехали и нашли раненого. Ему оказали медицинскую помощь, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия", - сообщили правоохранители.

Полиция задержала 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве, у него был обнаружен нож. Сейчас он находится под стражей.

На встрече с избирателями зарезали депутата парламента Великобритании Эмесса 01
На встрече с избирателями зарезали депутата парламента Великобритании Эмесса 02

Ранее сообщалось, что 69-летний британский депутат Дэвид Эмесс получил несколько ножевых раненийво время встречи со своими избирателями в церкви города Ли-он-Си в Эссексе. Его ранил человек, который зашел в храм во время собрания.

Медики оказывали ему помощь на месте происшествия, однако спасти политика не удалось.

Дэвид Эмесс был членом парламента от консерваторов на протяжении почти сорока лет — он вошел туда в 1983-м в качестве представителя от Базилдона. В 1997 году Эмесс баллотировался на выборах в округе Саутенд-Вест. Он был давним и активным евроскептиком, поддержал Brexit на референдуме в 2016 году и с тех пор поддерживал кампанию Leave Means Leave, а рамках которой в проводили агитацию за то, чтобы Великобритания в конце концов вышла из ЕС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве ветерана АТО Василия Попадича на Прикарпатье задержан: подробности от полиции. ВИДЕО

Автор: 

Великобритания (5091) депутат (3341) убийство (6548)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Або муслім, або чечен ну накрайняк кацап.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:09 Ответить
+14
Их прадедушки за такие шалости привязывали шалуна к дулу пушки и стреляли ядром. Помогало...
показать весь комментарий
15.10.2021 19:17 Ответить
+11
Исламист?
показать весь комментарий
15.10.2021 18:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сметуны?
показать весь комментарий
15.10.2021 18:41 Ответить
это антисемитизм
показать весь комментарий
15.10.2021 18:43 Ответить
Та вроде бы не еврей. Нормальный чувак. Может провокация?
показать весь комментарий
10.12.2021 12:55 Ответить
40 лет в парламенте....
показать весь комментарий
15.10.2021 18:44 Ответить
Правильно, що вийшли з ЄС.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:02 Ответить
Ничего удивительного он был членом верхней палаты пэров.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:28 Ответить
Исламист?
показать весь комментарий
15.10.2021 18:45 Ответить
Кацапист?
показать весь комментарий
15.10.2021 20:28 Ответить
это кацаписты - рыцари новичка, а также
ледоруба, заточки, нагана и удавки...
показать весь комментарий
15.10.2021 20:51 Ответить
Угу, і синильної кислоти, струменем якої був убитий С.А.Бандера.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:44 Ответить
До речі,сьогодні минуло 62 роки із дня загибелі Степана Андрійовича Бандери.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:47 Ответить
Сионист?
показать весь комментарий
10.12.2021 13:09 Ответить
Поки офіційної версії причин нападу немає.
Але сяде мінімум на 25 років це точно, а скоріше за все пожиттево, не 10 як в Україні.
показать весь комментарий
16.10.2021 18:01 Ответить
жаль что на его месте не...
ах оставлю)
кстати, был японский депутат - коммунист, так его гражданин заколол как свинью, мечом, катаной)
правда гражданин чере 5 дней загадочно погиб в СИЗО
показать весь комментарий
15.10.2021 18:53 Ответить
А может нам туда послать делегацию ОПЗЖоповцев.. а то как оказывается "радикалы" сейчас все перебрались в Англию.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:59 Ответить
Петров или все-таки Боширов задержан?
показать весь комментарий
15.10.2021 19:01 Ответить
В Норвегии один исламист убил из лука 5 человек. Из лука.

показать весь комментарий
15.10.2021 19:05 Ответить
Наша Надя Савченко тоже приняла недавно ислам , так что нужно смотреть в оба 😡
показать весь комментарий
15.10.2021 19:09 Ответить
Как ? Серьезно ?
показать весь комментарий
15.10.2021 19:17 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4400533-savchenko-v-parandzhi-i-na-kolinakh-pokhvalyla-islam Савченко в паранджі і на колінах похвалила іслам

показать весь комментарий
15.10.2021 20:34 Ответить
Просмотр "Великолепного Века" не всем одинаково полезен..
Лучше бы Надюха на Браззерсе зависала ..
показать весь комментарий
15.10.2021 21:40 Ответить
краще б назад до впопочленців повернулась в полон
показать весь комментарий
15.10.2021 22:22 Ответить
Таки кукуха в неї давно поїхала.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:29 Ответить
Тю... ТП воно і в паранжі ТП...
показать весь комментарий
15.10.2021 22:31 Ответить
Надя столько выпила, что оно скажется и среди арабов.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:22 Ответить
та хай поїде до талібів в афг
показать весь комментарий
15.10.2021 22:59 Ответить
А она знает, что мусульманам бухать нельзя?
показать весь комментарий
15.10.2021 23:01 Ответить
Нельзя больше 2 литров водки за раз.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:23 Ответить
Не гони на Савченко.
показать весь комментарий
10.12.2021 13:13 Ответить
Або муслім, або чечен ну накрайняк кацап.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:09 Ответить
чечен и муслим - синонимы.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:20 Ответить
Неважно
показать весь комментарий
15.10.2021 20:43 Ответить
Эмигрант из арабского мира?
показать весь комментарий
15.10.2021 19:14 Ответить
Их прадедушки за такие шалости привязывали шалуна к дулу пушки и стреляли ядром. Помогало...
показать весь комментарий
15.10.2021 19:17 Ответить
На Филиппинах в начале двадцатого века (эта война длилась довольно долго), - против американцев действовали исламские террористы. Командовал американским гарнизоном генерал Джон Першинг. Он понимал, что террористам смерть не страшна, наоборот, они даже стремятся к ней, и пытался придумать, а что с этим сделать. И придумал.

Американские солдаты взяли в плен пятьдесят террористов. Першинг приказал привязать их к столбам, затем привести свинью, убить ее, разрезать, обмокать пули в свиную кровь и в свиной жир, зарядить этими пулями ружья и расстрелять сорок девять человек. Потом завернуть их в свиные шкуры, бросить их в могилы и сверху еще посыпать свиные кишки на них.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:37 Ответить
и что дальше?
показать весь комментарий
15.10.2021 21:34 Ответить
а далі танк Першинг і ракети Першинг.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:34 Ответить
Вы еще про Рэмбо расскажите.
показать весь комментарий
10.12.2021 13:16 Ответить
Ой вей, какой радикальный способ лечить запор))
показать весь комментарий
15.10.2021 20:18 Ответить
Аргентинец - отомстил депутату за фолклендскую войну которую тот поддержал в 83 году получив 20 тысяч фунтов в конверте
показать весь комментарий
15.10.2021 19:18 Ответить
доволі дивний мотив, враховуючи обставини тієї війни.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:22 Ответить
Аргентинцю 25 років, що він знає про ту війну.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:27 Ответить
откуда инфа?
показать весь комментарий
15.10.2021 19:27 Ответить
а на счет чувства юмора как?
показать весь комментарий
15.10.2021 19:36 Ответить
Нарешті. Це я "погнав пургу" а якщо сер'йозно то депутату може прилетіти отвєтка за скоєне та конверти і через сорок років.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:46 Ответить
Йди до вітру з своїм московським юмором. Цей англійський депутат був поважною людиною в Англії і його загибель викликає співчуття нашим партнерам і спонсорам.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:00 Ответить
Консерватор-социалист, любитель животных, настоящий джентльмен

Сэр Дэвид Эмесс, отец пятерых детей, на протяжении почти 40 лет был рядовым, но при этом весьма заметным членом Консервативной партии. Он стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс еще в 1983 году.

Он получил особую известность среди однопартийцев, когда смог удержать за собой парламентское кресло в 1992 году, после сокрушительного поражения консерваторов на выборах.

Воспитанный в традициях католической церкви, сэр Дэвид скорее относился к социал-консерваторам: он вел активную кампанию против абортов и в защиту прав животных.

Одной из поставленных им целей в последнее время было поднятие статуса города Саутенд-он-Си (с 1997 года Эмесс избирался от округа Саутенд-Уэст) до "сити" в графстве Эссекс.

Это не первый случай нападения на депутатов. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс https://www.bbc.com/russian/features/2016/06/160617_cox_mp_murder_q_and_a была убита возле своей приёмной в местечке Бёрсталл недалеко от Лидса.

"В это сложное время мы всей душой болеем за него и за семью", - сказали в благотворительном фонде имени Джо Кокс, созданном сразу после ее гибели.

Два бывших премьер-министра Великобритании уже отозвались на трагическую новость в "Твиттере".

"Это самая опустошительная, ужасная и трагическая новость, - написал Дэвид Кэмерон. - Дэвид Эмесс был добрейшим, в высшей степени порядочным человеком. И он был самы преданным делу человекорм из всех, кого мне доводилось встречать. Нет слов, чтобы описать весь ужас случившегося сегодня. Я всем сердцем с семьей Дэвида."

"Новость о смерти сэра Дэвида разбила мне сердце, - признается в свою очередь Тереза Мэй. - Такой достойный человек, уважаемый депутат, убит в своем же округе при исполнении своих общественных обязанностей. Это настоящая трагедия для демократии. В помыслах и молитвах я сейчас с семьей Дэвида".

"Новость о гибели сэра Дэвида просто ужасна, - написала в "Твиттере" супруга британского премьера Кэрри Джонсон. - Он был добрейшим человеком, безумно любил животных, был настоящим джентльменом. Так несправедливо! Все наши мысли - о его супруге и детях".

https://www.bbc.com/russian/news-58926764
показать весь комментарий
15.10.2021 20:29 Ответить
що хвора чи шо?це що я пошуткував?я людині пояснив що вессон пошуткував,бо людина подумала що дійсно так,людина написала по російськи,відповів по рос.,бо людина не з України,валер*янки випий і уважнішею треба бути
показать весь комментарий
15.10.2021 21:35 Ответить
Я не думаю что кого-то тогда нужно было подкупать. Вся Англия поддерживала войну.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:32 Ответить
Мотивы вероятно "хороший" депутат был ...
показать весь комментарий
15.10.2021 19:37 Ответить
Терорист Махмед чи Махмуд, який вбив?
показать весь комментарий
15.10.2021 19:37 Ответить
Про Полякова кажется уже и забыли.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:43 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 19:45 Ответить
интересно, к какой миролюбивой религии относится нападавший?
показать весь комментарий
15.10.2021 19:45 Ответить
У нас в Україні проблема-це араби, ведуть себе нахабно.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:17 Ответить
А у яйкій країні вони поводять себе по людськи?
показать весь комментарий
15.10.2021 21:18 Ответить
В ОАЭ и Саудии ))
показать весь комментарий
16.10.2021 07:58 Ответить
Передивився усі коменти. Версій море. А ніхто не подумав,що ота людина могла бути просто божевільною?
показать весь комментарий
15.10.2021 20:44 Ответить
А що фанатично віруючі чимось відрізняються від божевільних ?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:26 Ответить
А що,божевільний має бути обов"язково фанатично віруючим? Непогано було б, якщо на це питання відповів би психіатр. Може хтось із дописувачів є спеціалістом у цій галузі?
показать весь комментарий
15.10.2021 23:16 Ответить
Агент Путлєра. Пиня вже не довіряє новічку.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:54 Ответить
Жаль человека...
А ведь могли бы и дурачка какого-то, но не с нашим счастьем....
показать весь комментарий
15.10.2021 23:31 Ответить
Багато коментаторів правильно написали.

https://www.bbc.com/news/uk-58930593

A government source told the BBC the man arrested is a British national who, according to initial inquiries, is of Somali heritage.
показать весь комментарий
16.10.2021 00:47 Ответить
Неизвестный бухой сомалиец, сидящий на социалке.
показать весь комментарий
16.10.2021 06:03 Ответить
Напустили дикунів в країну ось й результат. Й так по всьому світу.... лізуть сюди за свої дикунські звичаї (іслам) вбивати. **** повно мусульманських країн, їдь туди падло й живи як забажаєш, проповідуй що завгодно!
показать весь комментарий
16.10.2021 18:08 Ответить
Цікаво, скільки депутатів та іньших політиків треба заразати щоб вони усвідомили небезпеку ісламістів й почали реально з ними боротися? Смерті звичайних людей їх не дуже турбують.
показать весь комментарий
16.10.2021 18:04 Ответить
 
 