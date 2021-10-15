На зустрічі з виборцями зарізали депутата парламенту Великої Британії Емесса

Депутат парламенту Великої Британії від провладної Консервативної партії Девід Емесс помер від зазнаних ножових поранень, яких під час зустрічі з виборцями 15 жовтня йому завдав невідомий чоловік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "ЄП" з посиланням на повідомлення поліції Ессекса.

"Ми отримали виклик за адресою на Eastwood Road North невдовзі після 12:05 сьогодні (п'ятниця, 15 жовтня). Ми приїхали і знайшли пораненого. Йому надали медичну допомогу, але, на жаль, він помер на місці події", - повідомили правоохоронці.

Поліція затримала 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, у нього виявили ніж. Зараз він перебуває під вартою.





Раніше повідомлялося, що 69-річний британський депутат Девід Емесс зазнав кількох ножових поранень під час зустрічі зі своїми виборцями в церкві міста Лі-он-Сі в Ессексі. Його поранив чоловік, який зайшов до храму під час зібрання.

Медики надавали йому допомогу на місці події, однак врятувати політика не вдалося.

Девід Емесс був членом парламенту від консерваторів упродовж майже сорока років - він увійшов туди в 1983-му як представник від Базілдона. У 1997 році Емесс балотувався на виборах в окрузі Саутенд-Вест. Він був давнім і активним євроскептиком, підтримав Brexit на референдумі в 2016 році і відтоді підтримував кампанію Leave Means Leave, в межах якої проводили агітацію за те, щоб Велика Британія врешті-решт вийшла з ЄС.

Читайте також: Підліткам з Чернігова, які до смерті побили поліцейського, повідомили ще про одну підозру