УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини
22 142 67

На зустрічі з виборцями зарізали депутата парламенту Великої Британії Емесса

На зустрічі з виборцями зарізали депутата парламенту Великої Британії Емесса

Депутат парламенту Великої Британії від провладної Консервативної партії Девід Емесс помер від зазнаних ножових поранень, яких під час зустрічі з виборцями 15 жовтня йому завдав невідомий чоловік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "ЄП" з посиланням на повідомлення поліції Ессекса.

"Ми отримали виклик за адресою на Eastwood Road North невдовзі після 12:05 сьогодні (п'ятниця, 15 жовтня). Ми приїхали і знайшли пораненого. Йому надали медичну допомогу, але, на жаль, він помер на місці події", - повідомили правоохоронці.

Поліція затримала 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, у нього виявили ніж. Зараз він перебуває під вартою.

На зустрічі з виборцями зарізали депутата парламенту Великої Британії Емесса 01
На зустрічі з виборцями зарізали депутата парламенту Великої Британії Емесса 02

Раніше повідомлялося, що 69-річний британський депутат Девід Емесс зазнав кількох ножових поранень під час зустрічі зі своїми виборцями в церкві міста Лі-он-Сі в Ессексі. Його поранив чоловік, який зайшов до храму під час зібрання.

Медики надавали йому допомогу на місці події, однак врятувати політика не вдалося.

Девід Емесс був членом парламенту від консерваторів упродовж майже сорока років - він увійшов туди в 1983-му як представник від Базілдона. У 1997 році Емесс балотувався на виборах в окрузі Саутенд-Вест. Він був давнім і активним євроскептиком, підтримав Brexit на референдумі в 2016 році і відтоді підтримував кампанію Leave Means Leave, в межах якої проводили агітацію за те, щоб Велика Британія врешті-решт вийшла з ЄС.

Читайте також: Підліткам з Чернігова, які до смерті побили поліцейського, повідомили ще про одну підозру

Велика Британія (5739) депутат (1802) вбивство (3152)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Або муслім, або чечен ну накрайняк кацап.
показати весь коментар
15.10.2021 19:09 Відповісти
+14
Их прадедушки за такие шалости привязывали шалуна к дулу пушки и стреляли ядром. Помогало...
показати весь коментар
15.10.2021 19:17 Відповісти
+11
Исламист?
показати весь коментар
15.10.2021 18:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сметуны?
показати весь коментар
15.10.2021 18:41 Відповісти
это антисемитизм
показати весь коментар
15.10.2021 18:43 Відповісти
Та вроде бы не еврей. Нормальный чувак. Может провокация?
показати весь коментар
10.12.2021 12:55 Відповісти
40 лет в парламенте....
показати весь коментар
15.10.2021 18:44 Відповісти
Правильно, що вийшли з ЄС.
показати весь коментар
15.10.2021 20:02 Відповісти
Ничего удивительного он был членом верхней палаты пэров.
показати весь коментар
15.10.2021 20:28 Відповісти
Исламист?
показати весь коментар
15.10.2021 18:45 Відповісти
Кацапист?
показати весь коментар
15.10.2021 20:28 Відповісти
это кацаписты - рыцари новичка, а также
ледоруба, заточки, нагана и удавки...
показати весь коментар
15.10.2021 20:51 Відповісти
Угу, і синильної кислоти, струменем якої був убитий С.А.Бандера.
показати весь коментар
15.10.2021 23:44 Відповісти
До речі,сьогодні минуло 62 роки із дня загибелі Степана Андрійовича Бандери.
показати весь коментар
15.10.2021 23:47 Відповісти
Сионист?
показати весь коментар
10.12.2021 13:09 Відповісти
Поки офіційної версії причин нападу немає.
Але сяде мінімум на 25 років це точно, а скоріше за все пожиттево, не 10 як в Україні.
показати весь коментар
16.10.2021 18:01 Відповісти
жаль что на его месте не...
ах оставлю)
кстати, был японский депутат - коммунист, так его гражданин заколол как свинью, мечом, катаной)
правда гражданин чере 5 дней загадочно погиб в СИЗО
показати весь коментар
15.10.2021 18:53 Відповісти
А может нам туда послать делегацию ОПЗЖоповцев.. а то как оказывается "радикалы" сейчас все перебрались в Англию.
показати весь коментар
15.10.2021 18:59 Відповісти
Петров или все-таки Боширов задержан?
показати весь коментар
15.10.2021 19:01 Відповісти
В Норвегии один исламист убил из лука 5 человек. Из лука.

показати весь коментар
15.10.2021 19:05 Відповісти
Наша Надя Савченко тоже приняла недавно ислам , так что нужно смотреть в оба 😡
показати весь коментар
15.10.2021 19:09 Відповісти
Как ? Серьезно ?
показати весь коментар
15.10.2021 19:17 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4400533-savchenko-v-parandzhi-i-na-kolinakh-pokhvalyla-islam Савченко в паранджі і на колінах похвалила іслам

показати весь коментар
15.10.2021 20:34 Відповісти
Просмотр "Великолепного Века" не всем одинаково полезен..
Лучше бы Надюха на Браззерсе зависала ..
показати весь коментар
15.10.2021 21:40 Відповісти
краще б назад до впопочленців повернулась в полон
показати весь коментар
15.10.2021 22:22 Відповісти
Таки кукуха в неї давно поїхала.
показати весь коментар
15.10.2021 22:29 Відповісти
Тю... ТП воно і в паранжі ТП...
показати весь коментар
15.10.2021 22:31 Відповісти
Надя столько выпила, что оно скажется и среди арабов.
показати весь коментар
15.10.2021 23:22 Відповісти
та хай поїде до талібів в афг
показати весь коментар
15.10.2021 22:59 Відповісти
А она знает, что мусульманам бухать нельзя?
показати весь коментар
15.10.2021 23:01 Відповісти
Нельзя больше 2 литров водки за раз.
показати весь коментар
15.10.2021 23:23 Відповісти
Не гони на Савченко.
показати весь коментар
10.12.2021 13:13 Відповісти
Або муслім, або чечен ну накрайняк кацап.
показати весь коментар
15.10.2021 19:09 Відповісти
чечен и муслим - синонимы.
показати весь коментар
15.10.2021 20:20 Відповісти
Неважно
показати весь коментар
15.10.2021 20:43 Відповісти
Эмигрант из арабского мира?
показати весь коментар
15.10.2021 19:14 Відповісти
Их прадедушки за такие шалости привязывали шалуна к дулу пушки и стреляли ядром. Помогало...
показати весь коментар
15.10.2021 19:17 Відповісти
На Филиппинах в начале двадцатого века (эта война длилась довольно долго), - против американцев действовали исламские террористы. Командовал американским гарнизоном генерал Джон Першинг. Он понимал, что террористам смерть не страшна, наоборот, они даже стремятся к ней, и пытался придумать, а что с этим сделать. И придумал.

Американские солдаты взяли в плен пятьдесят террористов. Першинг приказал привязать их к столбам, затем привести свинью, убить ее, разрезать, обмокать пули в свиную кровь и в свиной жир, зарядить этими пулями ружья и расстрелять сорок девять человек. Потом завернуть их в свиные шкуры, бросить их в могилы и сверху еще посыпать свиные кишки на них.
показати весь коментар
15.10.2021 19:37 Відповісти
и что дальше?
показати весь коментар
15.10.2021 21:34 Відповісти
а далі танк Першинг і ракети Першинг.
показати весь коментар
15.10.2021 22:34 Відповісти
Вы еще про Рэмбо расскажите.
показати весь коментар
10.12.2021 13:16 Відповісти
Ой вей, какой радикальный способ лечить запор))
показати весь коментар
15.10.2021 20:18 Відповісти
Аргентинец - отомстил депутату за фолклендскую войну которую тот поддержал в 83 году получив 20 тысяч фунтов в конверте
показати весь коментар
15.10.2021 19:18 Відповісти
доволі дивний мотив, враховуючи обставини тієї війни.
показати весь коментар
15.10.2021 19:22 Відповісти
Аргентинцю 25 років, що він знає про ту війну.
показати весь коментар
15.10.2021 19:27 Відповісти
откуда инфа?
показати весь коментар
15.10.2021 19:27 Відповісти
а на счет чувства юмора как?
показати весь коментар
15.10.2021 19:36 Відповісти
Нарешті. Це я "погнав пургу" а якщо сер'йозно то депутату може прилетіти отвєтка за скоєне та конверти і через сорок років.
показати весь коментар
15.10.2021 19:46 Відповісти
Йди до вітру з своїм московським юмором. Цей англійський депутат був поважною людиною в Англії і його загибель викликає співчуття нашим партнерам і спонсорам.
показати весь коментар
15.10.2021 20:00 Відповісти
Консерватор-социалист, любитель животных, настоящий джентльмен

Сэр Дэвид Эмесс, отец пятерых детей, на протяжении почти 40 лет был рядовым, но при этом весьма заметным членом Консервативной партии. Он стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс еще в 1983 году.

Он получил особую известность среди однопартийцев, когда смог удержать за собой парламентское кресло в 1992 году, после сокрушительного поражения консерваторов на выборах.

Воспитанный в традициях католической церкви, сэр Дэвид скорее относился к социал-консерваторам: он вел активную кампанию против абортов и в защиту прав животных.

Одной из поставленных им целей в последнее время было поднятие статуса города Саутенд-он-Си (с 1997 года Эмесс избирался от округа Саутенд-Уэст) до "сити" в графстве Эссекс.

Это не первый случай нападения на депутатов. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс https://www.bbc.com/russian/features/2016/06/160617_cox_mp_murder_q_and_a была убита возле своей приёмной в местечке Бёрсталл недалеко от Лидса.

"В это сложное время мы всей душой болеем за него и за семью", - сказали в благотворительном фонде имени Джо Кокс, созданном сразу после ее гибели.

Два бывших премьер-министра Великобритании уже отозвались на трагическую новость в "Твиттере".

"Это самая опустошительная, ужасная и трагическая новость, - написал Дэвид Кэмерон. - Дэвид Эмесс был добрейшим, в высшей степени порядочным человеком. И он был самы преданным делу человекорм из всех, кого мне доводилось встречать. Нет слов, чтобы описать весь ужас случившегося сегодня. Я всем сердцем с семьей Дэвида."

"Новость о смерти сэра Дэвида разбила мне сердце, - признается в свою очередь Тереза Мэй. - Такой достойный человек, уважаемый депутат, убит в своем же округе при исполнении своих общественных обязанностей. Это настоящая трагедия для демократии. В помыслах и молитвах я сейчас с семьей Дэвида".

"Новость о гибели сэра Дэвида просто ужасна, - написала в "Твиттере" супруга британского премьера Кэрри Джонсон. - Он был добрейшим человеком, безумно любил животных, был настоящим джентльменом. Так несправедливо! Все наши мысли - о его супруге и детях".

https://www.bbc.com/russian/news-58926764
показати весь коментар
15.10.2021 20:29 Відповісти
що хвора чи шо?це що я пошуткував?я людині пояснив що вессон пошуткував,бо людина подумала що дійсно так,людина написала по російськи,відповів по рос.,бо людина не з України,валер*янки випий і уважнішею треба бути
показати весь коментар
15.10.2021 21:35 Відповісти
Я не думаю что кого-то тогда нужно было подкупать. Вся Англия поддерживала войну.
показати весь коментар
15.10.2021 19:32 Відповісти
Мотивы вероятно "хороший" депутат был ...
показати весь коментар
15.10.2021 19:37 Відповісти
Терорист Махмед чи Махмуд, який вбив?
показати весь коментар
15.10.2021 19:37 Відповісти
Про Полякова кажется уже и забыли.
показати весь коментар
15.10.2021 19:43 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2021 19:45 Відповісти
интересно, к какой миролюбивой религии относится нападавший?
показати весь коментар
15.10.2021 19:45 Відповісти
У нас в Україні проблема-це араби, ведуть себе нахабно.
показати весь коментар
15.10.2021 20:17 Відповісти
А у яйкій країні вони поводять себе по людськи?
показати весь коментар
15.10.2021 21:18 Відповісти
В ОАЭ и Саудии ))
показати весь коментар
16.10.2021 07:58 Відповісти
Передивився усі коменти. Версій море. А ніхто не подумав,що ота людина могла бути просто божевільною?
показати весь коментар
15.10.2021 20:44 Відповісти
А що фанатично віруючі чимось відрізняються від божевільних ?
показати весь коментар
15.10.2021 22:26 Відповісти
А що,божевільний має бути обов"язково фанатично віруючим? Непогано було б, якщо на це питання відповів би психіатр. Може хтось із дописувачів є спеціалістом у цій галузі?
показати весь коментар
15.10.2021 23:16 Відповісти
Агент Путлєра. Пиня вже не довіряє новічку.
показати весь коментар
15.10.2021 20:54 Відповісти
Жаль человека...
А ведь могли бы и дурачка какого-то, но не с нашим счастьем....
показати весь коментар
15.10.2021 23:31 Відповісти
Багато коментаторів правильно написали.

https://www.bbc.com/news/uk-58930593

A government source told the BBC the man arrested is a British national who, according to initial inquiries, is of Somali heritage.
показати весь коментар
16.10.2021 00:47 Відповісти
Неизвестный бухой сомалиец, сидящий на социалке.
показати весь коментар
16.10.2021 06:03 Відповісти
Напустили дикунів в країну ось й результат. Й так по всьому світу.... лізуть сюди за свої дикунські звичаї (іслам) вбивати. **** повно мусульманських країн, їдь туди падло й живи як забажаєш, проповідуй що завгодно!
показати весь коментар
16.10.2021 18:08 Відповісти
Цікаво, скільки депутатів та іньших політиків треба заразати щоб вони усвідомили небезпеку ісламістів й почали реально з ними боротися? Смерті звичайних людей їх не дуже турбують.
показати весь коментар
16.10.2021 18:04 Відповісти
 
 