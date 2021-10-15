СНБО утвердил План обороны Украины, - Данилов

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 октября утвердили План обороны Украины.

Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По словам чиновника, над документом работали два года, его приняли впервые в истории Украины.

"Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной", - рассказал секретарь СНБО. Деталей документа он не объявил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против российской сети MERE и лиц, причастных к незаконным выборам, - Данилов

Кроме того, сообщил секретарь СНБО, в документе четко прописано, в каких ситуациях какие органы должны быть задействованы и как они должны сотрудничать друг с другом, передает УП. Также там отмечается, каким образом в таких ситуациях задействуются представители территориальной обороны.