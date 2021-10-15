РУС
СНБО утвердил План обороны Украины, - Данилов

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 октября утвердили План обороны Украины.

Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По словам чиновника, над документом работали два года, его приняли впервые в истории Украины.

"Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной", - рассказал секретарь СНБО. Деталей документа он не объявил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против российской сети MERE и лиц, причастных к незаконным выборам, - Данилов

Кроме того, сообщил секретарь СНБО, в документе четко прописано, в каких ситуациях какие органы должны быть задействованы и как они должны сотрудничать друг с другом, передает УП. Также там отмечается, каким образом в таких ситуациях задействуются представители территориальной обороны.

Данилов Алексей (1066) оборона (5267) СНБО (4462)
+20
Ермаку копию для передачи в Москву сделали ?
15.10.2021 21:53 Ответить
+17
план клована такой.. плановый - все себе и друзьям.
15.10.2021 21:55 Ответить
+14
Могут и оргинал передать.
15.10.2021 21:54 Ответить
Ермаку копию для передачи в Москву сделали ?
15.10.2021 21:53 Ответить
Могут и оргинал передать.
15.10.2021 21:54 Ответить
план клована такой.. плановый - все себе и друзьям.
15.10.2021 21:55 Ответить
п.с. "план обороны Украины" "у зеленского" один - завалить оборонный заказ:

Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден
- государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен) и
- профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен).

Общий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен
15.10.2021 21:58 Ответить
Нелегко будет оборонять страну, имея 2,5 миллиарда долгов перед собственными солдатами и офицерами, да еще с учетом того, что оборонный заказ на 2021 год, банально просрали.
15.10.2021 21:53 Ответить
???

Психолог ДалайЛамы@DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1448939260078329874 9 ч



Шуфрича не було бито вже... всю каденцію зеленського.
15.10.2021 21:53 Ответить
в общем, "план" у зеЛоха офшорного - один: деребан Украины и вывод средств в офшоры.

ВСЁ из запланированного зелохом квартальным - рухнуло с громким треском под завывание зебилам в видосиках о "достижениях найвеличнейшего" любителя курить "план"
15.10.2021 21:54 Ответить
интересно в мацкве мечтают прочитать этот бред пьяного ветеринара?
15.10.2021 21:55 Ответить
то есть до сегодняшнего дня у нас не было никакого плана обороны? и вот оно. приняли таки. хух.
15.10.2021 21:57 Ответить
над документом работали два года, его приняли впервые в истории Украины. Источник: Ключові слова: ВПЕРШЕ в істрії України. Це що виходить, сивочолий "гетьман", "надьожа Нації" і "потужний криголам" в одному лиці, не спромігся за П'ЯТЬ років свого "гетьманства" прийняти план оборони України? Під час війни? Барижити з окупантами - спромігся, профукати стратегічні склади БП - спромігся, здати ху...лу Україну, підписавши ганебні мінські угоди - теж спромігся, а прийняти план оборони України у нього часу не вистачило... Ну-ну.
15.10.2021 22:26 Ответить
Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 6 мая о необходимости создания новой системы обеспечения национальной безопасности страны.

"Президент своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 мая 2015 "О Стратегии национальной безопасности Украины", - сообщает пресс-служба президента.

Согласно стратегии, основными направлениями государственной политики в сфере национальной безопасности являются восстановление территориальной целостности в рамках международно-признанной государственной границы Украины, создание эффективного сектора безопасности и обороны и повышение обороноспособности страны, в том числе благодаря углублению оборонно-промышленного и военно-технического сотрудничества с государствами - НАТО и ЕС и достижения полной независимости от России в вопросах производства вооружений и военной техники.
15.10.2021 22:32 Ответить
Ну і про що цей план оборони? просто пєрєстать стрєлять і встерєтіться те-а-тет, чи договоріться посрєдінє?
15.10.2021 22:36 Ответить
+15 гривень зелеботу
16.10.2021 01:12 Ответить
Для оборони країни використовують я всі!!! сили і засоби, в тму чслі і сили територіальної оборони. Повтрюю - всі наявні. Ніякої почерговості бути не може.
15.10.2021 21:58 Ответить
Пункт 1 затвердженого плана оборони:

При початку наступу російських військ, вогонь у відповідь не відкривати.

Покарання 7 років в'язниці.
15.10.2021 22:00 Ответить
Более чем уверен что копия этого документа очутилась в Москве раньше чем ее прочитал Зеленский.
15.10.2021 22:01 Ответить
Зачем им это? Разве что поржать.
15.10.2021 22:05 Ответить
Та вони вже так ржали, так ржали... всі 242 дня оборони Донецького аеропорту!
15.10.2021 23:28 Ответить
И чей он сейчас?
15.10.2021 23:29 Ответить
А ти дурненький, і сам не можеш загуглити?

Ну добре, скажу - нема його. Вони не змогли подолати захисників аеропорту, тож підірвали його. Бетон, на відміну від Кіборгів, не витримав.
15.10.2021 23:54 Ответить
Более того, его в Москве и писали, передали через Дерьмака. Поэтому он так и называется "впервые в истории Украины".
15.10.2021 22:42 Ответить
Тепер ясно, чому зе хоче зустрітися з ху#лом "с глазу на глаз"...
15.10.2021 22:01 Ответить
Сразу стало как-то спокойнее.
15.10.2021 22:04 Ответить
Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 6 мая о необходимости создания новой системы обеспечения национальной безопасности страны.

"Президент своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 мая 2015 "О Стратегии национальной безопасности Украины", - сообщает пресс-служба президента.

Согласно стратегии, основными направлениями государственной политики в сфере национальной безопасности являются восстановление территориальной целостности в рамках международно-признанной государственной границы Украины, создание эффективного сектора безопасности и обороны и повышение обороноспособности страны, в том числе благодаря углублению оборонно-промышленного и военно-технического сотрудничества с государствами - НАТО и ЕС и достижения полной независимости от России в вопросах производства вооружений и военной техники.
15.10.2021 22:05 Ответить
План из одного пункта - капитуляция.
15.10.2021 22:06 Ответить
План:

1. просто перестать стрелять
2. отвести как можно дальше
3. особый статус сепарам
4. заглянуть в глаз куйлу
15.10.2021 22:08 Ответить
Найкоротший план оборони:

п. 1 - зелених на палю.

Кінець
15.10.2021 22:10 Ответить
15.10.2021 22:10 Ответить
Нет там уже Авакова, там вместо него какой-то мутный типок, который 2 месяца не может выяснить был ли бухой трухин за рулем авто, и посылающий водолазов найти мотив покушения на водителя шефира. Ну и стефанчук вместо разумкова. а так да - команда знатная... ни один в обороне страны замечен не было
15.10.2021 22:12 Ответить
что не примут - такого до них еще не было! это впервые в истории Украины! это суппер-пуппер... такое все грандиозное... шо звиздец с переворотом!!! хоть бы хто там от скромности покраснел!!!
15.10.2021 22:10 Ответить
президент Дерьмак вел прямую трансляцию заседания в фсб.
15.10.2021 22:15 Ответить
В плане есть соло на клавишах?
15.10.2021 22:15 Ответить
15.10.2021 22:41 Ответить
достижения за эту неделю

1 - Утро застало Вову на чужих огородах.
Наглый Ермак случайно попавший в кадр даже каски не одел.
Вообще то передвижение с размещением охраняемого объекта во главе колоны, может выдавать только страстное желание охраны угробить объект на первой же минной закладке
.

2 - Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка - «Схеми»

Сериал от США продолжается

"Зеленский купил не тот фильм" (с)
.

3 - "Зеленський запланував візит у Великобританію - посол Пристайко."

Гражданам Украины разъясняем ситуацию
26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) - организуется Великобританией и Италией 31 октября-12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго.
Крайний срок подачи заявок для КС-26 истёк 31 декабря 2020 года.
Заявку на проведение мероприятий и выставок «на полях» КС-26 можно было подать в июле 2021.

Оба срока наш МИД естественно проспал и Зеленский может появиться там только на правах "свободного туриста"заполнив соответствующую анкету на сайте. Даем ссылочку, чтобы МИД опять что то не напутал
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonlinereg.unfccc.int%2F%3Ffbclid%3DIwAR19YP2snso9cbaOWwIhtSEGtaFrIBXY8KWbLWLivDClhpxcQSQMCcP2v1Y&h=AT3lZl6X-lyoaa7_7L3np5uyp647huCK-5Y3Fuhqdo9JUCnogJyRHSoFUfAyCs4xj93_E9kPyu2ddyHcyU9Elt4AHpw5NN4lI_gU5IqVFkOwlDHmcKGOj2j1dx1-jhtBQC4&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0Dk9wRSbIW8cmtcVWK59iLrOY6DNwRS5zkh9e0a2B4M5ISkFexTEk2dvwsGNSYUCvIHVXEh2pSPgf_lBSjsu1JjEqH95TnpXHJyD8GOoinc6I4gk6ApS4aVzwYJbkx47t18XYI0gkGpo17cOv3NZB2lV1ebW9_wThZBnC63bmc7cHJIBxEynxV0W7L5du5wZBvZuy7eNBtsHxfBIeEG1CaA-gt3aV091NxD9VAWSAUoJUS https://onlinereg.unfccc.int/

Но не это главное - главное что 1-2 ноября перед конференцией состоится Саммит мировых лидеров G-20, на который Зеленского не приглашали и никто не пустит, но покрутиться возле него Вове очень хочется, тем более, что оплачивают его туризм гра;дане Украины.
.

4 - МИД Кулебе.
Там вам готовят чудное назначение на зам.министра, так вы уж не смешите международное сообщество. Если оно узнает, что кандидат на такой пост вызывал бл..ей прямо с заседания парламента страны, вам же никто руки не подаст А вам руки еще протягивать и протягивать
.

5 - "Врать надо складно и весело" Л. Кучма
Леонид Данилыч у которого была шикарная память, не сказал что в процессе вранья - память это главное
Две недели назад (мы писали 27.09.2021), когда "зеленым человечкам" указывали на наличие задолженности перед военными, они истерично верещали "вы все врете !!" и тут забыв что врали Минобороны торжественно заявило, что выделило 3,7 млрд грн на погашение задолженности по выплатам военнослужащим.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mil.gov.ua%2Fnews%2F2021%2F10%2F14%2Fministerstvo-oboroni-ukraini-profinansuvalo-vijskovi-chastini-ta-ustanovi-zbrojnih-sil-ukraini-na-zagalnu-sumu-3-7-mlrd-griven%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N2ZBpBXZ_yMzxrq9qfZ729LKptdKiUL8BUK92AVLoOGC6a50zjq-iqd0&h=AT2KwapV0ln95ot67kacUwKvwV8nlAHD_ro-ir2wHqgerv-VLVEomDXs8PWehjSuR-OTybtH8OMD6pfHcPDaVrtDFWkyTCsPCv8q1gE3GVDPIbyZnXKSMDRAJ9X6EE_WFdk&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0Dk9wRSbIW8cmtcVWK59iLrOY6DNwRS5zkh9e0a2B4M5ISkFexTEk2dvwsGNSYUCvIHVXEh2pSPgf_lBSjsu1JjEqH95TnpXHJyD8GOoinc6I4gk6ApS4aVzwYJbkx47t18XYI0gkGpo17cOv3NZB2lV1ebW9_wThZBnC63bmc7cHJIBxEynxV0W7L5du5wZBvZuy7eNBtsHxfBIeEG1CaA-gt3aV091NxD9VAWSAUoJUS https://www.mil.gov.ua/.../ministerstvo-oboroni-ukraini.../
.

6 - Послы стран G-7 побеседовали с главой НБУ о транше МВФ. После этого Шевченко куда то поехал.
.

7 - "Ляшко розповів, коли лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні"

Как только вас посадят
.

8 - Наивный Netflix поверил словам Зеленского что в Украине "можно и нужно снимать кино". Теперь не может получить причитающиеся компенсации
Наивные... В Украине можно и нужно снимать "Сваты" и Квартал. Все остальное - выясните у Шефира проценты отката
15.10.2021 22:43 Ответить
15.10.2021 22:44 Ответить
шо,уже ???
повели ???
15.10.2021 23:29 Ответить
,,,,,МАТРИЦА 3. две пилюли. тизер. государство фильм еще никогда не рекламировало!)
16.10.2021 00:18 Ответить
Вони затвердили План оборони України.

16.10.2021 06:35 Ответить
 
 