РНБО затвердила План оборони України, - Данілов

На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 15 жовтня затвердили План оборони України.

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данлов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За словами чиновника, над документом працювали два роки, його ухвалили вперше в історії України.

"Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною", - розповів секретар РНБО. Подробиць документа він не оголосив.

Читайте також: РНБО ввела санкції проти російської мережі MERE і осіб, причетних до незаконних виборів, - Данілов

Топ коментарі
+20
Ермаку копию для передачи в Москву сделали ?
15.10.2021 21:53 Відповісти
+17
план клована такой.. плановый - все себе и друзьям.
15.10.2021 21:55 Відповісти
+14
Могут и оргинал передать.
15.10.2021 21:54 Відповісти
15.10.2021 21:53 Відповісти
15.10.2021 21:54 Відповісти
15.10.2021 21:55 Відповісти
п.с. "план обороны Украины" "у зеленского" один - завалить оборонный заказ:

Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден
- государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен) и
- профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен).

Общий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен
15.10.2021 21:58 Відповісти
Нелегко будет оборонять страну, имея 2,5 миллиарда долгов перед собственными солдатами и офицерами, да еще с учетом того, что оборонный заказ на 2021 год, банально просрали.
15.10.2021 21:53 Відповісти
???

Психолог ДалайЛамы@DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1448939260078329874 9 ч



Шуфрича не було бито вже... всю каденцію зеленського.
15.10.2021 21:53 Відповісти
в общем, "план" у зеЛоха офшорного - один: деребан Украины и вывод средств в офшоры.

ВСЁ из запланированного зелохом квартальным - рухнуло с громким треском под завывание зебилам в видосиках о "достижениях найвеличнейшего" любителя курить "план"
15.10.2021 21:54 Відповісти
интересно в мацкве мечтают прочитать этот бред пьяного ветеринара?
15.10.2021 21:55 Відповісти
то есть до сегодняшнего дня у нас не было никакого плана обороны? и вот оно. приняли таки. хух.
15.10.2021 21:57 Відповісти
над документом работали два года, его приняли впервые в истории Украины. Источник: Ключові слова: ВПЕРШЕ в істрії України. Це що виходить, сивочолий "гетьман", "надьожа Нації" і "потужний криголам" в одному лиці, не спромігся за П'ЯТЬ років свого "гетьманства" прийняти план оборони України? Під час війни? Барижити з окупантами - спромігся, профукати стратегічні склади БП - спромігся, здати ху...лу Україну, підписавши ганебні мінські угоди - теж спромігся, а прийняти план оборони України у нього часу не вистачило... Ну-ну.
15.10.2021 22:26 Відповісти
Президент Украины Петр Порошенко во вторник подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 6 мая о необходимости создания новой системы обеспечения национальной безопасности страны.

"Президент своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 мая 2015 "О Стратегии национальной безопасности Украины", - сообщает пресс-служба президента.

Согласно стратегии, основными направлениями государственной политики в сфере национальной безопасности являются восстановление территориальной целостности в рамках международно-признанной государственной границы Украины, создание эффективного сектора безопасности и обороны и повышение обороноспособности страны, в том числе благодаря углублению оборонно-промышленного и военно-технического сотрудничества с государствами - НАТО и ЕС и достижения полной независимости от России в вопросах производства вооружений и военной техники.
15.10.2021 22:32 Відповісти
Ну і про що цей план оборони? просто пєрєстать стрєлять і встерєтіться те-а-тет, чи договоріться посрєдінє?
15.10.2021 22:36 Відповісти
+15 гривень зелеботу
16.10.2021 01:12 Відповісти
Для оборони країни використовують я всі!!! сили і засоби, в тму чслі і сили територіальної оборони. Повтрюю - всі наявні. Ніякої почерговості бути не може.
15.10.2021 21:58 Відповісти
Пункт 1 затвердженого плана оборони:

При початку наступу російських військ, вогонь у відповідь не відкривати.

Покарання 7 років в'язниці.
15.10.2021 22:00 Відповісти
Более чем уверен что копия этого документа очутилась в Москве раньше чем ее прочитал Зеленский.
15.10.2021 22:01 Відповісти
Зачем им это? Разве что поржать.
15.10.2021 22:05 Відповісти
Та вони вже так ржали, так ржали... всі 242 дня оборони Донецького аеропорту!
15.10.2021 23:28 Відповісти
И чей он сейчас?
15.10.2021 23:29 Відповісти
А ти дурненький, і сам не можеш загуглити?

Ну добре, скажу - нема його. Вони не змогли подолати захисників аеропорту, тож підірвали його. Бетон, на відміну від Кіборгів, не витримав.
15.10.2021 23:54 Відповісти
Более того, его в Москве и писали, передали через Дерьмака. Поэтому он так и называется "впервые в истории Украины".
15.10.2021 22:42 Відповісти
Тепер ясно, чому зе хоче зустрітися з ху#лом "с глазу на глаз"...
15.10.2021 22:01 Відповісти
Сразу стало как-то спокойнее.
15.10.2021 22:04 Відповісти
План из одного пункта - капитуляция.
15.10.2021 22:06 Відповісти
План:

1. просто перестать стрелять
2. отвести как можно дальше
3. особый статус сепарам
4. заглянуть в глаз куйлу
15.10.2021 22:08 Відповісти
Найкоротший план оборони:

п. 1 - зелених на палю.

Кінець
15.10.2021 22:10 Відповісти
15.10.2021 22:10 Відповісти
Нет там уже Авакова, там вместо него какой-то мутный типок, который 2 месяца не может выяснить был ли бухой трухин за рулем авто, и посылающий водолазов найти мотив покушения на водителя шефира. Ну и стефанчук вместо разумкова. а так да - команда знатная... ни один в обороне страны замечен не было
15.10.2021 22:12 Відповісти
что не примут - такого до них еще не было! это впервые в истории Украины! это суппер-пуппер... такое все грандиозное... шо звиздец с переворотом!!! хоть бы хто там от скромности покраснел!!!
15.10.2021 22:10 Відповісти
президент Дерьмак вел прямую трансляцию заседания в фсб.
15.10.2021 22:15 Відповісти
В плане есть соло на клавишах?
15.10.2021 22:15 Відповісти
15.10.2021 22:41 Відповісти
достижения за эту неделю

1 - Утро застало Вову на чужих огородах.
Наглый Ермак случайно попавший в кадр даже каски не одел.
Вообще то передвижение с размещением охраняемого объекта во главе колоны, может выдавать только страстное желание охраны угробить объект на первой же минной закладке
.

2 - Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка - «Схеми»

Сериал от США продолжается

"Зеленский купил не тот фильм" (с)
.

3 - "Зеленський запланував візит у Великобританію - посол Пристайко."

Гражданам Украины разъясняем ситуацию
26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) - организуется Великобританией и Италией 31 октября-12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго.
Крайний срок подачи заявок для КС-26 истёк 31 декабря 2020 года.
Заявку на проведение мероприятий и выставок «на полях» КС-26 можно было подать в июле 2021.

Оба срока наш МИД естественно проспал и Зеленский может появиться там только на правах "свободного туриста"заполнив соответствующую анкету на сайте. Даем ссылочку, чтобы МИД опять что то не напутал
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonlinereg.unfccc.int%2F%3Ffbclid%3DIwAR19YP2snso9cbaOWwIhtSEGtaFrIBXY8KWbLWLivDClhpxcQSQMCcP2v1Y&h=AT3lZl6X-lyoaa7_7L3np5uyp647huCK-5Y3Fuhqdo9JUCnogJyRHSoFUfAyCs4xj93_E9kPyu2ddyHcyU9Elt4AHpw5NN4lI_gU5IqVFkOwlDHmcKGOj2j1dx1-jhtBQC4&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0Dk9wRSbIW8cmtcVWK59iLrOY6DNwRS5zkh9e0a2B4M5ISkFexTEk2dvwsGNSYUCvIHVXEh2pSPgf_lBSjsu1JjEqH95TnpXHJyD8GOoinc6I4gk6ApS4aVzwYJbkx47t18XYI0gkGpo17cOv3NZB2lV1ebW9_wThZBnC63bmc7cHJIBxEynxV0W7L5du5wZBvZuy7eNBtsHxfBIeEG1CaA-gt3aV091NxD9VAWSAUoJUS https://onlinereg.unfccc.int/

Но не это главное - главное что 1-2 ноября перед конференцией состоится Саммит мировых лидеров G-20, на который Зеленского не приглашали и никто не пустит, но покрутиться возле него Вове очень хочется, тем более, что оплачивают его туризм гра;дане Украины.
.

4 - МИД Кулебе.
Там вам готовят чудное назначение на зам.министра, так вы уж не смешите международное сообщество. Если оно узнает, что кандидат на такой пост вызывал бл..ей прямо с заседания парламента страны, вам же никто руки не подаст А вам руки еще протягивать и протягивать
.

5 - "Врать надо складно и весело" Л. Кучма
Леонид Данилыч у которого была шикарная память, не сказал что в процессе вранья - память это главное
Две недели назад (мы писали 27.09.2021), когда "зеленым человечкам" указывали на наличие задолженности перед военными, они истерично верещали "вы все врете !!" и тут забыв что врали Минобороны торжественно заявило, что выделило 3,7 млрд грн на погашение задолженности по выплатам военнослужащим.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mil.gov.ua%2Fnews%2F2021%2F10%2F14%2Fministerstvo-oboroni-ukraini-profinansuvalo-vijskovi-chastini-ta-ustanovi-zbrojnih-sil-ukraini-na-zagalnu-sumu-3-7-mlrd-griven%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N2ZBpBXZ_yMzxrq9qfZ729LKptdKiUL8BUK92AVLoOGC6a50zjq-iqd0&h=AT2KwapV0ln95ot67kacUwKvwV8nlAHD_ro-ir2wHqgerv-VLVEomDXs8PWehjSuR-OTybtH8OMD6pfHcPDaVrtDFWkyTCsPCv8q1gE3GVDPIbyZnXKSMDRAJ9X6EE_WFdk&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0Dk9wRSbIW8cmtcVWK59iLrOY6DNwRS5zkh9e0a2B4M5ISkFexTEk2dvwsGNSYUCvIHVXEh2pSPgf_lBSjsu1JjEqH95TnpXHJyD8GOoinc6I4gk6ApS4aVzwYJbkx47t18XYI0gkGpo17cOv3NZB2lV1ebW9_wThZBnC63bmc7cHJIBxEynxV0W7L5du5wZBvZuy7eNBtsHxfBIeEG1CaA-gt3aV091NxD9VAWSAUoJUS https://www.mil.gov.ua/.../ministerstvo-oboroni-ukraini.../
.

6 - Послы стран G-7 побеседовали с главой НБУ о транше МВФ. После этого Шевченко куда то поехал.
.

7 - "Ляшко розповів, коли лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні"

Как только вас посадят
.

8 - Наивный Netflix поверил словам Зеленского что в Украине "можно и нужно снимать кино". Теперь не может получить причитающиеся компенсации
Наивные... В Украине можно и нужно снимать "Сваты" и Квартал. Все остальное - выясните у Шефира проценты отката
15.10.2021 22:43 Відповісти
15.10.2021 22:44 Відповісти
шо,уже ???
повели ???
15.10.2021 23:29 Відповісти
,,,,,МАТРИЦА 3. две пилюли. тизер. государство фильм еще никогда не рекламировало!)
16.10.2021 00:18 Відповісти
Вони затвердили План оборони України.

16.10.2021 06:35 Відповісти
 
 