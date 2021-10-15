РНБО затвердила План оборони України, - Данілов
На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 15 жовтня затвердили План оборони України.
Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данлов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
За словами чиновника, над документом працювали два роки, його ухвалили вперше в історії України.
"Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною", - розповів секретар РНБО. Подробиць документа він не оголосив.
Топ коментарі
+20 violator
показати весь коментар15.10.2021 21:53 Відповісти Посилання
+17 Scorpman Y
показати весь коментар15.10.2021 21:55 Відповісти Посилання
+14 mrSmith
показати весь коментар15.10.2021 21:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден
- государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен) и
- профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен).
Общий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен
Психолог ДалайЛамы@DarkSoulsFan12
https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1448939260078329874 9 ч
Шуфрича не було бито вже... всю каденцію зеленського.
ВСЁ из запланированного зелохом квартальным - рухнуло с громким треском под завывание зебилам в видосиках о "достижениях найвеличнейшего" любителя курить "план"
"Президент своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 мая 2015 "О Стратегии национальной безопасности Украины", - сообщает пресс-служба президента.
Согласно стратегии, основными направлениями государственной политики в сфере национальной безопасности являются восстановление территориальной целостности в рамках международно-признанной государственной границы Украины, создание эффективного сектора безопасности и обороны и повышение обороноспособности страны, в том числе благодаря углублению оборонно-промышленного и военно-технического сотрудничества с государствами - НАТО и ЕС и достижения полной независимости от России в вопросах производства вооружений и военной техники.
При початку наступу російських військ, вогонь у відповідь не відкривати.
Покарання 7 років в'язниці.
Ну добре, скажу - нема його. Вони не змогли подолати захисників аеропорту, тож підірвали його. Бетон, на відміну від Кіборгів, не витримав.
"Президент своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 мая 2015 "О Стратегии национальной безопасности Украины", - сообщает пресс-служба президента.
Согласно стратегии, основными направлениями государственной политики в сфере национальной безопасности являются восстановление территориальной целостности в рамках международно-признанной государственной границы Украины, создание эффективного сектора безопасности и обороны и повышение обороноспособности страны, в том числе благодаря углублению оборонно-промышленного и военно-технического сотрудничества с государствами - НАТО и ЕС и достижения полной независимости от России в вопросах производства вооружений и военной техники.
1. просто перестать стрелять
2. отвести как можно дальше
3. особый статус сепарам
4. заглянуть в глаз куйлу
п. 1 - зелених на палю.
Кінець
1 - Утро застало Вову на чужих огородах.
Наглый Ермак случайно попавший в кадр даже каски не одел.
Вообще то передвижение с размещением охраняемого объекта во главе колоны, может выдавать только страстное желание охраны угробить объект на первой же минной закладке
.
2 - Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка - «Схеми»
Сериал от США продолжается
"Зеленский купил не тот фильм" (с)
.
3 - "Зеленський запланував візит у Великобританію - посол Пристайко."
Гражданам Украины разъясняем ситуацию
26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) - организуется Великобританией и Италией 31 октября-12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго.
Крайний срок подачи заявок для КС-26 истёк 31 декабря 2020 года.
Заявку на проведение мероприятий и выставок «на полях» КС-26 можно было подать в июле 2021.
Оба срока наш МИД естественно проспал и Зеленский может появиться там только на правах "свободного туриста"заполнив соответствующую анкету на сайте. Даем ссылочку, чтобы МИД опять что то не напутал
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonlinereg.unfccc.int%2F%3Ffbclid%3DIwAR19YP2snso9cbaOWwIhtSEGtaFrIBXY8KWbLWLivDClhpxcQSQMCcP2v1Y&h=AT3lZl6X-lyoaa7_7L3np5uyp647huCK-5Y3Fuhqdo9JUCnogJyRHSoFUfAyCs4xj93_E9kPyu2ddyHcyU9Elt4AHpw5NN4lI_gU5IqVFkOwlDHmcKGOj2j1dx1-jhtBQC4&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0Dk9wRSbIW8cmtcVWK59iLrOY6DNwRS5zkh9e0a2B4M5ISkFexTEk2dvwsGNSYUCvIHVXEh2pSPgf_lBSjsu1JjEqH95TnpXHJyD8GOoinc6I4gk6ApS4aVzwYJbkx47t18XYI0gkGpo17cOv3NZB2lV1ebW9_wThZBnC63bmc7cHJIBxEynxV0W7L5du5wZBvZuy7eNBtsHxfBIeEG1CaA-gt3aV091NxD9VAWSAUoJUS https://onlinereg.unfccc.int/
Но не это главное - главное что 1-2 ноября перед конференцией состоится Саммит мировых лидеров G-20, на который Зеленского не приглашали и никто не пустит, но покрутиться возле него Вове очень хочется, тем более, что оплачивают его туризм гра;дане Украины.
.
4 - МИД Кулебе.
Там вам готовят чудное назначение на зам.министра, так вы уж не смешите международное сообщество. Если оно узнает, что кандидат на такой пост вызывал бл..ей прямо с заседания парламента страны, вам же никто руки не подаст А вам руки еще протягивать и протягивать
.
5 - "Врать надо складно и весело" Л. Кучма
Леонид Данилыч у которого была шикарная память, не сказал что в процессе вранья - память это главное
Две недели назад (мы писали 27.09.2021), когда "зеленым человечкам" указывали на наличие задолженности перед военными, они истерично верещали "вы все врете !!" и тут забыв что врали Минобороны торжественно заявило, что выделило 3,7 млрд грн на погашение задолженности по выплатам военнослужащим.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mil.gov.ua%2Fnews%2F2021%2F10%2F14%2Fministerstvo-oboroni-ukraini-profinansuvalo-vijskovi-chastini-ta-ustanovi-zbrojnih-sil-ukraini-na-zagalnu-sumu-3-7-mlrd-griven%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N2ZBpBXZ_yMzxrq9qfZ729LKptdKiUL8BUK92AVLoOGC6a50zjq-iqd0&h=AT2KwapV0ln95ot67kacUwKvwV8nlAHD_ro-ir2wHqgerv-VLVEomDXs8PWehjSuR-OTybtH8OMD6pfHcPDaVrtDFWkyTCsPCv8q1gE3GVDPIbyZnXKSMDRAJ9X6EE_WFdk&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0Dk9wRSbIW8cmtcVWK59iLrOY6DNwRS5zkh9e0a2B4M5ISkFexTEk2dvwsGNSYUCvIHVXEh2pSPgf_lBSjsu1JjEqH95TnpXHJyD8GOoinc6I4gk6ApS4aVzwYJbkx47t18XYI0gkGpo17cOv3NZB2lV1ebW9_wThZBnC63bmc7cHJIBxEynxV0W7L5du5wZBvZuy7eNBtsHxfBIeEG1CaA-gt3aV091NxD9VAWSAUoJUS https://www.mil.gov.ua/.../ministerstvo-oboroni-ukraini.../
.
6 - Послы стран G-7 побеседовали с главой НБУ о транше МВФ. После этого Шевченко куда то поехал.
.
7 - "Ляшко розповів, коли лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні"
Как только вас посадят
.
8 - Наивный Netflix поверил словам Зеленского что в Украине "можно и нужно снимать кино". Теперь не может получить причитающиеся компенсации
Наивные... В Украине можно и нужно снимать "Сваты" и Квартал. Все остальное - выясните у Шефира проценты отката
повели ???