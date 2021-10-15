РНБО затвердила План оборони України, - Данілов

На засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 15 жовтня затвердили План оборони України.

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данлов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За словами чиновника, над документом працювали два роки, його ухвалили вперше в історії України.

"Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною", - розповів секретар РНБО. Подробиць документа він не оголосив.

Читайте також: РНБО ввела санкції проти російської мережі MERE і осіб, причетних до незаконних виборів, - Данілов