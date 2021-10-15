Стратегию биобезопасности и биозащиты Украины утвердил СНБО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 октября утвердили стратегию биологической безопасности и защиты страны.

Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Второй вопрос, который сегодня рассматривался СНБО - это стратегия биозащиты. Вы знаете, что COVID-19 и другие болезни, которые сегодня есть в мире, к большому сожалению, они не только для нашей страны, но и для всего мира стали большим вызовом. И мы утвердили сегодня на заседании СНБО стратегию биобезопасности и биозащиты для того, чтобы привести в норму все вопросы, которые есть в этой сфере и для того, чтобы все соответствующие органы работали в соответствии с теми, вызовами, которые есть", - сообщил Данилов.

