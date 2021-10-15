РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8863 посетителя онлайн
Новости
1 347 5

Стратегию биобезопасности и биозащиты Украины утвердил СНБО

Стратегию биобезопасности и биозащиты Украины утвердил СНБО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 октября утвердили стратегию биологической безопасности и защиты страны.

Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Второй вопрос, который сегодня рассматривался СНБО - это стратегия биозащиты. Вы знаете, что COVID-19 и другие болезни, которые сегодня есть в мире, к большому сожалению, они не только для нашей страны, но и для всего мира стали большим вызовом. И мы утвердили сегодня на заседании СНБО стратегию биобезопасности и биозащиты для того, чтобы привести в норму все вопросы, которые есть в этой сфере и для того, чтобы все соответствующие органы работали в соответствии с теми, вызовами, которые есть", - сообщил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа ученых займется исследованием новых вирусов и работой над предотвращением пандемий, - ВОЗ

Автор: 

вирус (582) СНБО (4462) стратегия (193)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.10.2021 22:36 Ответить
Задовбали ці архістратігі довбані !!! Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!)))
показать весь комментарий
15.10.2021 22:41 Ответить
каждый день у зебуинов появляется новый план, который вставляет все лучше и лучше
показать весь комментарий
15.10.2021 22:51 Ответить
стратегии, кейсы, вызовы, штабы... зебилы делающие вид что они умные
показать весь комментарий
15.10.2021 23:00 Ответить
Конституція твердить, що ніхто не має права мені щось вколоти без моєї згоди.
Так що нехай засунуть собі свої стратегії в...
показать весь комментарий
15.10.2021 23:31 Ответить
 
 