Стратегію біобезпеки та біозахисту України затвердила РНБО

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 15 жовтня затвердили стратегію біологічної безпеки і захисту країни.

Про це заявив секретар відомства Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Друге питання, яке сьогодні розглядалося РНБО - це стратегія біозахисту. Ви знаєте, що COVID-19 та інші хвороби, які сьогодні є у світі, на превеликий жаль, вони не тільки для нашої країни, але і для всього світу стали великим викликом. І ми затвердили сьогодні на засіданні РНБО стратегію біобезпеки та біозахисту для того, щоб привести в норму всі питання, які є в цій сфері і для того, щоб всі відповідні органи працювали відповідно до тих викликів, які є", - повідомив Данілов.

Читайте також: Група вчених досліджуватиме нові віруси і працюватиме над запобіганням пандеміям, - ВООЗ