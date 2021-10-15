УКР
Стратегію біобезпеки та біозахисту України затвердила РНБО

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 15 жовтня затвердили стратегію біологічної безпеки і захисту країни.

Про це заявив секретар відомства Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Друге питання, яке сьогодні розглядалося РНБО - це стратегія біозахисту. Ви знаєте, що COVID-19 та інші хвороби, які сьогодні є у світі, на превеликий жаль, вони не тільки для нашої країни, але і для всього світу стали великим викликом. І ми затвердили сьогодні на засіданні РНБО стратегію біобезпеки та біозахисту для того, щоб привести в норму всі питання, які є в цій сфері і для того, щоб всі відповідні органи працювали відповідно до тих викликів, які є", - повідомив Данілов.

15.10.2021 22:36 Відповісти
Задовбали ці архістратігі довбані !!! Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!)))
15.10.2021 22:41 Відповісти
каждый день у зебуинов появляется новый план, который вставляет все лучше и лучше
15.10.2021 22:51 Відповісти
стратегии, кейсы, вызовы, штабы... зебилы делающие вид что они умные
15.10.2021 23:00 Відповісти
Конституція твердить, що ніхто не має права мені щось вколоти без моєї згоди.
Так що нехай засунуть собі свої стратегії в...
15.10.2021 23:31 Відповісти
 
 