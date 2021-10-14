Група вчених досліджуватиме нові віруси і працюватиме над запобіганням пандеміям, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я представила список із 26 вчених, які вивчатимуть нові віруси і працюватимуть над запобіганням пандеміям у майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже задоволені групою відібраних експертів і сподіваємося на співпрацю з ними, щоб світ став безпечнішим", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

"Поява нових вірусів, здатних викликати епідемії та пандемії, - це факт природи, і, хоча SARS-CoV-2 став самим останнім таким вірусом, він не буде останнім в історії", - додав глава ВООЗ.

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За словами Гебреєсуса, саме дослідження причин появи нових патогенів "необхідне для запобігання майбутніх спалахів".

Коронавірус COVID-19 уперше був зафіксований у китайському місті Ухань (провінція Хубей) наприкінці 2019 року і потім почав поширюватися в усьому світі. За кілька місяців, 11 березня 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила рішення, що спалах коронавірусу може бути охарактеризований як пандемія.

На початок квітня 2020 року ВООЗ повідомила, що кількість випадків зараження COVID-19 в усьому світі перевищила показник в 1 млн. До середині жовтня 2021 року в світі було зареєстровано майже 240 млн випадків зараження інфекцією.

Більшість вчених спочатку вважали, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей. Щоб визначити джерело походження коронавірусу, ВООЗ ініціювала спеціальне розслідування. З цією метою, на початку лютого 2021 року група експертів ВООЗ відвідала Уханьський інститут вірусології. У доповіді про результати відвідування був зроблений висновок, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний". З результатами цього розслідування не погодилися багато західних країн.

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Китай неодноразово виступав проти закликів ВООЗ провести додаткове розслідування на території країни для встановлення джерела походження COVID-19.