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Новини
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Група вчених досліджуватиме нові віруси і працюватиме над запобіганням пандеміям, - ВООЗ

Група вчених досліджуватиме нові віруси і працюватиме над запобіганням пандеміям, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я представила список із 26 вчених, які вивчатимуть нові віруси і працюватимуть над запобіганням пандеміям у майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже задоволені групою відібраних експертів і сподіваємося на співпрацю з ними, щоб світ став безпечнішим", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

"Поява нових вірусів, здатних викликати епідемії та пандемії, - це факт природи, і, хоча SARS-CoV-2 став самим останнім таким вірусом, він не буде останнім в історії", - додав глава ВООЗ.

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За словами Гебреєсуса, саме дослідження причин появи нових патогенів "необхідне для запобігання майбутніх спалахів".

Коронавірус COVID-19 уперше був зафіксований у китайському місті Ухань (провінція Хубей) наприкінці 2019 року і потім почав поширюватися в усьому світі. За кілька місяців, 11 березня 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила рішення, що спалах коронавірусу може бути охарактеризований як пандемія.

На початок квітня 2020 року ВООЗ повідомила, що кількість випадків зараження COVID-19 в усьому світі перевищила показник в 1 млн. До середині жовтня 2021 року в світі було зареєстровано майже 240 млн випадків зараження інфекцією.

Більшість вчених спочатку вважали, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей. Щоб визначити джерело походження коронавірусу, ВООЗ ініціювала спеціальне розслідування. З цією метою, на початку лютого 2021 року група експертів ВООЗ відвідала Уханьський інститут вірусології. У доповіді про результати відвідування був зроблений висновок, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний". З результатами цього розслідування не погодилися багато західних країн.

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Китай неодноразово виступав проти закликів ВООЗ провести додаткове розслідування на території країни для встановлення джерела походження COVID-19.

Автор: 

вірус (820) ВООЗ (770) дослідження (609) учені (180)


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Топ коментарі
+7
Так те вирусы уже кончились, нужно новые делать.
А то непонятно было, чего они щас только собрались
Или надо было еще лет 10 подождать
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14.10.2021 04:16
+6
А чим ви думаєте вчені займались в лаболаторіі Уханя!
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14.10.2021 04:09
+5
Від щирого серця вітаю з Днем захисників та захисниць України,
Днем Українського козацтва та Покровою Пресвятої Богородиці.
Вічна пам'ять і слава полеглим Героям.
Пам'ятаємо кожного.
Разом переможемо!
Слава Україні та її воїнам!
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14.10.2021 03:01
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https://www.youtube.com/watch?v=0WFsz5srcQs https://www.youtube.com/watch?v=0WFsz5srcQs


Вокальний ансамбль Пентархія «Батько наш Бандера» виконана у домі народження Степана Бандера
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14.10.2021 02:08 Відповісти
14 жовтня - День Українського козацтва
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14.10.2021 02:32 Відповісти
Смотреть под эту пецню.
https://www.youtube.com/watch?v=W4xNuO4T3w0 https://www.youtube.com/watch?v=W4xNuO4T3w0


Cody Johnson - 'Til You Can't
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14.10.2021 02:34 Відповісти
Від щирого серця вітаю з Днем захисників та захисниць України,
Днем Українського козацтва та Покровою Пресвятої Богородиці.
Вічна пам'ять і слава полеглим Героям.
Пам'ятаємо кожного.
Разом переможемо!
Слава Україні та її воїнам!
показати весь коментар
14.10.2021 03:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pZp0Em3yvNg https://www.youtube.com/watch?v=pZp0Em3yvNg


Привітання з Днем захисника України!
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14.10.2021 03:13 Відповісти
А чим ви думаєте вчені займались в лаболаторіі Уханя!
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14.10.2021 04:09 Відповісти
Так те вирусы уже кончились, нужно новые делать.
А то непонятно было, чего они щас только собрались
Или надо было еще лет 10 подождать
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14.10.2021 04:16 Відповісти
группа вченых воз тока "будет и займется работать над предотвращением пандемий в будущем"?
здается шо группа китайских вченых по выращиванию хвороб их все таки опередит - уже впереди на пол дистанции...
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14.10.2021 04:37 Відповісти
Группа ученых
ВОЗ

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14.10.2021 05:23 Відповісти
Вже піндоські вчені з китайськими подільниками в Ухані "довивчались"!
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14.10.2021 06:27 Відповісти
Г-*****-есус невиданное недоразумение
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14.10.2021 06:59 Відповісти
Всполошились!! Это предлагалось несколько ...лет назад! Это должна быть сеть лабораторий биохакинга, независимых от территории принадлежности, т.е. они должны подчиняться только ВООЗ и иметь свою независимую сеть связи.
Вы поняли для чего, это по сути - мини закрытый форум, который локально может продуцировать вакцины на своей удалённой территории, в случае глобального коллапса.
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14.10.2021 07:25 Відповісти
Не прошло и двух лет,вот это оперативность.
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14.10.2021 07:44 Відповісти
Китайцы тоже изучали вирусы...
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14.10.2021 08:22 Відповісти
Что за полумеры ? Всем давно ясно, что нужны карантинные войска. Только новый вирус возбудится, а уже все в карантинных бараках, с кляпом во рту ждут новых "свершений" от птенцов эфиоповых.
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14.10.2021 08:33 Відповісти
Шось не пойняв:

Вони мають для нас ЩЕ "нові віруси" ?

Чи вони збираються вивчати ВСі віруси взагалі?
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14.10.2021 08:40 Відповісти
Цитата: "на конференции в Ройтлингене прозвучал резонансный вывод по смертям после вакцинации по итогам проведенного германским патологоанатомом Петером Ширмахером исследования. После вскрытия 40 граждан, ушедших из жизни в течение двух недель после вакцинации от коронавируса, он установил, что 30 - 40 процентов смертей были обусловлены причинами, связанными именно с прививкой."
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14.10.2021 10:57 Відповісти
 
 