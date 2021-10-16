РУС
Зеленский инициирует совещание по кадровому усилению на таможне

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в начале следующей недели провести совещание с участием руководителя Государственной таможенной службы, министра финансов, председателя Службы безопасности Украины и представителей других ведомств для рассмотрения вопроса усиления кадрового обеспечения на таможне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Владимир Зеленский предложил в начале следующей недели провести совещание с участием руководителя Государственной таможенной службы, министра финансов, председателя СБУ и представителей других ведомств, на котором будет рассмотрен вопрос усиления кадрового обеспечения на таможне", - следует из сообщения.

Вчера на заседании СНБО также был заслушан глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська по слушаниям Арбитражного трибунала по морскому праву в деле Украины против Российской Федерации по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей в 2018 году.

Читайте также: Зеленский хочет увеличить до 20 лет тюремный срок для контрабандистов

"Этот вопрос остается под контролем Владимира Зеленского, поскольку для Украины крайне важно отстаивать свои интересы!, - добавили в Офисе Президента.

Зеленский Владимир таможня контрабанда Кулеба Дмитрий Малюська Денис
+6
показать весь комментарий
16.10.2021 09:37 Ответить
+4
Кінець ери контробанди. Проведуть не херню, а нараду кришувателів контробанди.
показать весь комментарий
16.10.2021 08:22 Ответить
+3
Зе-откаты усилить
показать весь комментарий
16.10.2021 08:21 Ответить
Зе-откаты усилить
показать весь комментарий
16.10.2021 08:21 Ответить
Щось мені це підсилення нагадує анекдот...
Приходить клієнт у бордель і цікавиться які полуги він мозе отримати.
Йому відповідають...
Маємо три послуги...
Перша -це сам секс і це коштує 100 баксів.
Друга - спостерезення за сексом і це коштує 200 баксів.
І третя - сама дорога, це спостерезення за спостерігаючим і коштує це 300 баксів.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:26 Ответить
Шо, наблюдать за бубочкой и его бойфрендом Дерьмаком? Так за это и 1000 бакинских не жалко.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:42 Ответить
там в ОПе всех надо усилить давно, выкинуть оттуда эту пархатую мразь, и заменить украинцами.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:46 Ответить
Кінець ери контробанди. Проведуть не херню, а нараду кришувателів контробанди.
показать весь комментарий
16.10.2021 08:22 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 08:29 Ответить
ну, теперь то крыша правильная, да, зепил?
показать весь комментарий
16.10.2021 09:52 Ответить
ох ***, і тут ска порох в зелені трусєля тобі насрав
показать весь комментарий
16.10.2021 09:55 Ответить
Да он уже было для видосика снимал их на камеру. Только они посмеялись, покурили и далее работают. Никто его всерьез не воспринимает. Они знают с кем вопросы решать.
показать весь комментарий
16.10.2021 08:24 Ответить
Забудемо про дешеві контробандні сигарети смартфони та інші речі. Буде влада копити гроші для посилки модуля на Місяць.
показать весь комментарий
16.10.2021 08:24 Ответить
...посилки муделя на Месяц...
А шо, бубочка на луну собрался?
показать весь комментарий
16.10.2021 09:39 Ответить
Пошлють шестигранну зірку Давида.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:49 Ответить
И шо, пошлют зеленых комсомольцев Павликов Корчагиных строить Зеленый Шелковый путь - главная таможня в Офисе Призидента!
показать весь комментарий
16.10.2021 08:27 Ответить
краще викинути з кресла президента країни наркомана.
показать весь комментарий
16.10.2021 08:45 Ответить
Ясный пень, таможня мало отстегивает найвелычнишому, а это его бесит. Быдло за бубочку проголосовало, чтобы у него закончилась эпоха бедности, а тут такое. Бубочка, дарю бесплатный совет. Поставь на таможне своих самых преданных. Третьякову сделай главой таможни, она у всех на границе будет ренгеном просвечивать. А охранять ее должна эта, как ее, Безмозглая кажется, рыжая такая, Марьяной зовут. Дать ей автомат и ящик гранат, и все, проходящие таможню, и увидев эту обезьяну с гранатами, сами будут карманы выворачивать.
показать весь комментарий
16.10.2021 08:48 Ответить
Марянке Бузумной нельзя автомат- эта овца и своих перекрошить может!
показать весь комментарий
16.10.2021 09:03 Ответить
Да кто-же против? Главное, патронов побольше ей.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:37 Ответить
каждому таможеннику-
"таможенную няню" которая заносить будет Тищенко
показать весь комментарий
16.10.2021 08:48 Ответить
Будуть посилювати хабарниками.
Блін ! Всіх не прокормити ! Майте совість !
показать весь комментарий
16.10.2021 08:51 Ответить
Походу нужно пару-тройку кварталовцев на хлебные места пристроить...
показать весь комментарий
16.10.2021 09:00 Ответить
Мало мешков с баблом привозят, нужно больше...
показать весь комментарий
16.10.2021 09:03 Ответить
Ініціатор сраний. Від його дебільних ініціатив вже смердить лайном не лише на Печерську, а й в Ужгороді.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:17 Ответить
Не все таможни сдают хабар нужным людям! Немедленно заменить руководителей таможен, сдающих бабло ненужным!
показать весь комментарий
16.10.2021 09:37 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 09:37 Ответить
Ржу не могу! Бардак во всем и везде. Ну по крайней мере наверное это мне везет. Вот цепочка безответственности с которой я столкнулся: ДП Сетам - вообще ни за что не отвечают. Следующая ДВС аналогично и наконец Таможня, Эти вообще красавцы. Таможня передает ДВС для продажи через ДП Сетам представьте себе товар в виде контейнера из стекла внутри с оборудованными тайниками в кол-ве 17 штук. Решил копнуть глубже , ни в каком документе : таможенный осмотр, судебное решение, обьявление о продаже. Ни где нет даже упоминания о тайниках. А таможенный осмотр это вообще "взірець професійності" что по весу, что по количеству . И главное на мой запрос в региональную таможню-ответ" Мы этим не занимаемся" потому как у нас реструктуризация. А то что на торги выставлены тайники контрабанды, и за это, кто то должен получить наказание их не волнует. А покупатели торгов потеряли свои деньги. И ни кто ни за что не отвечает,
показать весь комментарий
16.10.2021 10:12 Ответить
Отреформировали,теперь кадрово усилить,потом финансово стимулировать,затем орально ублажить,а там и срок закончится.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:05 Ответить
Елементарно! Колю Каклєту туда для підсилення кадрів, проявив же себе на Закарпатті!
показать весь комментарий
16.10.2021 11:16 Ответить
рассмотрен вопрос усиления кадрового обеспечения на таможне Источник:
Тобто вже очолили, проте мало надходить від таможні
показать весь комментарий
16.10.2021 11:34 Ответить
Таможня - корумпована наскрізь, прогнивша і лише чекає коли їх усих кишнуть геть .....
Влада замість радикальних рухів займається лише косметичними припудрюваннями носика ....
Огидно .... Як і все до чого доторкаються зелені бездарі .....
А діючі таможеники УСІ мають сидіти ... з конфіскацією ....
показать весь комментарий
16.10.2021 15:06 Ответить
Ой прямо мультик вспомнил. "Шо? Опять?"
показать весь комментарий
16.10.2021 17:48 Ответить
Щоб підсилити те, що на митниці, треба скласти його учетверо.
показать весь комментарий
18.10.2021 11:45 Ответить
 
 