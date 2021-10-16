Зеленский инициирует совещание по кадровому усилению на таможне
Президент Украины Владимир Зеленский предложил в начале следующей недели провести совещание с участием руководителя Государственной таможенной службы, министра финансов, председателя Службы безопасности Украины и представителей других ведомств для рассмотрения вопроса усиления кадрового обеспечения на таможне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Президент Владимир Зеленский предложил в начале следующей недели провести совещание с участием руководителя Государственной таможенной службы, министра финансов, председателя СБУ и представителей других ведомств, на котором будет рассмотрен вопрос усиления кадрового обеспечения на таможне", - следует из сообщения.
Вчера на заседании СНБО также был заслушан глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська по слушаниям Арбитражного трибунала по морскому праву в деле Украины против Российской Федерации по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей в 2018 году.
"Этот вопрос остается под контролем Владимира Зеленского, поскольку для Украины крайне важно отстаивать свои интересы!, - добавили в Офисе Президента.
"таможенную няню" которая заносить будет Тищенко
Блін ! Всіх не прокормити ! Майте совість !
Тобто вже очолили, проте мало надходить від таможні
Влада замість радикальних рухів займається лише косметичними припудрюваннями носика ....
Огидно .... Як і все до чого доторкаються зелені бездарі .....
А діючі таможеники УСІ мають сидіти ... з конфіскацією ....