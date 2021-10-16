Зеленский инициирует совещание по кадровому усилению на таможне

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в начале следующей недели провести совещание с участием руководителя Государственной таможенной службы, министра финансов, председателя Службы безопасности Украины и представителей других ведомств для рассмотрения вопроса усиления кадрового обеспечения на таможне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Вчера на заседании СНБО также был заслушан глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська по слушаниям Арбитражного трибунала по морскому праву в деле Украины против Российской Федерации по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей в 2018 году.

"Этот вопрос остается под контролем Владимира Зеленского, поскольку для Украины крайне важно отстаивать свои интересы!, - добавили в Офисе Президента.