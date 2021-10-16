Ляшко о бустерной вакцинации в Украине: Скорее всего, она будет
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине скорее всего будет бустерная (дополнительная) вакцинация от COVID-19.
Об этом Ляшко заявил в интервью интернет-изданию "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная, или повторно двойная вакцинация. Это вопрос для рассмотрения. Но мы пока не на том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или к полному курсу вакцинации как можно большему количеству взрослого населения", - сказал он.
Министр еще раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19.
Потом сделал КТ - поражение легких 30%, два месяца как овощ был, слабость большая. Молодой здоровый парень 30 лет, в спортзал ходил, бегал в парке по утрам - и перенес тяжелее чем я, а я старше его лет на 15 и залы обхожу десятой дорогой.
Лотерея.
Ну и прекрасно, если разрешат, ведь все знают - эта зараза не дает пожизненного иммунитета, к сожалению.. ни болезнь ни вакцинация..
Будемо сподіватись на легкий перебіг і швидке одужання.
Одужуйте )
То, что ваша дочь - антиваксер - говорит о падении уровня образования.. увы.
весь январь кашлял наизнанку с небольшой температурой ...
прокашляся к марту....
женулька пару раз намыливаль на 911 - "ты же умираешь"...
как то вытянулся....
Це ще була легка форма )
ходить, понемногу увеличивая нагрузку.
так восстанавливают силы.
самые крутые - попы. даже если на шабаше заразишься, то попы скажут: ты типо "грешен" и вот Яхве наказал тя(то шо если бы не ходил бесноваться, то даже Зевс бы не заразил, а не то шо Яхве, попы скромно умалчивают)
А далі по протоколу.
ВІдразу треба пити антибіотик азітроміцин, щоб не допустити запалення легенів. То не самий сильний антибіотик. 5 днів по 500 мг.
Ахинея, давно опровергнуеая ВОЗ.
Парацетамол по протоколу. Если начинаются осложнения (раньше 2 недели их быть не может) - колят дексаметазон, стоит копейки, зато останавливает развитие осложнений на легкие.
Это единственный препарат, рекомендованный ВОЗ при ковиде.
ВОЗ выражает удовлетворение в связи с появлением предварительных данных в отношении применения дексаметазона для лечения пациентов с крайне тяжелым течением COVID-19
16 июня 2020 г.
Пресс-релиз
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает удовлетворение предварительными результатами клинического исследования в Соединенном Королевстве, свидетельствующими о том, что кортикостероидное лекарственное средство дексаметазон может спасать жизни пациентов с крайне тяжелым течением COVID-19. По предварительной информации, направленной в ВОЗ, показано, что применение данного средства позволяло сократить показатель смертности пациентов, находящихся на ИВЛ, на одну треть и показатель смертности пациентов, получающих оксигенотерапию, на одну пятую.
Положительный эффект был отмечен только в группе пациентов с крайне тяжелым течением COVID-19 и не наблюдался в группе лиц с более легким течением инфекции.
«Это первое лекарственное средство, которое показало свою эффективность в отношении снижения смертности у пациентов с COVID-19, нуждающихся в оксигенотерапии или вентиляторной поддержке», - заявил генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. «Это отрадное известие, и я хочу поблагодарить Правительство Соединенного Королевства, Оксфордский университет, многочисленные лечебные учреждения страны и пациентов за вклад, который они сделали в этот научный прорыв, содействующий спасению жизней».
Дексаметазон - это стероидное средство, которое применяется с 1960-х годов для купирования воспаления при ряде патологических состояний, включая воспалительные заболевания и некоторые злокачественные процессы. С 1977 г. данное средство входит в Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств в различных лекарственных формах, срок действия патента на него истек, и оно доступно по приемлемой цене в большинстве стран мира.
Исследователи представили в ВОЗ предварительные соображения, касающиеся данного исследования, и в ближайшие дни мы ожидаем полномасштабного анализа данных. ВОЗ будет координировать мета-анализ, нацеленный на достижение более глубокого понимания значения данного лечебного вмешательства. Обновленные сведения о том, каким образом и когда следует применять препарат на фоне COVID-19, будут внесены в клинические рекомендации ВОЗ.
Сегодняшнее известие перекликается с результатами встречи представителей Программы действий ВОЗ в области научных исследований и разработок, которая прошла в Женеве в середине февраля и была посвящена проблеме ускорения технологических достижений в сфере борьбы с COVID-19 и на которой углубленное изучение вопросов применения стероидов было выделено в качестве одного из приоритетных направлений. Эти результаты подтверждают важность проведения крупных рандомизированных контролируемых исследований, по данным которых могут быть получены сведения для обоснования практических решений. ВОЗ продолжит совместную работу со всеми партнерами, нацеленную на дальнейшую разработку спасающих жизни лекарственных средств и вакцин для борьбы с COVID-19, в том числе в рамках инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19.
По ивермектину имеется огромная доказательная база, подтверждающая его безопасность для человека и эффективность как противовоспалительного средства. Он также на порядок снижает вероятность возникновения цитокинового шторма у болеющих ОРВИ.
Кстати, обоняние до первоначального уровня так и не восстановилось.