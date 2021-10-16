Ляшко о бустерной вакцинации в Украине: Скорее всего, она будет

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине скорее всего будет бустерная (дополнительная) вакцинация от COVID-19.

Об этом Ляшко заявил в интервью интернет-изданию "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная, или повторно двойная вакцинация. Это вопрос для рассмотрения. Но мы пока не на том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или к полному курсу вакцинации как можно большему количеству взрослого населения", - сказал он.

Министр еще раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19.

