11 350 63

Ляшко про бустерну вакцинацію в Україні: Найімовірніше, вона буде

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні, найімовірніше, буде бустерна (додаткова) вакцинація проти COVID-19.

Про це Ляшко заявив в інтерв'ю інтернет-виданню "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення", – сказав він.

Читайте також: Є два шляхи перешкодити поширенню COVID-19 - вакцинація і суворий карантин, але перший українці ігнорують, - Ляшко

+9
Ляшка...ты бы для начало свой ковидеый сертификат народу покащало...сертификат осла...сертификаты зеленоного стада в кабмине и раде...
16.10.2021 09:55 Відповісти
+8
Бесконечная история.
16.10.2021 09:04 Відповісти
+7
У кого было желание тот уже вакцинировался.
16.10.2021 09:06 Відповісти
В країні дуже мало щеплених. А отже хворих очікується багато.
16.10.2021 09:01 Відповісти
Зараз наявна пряма залежність, чим більшу кількість населення вакцинують, тим більше хворих на короновірус кожний день.
16.10.2021 11:03 Відповісти
Володимир Мик, в останні три місяці є щe одна подібна залeжність: чим більшe вакцинованих, тим коротший дeнь.
16.10.2021 12:19 Відповісти
причому в більшості країн
16.10.2021 12:27 Відповісти
главное ее перевести в разряд насморка и забыть.
пока не получается....
16.10.2021 09:22 Відповісти
десь читав,що дельта останній агресивний штам,далі як грип буде
16.10.2021 09:28 Відповісти
поки кятайози нову не зліплять
16.10.2021 09:34 Відповісти
там мутно,ще кацапи могли помогти,бо перші в світі відсалютували свою вакцину
16.10.2021 18:41 Відповісти
могли.
16.10.2021 19:07 Відповісти
Чув дзвін та не знаю де він))
16.10.2021 10:05 Відповісти
як для мене то в лютому я перехворів два дні перший день крутило, пару годин 37 темп,другий день слабість і нюх пропав-це вся хвороба-тест ковід,антитіла чомусь 11,57високі-для мене як грип
16.10.2021 10:17 Відповісти
пив тільки цинк-все
16.10.2021 10:19 Відповісти
повезло. я месяц валялся с температурой, слабость жуткая. А приятелю пришлось дексаметазон колоть, у него температура на второй енделе как скакнула до 40 и пару дней не падала, пока дексаметазон не влупил ему. Научил заодно самого себя колоть.
Потом сделал КТ - поражение легких 30%, два месяца как овощ был, слабость большая. Молодой здоровый парень 30 лет, в спортзал ходил, бегал в парке по утрам - и перенес тяжелее чем я, а я старше его лет на 15 и залы обхожу десятой дорогой.
Лотерея.
16.10.2021 11:23 Відповісти
я как раз думал - из-за антиваксеров не дадут в следующем году привиться, блин.
Ну и прекрасно, если разрешат, ведь все знают - эта зараза не дает пожизненного иммунитета, к сожалению.. ни болезнь ни вакцинация..
16.10.2021 11:24 Відповісти
Тот случай когда теория Дарвина может показать себя во всей красе. Маниакальное нежелание вакцинироваться и вопли что Порох что то украл - это новая ветвь эволюции обезьян.
16.10.2021 13:05 Відповісти
Странный балезня однако 4 выходных просидел дома и заболель этим говном... никуда не выходиль никто миня не видиль даже в маркете в автобусе трамвае и метро...но заболель...
16.10.2021 09:09 Відповісти
выздоровлюхи вам скорейшей, Сенатор...
16.10.2021 09:13 Відповісти
Дякую BRO вже випив литру спиртяги...стало накраще
16.10.2021 09:24 Відповісти
мужщинский подход к делу, уважаю, - а хрен нас паламаешь!
16.10.2021 09:26 Відповісти
Это сколько же в пол литрах? зависит от градусов спирта. Но все равно. Радикальный подход.
16.10.2021 10:03 Відповісти
брешет, кому вы верите. это у него юмор такой тупорылый.
16.10.2021 11:24 Відповісти
Дай бог вам сил. вегетация до 7 дней. Так что, зацепили ранее. Вас могли заразить домочадцы или соседи. Нужно у входной двери , как и внутри помещений проводить антисептические мероприятия. А шо, тест положительный? Если вакцинированы, будет максимум на неделю "ковидудовольствий". Держитесь.
16.10.2021 09:20 Відповісти
Треба берегтись. Бо розвиток захворювання непрогнозований.
Будемо сподіватись на легкий перебіг і швидке одужання.
16.10.2021 09:26 Відповісти
У меня жена хирург,завотделением,каже шо симптомы сезонного гриппа,это не корона...,успокоила...Дякую...
16.10.2021 09:29 Відповісти
Грип теж не подарунок.
Одужуйте )
16.10.2021 09:45 Відповісти
Слава богу. Дай бог вам здоровья. Но тест на корону-антитела нужно пройти. Чтобы выбрать правильный курс лечения. Дочь антипрививочница, второй раз подцепила, говорила что это флю, а проверилась, бо лететь должна была самолетом, то просидела еще неделю, пока тест не показал отрицательный результ. ЗЫ... жена (2 прививки) никогда не болела на КОВИД, подхватила от дочери, но в наилегчайшей форме , на 3 дня каких-то ломок. Дочь второй раз заболевши - тоже легче перенесла, чем первый раз и всего неделю.Мне п, привитому 3 раза и в июне мощно переболевши - хоть бы хны. Я не подцепил от дочери. Хотя первый раз, один чел занес ковид - 47 человек в течении недели заболели. 1 смертельный и шесть тяжелых, с легочными осложнениями... Дочь все же согласилась через пол года сделать прививку, но только "Джонсон".
16.10.2021 09:47 Відповісти
вы явно не из Украины.
То, что ваша дочь - антиваксер - говорит о падении уровня образования.. увы.
16.10.2021 11:25 Відповісти
теста не делал, но кажтся в прошлом году под елочку шо та было,
весь январь кашлял наизнанку с небольшой температурой ...
прокашляся к марту....
16.10.2021 09:39 Відповісти
Та може і не те. При ковіді практично не кашляють, хоча спочатку казали, що кашель сильний. А його нема.
16.10.2021 09:46 Відповісти
я загибался с кашлем и болью в горле, лихорадкой, но без температуры.
16.10.2021 09:48 Відповісти
може и не ковид, но пугалово в хате устроил всей семье...
женулька пару раз намыливаль на 911 - "ты же умираешь"...
как то вытянулся....
16.10.2021 09:50 Відповісти
у всех по-разному. Я кашлял, жена - нет. зато у меня насморка не было, а у нее был. У меня легкие чистые, а у нее - воспаление, поражение легких 15%.
16.10.2021 11:26 Відповісти
Спасибо Сань,все нормуль,я живучий.... с моцкалями воевать этот второй фронт и дыхание...,откроется Второе...
16.10.2021 09:26 Відповісти
Насчет второго фронта , я тоже думаю, шо ковид-19 ушел на Ухань из каазлабада. Вон сейчас в ягелеядии до 1000 ковид жмуров в день(официально, а внатуре - на порядок больше. Но вы на кацапов сейчас не обращайте внимание своими нервами, главное - выздоравливайте. А тем временем пыня ласты склеит, и каазлабаду будут кранты. ЗЫ ... не могу вдуплить, это наши хакеры Или реально харьковское кацапо-консульство , осудило агрессию нарабсеи в Украине и поздравило наших защитников с их праздником. Москва с Ленинградом поддержали харьковских дипломатов.
16.10.2021 09:55 Відповісти
Обязательно пить не менее литра воды в день, в которой растворилась таблетка-витамина "С". Побольше употреблять лимона. Желательно иметь соответствующие ингалЯционные процедуры. Меня врач в июне заставлял пить антибиотик(во время болезни), но я думаю, что с антибайтиком - это неправильно. Судя по всему, врач на тот момент думал, что это обычный флю. У меня без вакцинации процесс проходил в жесткой форме. В средине болезни еда вызывала рвотный рефлекс. Не мог есть несколько дней. Выручили кубики "Маги" или "Галина Бланка" - 1 кубик на стакан кипятка. От этого наiдку рвотных рефлексов не было. Хотя на протяжении всей болезни у меня не было температуры, меня и трясло (морозило) и головные боли, и кашель, и боль в горле и ломки в костях-суставах, пояснице, и полный упадок сил, что еле мог , с помощью рук передвигаться.
16.10.2021 09:34 Відповісти
не пугай, пан Саня, - здоровым и веселым хочу тебя видеть.
16.10.2021 09:46 Відповісти
Дык, все позади, теперь мы умудренные горьким опытом, потому и даем дельные советы, чтобы все наши соотечественники выздоравливали и не болели.
16.10.2021 09:57 Відповісти
сплюнем на левое плечо и забудем....
16.10.2021 10:02 Відповісти
1 литр в день - это ни о чем вообще.
16.10.2021 11:27 Відповісти
Прихопило вас, пане Олександр..
Це ще була легка форма )
16.10.2021 09:47 Відповісти
Я думаю, что мне повезло с моей самой старой на земле(40 000- 60 000лет) группой крови. Но болел с 5-го по 18-е, когда различил первый запах жаренного чеснока, но есть без рвоты начал около 23 числа и то треть обычной порции . Сил не было до начала следующего месяца. Хотя силы до сих пор в полной мере и не вернулись.
16.10.2021 10:01 Відповісти
витамин группы В, комплексный. Хороший препарат витаминов группы В - Энерион.
ходить, понемногу увеличивая нагрузку.
так восстанавливают силы.
16.10.2021 11:28 Відповісти
Самогон подихай , сосідам помогло
16.10.2021 10:27 Відповісти
пациент скорее жив чем мертв?
16.10.2021 09:10 Відповісти
норм. министр - ответственности ноль, как и у Стебанова перед ним - мямлишь по бумажке то шо тебе написали и плюешь вна потолок.
самые крутые - попы. даже если на шабаше заразишься, то попы скажут: ты типо "грешен" и вот Яхве наказал тя(то шо если бы не ходил бесноваться, то даже Зевс бы не заразил, а не то шо Яхве, попы скромно умалчивают)
16.10.2021 09:11 Відповісти
якщо все ж підхопили - відразу негайно 1 таблетку ІВЕРМЕКТИНУ.
А далі по протоколу.
16.10.2021 09:37 Відповісти
А що потім по протоколу ?
16.10.2021 10:37 Відповісти
Я не можу птсати, бо якщо що - звинуватять. Але івермектин - то точно. Відразу. Навіть коли тільки підозра. Гірше не буде, бо то ліки від ...глистів та інших ціп"яків. Але - допомагає.
ВІдразу треба пити антибіотик азітроміцин, щоб не допустити запалення легенів. То не самий сильний антибіотик. 5 днів по 500 мг.
16.10.2021 10:48 Відповісти
Дякую .
16.10.2021 10:51 Відповісти
Ещё кто-то писал что все это дустом надо заедать
16.10.2021 13:09 Відповісти
Этот Ивермектин - препарат от глистов.
Ахинея, давно опровергнуеая ВОЗ.
Парацетамол по протоколу. Если начинаются осложнения (раньше 2 недели их быть не может) - колят дексаметазон, стоит копейки, зато останавливает развитие осложнений на легкие.
Это единственный препарат, рекомендованный ВОЗ при ковиде.

ВОЗ выражает удовлетворение в связи с появлением предварительных данных в отношении применения дексаметазона для лечения пациентов с крайне тяжелым течением COVID-19
16 июня 2020 г.

Пресс-релиз



https://www.who.int/news/item/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients English
https://www.who.int/ar/news/item/24-10-1441-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients العربية
https://www.who.int/zh/news/item/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients 中文
https://www.who.int/fr/news/item/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients Français
https://www.who.int/es/news/item/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients Español

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает удовлетворение предварительными результатами клинического исследования в Соединенном Королевстве, свидетельствующими о том, что кортикостероидное лекарственное средство дексаметазон может спасать жизни пациентов с крайне тяжелым течением COVID-19. По предварительной информации, направленной в ВОЗ, показано, что применение данного средства позволяло сократить показатель смертности пациентов, находящихся на ИВЛ, на одну треть и показатель смертности пациентов, получающих оксигенотерапию, на одну пятую.

Положительный эффект был отмечен только в группе пациентов с крайне тяжелым течением COVID-19 и не наблюдался в группе лиц с более легким течением инфекции.

«Это первое лекарственное средство, которое показало свою эффективность в отношении снижения смертности у пациентов с COVID-19, нуждающихся в оксигенотерапии или вентиляторной поддержке», - заявил генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. «Это отрадное известие, и я хочу поблагодарить Правительство Соединенного Королевства, Оксфордский университет, многочисленные лечебные учреждения страны и пациентов за вклад, который они сделали в этот научный прорыв, содействующий спасению жизней».

Дексаметазон - это стероидное средство, которое применяется с 1960-х годов для купирования воспаления при ряде патологических состояний, включая воспалительные заболевания и некоторые злокачественные процессы. С 1977 г. данное средство входит в Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств в различных лекарственных формах, срок действия патента на него истек, и оно доступно по приемлемой цене в большинстве стран мира.

Исследователи представили в ВОЗ предварительные соображения, касающиеся данного исследования, и в ближайшие дни мы ожидаем полномасштабного анализа данных. ВОЗ будет координировать мета-анализ, нацеленный на достижение более глубокого понимания значения данного лечебного вмешательства. Обновленные сведения о том, каким образом и когда следует применять препарат на фоне COVID-19, будут внесены в клинические рекомендации ВОЗ.
Сегодняшнее известие перекликается с результатами встречи представителей Программы действий ВОЗ в области научных исследований и разработок, которая прошла в Женеве в середине февраля и была посвящена проблеме ускорения технологических достижений в сфере борьбы с COVID-19 и на которой углубленное изучение вопросов применения стероидов было выделено в качестве одного из приоритетных направлений. Эти результаты подтверждают важность проведения крупных рандомизированных контролируемых исследований, по данным которых могут быть получены сведения для обоснования практических решений. ВОЗ продолжит совместную работу со всеми партнерами, нацеленную на дальнейшую разработку спасающих жизни лекарственных средств и вакцин для борьбы с COVID-19, в том числе в рамках инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19.

https://www.who.int/ru/news/item/16-06-2020-who-welcomes-preliminary-results-about-dexamethasone-use-in-treating-critically-ill-covid-19-patients



16.10.2021 11:31 Відповісти
Еще одно доказательство, что ты, чепуха безграмотная, просто бездумно ретранслируешь вранье шарашкиной конторы под названием "наВОЗ".

По ивермектину имеется огромная доказательная база, подтверждающая его безопасность для человека и эффективность как противовоспалительного средства. Он также на порядок снижает вероятность возникновения цитокинового шторма у болеющих ОРВИ.
https://ivmmeta.com/
16.10.2021 12:32 Відповісти
...і скорше за все Ляшко до цієї щасливої миті вже не доживе. Хоча, він вже й зараз, мабуть, сидить на чемоданах... Адже ж розуміє, що коли почнеться, то багато з його знайомих виродків можуть не стигнути добігти до канадського кордону.
16.10.2021 09:44 Відповісти
Год назад,будучи невакцинированным,потерял обоняние.Больше никаких симптомов не было.В этом году,после вакцинации,в течении одного дня держалась температура +38.Помимо этого,все остальное было в норме.
Кстати, обоняние до первоначального уровня так и не восстановилось.
16.10.2021 09:47 Відповісти
Между вакцинацией и болезнью,прошло месяца полтора.
16.10.2021 09:49 Відповісти
Ляшка...ты бы для начало свой ковидеый сертификат народу покащало...сертификат осла...сертификаты зеленоного стада в кабмине и раде...
16.10.2021 09:55 Відповісти
 
 