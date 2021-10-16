Ляшко про бустерну вакцинацію в Україні: Найімовірніше, вона буде

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні, найімовірніше, буде бустерна (додаткова) вакцинація проти COVID-19.

Про це Ляшко заявив в інтерв'ю інтернет-виданню "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ, принаймні, до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення", – сказав він.

