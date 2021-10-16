Переболевшим COVID-19 не нужно ждать полгода, чтобы вакцинироваться, - Ляшко

Вакцинироваться от коронавируса нужно и после перенесения болезни. Для этого не нужно ждать полгода с момента выздоровления.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни - вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку", - отметил он.

Ляшко пояснил, что решение об интервале в 6 месяцев было принято в самом начале вакцинальной кампании, когда был ограничен доступ к вакцинам.



"Тогда штаб решил, что те кто болел могли подождать, потому что у них титр антител был. Сегодня ограничений по количеству вакцин не существует", - добавил он.

Читайте также: За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса свыше 148 тыс. человек, - Минздрав