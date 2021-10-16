7 955 79
Переболевшим COVID-19 не нужно ждать полгода, чтобы вакцинироваться, - Ляшко
Вакцинироваться от коронавируса нужно и после перенесения болезни. Для этого не нужно ждать полгода с момента выздоровления.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни - вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку", - отметил он.
Ляшко пояснил, что решение об интервале в 6 месяцев было принято в самом начале вакцинальной кампании, когда был ограничен доступ к вакцинам.
"Тогда штаб решил, что те кто болел могли подождать, потому что у них титр антител был. Сегодня ограничений по количеству вакцин не существует", - добавил он.
Ковид страшен тем, что через полгода иммунитет ПАДАЕТ. Независимо от того, болел ты или вакцинировался.
Потому многие люди болеют по два а то и по три раза. Тем более что эта зараза мутирует.
моя сестра болела ДВАЖДЫ. В прошлом году и в этом.
Я болел в апреле, в июне и июле вакцинировался. Никакие рога и копыта у меня не выросли.
Вырастут - сообщу.
И запомните одну простую истину: СЛИШКОМ МНОГО АНТИТЕЛ ОТ КОВИДА НЕ БЫВАЕТ. А ВОТ СЛИШКОМ МАЛО - БЫВАЕТ.
Уже не раз писалося, що тести, - це 20 на 20.
Тобто, 20% обстежених здорових людей неправомірно визнаються хворими, а 20% хворих на Ковід тести не виявляють.
Читав про випадок, коли один прискіпливий мужик пройшов тестуванння одночасно у кількох медзакладах, - державних, і приватних. У більшості визнали його здоровим, але 2 чи 3 тести показали, що він хворий на коронавірус. )))
І кому вірити?
Но почему это не делает государство??
Тест дешевле вакцины..
Уровень антител как раз и является определяющим в борьбе с пандемией...а не количество уколов...
Заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан
Специалисты проанализировали образцы крови 136 пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекала с характерными симптомами в различных формах, а также использовали плазму 108 человек, у которых был отрицательный результат ПЦР-теста. Были измерены титры разных видов антител: анти-S, нацеленных на весь спайковый белок и анти-RBD, для которых мишенью является рецептор, играющий ключевую роль в связывании вируса с клетками.
На пике иммунного ответа у выздоравливающих пациентов анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA были увеличены на 77 и 85 процентов соответственно, а в последующие 6-15 месяцев они упали до 4,5 и 11%. Антитела IgM и IgA к S-белку в первые 1-3 месяца после болезни были на уровне 88 и 90%.
Отмечается, что максимальный уровень антител IgG к RBD и S-белку почти у всех пациентов наблюдался через 15-28 дней после появления симптомом, после чего они постепенно уменьшались в течение полугода, и стабилизировались на долгосрочный период - до 15 месяцев. Дольше высокий уровень антител оставался у тех, кто переболел в тяжелой форме.
Ученые сравнили показатели переболевших с теми, кто получил вакцину. Как оказалось, через 14-35 дней после первой дозы титры у вакцинированных оказались на том же уровне, что у переболевших спустя полгода после заражения. Вторая вакцина привела их уровень к аналогичному тому, что наблюдался у выздоравливающих больных.
Авторы исследования отметили, что исследование проводилось в течение 15 месяцев после выздоровления респондентов, и этого недостаточно для оценки длительного иммунитета, однако у многих из них В- и Т-клетки "памяти" и нейтрализующие антитела сохранялись в плазме крови в течение этого срока.
Второй раз заразился ковидом через 15 месяцев. Правда уже полегче было.
Ни первый ни второй раз ничем не лечился.
Повторюю ще раз свій коментар на цю тему:
Уже не раз писалося, що тести, - це 20 на 20.
Тобто, 20% обстежених здорових людей неправомірно визнаються хворими, а 20% хворих на Ковід тести не виявляють.
Читав про випадок, коли один прискіпливий мужик пройшов тестуванння одночасно у кількох медзакладах, - державних, і приватних. У більшості визнали його здоровим, але 2 чи 3 тести показали, що він хворий на коронавірус. )))
І кому вірити?
кому потрібні ті нещасні мільярди доларів?
Можете заперечити цей факт?
Качественный тест своим результатом говорит о том что есть антитела ..или нет их..
Количественный тест показывает сколько конкретно есть антител..
В общем вы оба правы...
Вы говорите о качественном тесте...и приводите его результаты..
Sergey Bugay говорит о количественном тесте..и о его единицах..
Виявляється, їм досить потрапити на український сайт Цензор.НЕТ, як вони опиняються посеред багатьох десятків тисяч своїх одноплемінців. Які один одного звинувачують у тому, що вони мокші.
Только, что бы "було"?
После болезни пол года иммунитет лучше, чем от любой вакцины.
*****!? чтобы бабло корпорациям поднять? или чисто тупо справку получить?
Но !!! Они постоянно курили в комнате и не проветривали даже летом!!! ибо боялись заболеть короной...она выходила только по крайней необходимости в очках и в маске ....
Вот такие пусть и вакцинируются...а нормальным здоровым то зачем???