РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4422 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 955 79

Переболевшим COVID-19 не нужно ждать полгода, чтобы вакцинироваться, - Ляшко

Переболевшим COVID-19 не нужно ждать полгода, чтобы вакцинироваться, - Ляшко

Вакцинироваться от коронавируса нужно и после перенесения болезни. Для этого не нужно ждать полгода с момента выздоровления.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни - вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку", - отметил он.

Ляшко пояснил, что решение об интервале в 6 месяцев было принято в самом начале вакцинальной кампании, когда был ограничен доступ к вакцинам.

"Тогда штаб решил, что те кто болел могли подождать, потому что у них титр антител был. Сегодня ограничений по количеству вакцин не существует", - добавил он.

Читайте также: За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса свыше 148 тыс. человек, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Дядя Ляшко ты дурак??? Болезнь - это естественная вакцинация!!!
показать весь комментарий
16.10.2021 10:57 Ответить
+15
С переболевших в оффшор не капает...только с вакцинированных....от того и рвение такое...
показать весь комментарий
16.10.2021 11:05 Ответить
+12
Навіть Пфайзер дає лише 259 одиниць антитіл IgG, у перехворівших нижче і не буває, більше буває, і набагато. Майже півтора роки пройшло після хвороби дружини, ще досі 900 одиниць імунітет. Навіщо вакцинуватись? Ляшку аби ляпнути чергову дурницю. Краще б в лікарнях лад навели, кругом обмаль лікарів і медсестер, охорони чи навіть чергових взагалі ніде немає. Блазні срані.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дядя Ляшко ты дурак??? Болезнь - это естественная вакцинация!!!
показать весь комментарий
16.10.2021 10:57 Ответить
С переболевших в оффшор не капает...только с вакцинированных....от того и рвение такое...
показать весь комментарий
16.10.2021 11:05 Ответить
Ляшко не дурак. Он читает Ланцет и знает - уже существуют статистические данные по этой болезни. Как-никак больше года с ней живем.
Ковид страшен тем, что через полгода иммунитет ПАДАЕТ. Независимо от того, болел ты или вакцинировался.
Потому многие люди болеют по два а то и по три раза. Тем более что эта зараза мутирует.
моя сестра болела ДВАЖДЫ. В прошлом году и в этом.
Я болел в апреле, в июне и июле вакцинировался. Никакие рога и копыта у меня не выросли.
Вырастут - сообщу.
И запомните одну простую истину: СЛИШКОМ МНОГО АНТИТЕЛ ОТ КОВИДА НЕ БЫВАЕТ. А ВОТ СЛИШКОМ МАЛО - БЫВАЕТ.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:09 Ответить
Прямо тута трошке ниже этот же Олежка пишет про 15 месяцев после болезни.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:39 Ответить
Надеюсь, что так, как пишете.. Ситуация один в один
показать весь комментарий
16.10.2021 12:57 Ответить
это тот ланцет, который опубликовал что спутник классная вакцина?? пишите исчо
показать весь комментарий
16.10.2021 14:41 Ответить
Антитіла - це лише маленька частина імунітету. Їх може взагалі не бути, а імунітет буде. Просто їх найзручніше діагностувати, тому тести зробили саме для них. Ті, що "повторно захворіли" - скоріш за все просто мали фальш позитивний тест якийсь із разів. Адже всі тести мають не 100% точність, а здорових тестується на порядки більше, ніж справді хворих, тому ймовірність фальшпозитивних результатів теж виростає на порядки.
показать весь комментарий
16.10.2021 15:17 Ответить
Абсолютно згоден з вами. Копіюю мій раніший коментар:

Уже не раз писалося, що тести, - це 20 на 20.
Тобто, 20% обстежених здорових людей неправомірно визнаються хворими, а 20% хворих на Ковід тести не виявляють.
Читав про випадок, коли один прискіпливий мужик пройшов тестуванння одночасно у кількох медзакладах, - державних, і приватних. У більшості визнали його здоровим, але 2 чи 3 тести показали, що він хворий на коронавірус. )))
І кому вірити?
показать весь комментарий
16.10.2021 21:29 Ответить
Тетя, ты дебилка? А если нет антител после болезни?
показать весь комментарий
16.10.2021 14:54 Ответить
странное заявление, что там с 18$ за прививку ?
показать весь комментарий
16.10.2021 11:04 Ответить
Ничего. вакцина стоит всего 10 баксов за дозу, половину нам вообще ООН в виде ВОЗ подарила.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:09 Ответить
Почему никто и никому? Вы в любой момент можете пойти и сделать себе тест на антитела. Естественно - за свои деньги. У меня вот жена развлекается - уже 4 раза делала - ей динамика интересна - ну да у всех свои странности.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:30 Ответить
Разумеется за свои можно пойти и сделать...
Но почему это не делает государство??
Тест дешевле вакцины..
Уровень антител как раз и является определяющим в борьбе с пандемией...а не количество уколов...
показать весь комментарий
16.10.2021 11:33 Ответить
Походу поток из тестов в офшоры не налажен.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:37 Ответить
уровень антител никому неинтересен в принципе! Цели не те!
показать весь комментарий
16.10.2021 11:56 Ответить
А где вы видели, чтобы государство оплачивало тесты? И как часто вам их должны оплачивать?
показать весь комментарий
17.10.2021 18:49 Ответить
https://news.un.org/ru/story/2021/02/1397142 Если человек перенес COVID-19 и у него есть определенный иммунитет от этой инфекции, прививка только укрепит эту защиту.
Заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан
показать весь комментарий
16.10.2021 11:04 Ответить
У большинства переболевших коронавирусом уровень антител снижался в течение полугода после выздоровления, а потом оставался на стабильном уровне до 15 месяцев, выяснили ученые из Италии и Швеции. Статья опубликована на сервисе препринтов https://www.biorxiv.org/ bioRxiv .

Специалисты проанализировали образцы крови 136 пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекала с характерными симптомами в различных формах, а также использовали плазму 108 человек, у которых был отрицательный результат ПЦР-теста. Были измерены титры разных видов антител: анти-S, нацеленных на весь спайковый белок и анти-RBD, для которых мишенью является рецептор, играющий ключевую роль в связывании вируса с клетками.

На пике иммунного ответа у выздоравливающих пациентов анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA были увеличены на 77 и 85 процентов соответственно, а в последующие 6-15 месяцев они упали до 4,5 и 11%. Антитела IgM и IgA к S-белку в первые 1-3 месяца после болезни были на уровне 88 и 90%.

Отмечается, что максимальный уровень антител IgG к RBD и S-белку почти у всех пациентов наблюдался через 15-28 дней после появления симптомом, после чего они постепенно уменьшались в течение полугода, и стабилизировались на долгосрочный период - до 15 месяцев. Дольше высокий уровень антител оставался у тех, кто переболел в тяжелой форме.

Ученые сравнили показатели переболевших с теми, кто получил вакцину. Как оказалось, через 14-35 дней после первой дозы титры у вакцинированных оказались на том же уровне, что у переболевших спустя полгода после заражения. Вторая вакцина привела их уровень к аналогичному тому, что наблюдался у выздоравливающих больных.

Авторы исследования отметили, что исследование проводилось в течение 15 месяцев после выздоровления респондентов, и этого недостаточно для оценки длительного иммунитета, однако у многих из них В- и Т-клетки "памяти" и нейтрализующие антитела сохранялись в плазме крови в течение этого срока.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:13 Ответить
Прям мой случай.
Второй раз заразился ковидом через 15 месяцев. Правда уже полегче было.
Ни первый ни второй раз ничем не лечился.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:34 Ответить
Поздравляю, ты тупой! Ты наверное спросишь почему? Так ведь я любезно отвечу - ты не способен думать дальше своего носа, если ты дважды заболел и дважды легко переболел, это еще не значит, что так же будет у всех. Но тебе не хватает мозгов это осознать потому, что ты тупой!
показать весь комментарий
16.10.2021 12:18 Ответить
Тогда ты еще тупее.потому что ты не знаешь как ты перенесешь болезнь с прививкой
показать весь комментарий
16.10.2021 13:26 Ответить
Еще один тупой... глянуть статистику госпитализаций ума не хватает...
показать весь комментарий
16.10.2021 17:36 Ответить
Карочє, - всє тупиє спорят, хто із ніх болєє тупой.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:33 Ответить
Может это просто грипп, о котором уже все забыли?
показать весь комментарий
16.10.2021 12:32 Ответить
Та второй раз пришлось после отсидки дома идти в поликлиннику и сдавать тесты. Ну и сказали шо это был ковид.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:35 Ответить
Можуть сказать, шо хош. Але це не означає, що то була правда.
Повторюю ще раз свій коментар на цю тему:

Уже не раз писалося, що тести, - це 20 на 20.
Тобто, 20% обстежених здорових людей неправомірно визнаються хворими, а 20% хворих на Ковід тести не виявляють.
Читав про випадок, коли один прискіпливий мужик пройшов тестуванння одночасно у кількох медзакладах, - державних, і приватних. У більшості визнали його здоровим, але 2 чи 3 тести показали, що він хворий на коронавірус. )))
І кому вірити?
показать весь комментарий
16.10.2021 21:36 Ответить
самой статьи чет не наблюдается
показать весь комментарий
16.10.2021 12:23 Ответить
Воз это корумпированая,лживая организация
показать весь комментарий
16.10.2021 12:04 Ответить
Продовжуйте і надалі перераховувати міжнародні "корумповані брехливі організації" Напевно, то змова прибульців😉
показать весь комментарий
16.10.2021 12:14 Ответить
ага, корупції не існує в принципі, це все теорія змови
кому потрібні ті нещасні мільярди доларів?
показать весь комментарий
16.10.2021 12:24 Ответить
Демагогія. А корупція, як проституція була, є і буде. тільки перебільшувати її вплив, тим більше на міжнародні організації не слід
показать весь комментарий
16.10.2021 12:29 Ответить
В міжнародних організаціях, - міжнародна корупція.
Можете заперечити цей факт?
показать весь комментарий
16.10.2021 21:38 Ответить
Навіть Пфайзер дає лише 259 одиниць антитіл IgG, у перехворівших нижче і не буває, більше буває, і набагато. Майже півтора роки пройшло після хвороби дружини, ще досі 900 одиниць імунітет. Навіщо вакцинуватись? Ляшку аби ляпнути чергову дурницю. Краще б в лікарнях лад навели, кругом обмаль лікарів і медсестер, охорони чи навіть чергових взагалі ніде немає. Блазні срані.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:11 Ответить
Иди за поребрик.В Украине показатель антител идёт от 1,1.Если выше болел.Ниже нет.Это в Срашке 100 и выше.Совсем разные единицы измерения в тестах.

показать весь комментарий
16.10.2021 11:29 Ответить
Уже нет. В Украине изменили методику подсчета - весной были единицы, где-то с июля уже сотни.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:31 Ответить
Сдавал с женой в мае.У меня LgG 10.13.У жены 1.48.В августе и сентябре сделали Пфайфером.Ток что идите лесом антиваксеры.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:44 Ответить
Брехун, в Україні діє АМЕРИКАНСЬКА система визначення кількості антитіл, про які "одиниці" ти звиздиш тут, мокша?
показать весь комментарий
16.10.2021 11:46 Ответить
ПП МЛ Аналітика


ПП МЛ Аналітика
ЄДРПОУ 30292293
м. Харків, Харьковская область
http://analitika-lab.com.ua/ Посетить сайт

Показатель
Результат
Нормы

Результаты анализов

Антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 IgG (соотношение)

10,13



Антитіла IgM к коронавирусу SARS-CoV-2-IgM (соотношение)

0,03
показать весь комментарий
16.10.2021 12:26 Ответить
Антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 IgG (соотношение), 10,13

<0,9 - негативний; 0,90-1,10 - сумнівний; > 1,11 - позитивний;
показать весь комментарий
16.10.2021 12:27 Ответить
Так кто тут мокша?Специально зашёл на сайт результата анализа.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:45 Ответить
Тесты на антитела есть двух видов...количественный и качественный..
Качественный тест своим результатом говорит о том что есть антитела ..или нет их..
Количественный тест показывает сколько конкретно есть антител..
В общем вы оба правы...
Вы говорите о качественном тесте...и приводите его результаты..
Sergey Bugay говорит о количественном тесте..и о его единицах..
показать весь комментарий
16.10.2021 13:18 Ответить
у чувака LG в крови плавает)) повезло)
показать весь комментарий
16.10.2021 14:45 Ответить
LG, - то фігня. Добре, що хоч не LNG (Liquefied Natural Gas)...

показать весь комментарий
16.10.2021 21:51 Ответить
Кацапські мокші задоволені.
Виявляється, їм досить потрапити на український сайт Цензор.НЕТ, як вони опиняються посеред багатьох десятків тисяч своїх одноплемінців. Які один одного звинувачують у тому, що вони мокші.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:44 Ответить
Найцыкавійше тут те, що всі дописувачі, окрім тебе - пишуть з України. А тільки ти - НЕ з України.
показать весь комментарий
17.10.2021 18:51 Ответить
И НАФИГА?!
Только, что бы "було"?
После болезни пол года иммунитет лучше, чем от любой вакцины.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:21 Ответить
даже больше, чем полгода
показать весь комментарий
16.10.2021 12:25 Ответить
Переболел на новый год.Укололся в августе.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:30 Ответить
Ляжку навіть судмедекспертиза не потрібна.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:22 Ответить
Чего не скажешь ради бизнеса? Тем более у шмурдяка срок годности истекает. Жалко пропадёт
показать весь комментарий
16.10.2021 11:31 Ответить
Не ожидай - дэнги давай !
показать весь комментарий
16.10.2021 11:34 Ответить
"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни - вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку", - отметил он. Источник:
*****!? чтобы бабло корпорациям поднять? или чисто тупо справку получить?
показать весь комментарий
16.10.2021 11:58 Ответить
Якщо перехворів то треба обовязково прививатися. Тілька так Ви можете поліпшити статистику вакцинаторам.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:34 Ответить
Короче готовимся прививаться раз в пол года
показать весь комментарий
16.10.2021 12:06 Ответить
готовьтесь) вам об этом говорили еще год назад, но в ответ агрессия и шапочки из фольги
показать весь комментарий
16.10.2021 12:26 Ответить
сколько бабла идёт на эти сраные "вакцины"!? сколько можно было спасти онкобольных детей, протезировать раненых!? но кому это интересно
показать весь комментарий
16.10.2021 13:00 Ответить
я знаю звідки у нас взялося стільки антивакцинаторів. Наш і мордовский "русскіє міри" комунікують із собою російською мовою і отримують від ботів Сколково і не лише усю цю науковоподібну маячню...А оскільки 80% треша походить з Росії, то чим більше росмови тим більше антиваксових настроїв і відповідно глибша криза
показать весь комментарий
16.10.2021 13:55 Ответить
Дайте мені гвераааа!!! Тих дурнів має стати менше.
показать весь комментарий
16.10.2021 15:35 Ответить
У нас в Казахстане только роиский шмурдяк
показать весь комментарий
16.10.2021 19:12 Ответить
Значит кто-то получил нехилый откат...
показать весь комментарий
16.10.2021 21:28 Ответить
Должны быть какие то сроки для переболевших ,когда человек может не вакцинироваться,например,3месяца.А то такое впечатление,что срочно всех нужно уколоть!Я сейчас болею,иммунитет будет выработан,и что мне срочно бежать колоться?Переболевшим также нужно выдавать документ,который хотя бы 3месяца имел бы ту силу,что ковид сертификат,в красных зонах.
показать весь комментарий
16.10.2021 19:41 Ответить
Сегодня у знакомых возраст 64 года он жмур, поражение 40% легких и 8 лет не выходил на улицу после инсульта (остановка сердца) она под ИВЛ поражение 50%...казалось бы печальная статистика, не вакцинированы и т.д....
Но !!! Они постоянно курили в комнате и не проветривали даже летом!!! ибо боялись заболеть короной...она выходила только по крайней необходимости в очках и в маске ....
Вот такие пусть и вакцинируются...а нормальным здоровым то зачем???
показать весь комментарий
16.10.2021 21:37 Ответить
Нормальних антивакцинаторів не буває, всі вони долбойожики. Зробіть ви те щеплення і живіть нормальним життям. Раціональних аргументів же у вас нема.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:27 Ответить
Я болел летом..нахрена оно мне...
показать весь комментарий
16.10.2021 22:46 Ответить
Нормальних вакцинувальників не буває. Всі вони **************...

показать весь комментарий
17.10.2021 00:28 Ответить
Не "нахрена", а у руку. Чим більше народу отримає два тих укольчики, тим швидше заживемо нормальним життям. Ти проти цього?
показать весь комментарий
17.10.2021 09:32 Ответить
Невже ти такий дурень, що купить нещеплене породисте цуценя і сам не зробить йому щеплення, з майже 100-відсотковою гарантією, що воно, якщо не здохне у перші пару місяців від парвовірозу, то протягом року від чуми м'ясоїдних? Чи ти у будь-який спосіб гальмуєш перехід України до нормального життя без обмежень?
показать весь комментарий
17.10.2021 09:40 Ответить
 
 