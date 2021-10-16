Школы Днепра уходят на каникулы на неделю раньше

Школы Днепра из-за введения в регионе "красной" зоны карантина уходят на каникулы на неделю раньше - с 18 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Подчеркивается, что решение о преждевременных каникулах в школах Днепра было принято из-за решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС об установлении "красной" зоны карантина в Днепропетровской области и учитывая рекомендации о начале каникул с 18 октября Министерства образования и науки Украины.

"С целью предотвращения роста заболеваемости ковидом среди детей мы вынуждены начать каникулы с 18 октября 2021 года", - следует из сообщения.

Вместе с тем, садики будут работать в обычном режиме.

Читайте также: Каникулы в школах могут продлить до 3-4 недель, - Кузин