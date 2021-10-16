3 616 7
Школы Днепра уходят на каникулы на неделю раньше
Школы Днепра из-за введения в регионе "красной" зоны карантина уходят на каникулы на неделю раньше - с 18 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.
Подчеркивается, что решение о преждевременных каникулах в школах Днепра было принято из-за решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС об установлении "красной" зоны карантина в Днепропетровской области и учитывая рекомендации о начале каникул с 18 октября Министерства образования и науки Украины.
"С целью предотвращения роста заболеваемости ковидом среди детей мы вынуждены начать каникулы с 18 октября 2021 года", - следует из сообщения.
Вместе с тем, садики будут работать в обычном режиме.
саша паламарчук
саша паламарчук
16.10.2021 11:47
5 копійок
5 копійок
16.10.2021 11:54
саша паламарчук
саша паламарчук
16.10.2021 11:58
5 копійок
5 копійок
16.10.2021 12:05
✘
Макс Полиграф
Макс Полиграф
16.10.2021 14:15
