Школы Днепра уходят на каникулы на неделю раньше

Школы Днепра уходят на каникулы на неделю раньше

Школы Днепра из-за введения в регионе "красной" зоны карантина уходят на каникулы на неделю раньше - с 18 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Подчеркивается, что решение о преждевременных каникулах в школах Днепра было принято из-за решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС об установлении "красной" зоны карантина в Днепропетровской области и учитывая рекомендации о начале каникул с 18 октября Министерства образования и науки Украины.

"С целью предотвращения роста заболеваемости ковидом среди детей мы вынуждены начать каникулы с 18 октября 2021 года", - следует из сообщения.

Вместе с тем, садики будут работать в обычном режиме.

16.10.2021 11:47 Ответить
Він вже багато чого наконтролював.
16.10.2021 11:54 Ответить
16.10.2021 11:58 Ответить
З кожног слуги мона добути відро електрики.
16.10.2021 12:05 Ответить
да нам на твои рашкованские школы и вуз насрать
16.10.2021 14:15 Ответить
 
 