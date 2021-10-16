УКР
3 616 7

Школи Дніпра йдуть на канікули на тиждень раніше

Школи Дніпра через запровадження в регіоні червоної зони карантину йдуть на канікули на тиждень раніше - з 18 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Підкреслюється, що рішення про дочасні канікули в школах Дніпра прийняли через рішення Держкомісії з ТЕБ та НС щодо встановлення червоної зони карантину в Дніпропетровській області та враховуючи рекомендації про початок канікул з 18 жовтня Міністерства освіти і науки України.

"З метою запобігання зростанню захворюваності на ковід серед дітей ми змушені почати канікули з 18 жовтня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас, дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

Канікули в школах можуть продовжити до 3-4 тижнів, - Кузін

Дніпро (3354) канікули (90) карантин (18172) школа (2242) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
16.10.2021 11:47 Відповісти
Він вже багато чого наконтролював.
16.10.2021 11:54 Відповісти
16.10.2021 11:58 Відповісти
З кожног слуги мона добути відро електрики.
16.10.2021 12:05 Відповісти
да нам на твои рашкованские школы и вуз насрать
16.10.2021 14:15 Відповісти
 
 