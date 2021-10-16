3 616 7
Школи Дніпра йдуть на канікули на тиждень раніше
Школи Дніпра через запровадження в регіоні червоної зони карантину йдуть на канікули на тиждень раніше - з 18 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
Підкреслюється, що рішення про дочасні канікули в школах Дніпра прийняли через рішення Держкомісії з ТЕБ та НС щодо встановлення червоної зони карантину в Дніпропетровській області та враховуючи рекомендації про початок канікул з 18 жовтня Міністерства освіти і науки України.
"З метою запобігання зростанню захворюваності на ковід серед дітей ми змушені почати канікули з 18 жовтня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Водночас, дитсадки працюватимуть у звичному режимі.
