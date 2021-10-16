РУС
США осуждают проведение переписи населения в оккупированном Крыму, - спикер Госдепа Прайс

Соединенные Штаты Америки осуждают проведение так называемой всероссийской переписи в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Крым - это Украина", - цитирует американское посольство сообщение Прайса.

Топ комментарии
+2
Та вообще офигели... И мир в глазах тупина увидели, и войска свои отвели, и гособоронзаказ нам сорвали, и боевые не передке не платят. Офигели америкосы вкрай. Ну а что с бубочки взять? Он по айкосам и джунглям. Хороший мальчик из интеллигентной семьи....
16.10.2021 12:57 Ответить
+1
Осуждают они... как же скучно. Толкут воду в ступе.
16.10.2021 12:41 Ответить
+1
Мой товарищ ездил в Щелкино....За голову взялся...- Есть там красивые места между Семеновкой до самого Щелкино. Там такие красивейшие пейзажи со скалами и перепадами уровней и с редкими степными травами...Точнее были....Кацапы все это застроили сараями и вышли прямо к морю ! Короче загублен уникальный ландшафтный парк ! - Кто возместит это ? По идее,после деоккупации нужны будут миллиарды долларов,чтобы восстановить прежние места.И миллиарды для демонтажа сараев и вывоз мусора в Краснодар обратно. Все это нужно тоже понимать !
16.10.2021 12:54 Ответить
Америкосы просто глянули на наших зебилов, офигели и поняли, что тут ловить нечего. Бубочка после себя оставит только дурные воспоминания, если не захочет короноваться.
16.10.2021 13:14 Ответить
Ясное дело, зеля токсичен одним своим телефонным звонком любому политику. Даже тупину.
16.10.2021 13:21 Ответить
Нужна еще обеспокоенность.. Решительная и бесповоротная!!!!
16.10.2021 12:54 Ответить
Я бы еще добавил к этому осуждение и нас, за то что в течении 20 лет не проводили перепись населения вообще.
16.10.2021 13:22 Ответить
андруша😂🌷×××
16.10.2021 13:34 Ответить
16.10.2021 16:28 Ответить
Ясно(((. А на СФ, если попытаться открыть его ник (именно ник, а не ссылку на комментарий), то лично у меня - "404". Буду знать теперь, что не все так на самом деле, как кажется.
16.10.2021 16:41 Ответить
кого це хвилює? США черед дурних лідерів втратили головуючу роль у світі і зараз нагадують беззубого пса, який гавкатить на домушника, а зробити нічого не може... Наглі моськи типу Росії, Ірана і того самого Китаю поводяться все більш зухвало не зустрічаючи реального опору США
16.10.2021 14:00 Ответить
https://www.5.ua/svit/yelyzaveta-ii-potrapyla-u-skandal-brytanskyi-korolivskyi-dvir-nazvav-krym-rosiiskym-257736.html Королева Великої Британії Єлизавета ІІ потрапила в міжнародний скандал: вона написала лист школярам з анексованого Криму і вказала на конверті адресу "Севастополь, Росія" . Фотографію листа опублікували в соцмережі Instagram на сторінці Малої академії наук в Криму.
Лист школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.
Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через якого в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували. Не відреагувала на скандал і Україна, зокрема МЗС Єрмака (чи Кулеби?)

Наразі фото листа королеви в Instagram вже недоступне.
16.10.2021 14:24 Ответить
16.10.2021 15:35 Ответить
 
 