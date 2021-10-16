США осуждают проведение переписи населения в оккупированном Крыму, - спикер Госдепа Прайс

Соединенные Штаты Америки осуждают проведение так называемой всероссийской переписи в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Крым - это Украина", - цитирует американское посольство сообщение Прайса.

