1 289 17
США засуджують проведення перепису населення в окупованому Криму, - спікер Держдепу Прайс
Сполучені Штати Америки засуджують проведення так званого всеросійського перепису в окупованому Криму.
Про це повідомив спікер Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Сполучені Штати засуджують перепис населення Росії в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Крим - це Україна", - цитує американське посольство повідомлення Прайса.
Топ коментарі
+2 Сергей Гусаченко #493712
показати весь коментар16.10.2021 12:57 Відповісти Посилання
+1 Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар16.10.2021 12:41 Відповісти Посилання
+1 Игорь Бех
показати весь коментар16.10.2021 12:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лист школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.
Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через якого в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували. Не відреагувала на скандал і Україна, зокрема МЗС Єрмака (чи Кулеби?)
Наразі фото листа королеви в Instagram вже недоступне.