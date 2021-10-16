УКР
США засуджують проведення перепису населення в окупованому Криму, - спікер Держдепу Прайс

Сполучені Штати Америки засуджують проведення так званого всеросійського перепису в окупованому Криму.

Про це повідомив спікер Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Сполучені Штати засуджують перепис населення Росії в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Крим - це Україна", - цитує американське посольство повідомлення Прайса.

+2
Та вообще офигели... И мир в глазах тупина увидели, и войска свои отвели, и гособоронзаказ нам сорвали, и боевые не передке не платят. Офигели америкосы вкрай. Ну а что с бубочки взять? Он по айкосам и джунглям. Хороший мальчик из интеллигентной семьи....
показати весь коментар
16.10.2021 12:57 Відповісти
+1
Осуждают они... как же скучно. Толкут воду в ступе.
показати весь коментар
16.10.2021 12:41 Відповісти
+1
Мой товарищ ездил в Щелкино....За голову взялся...- Есть там красивые места между Семеновкой до самого Щелкино. Там такие красивейшие пейзажи со скалами и перепадами уровней и с редкими степными травами...Точнее были....Кацапы все это застроили сараями и вышли прямо к морю ! Короче загублен уникальный ландшафтный парк ! - Кто возместит это ? По идее,после деоккупации нужны будут миллиарды долларов,чтобы восстановить прежние места.И миллиарды для демонтажа сараев и вывоз мусора в Краснодар обратно. Все это нужно тоже понимать !
показати весь коментар
16.10.2021 12:54 Відповісти
Америкосы просто глянули на наших зебилов, офигели и поняли, что тут ловить нечего. Бубочка после себя оставит только дурные воспоминания, если не захочет короноваться.
показати весь коментар
16.10.2021 13:14 Відповісти
Ясное дело, зеля токсичен одним своим телефонным звонком любому политику. Даже тупину.
показати весь коментар
16.10.2021 13:21 Відповісти
Я бы еще добавил к этому осуждение и нас, за то что в течении 20 лет не проводили перепись населения вообще.
показати весь коментар
16.10.2021 13:22 Відповісти
андруша😂🌷×××
показати весь коментар
16.10.2021 13:34 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 16:28 Відповісти
Ясно(((. А на СФ, если попытаться открыть его ник (именно ник, а не ссылку на комментарий), то лично у меня - "404". Буду знать теперь, что не все так на самом деле, как кажется.
показати весь коментар
16.10.2021 16:41 Відповісти
кого це хвилює? США черед дурних лідерів втратили головуючу роль у світі і зараз нагадують беззубого пса, який гавкатить на домушника, а зробити нічого не може... Наглі моськи типу Росії, Ірана і того самого Китаю поводяться все більш зухвало не зустрічаючи реального опору США
показати весь коментар
16.10.2021 14:00 Відповісти
https://www.5.ua/svit/yelyzaveta-ii-potrapyla-u-skandal-brytanskyi-korolivskyi-dvir-nazvav-krym-rosiiskym-257736.html Королева Великої Британії Єлизавета ІІ потрапила в міжнародний скандал: вона написала лист школярам з анексованого Криму і вказала на конверті адресу "Севастополь, Росія" . Фотографію листа опублікували в соцмережі Instagram на сторінці Малої академії наук в Криму.
Лист школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.
Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через якого в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували. Не відреагувала на скандал і Україна, зокрема МЗС Єрмака (чи Кулеби?)

Наразі фото листа королеви в Instagram вже недоступне.
показати весь коментар
16.10.2021 14:24 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 15:35 Відповісти
 
 