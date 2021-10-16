США засуджують проведення перепису населення в окупованому Криму, - спікер Держдепу Прайс

Сполучені Штати Америки засуджують проведення так званого всеросійського перепису в окупованому Криму.

Про це повідомив спікер Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Сполучені Штати засуджують перепис населення Росії в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Крим - це Україна", - цитує американське посольство повідомлення Прайса.

