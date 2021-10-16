На строящуюся китайскую космическую станцию прибыл новый экипаж, тайконавты впервые проведут на орбите полгода

Корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с базовым модулем "Тяньхэ" строящейся станции "Тяньгун". Экипаж из трех тайконавтов, среди которых одна женщина, будет работать на орбите шесть месяцев.

Китайский космический аппарат с тремя тайконавтами в субботу, 16 октября, успешно состыковался с новой орбитальной станцией в рамках самой продолжительной на сегодняшний день пилотируемой миссии Пекина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Корабль "Шэньчжоу-13", стартовавший накануне, состыковался с базовым модулем "Тяньхэ" строящейся станции "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA). Запуск аппарата был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2Ф") со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Экипаж из трех человек - командир корабля Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и тайконавт Е Гуанфу, для которого это будет первый полет в космос, - должен проработать на орбите шесть месяцев. Это будет самый длительный в истории КНР космический полет. Предыдущий экипаж-рекордсмен, совершивший первую миссию на "Тяньгун", вернулся на Землю в сентябре после трех месяцев на космической станции.

Ожидается, что срок эксплуатации "Тяньгун", что означает "небесный дворец", составит 10-15 лет. Станция сможет принимать трех космонавтов на срок до шести месяцев. В завершенном виде она будет весить около 90 тонн, что почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции.

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" - в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.

В рамках своей активно продвигаемой космической программы Китай уже приземлил марсоход на Красной планете и отправил зонды на Луну.

