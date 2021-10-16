РУС
На строящуюся китайскую космическую станцию прибыл новый экипаж, тайконавты впервые проведут на орбите полгода

Корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с базовым модулем "Тяньхэ" строящейся станции "Тяньгун". Экипаж из трех тайконавтов, среди которых одна женщина, будет работать на орбите шесть месяцев.

Китайский космический аппарат с тремя тайконавтами в субботу, 16 октября, успешно состыковался с новой орбитальной станцией в рамках самой продолжительной на сегодняшний день пилотируемой миссии Пекина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Корабль "Шэньчжоу-13", стартовавший накануне, состыковался с базовым модулем "Тяньхэ" строящейся станции "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA). Запуск аппарата был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2Ф") со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Экипаж из трех человек - командир корабля Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и тайконавт Е Гуанфу, для которого это будет первый полет в космос, - должен проработать на орбите шесть месяцев. Это будет самый длительный в истории КНР космический полет. Предыдущий экипаж-рекордсмен, совершивший первую миссию на "Тяньгун", вернулся на Землю в сентябре после трех месяцев на космической станции.

Ожидается, что срок эксплуатации "Тяньгун", что означает "небесный дворец", составит 10-15 лет. Станция сможет принимать трех космонавтов на срок до шести месяцев. В завершенном виде она будет весить около 90 тонн, что почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции.

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" - в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.

В рамках своей активно продвигаемой космической программы Китай уже приземлил марсоход на Красной планете и отправил зонды на Луну.

+11
Тайконавты )) У нас алконавты чем хуже ? ))
16.10.2021 13:17
+8
І з"явиться на світ тайконавтік !!!))))
16.10.2021 13:20
+8
Красавцы. Делают втихую свое дело.
16.10.2021 13:25
Тайконавты )) У нас алконавты чем хуже ? ))
16.10.2021 13:17
"И ми не хуже многих-ми тоже можем много випивать!" !!!)))
16.10.2021 13:23
тайконавти мають бути з Тайваню,
а ці - чайконавти (чайники)
16.10.2021 15:33
Проекту станцій "Салют" друге життя!
16.10.2021 13:19
І з"явиться на світ тайконавтік !!!))))
16.10.2021 13:20
Вони і там будуть розмножуватись і заповнять увесь Всесвіт.
16.10.2021 13:28
Повзуча експансія ,як інвазія гельмінтами чи ракова пухлина з метастазами !!!)))
16.10.2021 13:31
Красавцы. Делают втихую свое дело.
16.10.2021 13:25
Какие то у китайцев космические станции одноразовые. Долго не живут.
16.10.2021 13:25
Зато детей даже в космосе делают
16.10.2021 13:26
Чекаємо на появу тайконавтика косоокого !!!)))
16.10.2021 13:33
В космосе нельзя трахаться. Женский организм не приспособлен к этому. Из-за возможных кровотечений женщина может умереть.
16.10.2021 13:39
это где такие исследования проводили? сначала на мышах вроде должны тренироваться - такое 100% было. хотя про тех же клонированных только про Долли все знают а в Китае уже все на потоке. так что не удивлюсь если уже лазят по Земле различные зачатые в космосе под грифом секретно чтобы никто не догаался.
16.10.2021 13:53
К сожалению нет. Нет ни одного животного, зачатого в космосе. И у людей не получается. А опыты проводились уже с самого начала.сколько это уже- 60 лет. И никак. Если получится у китайцев, то Нобелевская премия им обеспечена.
16.10.2021 13:58
китайцям дешевше клонувати самих себе ніж розмножуватися природнім шляхом.Тим паче в космосі.
16.10.2021 15:49
Женщин отправляли в космос не только для гендерного равенства, а вот результатов не знаю
16.10.2021 16:06
на клеточном уровне гравитация играет какую-то роль? очень вряд ли. может "природным путем" у подопытных не получается, потому что стресс и невесомость, но если постараться или искуственно "помочь" то никаких препон быть не должно. растения же растут, да и жидкости в организме крутятся как-то, годами в космосе сидят и ничего.
16.10.2021 16:36
Про радиацию забыл..ну и излучения самого корабля
16.10.2021 22:13
Американцы трахались на борту шаттла - проводили эксперимент. Женщину еле спасли на Земле.
16.10.2021 17:19
википедия говорит с мышами все ок получилось. если правда про американцев - возможно баба дефектная попалась. а так проблем навскидку нет. рождение и последующая жизнь исключительно в невесомости - это да, реальная проблема. а "потрахаться" и родить на Земле - вполне.
16.10.2021 17:29
К чему "этому" ? Потрудитесь изъяснятся яснее!
16.10.2021 14:10
так уверенно говорите, или рузька, вонючая методичка, или Вас там трахать пытались, но Вы выжили?
16.10.2021 22:10
На Одещині циганва змісила і поставила на коліна двух українських солдатів, а Цензор спит.
16.10.2021 13:26
Фейк.
16.10.2021 13:29
Є відео.
16.10.2021 13:29
Состряпали в мордоре
16.10.2021 16:07
не мордоре, а в ордловской "глуши"!
16.10.2021 19:18
Скоро опубликуют...Украинцы на своей земле живут разобщённо и как крепостные, им даже не принадлежат СМИ ,в Украине СМИ принадлежат еврейской Общине и представителям Московии, вот эти СМИ и подгоняют своего Атамана разобщённому украинскому народу, никто не запрещает украинскому народу создавать свои ОБЩИНЫ ,как к примеру это есть у евреев Украины или у греков Украины(ОБЩИНА это кирпичик любого государства, которые формируются в ГРОМАДУ),устав Общины можете переписать у еврейской общины со своими доработками и на равных выступить Украинской ОБЩИНОЙ против Ромской Общины и попросить их жить по законам Украины, а если они не желают то попросите их уйти с вашей территории.
16.10.2021 13:29
Попросить?
16.10.2021 13:43
Які общини коли в країні 73% ідіотів.
16.10.2021 13:56
Этот народ проживает в буферной зоне между Московией и Киевом, потому так флюгерно ведёт себя показывая любовь к соседу, кремлёвский Фюрер спецом не заходит в Украину танками, выжидая момента когда нарид Украины готов будет встречать российских солдат с цветами и георгиевскими ленточками
16.10.2021 16:42
И у полиции будут законные основания для выселения с территории украинской Общины ненужных элементов ,и никто не приравняет это к национализму,
16.10.2021 16:35
Надо было взять больше женщин, но корабль Восток имеет ограниченные возможности.
16.10.2021 13:26
У женщин бОльшие возможности
16.10.2021 16:09
«тайконавт» или «тайкунавт» (от кит. упр. 太空, пиньинь tàikōng, палл. тайкун «космос» + «наута» (греч. ναυτα) «мореплаватель») - используется в КНР и других китаеязычных государствах и территориях (Гонконг, Макао, Тайвань и Сингапур). Кроме того, в китайском языке для обозначения летающего в космос человека существует ещё три термина: «тайкунжэнь» (кит. упр. 太空人, пиньинь tàikōng rén «космический человек») - общеупотребительный термин во всех китаеязычных странах, «юйханъюань» (кит. упр. 宇航员, пиньинь yǔhángyuán) «мореплаватель во вселенной») - используется в прессе и «хантяньюань» (кит. упр. 航天员, пиньинь hángtiānyuán «мореплаватель в небе») - используется в космической промышленности и науке;

Но когда нашел среди толкования этого слова вот такое: "пиньинь tàikōng rén «космический человек»"... Может поэтому пыня так гордится своей дружбой с Китаем и даже готов отдать всю Сибирь до Урала?
16.10.2021 13:34
вот Вы я вижу специалист
а как по китайски будет Вовчик-)(уйло??
16.10.2021 14:26
Так и будет Путин-*****. А ты специалист подоляковский или бортниковский?
16.10.2021 14:37
Сейчас они там в два см
16.10.2021 13:44 Ответить
Если бы. Но пока результат отрицательный. Пусть китайцы пробуют, может получится.
16.10.2021 14:01 Ответить
китайська лажа...така сама як і їхні дуті економічні рейтинги і евергранди...
16.10.2021 13:45 Ответить
Нам бы хоть десятую часть этой лажи. Ты наверное не представляешь в каком дерьме мы живём и как они живут.
16.10.2021 16:12 Ответить
давай в Китай, только после этого Украина покажется раем
17.10.2021 21:22 Ответить
Там вчера срузький Союз на пол часа дестабилизировал ориентация МКС, опять движки неправильно работали
16.10.2021 13:49 Ответить
В Китае запретили аборты-не хватает людей
заселить Сибирь и Дальний восток
А потом уже и на Луну
16.10.2021 14:23 Ответить
китайцям дозволяють мати до трьох дітей
16.10.2021 15:33 Ответить
на прошлой неделе в Китае приняли закон о запрете абортов без медицинской необходимости
16.10.2021 18:56 Ответить
Запретили, что бы больше девочек рожалось.
16.10.2021 19:21 Ответить
Знаю є космонавти, є алконавти, а от хто такі тайконавти?
16.10.2021 16:15 Ответить
Ну правильно. 6 месяцев спустя необходимо идти в декрет.
16.10.2021 16:31 Ответить
Молодцы!!!

Пока вонючая раССея на батуте прыгаетю Китай делает свое дело!!!!!!
16.10.2021 22:11 Ответить
А у лаптенавтов какие новости?
17.10.2021 05:13 Ответить
 
 