Контролировать соблюдение карантина в Украине будут 900 мобильных бригад, - Ляшко
Контроль за соблюдением карантинных требований, в том числе через составление админпротоколов за нарушения, будет усилен.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Создано 900 мобильных бригад, которые будут рейдовой проверки контролировать соблюдение противоэпидемического режима. Чтобы результат от карантина, нужно их придерживаться. Поэтому, если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - заявил министр.
Он уточнил, что речь идет и о разъяснительной работе, и о административных протоколах за нарушение карантинных требований.
Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 12 983 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 2 623 882 человека, выздоровели - 2 322 456, летальных случаев - 60 414, проведение ПЦР-тестов - 13 524 231.
Вакцину вкололи и стал супермен
Теперь моя гордость почти до колен
Гипнозом владею,Вай Фай раздаю
И третью вакцину от дельты колю!
Наконец -то !
Что не смели Буратины приказ строгий нарушать,
И Пьеро заплакал горько, от Мальвины отлучен,
А вобоще народ, спокойный, это шоу ни о чем...