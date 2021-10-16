РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3738 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 406 22

Контролировать соблюдение карантина в Украине будут 900 мобильных бригад, - Ляшко

Контролировать соблюдение карантина в Украине будут 900 мобильных бригад, - Ляшко

Контроль за соблюдением карантинных требований, в том числе через составление админпротоколов за нарушения, будет усилен.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Создано 900 мобильных бригад, которые будут рейдовой проверки контролировать соблюдение противоэпидемического режима. Чтобы результат от карантина, нужно их придерживаться. Поэтому, если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - заявил министр.

Он уточнил, что речь идет и о разъяснительной работе, и о административных протоколах за нарушение карантинных требований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть два пути помешать распространению COVID-19 - вакцинация и жесткий карантин, но первый украинцы игнорируют, - Ляшко

Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 12 983 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 2 623 882 человека, выздоровели - 2 322 456, летальных случаев - 60 414, проведение ПЦР-тестов - 13 524 231.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Очередные 1800 дармоедов с зарплатой из бюджета...и скорее всего не минимальной..
показать весь комментарий
16.10.2021 15:46 Ответить
+7
У этих доблестных стражей порядка должен быть хотя бы один знакомый реаниматолог. Да и бронежилеты им бы не помешали...
показать весь комментарий
16.10.2021 18:59 Ответить
+6
Еду в киевпастранстранспорте . 90% носы из масок и 2 красавицы совсем без масок . И это при почти 20000 случаев. Спасибо гундосому за показ, как правильно носить маску лохторату
показать весь комментарий
16.10.2021 14:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Был сегодня на рынке, толпа людей, примерно половина без масок включая продавцов.
показать весь комментарий
16.10.2021 14:41 Ответить
А на открытом воздухе нужно носить маски?
показать весь комментарий
16.10.2021 16:05 Ответить
ви не зрозуміли, то 900 груп збирати гроші з підприємців
показать весь комментарий
16.10.2021 16:15 Ответить
Чудеса вакцинации
Вакцину вкололи и стал супермен
Теперь моя гордость почти до колен
Гипнозом владею,Вай Фай раздаю
И третью вакцину от дельты колю!
показать весь комментарий
16.10.2021 21:08 Ответить
Еду в киевпастранстранспорте . 90% носы из масок и 2 красавицы совсем без масок . И это при почти 20000 случаев. Спасибо гундосому за показ, как правильно носить маску лохторату
показать весь комментарий
16.10.2021 14:47 Ответить
цирк... нет слов
показать весь комментарий
16.10.2021 14:47 Ответить
Шляшко теперь министром внутренних дел подрабатывает? Или он пальму первенства по бреду у Данилова хочет забрать?
показать весь комментарий
16.10.2021 14:56 Ответить
Ляшко- це не прізвище, а діагноз... А саме цей на завданні, щоб за іншого не забували, бо воно віддано сосе у всього...
показать весь комментарий
16.10.2021 15:04 Ответить
Та у него всегда глаза такие подвыкаченные, что прямо Петросян со своим классическим "что у меня там такое?"
показать весь комментарий
16.10.2021 15:10 Ответить
Лучше раньше ,чем позже ,лучше позже ,чем никогда .
Наконец -то !
показать весь комментарий
16.10.2021 15:03 Ответить
Назовут это Covid-Полицай?
показать весь комментарий
16.10.2021 15:05 Ответить
По функциям чисто пастухи.
показать весь комментарий
16.10.2021 15:36 Ответить
Карабас будет в бригаде за порядком наблюдать
Что не смели Буратины приказ строгий нарушать,
И Пьеро заплакал горько, от Мальвины отлучен,
А вобоще народ, спокойный, это шоу ни о чем...
показать весь комментарий
16.10.2021 21:13 Ответить
Очередные 1800 дармоедов с зарплатой из бюджета...и скорее всего не минимальной..
показать весь комментарий
16.10.2021 15:46 Ответить
Зарплату скорей всего будут получать с тех кого удастся словить и оштрафовать. Еще и прибыль государству принесут, выпив крови из ее граждан
показать весь комментарий
16.10.2021 16:07 Ответить
что-то вспомнились " одни для всех правила карантина" для Эпицентра герег, Велюра коли котлеты и Буковель (плюс разгрузка самолета, обед со товарищи и отдых зенелоха во всем этом))))

показать весь комментарий
16.10.2021 16:24 Ответить
У этих доблестных стражей порядка должен быть хотя бы один знакомый реаниматолог. Да и бронежилеты им бы не помешали...
показать весь комментарий
16.10.2021 18:59 Ответить
За чий рахунок зарплата бригадам
показать весь комментарий
16.10.2021 23:34 Ответить
 
 