Контролировать соблюдение карантина в Украине будут 900 мобильных бригад, - Ляшко

Контроль за соблюдением карантинных требований, в том числе через составление админпротоколов за нарушения, будет усилен.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Создано 900 мобильных бригад, которые будут рейдовой проверки контролировать соблюдение противоэпидемического режима. Чтобы результат от карантина, нужно их придерживаться. Поэтому, если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - заявил министр.

Он уточнил, что речь идет и о разъяснительной работе, и о административных протоколах за нарушение карантинных требований.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 12 983 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 2 623 882 человека, выздоровели - 2 322 456, летальных случаев - 60 414, проведение ПЦР-тестов - 13 524 231.