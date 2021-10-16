УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5785 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 406 22

Контролювати дотримання карантину в Україні будуть 900 мобільних бригад, - Ляшко

Контролювати дотримання карантину в Україні будуть 900 мобільних бригад, - Ляшко

Контроль за дотриманням карантинних вимог, зокрема через складання адмінпротоколів за порушення, буде посилено.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Створено 900 мобільних бригад, які рейдовою перевіркою контролюватимуть дотримання протиепідемічного режиму. Щоб був результат від карантину, потрібно їх дотримуватися. Тому, якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися, для цього і будуть працювати ці рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягати їх до відповідальності", - заявив міністр.

Він уточнив, що йдеться і про роз'яснювальну роботу, і про адміністративні протоколи за порушення карантинних вимог.

Читайте також: Є два шляхи перешкодити поширенню COVID-19 - вакцинація і суворий карантин, але перший українці ігнорують, - Ляшко

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстровано 12 983 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 623 882 особи, одужали - 2 322 456, летальних випадків - 60 414, проведення ПЛР-тестів - 13 524 231.

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Очередные 1800 дармоедов с зарплатой из бюджета...и скорее всего не минимальной..
показати весь коментар
16.10.2021 15:46 Відповісти
+7
У этих доблестных стражей порядка должен быть хотя бы один знакомый реаниматолог. Да и бронежилеты им бы не помешали...
показати весь коментар
16.10.2021 18:59 Відповісти
+6
Еду в киевпастранстранспорте . 90% носы из масок и 2 красавицы совсем без масок . И это при почти 20000 случаев. Спасибо гундосому за показ, как правильно носить маску лохторату
показати весь коментар
16.10.2021 14:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Был сегодня на рынке, толпа людей, примерно половина без масок включая продавцов.
показати весь коментар
16.10.2021 14:41 Відповісти
А на открытом воздухе нужно носить маски?
показати весь коментар
16.10.2021 16:05 Відповісти
ви не зрозуміли, то 900 груп збирати гроші з підприємців
показати весь коментар
16.10.2021 16:15 Відповісти
Чудеса вакцинации
Вакцину вкололи и стал супермен
Теперь моя гордость почти до колен
Гипнозом владею,Вай Фай раздаю
И третью вакцину от дельты колю!
показати весь коментар
16.10.2021 21:08 Відповісти
Еду в киевпастранстранспорте . 90% носы из масок и 2 красавицы совсем без масок . И это при почти 20000 случаев. Спасибо гундосому за показ, как правильно носить маску лохторату
показати весь коментар
16.10.2021 14:47 Відповісти
цирк... нет слов
показати весь коментар
16.10.2021 14:47 Відповісти
Шляшко теперь министром внутренних дел подрабатывает? Или он пальму первенства по бреду у Данилова хочет забрать?
показати весь коментар
16.10.2021 14:56 Відповісти
Ляшко- це не прізвище, а діагноз... А саме цей на завданні, щоб за іншого не забували, бо воно віддано сосе у всього...
показати весь коментар
16.10.2021 15:04 Відповісти
Та у него всегда глаза такие подвыкаченные, что прямо Петросян со своим классическим "что у меня там такое?"
показати весь коментар
16.10.2021 15:10 Відповісти
Лучше раньше ,чем позже ,лучше позже ,чем никогда .
Наконец -то !
показати весь коментар
16.10.2021 15:03 Відповісти
Назовут это Covid-Полицай?
показати весь коментар
16.10.2021 15:05 Відповісти
По функциям чисто пастухи.
показати весь коментар
16.10.2021 15:36 Відповісти
Карабас будет в бригаде за порядком наблюдать
Что не смели Буратины приказ строгий нарушать,
И Пьеро заплакал горько, от Мальвины отлучен,
А вобоще народ, спокойный, это шоу ни о чем...
показати весь коментар
16.10.2021 21:13 Відповісти
Очередные 1800 дармоедов с зарплатой из бюджета...и скорее всего не минимальной..
показати весь коментар
16.10.2021 15:46 Відповісти
Зарплату скорей всего будут получать с тех кого удастся словить и оштрафовать. Еще и прибыль государству принесут, выпив крови из ее граждан
показати весь коментар
16.10.2021 16:07 Відповісти
что-то вспомнились " одни для всех правила карантина" для Эпицентра герег, Велюра коли котлеты и Буковель (плюс разгрузка самолета, обед со товарищи и отдых зенелоха во всем этом))))

показати весь коментар
16.10.2021 16:24 Відповісти
У этих доблестных стражей порядка должен быть хотя бы один знакомый реаниматолог. Да и бронежилеты им бы не помешали...
показати весь коментар
16.10.2021 18:59 Відповісти
За чий рахунок зарплата бригадам
показати весь коментар
16.10.2021 23:34 Відповісти
 
 