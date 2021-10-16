Контролювати дотримання карантину в Україні будуть 900 мобільних бригад, - Ляшко

Контроль за дотриманням карантинних вимог, зокрема через складання адмінпротоколів за порушення, буде посилено.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Створено 900 мобільних бригад, які рейдовою перевіркою контролюватимуть дотримання протиепідемічного режиму. Щоб був результат від карантину, потрібно їх дотримуватися. Тому, якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися, для цього і будуть працювати ці рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягати їх до відповідальності", - заявив міністр.

Він уточнив, що йдеться і про роз'яснювальну роботу, і про адміністративні протоколи за порушення карантинних вимог.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстровано 12 983 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 623 882 особи, одужали - 2 322 456, летальних випадків - 60 414, проведення ПЛР-тестів - 13 524 231.