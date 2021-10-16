Илларионов о "газовом" вопросе: Видим новый этап давления Кремля на Украину
Россия начала новое давление на Украину, используя "газовый" вопрос.
Такое мнение выразил бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США) Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Илларионов отметил, что объемы газа, который закачивают по ГТС с территории Украины, ежегодно сокращаются.
"Любой может заглянуть и проверить. Конкретные цифры знает и не только руководитель "Нафтогаза", а и любой, кто смотрит на эту статистику", - говорит Илларинов.
Он утверждает, что украинской власти сейчас следует обратить внимание на новую волну давления Кремля, которое тот начал в последние недели.
"Этого не было, скажем, 1,5 или 2 месяца тому назад. Почему-то сейчас эта волна оказывается - через публикации, газовое давление, а также визит госпожи Нуланд в Москву. И по другим каналам. Иными словами, мы видим новый этап давления на Украину. И нужно просто на это обращать внимание. Чего точно нельзя делать - закрывать на это глаза", - сказал Илларионов.
Ранее Путин заявил, что из украинских хранилищ якобы откачивают газ, предназначенный для европейских компаний.
Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Уровень двоечника из ПТУ , я о Пу говорю...
Они за воду не плятят , а за газ и подавно платить не будут.
https://www.rbc.ua/rus/news/naftogaz-nazval-obemy-gaza-hranilishchah-1554466348.html
Пуцін переживає що "..Труба лопнєт"...
А мені подумалось слідуюче:На дні Чорного моря лежать
мегатонни сірководню.І трубу поклали зверху!!!!!!!!!!!!!!
Цеж не дай Бог,порветься стик,зварений криворукими кацапскими
спецами (сам або поможуть)!!!!!!!!!! БОМБА!!!!!!!!!!!!
Екологи АААААААУУУУУУУУУУУУ.Тут пісєц підкрадається!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html