РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12238 посетителей онлайн
Новости
5 807 36

Илларионов о "газовом" вопросе: Видим новый этап давления Кремля на Украину

Илларионов о

Россия начала новое давление на Украину, используя "газовый" вопрос.

Такое мнение выразил бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США) Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Илларионов отметил, что объемы газа, который закачивают по ГТС с территории Украины, ежегодно сокращаются.

"Любой может заглянуть и проверить. Конкретные цифры знает и не только руководитель "Нафтогаза", а и любой, кто смотрит на эту статистику", - говорит Илларинов.

Он утверждает, что украинской власти сейчас следует обратить внимание на новую волну давления Кремля, которое тот начал в последние недели.

"Этого не было, скажем, 1,5 или 2 месяца тому назад. Почему-то сейчас эта волна оказывается - через публикации, газовое давление, а также визит госпожи Нуланд в Москву. И по другим каналам. Иными словами, мы видим новый этап давления на Украину. И нужно просто на это обращать внимание. Чего точно нельзя делать - закрывать на это глаза", - сказал Илларионов.

Читайте также: Витренко: Путин врет об изношенности газотранспортной системы Украины

Ранее Путин заявил, что из украинских хранилищ якобы откачивают газ, предназначенный для европейских компаний.

Автор: 

Газ (10252) Илларионов Андрей (58) россия (96910) Транзит газа (371)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Хроника одного президента 16.‎10.‎2021

Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
16.10.2021 17:01 Ответить
+4
Не , ну я тащусь с Пуйла ! "Мьі бьі увеличили транзит , но боимся , что изношенная украинская труба просто лопнет". Во-первьіх , ГТС - украинская , а труба - немецкая , "Тиссен-Крупп" , и работать ей еще не одно десятилетие. Во-вторьіх , давление в трубе поддерживается на одном уровне , ~ 60 ати и не зависит от обьемов прокачки . В - третьих , система может прокачивать в три раза большие обьемьі .
Уровень двоечника из ПТУ , я о Пу говорю...
показать весь комментарий
16.10.2021 16:31 Ответить
+3
На#єр мені потрібні думки цапового ларіосіка???
показать весь комментарий
16.10.2021 16:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что там наблюдательный совет в Нафтогазе из соросят делал ?
показать весь комментарий
16.10.2021 15:55 Ответить
Смотрите на договора. Штрафуйте за несоответствия. Если косяки по договорам - берите за шкуру договористов. Там кобель сегодня терся высказываниями - видно чует,что за него возьмутся.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:06 Ответить
Это наша традиционная ежегодная забава : наступает зима, а в Украине энергетический "апокалипсис". Действительный или мнимый - неважно, главное целой куче персонажей выкакать своё никому не нужное мнение и нагнать очередных страхов. Да и беженцы из Рашки так и норовят у нас тут устроится и рассказывать нам свои ну очень "любопытные" рассказы. А если по делу, начнём замерзать зимой, власть получит такой подсрачник, который ну явно заставит шевелиться и переходить к реальным реформам в энергосекторе, но делать это будет уже другая команда. Так что смотрите хоть здесь не обосритесь
показать весь комментарий
16.10.2021 16:29 Ответить
Зима завжди з"являється зненацька !!!)))
показать весь комментарий
16.10.2021 16:34 Ответить
Хроника одного президента 16.‎10.‎2021

Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
16.10.2021 17:01 Ответить
На#єр мені потрібні думки цапового ларіосіка???
показать весь комментарий
16.10.2021 16:20 Ответить
Смотрим контракт на газ, Украина -- РФия Первый год 65 млн кубов газа а потом по 40 .. .Власть в Украине заявляла что это Победа.??? Так а что не понятно что 40 это критически мало и для Украины вместе с Европой???. Ну так понятно что РФия резервировала газ для Северного потока 2. Где тут Победа.??? Теперь вроде РФия выполняет Контракт. Только в Европе Кризис цены на Газ Растут это и Украины касается!!! . Ну как вам Победа??? Ну и что теперь??? А вообще Выход есть -- заключить Украине прямые поставки газа из РФии --- больше Европе достанется . Но власть в Украине на это не пойдет -- на виртуальном бумажном Реверсе нормально кое кто Достаток Подумает.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:24 Ответить
Вот тебе 🖕кацап,а не прямые контракты Украины с твоим свинарником. Каждый день вы-дахтинуы пишите это как под копирку. Значит из кремля задача поставлена.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:51 Ответить
Труба на Окрестина.
показать весь комментарий
16.10.2021 23:50 Ответить
Не , ну я тащусь с Пуйла ! "Мьі бьі увеличили транзит , но боимся , что изношенная украинская труба просто лопнет". Во-первьіх , ГТС - украинская , а труба - немецкая , "Тиссен-Крупп" , и работать ей еще не одно десятилетие. Во-вторьіх , давление в трубе поддерживается на одном уровне , ~ 60 ати и не зависит от обьемов прокачки . В - третьих , система может прокачивать в три раза большие обьемьі .
Уровень двоечника из ПТУ , я о Пу говорю...
показать весь комментарий
16.10.2021 16:31 Ответить
Прочитай Мой Коментарий. Труба может не лопнет а вот морда лопнет получать за транзит лишнего газа чем по контракту ведь в контракте за прокачку больше газа чем по контракту расценки -- большие можеш поинтересоваться контрактом. Так Вот контракт это Такая?!? Победа. Так что не труба так морда или кошелек лопнет.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:38 Ответить
Что мешает Газпрому гарантировать прокачку 80-100 млрд.куб. в год и взамен попросить оставить базовьій тариф ? Нафтогаз может и согласиться , инициатива тут за Газпромом.
показать весь комментарий
16.10.2021 18:13 Ответить
Чергове вимерзання українців розпочинаєься !!))
показать весь комментарий
16.10.2021 16:31 Ответить
Он идиот, Россия по договору оплачивает транзит 40 млрд газа в год, при этом она не обязана этот обьем прокачивать. Да и вообще никто не говорит сколько уже было прокачано за 9 месяцев, говорят только что в начале года было 180 млн в день а сейчас около 90.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:39 Ответить
Да не прокачивайте ничего. Идите уже со своим газом нах,пидота кацапская. Лучше из Норвегии,чем от вас-ублюдков.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:53 Ответить
Смешно, Норвегия добывает около 100 млрд в год при потребности ЕС около 500. И если кроме оскорблений больше сказать нечего то заткни хайло.
показать весь комментарий
16.10.2021 17:10 Ответить
Пошел вон дерьмо.
показать весь комментарий
16.10.2021 23:48 Ответить
Поставлена задача о передаче содержания лугандонодаунецких люмпенпролетариев с баланса ГазПрома ( 5 млрд долляров в год ) на баланс Государства Украина через принуждение к прямому контракту ,через газоизмерительные станции на неподконтрольной территории .
Они за воду не плятят , а за газ и подавно платить не будут.
показать весь комментарий
16.10.2021 17:07 Ответить
Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.
показать весь комментарий
16.10.2021 17:07 Ответить
Зачем так врать, в апреле 2019 было 8,8 млрд в хранилищах.
https://www.rbc.ua/rus/news/naftogaz-nazval-obemy-gaza-hranilishchah-1554466348.html
показать весь комментарий
16.10.2021 17:14 Ответить
ну дык тогда северного потока 2 не было, все культурно качали газ и дружно давали бабла кацапам на достройку обходных путей и модернизацию армии, ожидая (манны небесной? возвращения адекватности? рили?) хз чего. как там говорится если есть ружье оно рано или поздно выстрелит.
показать весь комментарий
16.10.2021 17:21 Ответить
Энергетический апокалипсис в европе и раше. Это у них нет объемов ПХГ для создания резерва на случай холодов. Пусть строят АЭС или отрывают берлоги.
показать весь комментарий
16.10.2021 17:22 Ответить
В ЕС да а в раше газа полно.
показать весь комментарий
16.10.2021 17:38 Ответить
Газа то полно,а товаров производимых с помощью газа сколько?Повышая цену на газ,москали закладывают цену газа в цену продукта.Таким образом товары сделанные с помощью газа станут дороже.И когда Рашка придёт купить в ЕС за товаром,будут платить больше,благодаря тому,що сами наступили себе на яйца играя на газовом рынке.Где тут логика не понятно.Поднять цены на газ,щоб потом покупать товары дороже.Ну ЕС переживёт скачёк цен на товары.А Рашка переживёт?Или откажется от дорогих и качественных товаров.Вон самолёты падают без деталей.А с дорогим газом,детали ещё дороже будут для Аэрофлота.С такими тактическими победами Пуйла,москали скоро вообще летать перестанут
показать весь комментарий
16.10.2021 17:57 Ответить
Только 30% жилья в раше газифицировано.
показать весь комментарий
16.10.2021 18:05 Ответить
71,4% по данным 2021
показать весь комментарий
16.10.2021 18:14 Ответить
ета наверно в мацкве
показать весь комментарий
16.10.2021 18:25 Ответить
"Колишній радник", "старший науковий співробітник"... Ще одне звання забули назвати - капітан очевидність.
показать весь комментарий
16.10.2021 18:04 Ответить
верно сказал. Илларионов - умница.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:45 Ответить
Шануймося українці!
Пуцін переживає що "..Труба лопнєт"...
А мені подумалось слідуюче:На дні Чорного моря лежать
мегатонни сірководню.І трубу поклали зверху!!!!!!!!!!!!!!
Цеж не дай Бог,порветься стик,зварений криворукими кацапскими
спецами (сам або поможуть)!!!!!!!!!! БОМБА!!!!!!!!!!!!
Екологи АААААААУУУУУУУУУУУУ.Тут пісєц підкрадається!
показать весь комментарий
16.10.2021 21:20 Ответить
шредерезация в действии.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:56 Ответить
Хроника одного *********** 16.‎10.‎2021

Уходя в 2019 году президент Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.

На третьем году правления *********** ЗеЛупы, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
17.10.2021 03:31 Ответить
С какого хрена ЦЕНЗОР рекламирует Ларионова - кацапского пропагандона?
показать весь комментарий
17.10.2021 12:53 Ответить
 
 