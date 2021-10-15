Витренко: Путин врет об изношенности газотранспортной системы Украины

Президент России Владимир Путин позволяет себе откровенную ложь в публичных заявлениях о состоянии газотранспортной системы Украины.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее Путин заявил, что Россия отправляет в Европу столько газа, сколько просят партнеры. Однако увеличивать транзит через Украину, по его словам, "опасно", так как якобы "износ трубы там составляет 80%". Путин также утверждает, что "Газпром" уже увеличил поставки газа в Европу на 10%.

"В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд газа, в этом году - 40. Таким образом, в полтора раза меньше. Если мы посмотрим на суточные объемы транзита газа, то увидим, что они упали практически в два раза. Если в начале года было 180 млн в сутки, сейчас меньше 100. Это очередная порция лжи, которая свидетельствует о том, что Путин нервничает, потому что он понимает, что тот шантаж, который он затеял по всей Европе, он не проходит", - заявил Витренко.

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", Путину не удается запустить "Северный поток-2", даже когда он уже построен.

"Как раз из-за нашей позиции, потому что мы доказываем: Путин использует газ как оружие, его "Северный поток-2" не соответствует европейскому законодательству. И пока нам удается эту ситуацию останавливать", - добавил Витренко.

Он еще раз подчеркнул, что Путин использует газ как оружие, а "Северный поток–2" не соответствует европейским стандартам.