РУС
Новости
4 877 29

Витренко: Путин врет об изношенности газотранспортной системы Украины

Президент России Владимир Путин позволяет себе откровенную ложь в публичных заявлениях о состоянии газотранспортной системы Украины.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Ранее Путин заявил, что Россия отправляет в Европу столько газа, сколько просят партнеры. Однако увеличивать транзит через Украину, по его словам, "опасно", так как якобы "износ трубы там составляет 80%". Путин также утверждает, что "Газпром" уже увеличил поставки газа в Европу на 10%.

"В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд газа, в этом году - 40. Таким образом, в полтора раза меньше. Если мы посмотрим на суточные объемы транзита газа, то увидим, что они упали практически в два раза. Если в начале года было 180 млн в сутки, сейчас меньше 100. Это очередная порция лжи, которая свидетельствует о том, что Путин нервничает, потому что он понимает, что тот шантаж, который он затеял по всей Европе, он не проходит", - заявил Витренко.

Читайте: Путин об украинской ГТС: Изношена на 85% и может "лопнуть совсем". Для наращивания транзита ее нужно привести в нормативное состояние

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", Путину не удается запустить "Северный поток-2", даже когда он уже построен.

"Как раз из-за нашей позиции, потому что мы доказываем: Путин использует газ как оружие, его "Северный поток-2" не соответствует европейскому законодательству. И пока нам удается эту ситуацию останавливать", - добавил Витренко.

Также читайте: Витренко: Газа на зиму хватит, цена расти не будет

Он еще раз подчеркнул, что Путин использует газ как оружие, а "Северный поток–2" не соответствует европейским стандартам.

Газ (10251) путин владимир (31964) шоу Шустера (315) Транзит газа (371) Витренко Юрий (378)
+7
якщо слухаєш кацапа - ти контужений,
якщо віриш йому -ти поранений,
якщо підписуеш з ним договір - ти вбитий
15.10.2021 23:31
+4
***** бреше? - Яка несподіванка.....
16.10.2021 00:00
+3
***** сбрехало??? Та не может быть....
16.10.2021 00:14
***** вообще по жизни врёт. А тут он угрожает - "не будете запускать СП-2 - взорву трубу на территори Украины, и всё-равно запустите". Взорвёт, а потом скажет - "ну вот, я же говорил?!"
15.10.2021 23:30
якщо слухаєш кацапа - ти контужений,
якщо віриш йому -ти поранений,
якщо підписуеш з ним договір - ти вбитий
15.10.2021 23:31
Я не понял...
Данилов перешёл на язык, которого он не понимает....
Это феноменально!
15.10.2021 23:32
Заговорил!
"Я по-русски не понимаю" (с)

15.10.2021 23:44
Все жалобы на СФ.
Тебя там любят.
15.10.2021 23:45
Витренко, ты ж не ****? Скажи честно - на сколько % изношена ГТС?
15.10.2021 23:39
На 85 процентов.
в 2015 году была техническая инвентаризация.
15.10.2021 23:46
А где можно с результатами этой проверки ознакомится?
16.10.2021 00:15
Трепло, в прошлом году по контракту было 65 млрд а в этом только 40 млрд. А рост на 10% за счет того что полгода Газпром заказывал дополнительные обьемы транзита.
15.10.2021 23:45
путину в принципе и врать не надо про изношенность, достаточно сказать про экономическую нецелесообразность прокачки и все. Изношенная труба или нет, какая разница?
15.10.2021 23:48
Ну как бы так не получиццо. Ибо добро на строительство СП2 Европушка получила от Штатов тоже не за просто так. Условия определенные были в отношении Украины. Посему хочет кремлевкий карлуша или нет, но ему приходится с этим считаться. Вот потому и начал трындеть про изношенность украинской ГТС. Если бы на столько ГТС была изношена, то довольно часто были бы сообщения об различного рода авариях на ней и приостановке транзита. Как часто в СМИ проскакивали такие новости?
16.10.2021 00:19
путин ***** постійно бреше. Взагалі у кацапів брехати то національна риса.
15.10.2021 23:58
***** бреше? - Яка несподіванка.....
16.10.2021 00:00
Про дырявую ГТС еще Куля "Заяц" нудил, мол все дырявое такое, что коэффициент потерь газа в конечных пунктах потребителях составляет прям до 60% (не помню точно если че) Так кто бубуйню несет?
16.10.2021 00:03
Складається враження що в Україні більш нема проблем крім газу.Поріжте до біса ту трубу, накриється ПП хай відрами носять до європи.Шукайте альтернативні джерела,для того вас туди і найняли.Без кацапні тільки краще буде.
16.10.2021 00:08
***** сбрехало??? Та не может быть....
16.10.2021 00:14
А если серьезно, то Украине необходимо было слезать с этой трубы еще в 2014. Но, поскольку лебедь раком щуку, то воз и ныне там.
16.10.2021 00:17
Та не. Слезать или не слезать это отдельный вопрос. Но вот готовиться к такому варианту событий нужно было с 2010-го года, когда кацапы начали строить СП1. Т.е. рассмотреть варианты перепрофилирования ГТС на другой режим работы.
16.10.2021 00:21
Под "слезать" я имел в виду поступления в бюджет. А саму ГТС , наверное, можно приспособить для каких-то целей.
16.10.2021 00:29
Все в етом мире врут. Х***ло врет о Украине. Власти Украины врут о украинском народе. ***** врет о изношенной трубе а украинские власти врут о изношенности *евроблях*.
16.10.2021 00:21
16.10.2021 00:24
***** всю жизнь врёт и особо цинично в последние 7 лет относительно присутствия войск рабсии на Донбассе!
16.10.2021 00:33
Мавзолейные бараны для того и существуют чтобы сказки делать былью....,пора б уже и привывкнуть... преодолевать пространство и просторы Вселенной...(песТня такая в дохлом совке была)
16.10.2021 01:03
ніколи пукін не брехав і ось знову!
16.10.2021 03:20
Генерал Мороз, как в 41 году может чудес наделать... мьсе Виртенко, давайте перезимуем, а потом делать кое чего получше из чего то есть
16.10.2021 07:03
Наша зализниця теж у відмінному стані. Подивіться на неї і зрозумієте стан нашої ГТС. Без міжнародної інспекції словам укрочинуш вірити не можна. Але запіздались ми. Цей брухт вже Європі не потрібний. З олігархів треба гроши качати а не з труби.
16.10.2021 10:12
"В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд газа, в этом году - 40 Источник:

Так вроде именно это и предусмотрено контрактом от 19 года. Какие претензии тогда?
16.10.2021 11:34
 
 